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Новости
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Зеленский – Сунаку: Украина нуждается в срочном усилении ПВО. Мы должны защитить Одессу

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продления Черноморской зерновой инициативы", - сказал Зеленский во время разговора с Сунаком.

Глава государства также рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру.

"Мы должны защитить Одессу", – добавил он.

Смотрите: "Укрзализныця" призывает поддержать одесситов после страшных ударов по их городу: "Держитесь, одесситы, вы сильны! И мы с вами!". ВИДЕО

Также собеседники обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций, актуальные оборонные потребности Украины.

"Отметили с Риши Сунаком принятие "Группой 7" Совместной декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО и последующем присоединении к ней других стран. А также скоординировали будущие шаги по ее наполнению конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе", - резюмирует Зеленский.

Напомним, в ночь на 24 июля под прицелом находилась портовая инфраструктура р. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля 1 человек погиб, 22 – пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

Также читайте: В результате российской атаки 23 июля в Одессе повреждено 61 здание, в том числе 28 памятников архитектуры, - горсовет

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе изуродовано более 40 зданий.

Зеленский Владимир (20336) Одесса (7878) ПВО (2742) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+37
І Сунак йому такий: "Ми звичайно можемо збільшити захист Одеси в 2-3 рази, але тоді ми не зможемо, наприклад, будувати дороги. Для нас це проблема."
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25.07.2023 11:52
+32
Можно защищаться яйцами за 17 гривен и адвокатским удостоверением Баканова.
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25.07.2023 11:53
+28
В тому й справа, одоробло ти зелене, що "ми мусимо", а не Сунак! Може, ще й подякувати їм за зброю?
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25.07.2023 11:50
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Правила форума Совет форумчан
В тому й справа, одоробло ти зелене, що "ми мусимо", а не Сунак! Може, ще й подякувати їм за зброю?
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25.07.2023 11:50 Ответить
Особенно нужно "отблагодарить" сцанной тряпкой самого Зелю, зажавшего каких-то 40 млн. на доводку своего современного комплекса ЗРК "СД-300" от "Луча", и копеек на испытания уже готовой "РК-10". Теперь клянчим ПВО у всех. А Коростылев с конца 2019 года просил закончить финансирование проекта, готового на 75%. И так повторялось и 2020, и в 2021.
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25.07.2023 12:20 Ответить
такі витрати на ППО, ні в якому разі - за 40 млн напишуть сценарій для серіалу про Поворознюка, "Вова ****!"
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25.07.2023 12:28 Ответить
Коростылев на говно исходился, прося деньги на окончание работ по СД-300. И на внедрение новых зенитных вариантов ракеты РК-10 с разными типами ГСН. Но в ответ только обещания и в реальности - шиш с кукишем.
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25.07.2023 12:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rnJCGZ5H0VU
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25.07.2023 22:58 Ответить
Ну то й що, кожного ранку про це казати Британцям чи, що….
Пристайко, може підтвердити!
Слава Україні!!
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25.07.2023 11:51 Ответить
І Сунак йому такий: "Ми звичайно можемо збільшити захист Одеси в 2-3 рази, але тоді ми не зможемо, наприклад, будувати дороги. Для нас це проблема."
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25.07.2023 11:52 Ответить
Можно защищаться яйцами за 17 гривен и адвокатским удостоверением Баканова.
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25.07.2023 11:53 Ответить
а ще асфальтом, шашликами і шаурмою...
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25.07.2023 12:17 Ответить
12,8 мільярда на проєкт Шахова: ОВА просять гроші для впровадження нових систем оповіщення - можна на сирени, а чи бува ППО не краще було б на ті гроші придбати?...
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25.07.2023 12:20 Ответить
там еще карта буданова есть , можно таких карт нарисовать в каждом отделении сбу , и картами их !!!! картами !!!
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25.07.2023 16:54 Ответить
Бери мільярд дерев та запускай з катапульти по кацапських ракетах та дронах.
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25.07.2023 11:53 Ответить
І не тільки Одесу захистити а и Схід і Північ.
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25.07.2023 11:54 Ответить
тільки сліпий не баче, що оманський виродок з бльдською ********** працюють на хйла.
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25.07.2023 11:55 Ответить
і шо ?: дальше шо?
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25.07.2023 11:57 Ответить
А нехай самі Сунак та Байден з ним мудохаються !
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25.07.2023 12:02 Ответить
Найбільші міста України та міста мільйонники - це Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя. Великі міста України - Полтава, Вінниця, Черкаси та багато інших міст..... а якже інші міста ? чи хіба одессу треба?
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25.07.2023 11:56 Ответить
Наївно думати, що Україна раз-два і зробить Патріот який провідна технологічна країна світу розвивала 40 років. Якщо вийде щось схоже на Хок уже класно. Треба клянчити.
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25.07.2023 11:59 Ответить
І не хамити тим, в кого щось просиш.
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25.07.2023 12:06 Ответить
Тоді війна була меншого масштабу і на Заході далеко не всім доходило, що в нас не "внутрішній конфлікт", як розповідала паРаша.
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25.07.2023 12:11 Ответить
Гандончік зєльоний, а пригадай шо за Порошенко була заборона на продаж України наступальної (тобто будь якої) зброї!
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25.07.2023 12:14 Ответить
І ракетну програму разом із Турчиновим розвивали, і Богдану, і Стугну робили.
На відміну від вашого коханого лідора, який заглядав ху@лу в усі дупла і бачив там бажання миру.
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25.07.2023 12:21 Ответить
Мудачук при Зєлі всівся у Верховну Раду.

З яких джерел тобі стало відомо про "жму_руку"?
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25.07.2023 12:28 Ответить
Переговорник не мав ніякої офіційної посади.

Чому тих, кого дуже не влаштовувало використання мудачука для звільнення полонених, абсолютно не турбував в цій же якості ху@ловський гаманець Абрамович, підприємства якого брали участь у виготовленні танків для рашистської банди-армії?
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25.07.2023 12:45 Ответить
А чому про Татарова , Дерьмака, Бакланова та іншу нечисть не питаєте?
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25.07.2023 12:51 Ответить
Ви вибрали дуже правильний нік, людина яка має хоч краплю поваги до себе Тузіком себе не назве
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25.07.2023 12:37 Ответить
Это тупой ботяра от Подоляка тут хорошо известен.
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25.07.2023 13:10 Ответить
І Калібри з Іскандерами нам на голови не падали, і Одесу не обстрілювали, і Каховська ГЕС собі стояла, і сотень тисяч вбитих в нас не було... От Петро який поганий, правда ж. Ні, як ота соцесяйна мерзота зелена, довела країну до кровавої бойні, їй дають, в а воно ще й хамить.
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25.07.2023 12:17 Ответить
Чому Петро поганий? За Петра в другому турі й голосував (в першому за Кошулинського), перш за все тому що "коней на переправі не міняють". Незнаю чи наважився б хЛо напасти при ньому, скоріш за все так бо воно кончене, помішане на Україні, але війна б уже скінчилась Мінськом-3 точно.
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25.07.2023 12:22 Ответить
Ще зараз не знаєш чим закінчиться...
Поки зєлємойські змають відоси та серіали, рашисти замінували все на десятки км біля лінії фронту, нагнали свого м'яса, поставили зграї снайперів, які викошують наші групи наступу.

В лютому Зе і Ко готові були підписати будапештський меморандум №2, набагато гірший за Мінські домовленості.

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25.07.2023 12:27 Ответить
От не знаєш, чи напав би, але ж за мінськ-3 впевнений. До речі, мінськ-2 дозволив нам створити ЗСУ, які сьогодні в нас є. Правда "завдяки" зеленій мерзоті в тих ЗСУ нема своїх Грім 2, Нептунів, Вільх. Богдан..., а тому й ***** і напало. Бо якби стояло то все на чергуванні, то навряд чи б воно ризикнуло, ну а так, буратіно й для того нам в президенти ідіоти вибрали.
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25.07.2023 12:28 Ответить
Плюс Беня ротом своей шавки из квартала открыто приглашал пуйла делить Украину. Вспомните его 100 миллиардов за Украину (это он сказал сам), а "договориться посередине", "война в голове", "там тоже люди", да отведение войск, разминирование, "шаттлы" с опережением графика, имплементация формулы Штанмайера с участием предателя Кучмы. Все действия кривляки были приглашением к нападению.
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25.07.2023 13:02 Ответить
Работы по ракетам ЗРК малого радиуса, по ПКР "Нептун", по ракетам "Вильха" и т.д. были закончены именно при Порохе. Осталось их взять и произвести нужное количество. Коростылев обещал суммарно до нескольких тысяч различных ракет в год. Были бы деньги. Но деньги просрали на асфалльт
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25.07.2023 12:57 Ответить
Нафіга нам ППО коли є асфальт. Заряджай його в рогатку і пуляй.
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25.07.2023 12:00 Ответить
Битум с Белоруси, был...
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25.07.2023 14:08 Ответить
Потураєв музей будує за пів ярда,яке ппо.Головне музей голодомору,там хороші розпили.Добре що петріотами і насамсами київ закрили решта країни почекає,головне музей,стадіон в якомусь селі,зупинка,герби і решта лубуди.На міст в закарпатті грошей не знайшлось,а на зупинки і музеї в сам раз,а ну і інгулець дуже потужний фільм.
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25.07.2023 12:00 Ответить
І що цей ЗЄпоц зробив за 3 роки для ППО?

Чи то проблема Сунака?
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25.07.2023 12:05 Ответить
Ну як "що"? Клістрони вилучав і, ймовірно, зливав гнійним каZапам постачальників клістронів з паРаші.
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25.07.2023 12:07 Ответить
І тому ти падло зеленожопе звільнаяєш посла в Британії (бо він виразив думку, що не треба в такій хамській манері розмовляти з нашими партнерами) і на його місце ставиш маряну безумну ?!?
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25.07.2023 12:06 Ответить
Молодец. И скажи, как ты уже привык, что мы защищаем не только Одессу, но и Лондон и Нью-Йорк, и Сидней.
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25.07.2023 12:06 Ответить
А ти бува ні з окопу строчиш?
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25.07.2023 12:54 Ответить
Цікаво бумеранг нам повернувся.
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25.07.2023 12:07 Ответить
А все це перетягування зброї послаблює НАТО, між іншим. Кому це вигідно? Що робити?...зброю.
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25.07.2023 12:10 Ответить
Знищення орків західною зброєю руками українців послаблює НАТО?! Оце так пердимонокль.
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25.07.2023 12:18 Ответить
Країни НАТО виснажили свої запаси *********** для підтримки України - Столтенберг
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25.07.2023 16:05 Ответить
Хамло, з асфальту захищай!
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25.07.2023 12:11 Ответить
Мабуть Зе Гевара знову забув подякувати Амазон..
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25.07.2023 12:16 Ответить
А ППО продається? Може легше просто купити, ніж клянчити?
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25.07.2023 12:18 Ответить
В них складна дилема: потратити гроші на ПВО чи вкрасти. Для них вибір очевидний.
Тому про Україну і українців на їх думку повинні більше піклуватись Сунак, Байден, Дуда і інші. А їх задача годувати і захищати людей смішними відосиками і красти, красти, красти.
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25.07.2023 12:27 Ответить
А ще снаряди продаються....і мавіки....і навіть позашляховики....
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25.07.2023 12:57 Ответить
Тікі асфальтом.
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25.07.2023 12:25 Ответить
А ти з асфальту повиколупуй, падла зелена!!!
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25.07.2023 12:26 Ответить
не стреляйте пианиста он играет так как может
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25.07.2023 12:33 Ответить
Угу, и чем может. Только он не пианист, а писюнист в маминой футболке и штанишках из секонда.
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25.07.2023 13:13 Ответить
а кожного ранку будеш дякувати чи тільки по святах?
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25.07.2023 12:43 Ответить
Ну не підарас? Агов, зелені, цей спалився, давайте нового!!!!
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25.07.2023 12:45 Ответить
з ранку подзвониш
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25.07.2023 12:46 Ответить
Треба було спробувати збивати шашликами або холодцем, це ж найкраща ППО
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25.07.2023 12:47 Ответить
Коростильову дай гроші та ресурси. Та й "Південмаш" теж може допомогти.
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25.07.2023 13:01 Ответить
https://texty.org.ua/articles/104454/kb-pivdenne-mozhe-orhanizuvaty-vyhotovlennya-suchasnoyi-zbroyi-ale-na-bilshist-rozrobok-kontraktiv-vid-derzhavy-nemaye/ КБ «Південне» може організувати виготовлення ******** зброї. Але більшість розробок не законтрактована державою
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25.07.2023 13:45 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/kb-luch-rozsekretylo-majbutnij-oblik-zrk-serednoyi-dalnosti/ КБ «ЛУЧ» розсекретило майбутній дизайн ЗРК середньої дальності
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25.07.2023 13:46 Ответить
https://mil.in.ua/uk/articles/raketne-***********-hochesh-ne-hochesh-a-rozvyvaty-dovedetsya/ Ракетне озброєння: «Хочеш не хочеш, а розвивати доведеться»
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25.07.2023 13:48 Ответить
Да не только ПРО надо, но и ракеты дальностью 3000 км, шоб расхерачить пару особняков на рублевке и не только. Вот тогда кацарылые задумаются - А может ну его нафиг?!
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25.07.2023 13:37 Ответить
Ти ж обіцяв кожного дня телефонувати Воллесу і дякувати, а розмовляеш з Сунаком знову слово з ділом не сходиться.
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25.07.2023 13:37 Ответить
сподіваюсь, Сунак запитав у відповідь, що було зроблено за 1.5 роки війни з виробництва власного ППО... а також чому за мільярди "марафонно / серіально / асфальтно / інше" грошей ми не закуповуємо ті ж самі системи ППО, якщо самі не можемо поки виробляти їх
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25.07.2023 13:42 Ответить


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎25.‎07.‎2023

Яке відношення мала СБУ до розмінування Чонгару і знищення оборонного району ?

Ніякого. Пряме відношення мав Зеленський і Кабінет міністрів.

До СБУ лише ст. Стаття 367. Службова недбалість ККУ п.2 "... якщо воно спричинило тяжкі наслідки"
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25.07.2023 13:53 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком."

А з Байденом, чомусь через статті в газетах...
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25.07.2023 14:15 Ответить
У США больше тыщи Patriot и они не могут дать хотя бы 20 для Украины. Похоже на договорные.
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25.07.2023 14:24 Ответить
Тут есть ролики про договорняк

https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky

Как и то, что попал в списки на блокировку, чтобы рейтинг не рос

Конгрес недавно провел расследование и подтвердил, что были запросы на блокировку "неугодных", в которые попал даже официальный аккаунт госдепа
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25.07.2023 14:30 Ответить
Що значить ,,захистити Одесу"?! А інші міста не треба захищати, йолопе?!
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25.07.2023 15:37 Ответить
дебил .
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25.07.2023 16:55 Ответить
 
 