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Новости Война
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Силы обороны об успехе возле Старомайорского: Есть продвижение от 500 метров вдоль линии фронта

контрнаступ

Защитники Украины смогли продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области.

Об этом заявил представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что украинские штурмовики имели очередной успех в районе Старомайорского. Там они продвинулись вдоль линии фронта от полукилометра.

Кроме того, наши военные имеют продвижение до 750 м в глубину противника.

Позже командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский уточнил в телеграмм-канале: "Боевая работа Сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Есть успехи и продвижение вперед, выбиваем россиян с позиций. Работа продолжается.

Читайте: Контрнаступление отстает от графика, но идет по плану, - Резников

Ранее спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте.

Донецкая область (9629) контрнаступление на Юге (289) Шершень Валерий (8)


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Топ комментарии
+15
за декілька тижнів 500 м і десятки життів

- ціна розмінування Чонгару та Перекопу
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25.07.2023 14:19
+10
Може треба у бойові дивани закис азоту додати?
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25.07.2023 13:56
+7
классна новина! віримо у ЗСУ, донатимо як можем хтотне на фронті!
новина позитивна, тому мабуть жодного коменту - боти серять негативом там де можна. а тут зради не знайдеш))
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25.07.2023 13:43
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классна новина! віримо у ЗСУ, донатимо як можем хтотне на фронті!
новина позитивна, тому мабуть жодного коменту - боти серять негативом там де можна. а тут зради не знайдеш))
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25.07.2023 13:43 Ответить
Тобі перекласти? Вдоль линии фронта.
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25.07.2023 14:35 Ответить
Сегодня слева направо, завтра - справа налево.
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25.07.2023 14:38 Ответить
"вздовж лінії фронту від пів кілометра" - шедеврально!
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25.07.2023 13:45 Ответить
Да, такими темпами к госгранице лет через 10 точно выйдем и то если к тому времени нашим западным партнёрам не надоест нам помогать
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25.07.2023 13:54 Ответить
Може треба у бойові дивани закис азоту додати?
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25.07.2023 13:56 Ответить
Меркаптану.
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25.07.2023 14:25 Ответить
без твоей помощи никак.
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25.07.2023 14:02 Ответить
за декілька тижнів 500 м і десятки життів

- ціна розмінування Чонгару та Перекопу
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25.07.2023 14:19 Ответить
Я думаю все враги вдоль линии фронта скучковались. Так что и 500 метров уже не плохо. Главное прорвать их оборону.
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25.07.2023 14:32 Ответить
500 метрів, - це довжина фронту наступу.
А вглиб, - просунулися на 750 метрів.

наші військові мають просування до 750 м у глибину противника. Джерело:
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25.07.2023 15:20 Ответить
І хоч смійся, хоч плач.
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25.07.2023 14:44 Ответить
Сміятися - із чого ? Плакати - яка підстава ? Рухаються хлопці потихеньку вперед , все ж краще аніж відступають , чи я помиляюся ?
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25.07.2023 15:21 Ответить
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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25.07.2023 14:57 Ответить
А ширина лінії оборони яка?! Час тільки до середини жовтня бо далі вже ніяких шансів не буде.
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25.07.2023 16:14 Ответить
************ перекидать свою ''технiку'' з Мелiтополя в Крим, бо всралися:
https://www.yahoo.com/news/russia-moving-troops-equipment-melitopol-145100135.html
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25.07.2023 17:18 Ответить
Щодня по 500-700м...уявляєте скільки крові ллється за кожні сто метрів по своїй землі... і скільки ще життів буде скалічено чи знищено 🥺
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25.07.2023 18:49 Ответить
Я перепрошую - хто-небудь може розтлумачити, що це за черговий, просто шедевральний вислів від майора Шершня - "просування ... ВЗДОВЖ лінії фронту"?
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25.07.2023 19:56 Ответить
Называется "Выравнивание Линии Фронта" тоже важно, чтобы при наступлении враг не "кошмарил" с флангов.
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25.07.2023 21:35 Ответить
Маскали 5 км под купянском прошли.
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26.07.2023 01:09 Ответить
 
 