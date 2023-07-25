Боевых медиков призвали не писать рапорты об отсутствии претензий и жаловаться на некачественные аптечки, - Яровая
На ноль попали десятки тысяч аптечек с некачественными турникетами.
Об этом, ссылаясь на Оксану Корчинскую, в фейсбук сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, известный волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.
"Турникеты, которые попали на ноль, можно увидеть и на фото, и на видео. К сожалению, всю медицину закупает не Департамент государственных закупок, а именно Командование медицинских сил. Вчера Остащенко Татьяна, целый генерал-майор Командования медицинских сил, заявила, что это гуманитарная помощь и претензии к ее качеству у боевых медиков нет", - написала Яровая.
Волонтер призвала срочно изъять некачественные турникеты и утилизировать их, ведь речь идет буквально о жизни раненых бойцов.
"Если вы боевой медик и вас принуждают написать такой рапорт (об отсутствии претензий. – Ред.) пишите сюда [email protected]. – анонимность гарантируем", – призвала волонтер.
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зебілята агов на фронт і там жріТє свій вибір па пріколу
Військові ж молоді, здорові. Щось можна і відібрати.
Не хочеться думати що це правда, але деякі моменти насторожують.
зараз у підорів норм оснащення, а наше МО впарює "гуманітарку" невідомо ким поставлену...
що не смішно зеідіоти ? Ні ?
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