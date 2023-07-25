Череватый о том, как выбили врага из-под Андреевки: Поможет завершить операцию по окружению Бахмута

Выбивание врага с позиций в районе Андреевки Донецкой области может помочь завершить операцию по окружению Бахмута.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Она (Андреевка, - ред.) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага", - сказал он.

Череватый добавил, что у врага уже совсем нет превосходства, оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения проходят мощную подготовку и слаживание.

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"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber (мостоукладчик, - ред.)", - добавил спикер.

Ранее представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки. Он также отметил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте. Вскоре в Силах обороны уточнили, что защитники Украины смогли продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

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