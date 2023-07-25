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Новости Война
13 023 17

Череватый о том, как выбили врага из-под Андреевки: Поможет завершить операцию по окружению Бахмута

бахмут

Выбивание врага с позиций в районе Андреевки Донецкой области может помочь завершить операцию по окружению Бахмута.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Она (Андреевка, - ред.) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага", - сказал он.

Череватый добавил, что у врага уже совсем нет превосходства, оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения проходят мощную подготовку и слаживание.

Смотрите: Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили вражеские комплексы РЭБ "Триада" и "Леер-2" вблизи Бахмута. ВИДЕО

"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber (мостоукладчик, - ред.)", - добавил спикер.

Ранее представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки. Он также отметил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте. Вскоре в Силах обороны уточнили, что защитники Украины смогли продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Также смотрите: Как бойцы 3 ОШБр начали контрнаступление на Бахмутском направлении. ВIДЕО 18+

Бахмут (1602) Череватый Сергей (100)


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Топ комментарии
+10
ЗСУ з півдня зайшли в Кліщеєвку і разбили россійских десант
https://pbs.twimg.com/card_img/1683790709533319169/5dFyS6ux?format=jpg&name=900x900
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25.07.2023 14:54
+7
У нас уже був один ******, що кожен день до Луганська доходив. Може і Череватому варто прикрити писок?
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25.07.2023 15:06
+6
головне висоти..контроль висот ...в районі Роботине окупанти тримають висоти і техніка ЗСУ як на долоні видна рашистам
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25.07.2023 14:06
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головне висоти..контроль висот ...в районі Роботине окупанти тримають висоти і техніка ЗСУ як на долоні видна рашистам
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25.07.2023 14:06 Ответить
Робо́тине - село в Україні, у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області. ты берега попутал
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25.07.2023 14:40 Ответить
а вас тут много заблудившихся
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25.07.2023 14:42 Ответить
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25.07.2023 14:50 Ответить
Це ти тормозиш. Роботівка( саме так називають це село його мешканці і в окрузі) наведена як приклад.
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25.07.2023 15:04 Ответить
Роботівка, Полтавська область
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25.07.2023 15:09 Ответить
Це ти до чого?
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25.07.2023 15:16 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/25/7412817/ "Пот артиллериста бережет кровь пехоты": ВСУ показали работу "Гиацинта"
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25.07.2023 14:45 Ответить
ЗСУ з півдня зайшли в Кліщеєвку і разбили россійских десант
https://pbs.twimg.com/card_img/1683790709533319169/5dFyS6ux?format=jpg&name=900x900
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25.07.2023 14:54 Ответить
У нас уже був один ******, що кожен день до Луганська доходив. Може і Череватому варто прикрити писок?
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25.07.2023 15:06 Ответить
Всегда ставлю лайк работе ЗСУ. Но при упоминании говномарафона лайка не будет- рыгать тянет.
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25.07.2023 17:01 Ответить
Может хватит уже про Андреевку. Тоубят целый день как будто Москву взяли. Напоминает Пригожина, который с линейкой возле Бахмута бегал и каждый метр отмечал
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25.07.2023 18:26 Ответить
учитывая что в районе Сватове дела куда хуже

25.07.2023 19:34

Ворог окупував Новоєгорівку, Сергіївку та Надію.
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25.07.2023 21:53 Ответить
а твоего собаки в поле доедают
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25.07.2023 21:58 Ответить
Не ссы папка твой вернётся, правда в виде белых жигулей ))))
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25.07.2023 21:55 Ответить
 
 