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Атака на инфраструктурный объект в Житомирской области: ситуация локализована, жертв и пострадавших нет

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

По состоянию на 12:30 25 июля ситуация на месте вражеского удара на Житомирщине локализована, работают специальные службы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ. 

"По данным громад, обращений от жителей о повреждениях жилых домов и социальных объектов не поступало. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект в Житомирской области.

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Напомним, что в ночь на 25 июля враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Также отмечалось, что враг атаковал Киев ударными БПЛА. Вражеские беспилотники силы ПВО уничтожили на подлете в Киев.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киевской области во время тревоги все цели уничтожены, попаданий не зафиксировано.

Автор: 

обстрел (27107) дроны (3908) Житомирская область (1390)


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Ее ми помним с детства, а может, и не с детства, а может, и не помним, но будем вспоминать...я понимаю, не все надо говорить, так может, и не надо про єто говорить? Просто молчите, ми поймем. Тем более, что местние уже знают, что и кудаприлетело. 21 век на дворе
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25.07.2023 14:10 Ответить
 
 