Силы обороны об успехе возле Старомайорского: Есть продвижение от 500 метров вдоль линии фронта

Защитники Украины смогли продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области.

Об этом заявил представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что украинские штурмовики имели очередной успех в районе Старомайорского. Там они продвинулись вдоль линии фронта от полукилометра.

Кроме того, наши военные имеют продвижение до 750 м в глубину противника.

Позже командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский уточнил в телеграмм-канале: "Боевая работа Сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Есть успехи и продвижение вперед, выбиваем россиян с позиций. Работа продолжается.

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Ранее спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте.