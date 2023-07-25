Плетение сеток, камуфляжные одеяла для младенцев и дежурство на блокпостах: Как в России привлекают детей к войне против Украины

В России активно привлекают детей к "фронтовым поставкам". Речь идет и о сборе "гумпомощи" и о добровольно-принудительных финансовых пожертвованиях.

Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить", передает Цензор.НЕТ.

Так, наиболее распространенным видом военного волонтерства в России является переплет камуфляжной сетки. Спортивно-патриотический клуб "Ярополк" проводил мастер-классы по плетению камуфляжной сетки. В Екатеринбурге восьмилетний мальчик делал сетки для фронта со своей семьей. Жительница Хабаровска Елена Дмитриева также начала шить камуфляжные одеяла для младенцев, родители которых воюют против Украины.

Издание Readovka ранее опубликовало видео, на котором подростки на оккупированной Донбассе стоят с автоматами на блокпосту. Дети подтвердили, что делают это при поддержке военных РФ. Похожая история была в тогда еще оккупированном Волчанске Харьковской области. Хотя блокпост и был только игрой, за нее дети получали сладости, сухие пайки или шевроны с одним из символов спецоперации от российского спецназа.

В российских учебных заведениях (детсадах, школах и университетах) добровольно-принудительно собирают деньги на нужды армии оккупантов. Так, в детсадах "Лесовичок" и "Земляничка" с родителей в среднем берут по 10-20 тысяч.

"В мае Минобразования России объявило программу "Вузы для фронта!", в рамках которой студенты собирают гуманитарную помощь для российских солдат. Мордовский государственный университет уже отчитался о передаче тысячи беспламенных нагревателей, Владимирский университет отправил на фронт две тысячи саперных кошек, а университет им. Косыгина – 200 комплектов маскировочной военной формы", - подытожил Telegram-канал.

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