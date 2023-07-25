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Новости Война
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Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Надо было скорректировать наши планы. ФОТОрепортаж

сирський

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский посетил украинские боевые бригады на двух активных направлениях.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях, нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, для него принципиально важно понимать, что нужно командиру и солдату непосредственно на поле боя и где сейчас у нас наиболее сложная ситуация.

"Конечно, не мог не встретиться с нашими воинами, отметить их наградами и ценными подарками! После таких встреч наше взаимодоверие и понимание того, что мы двигаемся в правильном направлении, к Победе, только укрепляются! Продолжаем выбивать врага с нашей земли! Продолжаем защищать Украину от оккупанта!"
За нами правда, а значит – Победа!" – резюмирует он.

Читайте также: ВСУ наступают, чтобы не дать россиянам перехватить инициативу, ежедневно продвигаемся на расстояние до 1 км, - Сырский

Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Надо было скорректировать наши планы 01
Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Надо было скорректировать наши планы 02
Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Надо было скорректировать наши планы 03
Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Надо было скорректировать наши планы 04

Автор: 

Лиман (318) Бахмут (1602) Александр Сырский (584)


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Топ комментарии
+5
"для нього принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою" - дєрьмослужак, атец солдатам?
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25.07.2023 14:42
+5
Незабаром про всі скореговані плани дізнаємось з його інтерв'ю журналістам CNN.
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25.07.2023 14:50
+3
Що, дуже боляче почали товкти рашистів біля Бахмуту? Побігли поперед зеленого плану?
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25.07.2023 14:42
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Що, дуже боляче почали товкти рашистів біля Бахмуту? Побігли поперед зеленого плану?
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25.07.2023 14:42 Ответить
"для нього принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою" - дєрьмослужак, атец солдатам?
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25.07.2023 14:42 Ответить
Опа на.
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25.07.2023 14:44 Ответить
на па на
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25.07.2023 15:16 Ответить
Незабаром про всі скореговані плани дізнаємось з його інтерв'ю журналістам CNN.
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25.07.2023 14:50 Ответить
Досить просто глянути на просування орків під Новоєгорівкою (Сватівський напрямок) за останні дні.
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25.07.2023 16:07 Ответить
Сирський, коли вже з військкомів сформують роту штурмовиків та кинуть у бій?
Ось це буде нещадна команда!
А то в тилу їм вже якось нудно бабло косити.
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25.07.2023 15:27 Ответить
Щось тебе дуже багато піарять.
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25.07.2023 17:32 Ответить
Принцип розділяй та володарюй діє з древніх часів. Зелені нестямно бояться популярності Залужного і тому на противагу йому весь час піарять Сирського. У зеленого кодла будь-які заходи та події розглядаються тільки через призму того щоб якнайдовше втримати свою необмежену владу в Україні.
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25.07.2023 17:54 Ответить
Сырский тормозит. Постоянно. На пару недель опаздывает с решениями.
Потом это все обходится очень дорого. А сейчас там очень тонко.
И вопрос, если мы используем 4 из 16 штурмовых бригад, зачем ставить на карту всю Украину?
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25.07.2023 18:47 Ответить
 
 