Рашисты ударили по Камышанам на Херсонщине, есть попадания в частные дома, ранена женщина

Российские захватчики ударили по Камышанам на Херсонщине, снаряды попали в частные дома, в результате чего ранена женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу ОВА.

"Около 13 часов российские войска накрыли огнем поселок. Снаряды попали в частные дома. Ранения получила 58-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу, у нее многочисленные ушибы и ссадины. Медики оказали необходимую помощь. Дальше женщина будет лечиться амбулаторно.

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