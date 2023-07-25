Силы обороны об успехе возле Старомайорского: Есть продвижение от 500 метров вдоль линии фронта
Защитники Украины смогли продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области.
Об этом заявил представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он сообщил, что украинские штурмовики имели очередной успех в районе Старомайорского. Там они продвинулись вдоль линии фронта от полукилометра.
Кроме того, наши военные имеют продвижение до 750 м в глубину противника.
Позже командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский уточнил в телеграмм-канале: "Боевая работа Сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Есть успехи и продвижение вперед, выбиваем россиян с позиций. Работа продолжается.
Ранее спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте.
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новина позитивна, тому мабуть жодного коменту - боти серять негативом там де можна. а тут зради не знайдеш))
- ціна розмінування Чонгару та Перекопу
А вглиб, - просунулися на 750 метрів.
наші військові мають просування до 750 м у глибину противника. Джерело:
https://www.yahoo.com/news/russia-moving-troops-equipment-melitopol-145100135.html