Россия действительно увеличивает объемы производства "Ланцетов", хотя и завышает данные, - ГУР МО
Цифры, которые называет Россия, – это выдумки пропагандистов, однако РФ действительно наращивает производство "Ланцетов".
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что Россия начала программу по производству дронов и активно развивает ее.
"Объемы – это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "Шахеды" прибывают, они наладят производство", – отметил он.
Юсов подчеркнул, что Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам окупантов и более быстрого продвижения наших войск.
"Этот вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", - добавил он.
Юсов также заявлял, что Россия является мировым лидером по контрабанде, поскольку только так она может получить необходимые компоненты для производства современного оружия.
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МО України та Укроборонпром! Що із соплями? Далі жуємо?
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Це завжди дорого коштуєкоштує
,,Ми їх шапками закидаєм Україні обійшлось більше 8 млн життів ,,,
Вчитись потрібно навідь у противника
Ното --гарно
Але іще є більше сотні країн
І в кожної є військовий досвід -- його треба вивчати
Краще брати на озброєння
Якщо керівник ГУР дає таку інформацію Президенту, то це пояснює і відновлення доріг та стадіонів, і зйомки серіалів.