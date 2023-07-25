Рашисты ударили по Камышанам на Херсонщине, есть попадания в частные дома, ранена женщина
Российские захватчики ударили по Камышанам на Херсонщине, снаряды попали в частные дома, в результате чего ранена женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу ОВА.
"Около 13 часов российские войска накрыли огнем поселок. Снаряды попали в частные дома. Ранения получила 58-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу, у нее многочисленные ушибы и ссадины. Медики оказали необходимую помощь. Дальше женщина будет лечиться амбулаторно.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий25.07.2023 14:14 Ответить Мне нравится 1
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