Череватый о том, как выбили врага из-под Андреевки: Поможет завершить операцию по окружению Бахмута
Выбивание врага с позиций в районе Андреевки Донецкой области может помочь завершить операцию по окружению Бахмута.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Она (Андреевка, - ред.) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага", - сказал он.
Череватый добавил, что у врага уже совсем нет превосходства, оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения проходят мощную подготовку и слаживание.
"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber (мостоукладчик, - ред.)", - добавил спикер.
Ранее представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки. Он также отметил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте. Вскоре в Силах обороны уточнили, что защитники Украины смогли продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://pbs.twimg.com/card_img/1683790709533319169/5dFyS6ux?format=jpg&name=900x900
25.07.2023 19:34
Ворог окупував Новоєгорівку, Сергіївку та Надію.