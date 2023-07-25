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Кулеба о намерениях блокирования украинского зерна странами ЕС: "Мы не должны играть на руку Путину"

дмитро,кулеба

Требования некоторых стран Евросоюза по ограничению ввоза украинского зерна после 15 сентября неприемлемы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом в интервью France 24 заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Это неприемлемо, и требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов", - сказал Кулеба.

По словам министра, РФ разрушает зерновую инфраструктуру Украины, поскольку хочет спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и соседями.

"Мы не должны играть на руку Путину, мы не должны играть в его игры", – подчеркнул Кулеба.

Украина сейчас тесно сотрудничает с соседями во избежание ситуации, когда "Путин будет сидеть и смеяться в Кремле, наблюдая, как, например, Польша или другая страна настаивает, что украинское зерно не может попадать на ее территорию", подытожил он.

Читайте: Украинская разведка перехватила секретный доклад, подтверждающий саботаж Россией договоренностей по зерновому соглашению

Автор: 

зерно (1070) Евросоюз (17118) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Ракеты клепайте, дбл бл... тогда не придется играть на руку ***** и заглядывать ему в глаз
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25.07.2023 14:32
+5
3 2019 і до сьогодні "зе влада" в Україні грає на вимазані українською кровью руки куйла
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25.07.2023 14:41
+4
Владі України не потрібно грати проти своїх союників!
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25.07.2023 14:34
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Ракеты клепайте, дбл бл... тогда не придется играть на руку ***** и заглядывать ему в глаз
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25.07.2023 14:32 Ответить
Владі України не потрібно грати проти своїх союників!
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25.07.2023 14:34 Ответить
Так це польща грає проти ЄС. Ось тобі ціла стаття:

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/07/20/7166162/
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25.07.2023 15:13 Ответить
3 2019 і до сьогодні "зе влада" в Україні грає на вимазані українською кровью руки куйла
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25.07.2023 14:41 Ответить
а треба всього навсього дотримуватись угод та не торгувати зерном у ЄС,а транзетувати,але...зе-шапіто не грає за правилами
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25.07.2023 14:45 Ответить
Та ніхто не блокує, не дозволяють продаж на ВНУТРІШНЬОМУ ринку, але до чого тут "заборона" транзиту до інших країн якої НЕ МАЄ???!!!
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25.07.2023 14:47 Ответить
То не грайте. Слідкуйте за зерном, коли іде, куди йде, чи по дорозі десь не блукає і все буде гаразд.

"- Ukraińskie zboże powinno trafić do krajów Afryki, gdzie jest potrzebne, nie na polski rynek. Proponowane przez premiera Ukrainy otwarcie granic bez systemu kaucji i korytarzy eksportowych to upadek tysięcy gospodarstw. Pomoc Ukrainie tak, lecz nie kosztem polskich rolników!"
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25.07.2023 14:47 Ответить
Нахєра ти тут цитуєш галіму польську пропагаду із своєї методички?! Ось фахова стаття в якій чітко вказана вина якраз польської курви, що пішла всупереч договорам ЄС, і про це вже кричать в Брюсселі.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/07/20/7166162/
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25.07.2023 15:24 Ответить
Польська курва, Словацька курва, Болгарська курва, Румунська курва, часом Турецька курва, Німецька курва хто там ще... ну не пощастило, самі курви навколо України, як пороблено. Всі ж знають, що якщо Україна чогось потребує - то треба то дати, бо будеш курвою.
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25.07.2023 16:32 Ответить
***** курва, тебе чого попєрдолело?! Курва - це виключно польське слово. Якщо воно тобі не подобається - то вчи інші мови.
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25.07.2023 18:30 Ответить
Навчися себе поводити, тоді щось булькай, придурок агресивний.
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25.07.2023 18:39 Ответить
Польша уже дала Украине в разы больше чем это зерно….и все равно плохие…что ты имеешь от этого зерна…цифры назовешь..или вы за ЗЕбанду так печетесь? Батальон Монако не переживет такой трагедии…сходите за яйца лучше подвесьте Резникова…..так страшно?! Все плохие
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25.07.2023 18:07 Ответить
польща має виконувати договори ЄС, і не вийопуватися - це вимога Брюсселю.
І якщо ти пітор втік під шумок з країни, то тоді закрий свою тупу сцикливу морду, твоє ментальне лайно, українців не цікавить
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25.07.2023 18:33 Ответить
Не капризничай.А каким я к Украине.Ты будешь в диван бздеть колени перед куйло выбрал а я за тебя воевать? Я порохобот за Армия Мова Вера….просто для меня Украина не продажная шлюха готовая дать с любой стороны как для 73% малоросов….и желаю ей победы как и миллиарды здравых Мира сего…А если ты бздлявое боишься даже ЗЕбанде за воровство и кумовство во время войны вопросы задать…то это ты питар.Просто ФАКТ.
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25.07.2023 19:48 Ответить
А пан Міністр не надасть пояснень, чому такі рішення приймаються? Чи він вирішив, що лозунгів буде достатньо? Чи може він пояснить відмість слова "транзит" від "продажу"?
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25.07.2023 15:04 Ответить
Так в Брюсселі звинувачують польщу у невиконанні зобов'язань, а не Київ
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25.07.2023 15:25 Ответить
угу а Польща має собі насрати бо хтось хоче зерном наліво торганути,поляки самі хітрозроблені,тому всяких хитровиїбаних швидко в стійло ставлять,бо війна війною,а полякам теж їсти хочеться,і срати вони на нас хотіли з нашими обідками.
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25.07.2023 22:48 Ответить
В даному разі підтримую Кулебу.
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25.07.2023 15:14 Ответить
***** прямо бабайка. Все, що маленькі ЗЕлені дебіли не можуть зробити чи осягнути, то бабайка.

А може ви спробуєте в дипломатію, економіку та конкурентну боротьбу, а не в пустопорожній *******?
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25.07.2023 16:28 Ответить
Щось не допомогло Кулебі вивішування фото лгбт-шних трусів замість прапора України у твітері мзс у червні. Європейці не оцінили.
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25.07.2023 16:38 Ответить
кулибин, еще не понял, бросили и ес и нато украину
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25.07.2023 17:32 Ответить
Вчора був транш на 1 млрд від ЄС, а позавчора на півмільярда від США. Це Україну так кинули🤣
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25.07.2023 18:34 Ответить
 
 