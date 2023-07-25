РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4550 посетителей онлайн
Новости Война
7 001 90

Наши потери на Бахмутском направлении в 8 раз меньше, чем у врага, на Бердянском и Мариупольском - в 5,3 раза, - Минобороны

війна,зсу

За время наступления наши защитники совершили военные чудеса, которые войдут в учебники.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Силы обороны:

- наступают в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей. В то время как наступление считается возможным когда наоборот.

"Вместе с тем, наши войска продвигаются. И вопрос надо ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте - двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага - признак высокого мастерства и мужества наших защитников", - объяснила Маляр.

Читайте: На Бахмутском направлении за неделю ВСУ освободили около 4 кв. км, - Минобороны

Также она информирует, что количество погибших у нас на направлениях наступления значительно меньше, чем у врага.

На Бахмутском у нас гибнет в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше.
Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона", - добавила чиновница.

потери (4381) Маляр Анна (412) контрнаступление (353)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
Смерть навіть одного українця - це вже страшна втрата. Кацапів взагалі не шкода!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:45
+24
Москалі вистрілюють по 50 тисяч снарядів,а ЗСУ по 6.Москалі наносять в день 50 авіаційних ударів,а ЗСУ 10.Москалі більше безпілотників використовують.ЗСУ ведуть наступальні дії.То як можуть бути втрати настільки менше?
показать весь комментарий
25.07.2023 14:50
+20
вони й так не помічають, вони як таргани, просто утилізують свій непотріб, а ми втрачаємо найкращих..., мене бісять ці порівняння, за цими "разами" втрачені житті та загублені долі...
показать весь комментарий
25.07.2023 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допоки співвідношення не стане 1 до 20 орки не будуть цього помічати.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:42 Ответить
вони й так не помічають, вони як таргани, просто утилізують свій непотріб, а ми втрачаємо найкращих..., мене бісять ці порівняння, за цими "разами" втрачені житті та загублені долі...
показать весь комментарий
25.07.2023 14:45 Ответить
Саме так, але ми мусимо це зробити ...
показать весь комментарий
25.07.2023 14:47 Ответить
***** заморозив війну в 2015 після того як втрати в ДАПі склали 14,6 до 1 ЗСУ. "Шахтьоров-ополчєнцєв" взагалі ніхто ніколи не рахував, а їх величезні кладовища під Донецьком... Зараз потрібно вбити мінімум 300 000 саме окупантів з ********** і скалічити 1,5 мільйона. Лише тоді, коли на кожному кацапському перехресті буде стояти інвалід війни з простягнутим загрібайлом кацапи зададуться традиційними питаннями "кто віноват?" і " что дєлать?". Враховуючи "об'єктивні фактори", а саме "дорогі", "дуракі" і тотальний контроль таємної поліції "прозріння" може наступити з "запізненням". Тому вбивати окупантів доведеться як мінімум до кінця 2024. Але це не точно ... бо ми дуже залежимо від постачання засобів знищення окупантів.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZuixnxKu5GI
показать весь комментарий
25.07.2023 17:41 Ответить
Було би дуже крут, але нажаль це не можливо. По техніці співвідношення втрат були 1 до 3.5 приблизно. За останні 2 місяці втрати майже 1 до 1 йдуть (слідкую за Oryx). Не думаю, що в живій силі дуже відрізняєтся статистика...
показать весь комментарий
25.07.2023 18:06 Ответить
А в районі Кремінної яке співвідношення, Ганя не хоче повідомити?
показать весь комментарий
25.07.2023 14:44 Ответить
Статтю читала, чи тільки заголовок?
показать весь комментарий
25.07.2023 14:48 Ответить
Читала. Де і що там про Кремінну?
показать весь комментарий
25.07.2023 14:51 Ответить
Там про дивне співвідношення втрат під час НАСТУПУ? До чого тут Кремінна?
показать весь комментарий
25.07.2023 14:52 Ответить
Тому що там наші також намагаються наступати і в мене є інформація з перших вуст, на відміну від Шмалька.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:54 Ответить
Все ясно.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:57 Ответить
можу тільки порозумувати - там було і буде що завгодно. Вона каже про загальні тенденції.
показать весь комментарий
25.07.2023 17:43 Ответить
Смерть навіть одного українця - це вже страшна втрата. Кацапів взагалі не шкода!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:45 Ответить
Відповідно в середньому в 6-7 раз. Враховуючи статистику генштабу по орках кожен день вбиті та тяжкопоранені 500-700, то у нас получається біля 100 ...
показать весь комментарий
25.07.2023 14:46 Ответить
Господь допомагає нашим воїнам.щодо кацапів всі знають як вони воюють співвідношення втрат СРСР та Німеччини 10 до 1.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:38 Ответить
500-700 - це вбитими
показать весь комментарий
25.07.2023 16:13 Ответить
Це разом з пораненими
показать весь комментарий
25.07.2023 17:59 Ответить
Разом з тяжкопораненими ...
показать весь комментарий
25.07.2023 18:02 Ответить
Думаю Ви праві, і дуже сподіваюсь, що це так
показать весь комментарий
25.07.2023 18:24 Ответить
Не погоджусь з Вами. Багато разів вже тут обсуждали цю тему. В радянському союзі були поділи втрат на 200, 300, 400, 500 ... , і вони враховувались в формулах. На заході рахують по іншим формулах, ділять на основні 2 категорії - незворотні втрати, це тяжкопоранені та вбиті, які вже не стануть до строю, та зворотні втрати, це легкопоранені, хворі, дезертири та інші, які можуть повернутись в стрій.
показать весь комментарий
25.07.2023 18:01 Ответить
Здивую тебе але нема таких казкових спвіввідношень 1 до 6-7 і ніколи не було. Було 1 до 3-4 загалом. З початком контрнаступа вони наблизились майже 1 до 1. Я суджу по задокументованим втратам техніки, думаю що втрати живої сили корелюють з технікою плюс мінус.
показать весь комментарий
25.07.2023 18:12 Ответить
То розсекретте данні про втрати, бо для багатьох війна скінчилась, і як визжяла хрипата наркоша - "гдета там пастреливают"....але ж тоді рейтинг впаде.....
показать весь комментарий
25.07.2023 14:46 Ответить
Повірте, тим для кого як Ви кажете "війна закінчилась" все одно на статистику ...
показать весь комментарий
25.07.2023 14:49 Ответить
Кацапи можуть розмінювати мільонами свій біомусор на чорні пакети, а в нас - гине цвіт нації, а не непотріб. Не треба порівнювати наші втрати з кацапським лайном.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:48 Ответить
Це загальна практика порівняння втрат. ГШ ЗСУ напевне враховує вашу думку. Це без сарказму.
показать весь комментарий
25.07.2023 17:46 Ответить
Москалі вистрілюють по 50 тисяч снарядів,а ЗСУ по 6.Москалі наносять в день 50 авіаційних ударів,а ЗСУ 10.Москалі більше безпілотників використовують.ЗСУ ведуть наступальні дії.То як можуть бути втрати настільки менше?
показать весь комментарий
25.07.2023 14:50 Ответить
Ви або вірите, або ні, логіка - це привілей для демократичного світу і то не завжди.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:52 Ответить
Точность. Выстрелите тысячу патронов в небо, много убъете?
показать весь комментарий
25.07.2023 15:00 Ответить
Глупо думать что русня стреляет в небо.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:04 Ответить
Старі радянські САУ стріляють вкрай неточно.в СРСР був принцип вогневого валу.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:19 Ответить
Так в нас такі самі сау.Так,Україні надали західну техніку,але ще добрий відсоток таких самих.
показать весь комментарий
25.07.2023 18:03 Ответить
У нас уже сотні нових САУ.на рахунку 1цезаря може бути сотня і більше радянських САУ та гармат.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:02 Ответить
Може бути.а може і не бути.В москалів і ракети є,а в нас їх нуль.Вони стріляють куди завгодно.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:24 Ответить
півроку тому читав що один Цезар знищив більш ніж 70 артустановок.у кацапів є сракети протикорабельні які влучають у багатоповерхівки.а у нас ще є хаймарси які зараз використовують одиночними пострілами по арті
показать весь комментарий
25.07.2023 19:34 Ответить
Ну але підтверджень візуальних цьому немає.Якщо один 70.то 20 мали би вже знищити хоча би сотні.а нам надали ще інші САУ.Їхні ракети і в різні склади влучали.А Хаймарси дуже круті штуки і ними повибивали склади,але потрібно в глибину москальщини стріляти.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:56 Ответить
Наші значить брешуть? І щодня у телеграм-каналі відео підтвердження викладають а не пішов би ти у спам,кацап- нитій пердоленко?
показать весь комментарий
25.07.2023 22:10 Ответить
Якщо порахувати на відео,то набагато менше знищено.Звісно не все можна зняти,але просто вірити в переможні цифри,це не моє.Я ж не вкраїнчик.І так наші правди не кажуть.як мінімум.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:15 Ответить
скальпи і шедоу це нуль?
показать весь комментарий
25.07.2023 19:36 Ответить
Ними стріляють виключно по нашій території.По москалям не дозволяють.В нас власних нуль.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:53 Ответить
Загугли що таке рсзо Верба
показать весь комментарий
25.07.2023 22:08 Ответить
Саме Верба,то на базі граду,а Вільха,на базі смерчу.І до неї було не багато снарядів,які успішно стріляли,по москалям.Не відомо.чи зараз взагалі їх виготовляють.Нам потрібен Грім,який би випускався серійно і яким можна бити в глибину на 500 км.Можна би було дістати всі близькі аеродроми з тактичною авіацією,різні склади,нпз і тд.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:12 Ответить
А ти подивись на фото (їх дуже багато) полів, усіяних вирвами від вибухів. Ти як вважаєш, це Цезарями та Арчерами наші їх наробили, чи кацапо-совєцькими іржавими твої соотєчествєнніки ******* "орудіями"?
показать весь комментарий
25.07.2023 15:23 Ответить
Вони цілі міста зруйнували.
показать весь комментарий
25.07.2023 18:01 Ответить
всі хто хоч трохи обізнані з подіями на фронті ставлят поруч наш "марафон" та коношенко кацапського.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:23 Ответить
Якщо пуляти зі зношеного ствола снарядом, зробленим на трубному заводі відхиленням +- 5 кг від паспортної маси - багато навлучаєте?
Треба кидати десяток саморобних ФАБів з крильцями проти однієї JDAM, щоб отримувати той самий ефект.
БПЛА ще треба вміти використовувати. Русня скаржиться, що від власних дронових рушниць падає в десять разів більше, ніж від наших.
Залежить від керування. У русні воно - лайно, інакше б нас вже не було.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:27 Ответить
40-50 тисяч убитими
Це для мільйонної армії плюс зеки, ЛДНР і найманці - ніщо. І мобілізація ніяка не потрібна. Але мобілізація була, і зараз чомусь йде (штрафи за неявку до військомату стали х10).
показать весь комментарий
25.07.2023 15:39 Ответить
Якщо такі мізерні втрати, нащо взагалі було влаштовувати цирк з натовпами бугаїв, що беруть штурмом погранзастави Казахстану і Грузії?
показать весь комментарий
25.07.2023 15:44 Ответить
Там тільки зеки + ЛДНР більше ста тисяч. Плюс добровольці. Частина поранених вилікується і повернеться.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:49 Ответить
Більше вбитих, згідно з даними Західних розвідок та розслідуванням BBC та Mediazona - 75 тис вбитих приблизно (усі разом, з лднр і тд) стільки ж приблизно важко поранених (покалічених).
показать весь комментарий
25.07.2023 18:03 Ответить
Саме тому на росії одночасно підняли призовний вік на два роки і збільшили штраф за неявку до військомату удесятеро.
показать весь комментарий
26.07.2023 08:52 Ответить
В нас ще багато такої самої техніки.Фаб з крильцями не саморобний,бо так можна і за JDAM сказати.Вони нам великі міста позносили.Захід надав техніки.Без неї москалі вже би перемогли.Але навіть тої,що дали не вистачає.Де ми би взяли джевелінів.стінгерів.бтр,танків.бмп,ппо.Різних припасів і тд.
показать весь комментарий
25.07.2023 17:11 Ответить
При втратах в рашці 2млн -- може хтось почухається
показать весь комментарий
25.07.2023 14:53 Ответить
Це і правда і зрада одночасно.... Пересічні українці мають вірити, що ми їх вбиваємо в 7 разів більше інакше боротьба в втрачає сенс з урахуванням, що їх мобресурс в 4 рази більший.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:12 Ответить
Ви щось накрутили, нічого не ясно
показать весь комментарий
25.07.2023 17:50 Ответить
Якби були такі втрати всіх диванних ікспердів давно би мобілізували і цензор би опустєл 😭
показать весь комментарий
25.07.2023 15:21 Ответить
Простіше було б їх розстріляти прямо на диванах.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:24 Ответить
Тому я бачу тучу здорових молодих мужиків у моєму місті.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:33 Ответить
Ти їх бачиш, бо ти такий самий як вони! Нормальним людям до роботи дістатися важкувато, а не ще на всякий непотріб роздивлятися
показать весь комментарий
25.07.2023 16:24 Ответить
По роботі доводиться багато їздити по місту.зір ще непоганий хоча зблизька дрібний шрифт нажаль вже не бачу.
показать весь комментарий
25.07.2023 16:33 Ответить
Бутусов уже выложил один раз видео как целому взводу ноги поотрывало на минном поле. И чем это закончилось все помнят. Никто вам реальных цифр по потерям не назовет
показать весь комментарий
25.07.2023 14:58 Ответить
На мою думка зараз щось порівнювати реальної можливості не має, та й якось не логічно. Ні ми, ні полулюди конкретних цифр не знаємо. І напевно ніколи точно ніхто не скаже.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:00 Ответить
только кaцaпы под чужими IP не верят
показать весь комментарий
25.07.2023 15:39 Ответить
Для довідки - росіянці пишуть наші втрати в співвідношенні 1 до 10...
На війні важко правду знайти. По техніці осінт на 60-80% може бути джерелом, а по піхоті хто кого прпздть
показать весь комментарий
25.07.2023 15:08 Ответить
вірю. не може західна високоточна зброя не впливати на співвідношення втрат. тому вірю.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:09 Ответить
Вряд ли заявленное соотношение верно. Думаю, что необходимо разделить на 3 (в 3-2 раза). При лобовом столкновении это хорошее соотношение, но недостаточное. Самое плохое, что для ВСУ это недопустимое соотношение (так легко довоеваться до того, что победите сами себя).
При этом следует заметить, что положение ВС РФ, на данный момент, достаточно плохое (судя по количеству приговоров по случаям дезертирства, СОЧ, и отказа от выполнения приказа в зоне БД). Думаю, что состояние л/с и количество резервов у ВС РФ приближается к тому, которое было перед "Харьковским" наступлением ВСУ. К сентябрю или "дозреют" или потребуется провести новую "волну" мобилизации (а всё к этому и идёт).
показать весь комментарий
25.07.2023 15:11 Ответить
Маляр, не треба тягатись з конашенковим, займайся чимось потрібнішим для ЗСУ
показать весь комментарий
25.07.2023 15:28 Ответить
Ні, звісно ми нікого не втратили. Бо ми ж там на курорті, відпочинок топовий, сонечко, море. Як в таких умовах можна втрачати когось
показать весь комментарий
25.07.2023 15:40 Ответить
Навіщо в загалі зараз наступати, якщо кацапи лізуть беззупину самі . який сенс цього наступу чи не нандто ми ризикуемр?
показать весь комментарий
25.07.2023 15:56 Ответить
обстріли майже усих великих пром. центрів не помітили ??
показать весь комментарий
25.07.2023 17:52 Ответить
а к чему это ? 1+1 как всегда работает на лоха , на параше и населения в разы больше , и ресурсов , и финансов , на кого расчитаны эти припизженные данные и зачем ? вы не в состоянии элементарные турникеты делать , не говоря уже о чем нибудь более достойном , и свою бесполезность и тупость перекрываете информацией не несущей под собой ни чего кроме набора звуков ,
показать весь комментарий
25.07.2023 16:40 Ответить
 
 