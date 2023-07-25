Наши потери на Бахмутском направлении в 8 раз меньше, чем у врага, на Бердянском и Мариупольском - в 5,3 раза, - Минобороны

За время наступления наши защитники совершили военные чудеса, которые войдут в учебники.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Силы обороны:

- наступают в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей. В то время как наступление считается возможным когда наоборот.

"Вместе с тем, наши войска продвигаются. И вопрос надо ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте - двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага - признак высокого мастерства и мужества наших защитников", - объяснила Маляр.

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Также она информирует, что количество погибших у нас на направлениях наступления значительно меньше, чем у врага.

На Бахмутском у нас гибнет в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше.

Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона", - добавила чиновница.