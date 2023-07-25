Зеленский – Сунаку: Украина нуждается в срочном усилении ПВО. Мы должны защитить Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продления Черноморской зерновой инициативы", - сказал Зеленский во время разговора с Сунаком.
Глава государства также рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру.
"Мы должны защитить Одессу", – добавил он.
Также собеседники обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций, актуальные оборонные потребности Украины.
"Отметили с Риши Сунаком принятие "Группой 7" Совместной декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО и последующем присоединении к ней других стран. А также скоординировали будущие шаги по ее наполнению конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе", - резюмирует Зеленский.
Напомним, в ночь на 24 июля под прицелом находилась портовая инфраструктура р. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО.
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля 1 человек погиб, 22 – пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе изуродовано более 40 зданий.
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Пристайко, може підтвердити!
Слава Україні!!
На відміну від вашого коханого лідора, який заглядав ху@лу в усі дупла і бачив там бажання миру.
З яких джерел тобі стало відомо про "жму_руку"?
Чому тих, кого дуже не влаштовувало використання мудачука для звільнення полонених, абсолютно не турбував в цій же якості ху@ловський гаманець Абрамович, підприємства якого брали участь у виготовленні танків для рашистської банди-армії?
Поки зєлємойські змають відоси та серіали, рашисти замінували все на десятки км біля лінії фронту, нагнали свого м'яса, поставили зграї снайперів, які викошують наші групи наступу.
В лютому Зе і Ко готові були підписати будапештський меморандум №2, набагато гірший за Мінські домовленості.
Чи то проблема Сунака?
Тому про Україну і українців на їх думку повинні більше піклуватись Сунак, Байден, Дуда і інші. А їх задача годувати і захищати людей смішними відосиками і красти, красти, красти.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 25.07.2023
Яке відношення мала СБУ до розмінування Чонгару і знищення оборонного району ?
Ніякого. Пряме відношення мав Зеленський і Кабінет міністрів.
До СБУ лише ст. Стаття 367. Службова недбалість ККУ п.2 "... якщо воно спричинило тяжкі наслідки"
А з Байденом, чомусь через статті в газетах...
https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky
Как и то, что попал в списки на блокировку, чтобы рейтинг не рос
Конгрес недавно провел расследование и подтвердил, что были запросы на блокировку "неугодных", в которые попал даже официальный аккаунт госдепа