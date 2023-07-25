Зеленский – Сунаку: Украина нуждается в срочном усилении ПВО. Мы должны защитить Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продления Черноморской зерновой инициативы", - сказал Зеленский во время разговора с Сунаком.

Глава государства также рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру.

"Мы должны защитить Одессу", – добавил он.

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Также собеседники обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций, актуальные оборонные потребности Украины.

"Отметили с Риши Сунаком принятие "Группой 7" Совместной декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО и последующем присоединении к ней других стран. А также скоординировали будущие шаги по ее наполнению конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе", - резюмирует Зеленский.

Напомним, в ночь на 24 июля под прицелом находилась портовая инфраструктура р. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля 1 человек погиб, 22 – пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

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По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе изуродовано более 40 зданий.