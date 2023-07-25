Кулеба о намерениях блокирования украинского зерна странами ЕС: "Мы не должны играть на руку Путину"
Требования некоторых стран Евросоюза по ограничению ввоза украинского зерна после 15 сентября неприемлемы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом в интервью France 24 заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Это неприемлемо, и требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов", - сказал Кулеба.
По словам министра, РФ разрушает зерновую инфраструктуру Украины, поскольку хочет спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и соседями.
"Мы не должны играть на руку Путину, мы не должны играть в его игры", – подчеркнул Кулеба.
Украина сейчас тесно сотрудничает с соседями во избежание ситуации, когда "Путин будет сидеть и смеяться в Кремле, наблюдая, как, например, Польша или другая страна настаивает, что украинское зерно не может попадать на ее территорию", подытожил он.
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https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/07/20/7166162/
"- Ukraińskie zboże powinno trafić do krajów Afryki, gdzie jest potrzebne, nie na polski rynek. Proponowane przez premiera Ukrainy otwarcie granic bez systemu kaucji i korytarzy eksportowych to upadek tysięcy gospodarstw. Pomoc Ukrainie tak, lecz nie kosztem polskich rolników!"
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/07/20/7166162/
І якщо ти пітор втік під шумок з країни, то тоді закрий свою тупу сцикливу морду, твоє ментальне лайно, українців не цікавить
А може ви спробуєте в дипломатію, економіку та конкурентну боротьбу, а не в пустопорожній *******?