Атака на инфраструктурный объект в Житомирской области: ситуация локализована, жертв и пострадавших нет

По состоянию на 12:30 25 июля ситуация на месте вражеского удара на Житомирщине локализована, работают специальные службы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным громад, обращений от жителей о повреждениях жилых домов и социальных объектов не поступало. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект в Житомирской области.

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Напомним, что в ночь на 25 июля враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Также отмечалось, что враг атаковал Киев ударными БПЛА. Вражеские беспилотники силы ПВО уничтожили на подлете в Киев.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киевской области во время тревоги все цели уничтожены, попаданий не зафиксировано.