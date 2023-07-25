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Россия действительно увеличивает объемы производства "Ланцетов", хотя и завышает данные, - ГУР МО

ланцет

Цифры, которые называет Россия, – это выдумки пропагандистов, однако РФ действительно наращивает производство "Ланцетов".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что Россия начала программу по производству дронов и активно развивает ее.

"Объемы – это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "Шахеды" прибывают, они наладят производство", – отметил он.

Юсов подчеркнул, что Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам окупантов и более быстрого продвижения наших войск.

"Этот вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", - добавил он.

Читайте также: Украинская разведка перехватила секретный доклад, подтверждающий саботаж Россией договоренностей по зерновому соглашению

Юсов также заявлял, что Россия является мировым лидером по контрабанде, поскольку только так она может получить необходимые компоненты для производства современного оружия.

Автор: 

разведка (4171) россия (95497) дроны (3908)


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Топ комментарии
+9
Казахстан проводить тестові випробування турецьких БПЛА Anka (в/ч 14157), який має високі показники з дальності, тривалості польоту та точності нанесення ударів.
Основні завдання цього БПЛА: розвідка, цілевказання, коригування вогню арти, наведення авіації по наземних та надводних цілях, виявлення та придушення ППО, знищення особливо важливих обєктів у тилу ворога.
Цей комплекс вже ефективно застосований на Близькому Сході, у Нагорному Карабасі.
Казахстан член ОДКБ, які і рфія, а ще і близький друг і компаньйон Китаю.
МО України та Укроборонпром! Що із соплями? Далі жуємо?

https://www.youtube.com/watch?v=CcDCwZJ_J7s&t=7s
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25.07.2023 16:04
+6
Украине как кровь из носа необходима баллистика - тех кто игнорирует этот факт отправлять на фронт.
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25.07.2023 15:55
+4
І шо? За те в нас ахуітельні сєріали будуть, красіві стадіони і наш преZерватів піндосів в черговий раз АТАКАМСами нагнув.
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25.07.2023 15:57
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Правила форума Совет форумчан
Та збільшує -- навіть не сумніваитесь -- нам би включатись в промислових масштабах
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25.07.2023 15:50 Ответить
Что нужно делать Украине, так это в конце концов наладить производство баллистических ракет. Без этого оружия нам не обойтись и надеяться только на беспилотники не есть правильно. Оккупант будет наращивать производство вооружения и Украине необходимо оружие которое сможет доставать до военной промышленности оккупанта. Поражение Германии началось с уничтожения военной промышленности Рейха авиацией Англии и США
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25.07.2023 15:54 Ответить
А що виготовляє Південмаш? Зубочистки?
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25.07.2023 19:52 Ответить
для наївних дітей совінформбюро.нагадаю,що німаки випускали одну субмарину В ДЕНЬ,до самої капітуляції,так само випускались і танки і навіть фау і реактивні літаки,власне за це союзники й повісили Шпеєра,за те що той перевів економуку рейху на такі воєнні рейки,що авіанальоти їх уже не сильно турбували,рейх перемогла НАФТА,якої унього не було,бо немає значення скільки у тебе танків випускається,якщо їх нічим заправити.
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25.07.2023 22:41 Ответить
Украине как кровь из носа необходима баллистика - тех кто игнорирует этот факт отправлять на фронт.
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25.07.2023 15:55 Ответить
Нам предыдущий директор оборонпрома до наступления обещал и "Сапсан" и "Вильху М\М2" и многое еще. Только вот все снова просрали.
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25.07.2023 16:44 Ответить
І шо? За те в нас ахуітельні сєріали будуть, красіві стадіони і наш преZерватів піндосів в черговий раз АТАКАМСами нагнув.
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25.07.2023 15:57 Ответить
Нові іграшки в рашке.
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25.07.2023 16:00 Ответить
Казахстан проводить тестові випробування турецьких БПЛА Anka (в/ч 14157), який має високі показники з дальності, тривалості польоту та точності нанесення ударів.
Основні завдання цього БПЛА: розвідка, цілевказання, коригування вогню арти, наведення авіації по наземних та надводних цілях, виявлення та придушення ППО, знищення особливо важливих обєктів у тилу ворога.
Цей комплекс вже ефективно застосований на Близькому Сході, у Нагорному Карабасі.
Казахстан член ОДКБ, які і рфія, а ще і близький друг і компаньйон Китаю.
МО України та Укроборонпром! Що із соплями? Далі жуємо?

https://www.youtube.com/watch?v=CcDCwZJ_J7s&t=7s
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25.07.2023 16:04 Ответить
Таких новин було повно в інтернеті учора і позавчора. І де завод працює, і де будується, і звідки комплектуючі... І головне - скільки сотень чи тисяч російських дронів різних типів може з'явитися в українському небі завтра.
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25.07.2023 16:05 Ответить
Не рахуй противника дурнішим за себе
Це завжди дорого коштуєкоштує
,,Ми їх шапками закидаєм Україні обійшлось більше 8 млн життів ,,,
Вчитись потрібно навідь у противника
Ното --гарно
Але іще є більше сотні країн
І в кожної є військовий досвід -- його треба вивчати
Краще брати на озброєння
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25.07.2023 16:05 Ответить
В нас теж був схожий проект 'Тихий Грім' але Зелений антимайдан його досі маринує
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25.07.2023 16:12 Ответить
Відповідь на запитання: "а що в нас?" ось тут: https://www.unian.ua/war/prognoz-shchodo-zakinchennya-viyni-vid-budanova-koli-stihne-viyna-v-ukrajini-12156003.html

Якщо керівник ГУР дає таку інформацію Президенту, то це пояснює і відновлення доріг та стадіонів, і зйомки серіалів.
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25.07.2023 16:14 Ответить
коли по всіх чайниках про це давно вже говорили-- ГУР МО прозріло
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25.07.2023 16:20 Ответить
Ланцеты недавно остановили нашу атаку на одно запорожское село,давно пора усиливать наступающие части средствами РЭБ.
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25.07.2023 17:08 Ответить
так...зупинили і знищили, декілька бронемашин і леопард. по ефективності --це ланцети і ракети онікс ,ми не навчились їх збивати ефективно
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25.07.2023 17:18 Ответить
Хотелось бы узнать, а где те украинские беспилотники, по 250 000 $ , которые должны пелететь,отстреляться и вернуться...Наверное они проходят "обкатку" в батальоне "МОНАКО"...
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25.07.2023 17:28 Ответить
треба забезпечити дроноармагеддон цим виробництвам...або діверсійні підриви. У мокшів грошів кратно більше и можливості поставок з китаю та чіпів США через усіяких киргистанів нікуди не подінуться....нафту та газ ніхто їх не намагається обрізати...тому виробляти будуть кратно більше за нас. Єдина можливість - підрив виробництв у московії.
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25.07.2023 17:50 Ответить
Хто підірве? І як? Ізраїль знищити виробництво дронів в Ірані поки що так і не зміг...
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25.07.2023 22:11 Ответить
долетіли ж наші дрони до маскви...туди теж можливо, гадаю. Треба шукати можливості. А Ізраїль тут невірний приклад. Їм зовсім не треба ті шахед-заводи підривати. В них є залізний купол, територія країни невелика. вона щільно прикрита від загроз. До того ж особливості місцевості дозволяють атакувати їх лише з одного напрямку. Тобто вони знають наперед звідки може прилітіти і в них на цьому напрямку усе готове до зустрічі. Вони не переймаються..
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26.07.2023 10:00 Ответить
Цікаво, чи ОП (Офіс Пінгвіна?) вже призначив винних в відсутності українських дронів? Тільки будь ласка не т.з. "Укроборонпром" - він хорошій, як ті рузькі, тобто мертвий.
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25.07.2023 18:40 Ответить
 
 