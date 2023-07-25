Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Надо было скорректировать наши планы. ФОТОрепортаж
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский посетил украинские боевые бригады на двух активных направлениях.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях, нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения", - говорится в сообщении.
По словам Сырского, для него принципиально важно понимать, что нужно командиру и солдату непосредственно на поле боя и где сейчас у нас наиболее сложная ситуация.
"Конечно, не мог не встретиться с нашими воинами, отметить их наградами и ценными подарками! После таких встреч наше взаимодоверие и понимание того, что мы двигаемся в правильном направлении, к Победе, только укрепляются! Продолжаем выбивать врага с нашей земли! Продолжаем защищать Украину от оккупанта!"
За нами правда, а значит – Победа!" – резюмирует он.
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Ось це буде нещадна команда!
А то в тилу їм вже якось нудно бабло косити.
Потом это все обходится очень дорого. А сейчас там очень тонко.
И вопрос, если мы используем 4 из 16 штурмовых бригад, зачем ставить на карту всю Украину?