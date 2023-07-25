Наши потери на Бахмутском направлении в 8 раз меньше, чем у врага, на Бердянском и Мариупольском - в 5,3 раза, - Минобороны
За время наступления наши защитники совершили военные чудеса, которые войдут в учебники.
Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Силы обороны:
- наступают в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей. В то время как наступление считается возможным когда наоборот.
"Вместе с тем, наши войска продвигаются. И вопрос надо ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте - двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага - признак высокого мастерства и мужества наших защитников", - объяснила Маляр.
Также она информирует, что количество погибших у нас на направлениях наступления значительно меньше, чем у врага.
На Бахмутском у нас гибнет в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше.
Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона", - добавила чиновница.
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Треба кидати десяток саморобних ФАБів з крильцями проти однієї JDAM, щоб отримувати той самий ефект.
БПЛА ще треба вміти використовувати. Русня скаржиться, що від власних дронових рушниць падає в десять разів більше, ніж від наших.
Залежить від керування. У русні воно - лайно, інакше б нас вже не було.
Це для мільйонної армії плюс зеки, ЛДНР і найманці - ніщо. І мобілізація ніяка не потрібна. Але мобілізація була, і зараз чомусь йде (штрафи за неявку до військомату стали х10).
На війні важко правду знайти. По техніці осінт на 60-80% може бути джерелом, а по піхоті хто кого прпздть
При этом следует заметить, что положение ВС РФ, на данный момент, достаточно плохое (судя по количеству приговоров по случаям дезертирства, СОЧ, и отказа от выполнения приказа в зоне БД). Думаю, что состояние л/с и количество резервов у ВС РФ приближается к тому, которое было перед "Харьковским" наступлением ВСУ. К сентябрю или "дозреют" или потребуется провести новую "волну" мобилизации (а всё к этому и идёт).