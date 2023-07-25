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Новости Война
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Боевых медиков призвали не писать рапорты об отсутствии претензий и жаловаться на некачественные аптечки, - Яровая

аптечка

На ноль попали десятки тысяч аптечек с некачественными турникетами.

Об этом, ссылаясь на Оксану Корчинскую, в фейсбук сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, известный волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

"Турникеты, которые попали на ноль, можно увидеть и на фото, и на видео. К сожалению, всю медицину закупает не Департамент государственных закупок, а именно Командование медицинских сил. Вчера Остащенко Татьяна, целый генерал-майор Командования медицинских сил, заявила, что это гуманитарная помощь и претензии к ее качеству у боевых медиков нет", - написала Яровая.

Волонтер призвала срочно изъять некачественные турникеты и утилизировать их, ведь речь идет буквально о жизни раненых бойцов.

"Если вы боевой медик и вас принуждают написать такой рапорт (об отсутствии претензий. – Ред.) пишите сюда [email protected]. – анонимность гарантируем", – призвала волонтер.

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Автор: 

медицина (2519) ВСУ (6583) Яровая Дана (50)


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Топ комментарии
+36
це *******.
зебілята агов на фронт і там жріТє свій вибір па пріколу
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25.07.2023 16:27
+19
Нарешті про це починають говорити хоч на такому рівні! А скільки вже через це загинуло...
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25.07.2023 16:28
+19
Зебилы кровью должны искупить свой выбор 2019!!!
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25.07.2023 16:29
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це *******.
зебілята агов на фронт і там жріТє свій вибір па пріколу
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25.07.2023 16:27 Ответить
Зебилы кровью должны искупить свой выбор 2019!!!
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25.07.2023 16:29 Ответить
Де їх шукати? Вони ж здирснули з України і ******* Зелю з-за кордону.
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25.07.2023 17:26 Ответить
Они большей массой своей уже слиняли или сидят по шхерам. Им по@ер.
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25.07.2023 16:47 Ответить
Байдєн пачіму ми нє в нати?
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25.07.2023 16:28 Ответить
Нарешті про це починають говорити хоч на такому рівні! А скільки вже через це загинуло...
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25.07.2023 16:28 Ответить
Якось люди починають говорити про торгівлю органами.
Військові ж молоді, здорові. Щось можна і відібрати.
Не хочеться думати що це правда, але деякі моменти насторожують.
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25.07.2023 16:35 Ответить
в чому полягає гуманізм поставки неякісних турнікетів?
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25.07.2023 16:29 Ответить
В откатах
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25.07.2023 16:31 Ответить
Щас видумають, що не вміють ними користуватися...х-х-ха!
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25.07.2023 17:21 Ответить
Остащенко в долі, гніди і воші переповнюють МО.
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25.07.2023 16:31 Ответить
а як смішно було коли кацапня дохла через відсутність нормальних турнікетів.....
зараз у підорів норм оснащення, а наше МО впарює "гуманітарку" невідомо ким поставлену...
що не смішно зеідіоти ? Ні ?
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25.07.2023 16:36 Ответить
Якщо ''гуманітарка'' неякісна то незначить що треба замовчувати, від того браку залежить життя наших воїнів. І тут жодних компромісів!!!
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25.07.2023 16:38 Ответить
Зрадники саботують роботу ЗСУ, як можуть, на усіх рівнях, починаючи з розробки озброєння, закінчуючи яйцями по 17. Зате тупе стадо зебілів вже накрутили на "перемогу". Ну-ну.
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25.07.2023 16:38 Ответить
В цьосу уся наша влада.
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25.07.2023 16:40 Ответить
і тут крадуть і на цьому вкрали.. *** та до яких пір це буде продовжуватись???
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25.07.2023 16:49 Ответить
Тій "медикині" з МО турнікет на шиї закрутити треба.
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25.07.2023 16:58 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxD43-yY9wH_xm8b_zuoyQgjHWAS02LV4W

UAWASBORN:
 США відкрили гарячу лінію для повідомлень про корупцію в Україні. Повідомити про корупцію, українці можуть зателефонувавши Генеральному інспектору США. Гаряча лінія Міністерства оборони США +1-800-424-9098 Державного департаменту США 202-647-3320 або +1 800-409-9926
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25.07.2023 17:28 Ответить
Пряма диверсія. Рєзніков вже не посміхається життєрадісно на кожну камеру, а сидить під слідством?
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25.07.2023 17:44 Ответить
ну, і де ті принципові хвойди-лівоохоронці, які тягали по судах Патріотів-"порохоботів" за типу неякісні бронежилети та плохІє бронекатери Пороха (якими згодом сама Зеля хвалилася, ну, типу, то її "велике кораблебуцімництво")?... язики у сраку посховали?, бо дермакі-татарови не дадуть солодкого?
усе (майже) правоохоронство України - тупо елітні бюджетні хвойди за викликом
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25.07.2023 18:24 Ответить
В Україні треба створювати громадські комітети і ними контролювати якість постачання в ЗСУ харчів і медикаментів. То не є військовою таємницею. На тому треба наполягати. Громадське суспільство мусить бути присутнє.
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25.07.2023 18:48 Ответить
А Залужному як безпосередньому начальнику цієї ненажерливої бл@ді Остащенко на цю ситуацію похєр ? Де його реакція ?
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25.07.2023 18:59 Ответить
як говорилось "я ваш вирок" 😢
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25.07.2023 19:58 Ответить
 
 