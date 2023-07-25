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Новости Война
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Рашисты ударили по Камышанам на Херсонщине, есть попадания в частные дома, ранена женщина

росія,артилерія

Российские захватчики ударили по Камышанам на Херсонщине, снаряды попали в частные дома, в результате чего ранена женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу ОВА.

"Около 13 часов российские войска накрыли огнем поселок. Снаряды попали в частные дома. Ранения получила 58-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу, у нее многочисленные ушибы и ссадины. Медики оказали необходимую помощь. Дальше женщина будет лечиться амбулаторно.

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Автор: 

обстрел (27107) Херсонская область (4758)


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25.07.2023 14:14 Ответить
 
 