Россия действительно увеличивает объемы производства "Ланцетов", хотя и завышает данные, - ГУР МО

Цифры, которые называет Россия, – это выдумки пропагандистов, однако РФ действительно наращивает производство "Ланцетов".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что Россия начала программу по производству дронов и активно развивает ее.

"Объемы – это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "Шахеды" прибывают, они наладят производство", – отметил он.

Юсов подчеркнул, что Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам окупантов и более быстрого продвижения наших войск.

"Этот вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", - добавил он.

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Юсов также заявлял, что Россия является мировым лидером по контрабанде, поскольку только так она может получить необходимые компоненты для производства современного оружия.