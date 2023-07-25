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Новости Война
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Плетение сеток, камуфляжные одеяла для младенцев и дежурство на блокпостах: Как в России привлекают детей к войне против Украины

школа,росія

В России активно привлекают детей к "фронтовым поставкам". Речь идет и о сборе "гумпомощи" и о добровольно-принудительных финансовых пожертвованиях.

Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить", передает Цензор.НЕТ.

Так, наиболее распространенным видом военного волонтерства в России является переплет камуфляжной сетки. Спортивно-патриотический клуб "Ярополк" проводил мастер-классы по плетению камуфляжной сетки. В Екатеринбурге восьмилетний мальчик делал сетки для фронта со своей семьей. Жительница Хабаровска Елена Дмитриева также начала шить камуфляжные одеяла для младенцев, родители которых воюют против Украины.

Издание Readovka ранее опубликовало видео, на котором подростки на оккупированной Донбассе стоят с автоматами на блокпосту. Дети подтвердили, что делают это при поддержке военных РФ. Похожая история была в тогда еще оккупированном Волчанске Харьковской области. Хотя блокпост и был только игрой, за нее дети получали сладости, сухие пайки или шевроны с одним из символов спецоперации от российского спецназа.

В российских учебных заведениях (детсадах, школах и университетах) добровольно-принудительно собирают деньги на нужды армии оккупантов. Так, в детсадах "Лесовичок" и "Земляничка" с родителей в среднем берут по 10-20 тысяч.

"В мае Минобразования России объявило программу "Вузы для фронта!", в рамках которой студенты собирают гуманитарную помощь для российских солдат. Мордовский государственный университет уже отчитался о передаче тысячи беспламенных нагревателей, Владимирский университет отправил на фронт две тысячи саперных кошек, а университет им. Косыгина – 200 комплектов маскировочной военной формы", - подытожил Telegram-канал.

Смотрите: Спецслужбы России следят за властями Молдовы, используя антенны на крыше российского посольства, - СМИ. ФОТО

дети (6490) россия (95497) студенты (666)


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Топ комментарии
+5
Все для фронту, все для перемоги. Ще посміємося над "деморалізованими кацапами", чмонями, та танками Т34?? Поки ***** розгортає кацапську віськову машину на 100%, наші дегроти вже "у своїй голові війну закінчили" та клепають серіальчики на Новий рік. От тільки на Новий рік з таким підходом можемо вже дивитися поздоровлення *****, бо станемо украінскім фєдєральним округом. Якщо взагалі - буде кому дивитися.
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25.07.2023 15:56
+4
Роблять війну народною. А у нас що? Серіяли.
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25.07.2023 15:52
+4
Боюся, що цим і закінчиться. Немає жодних сигналів, що ці зелені підари хочуть перемоги і хоть щось для неї роблять. Активний дерибан країни свідчить зовсім про інше.
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25.07.2023 16:02
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Роблять війну народною. А у нас що? Серіяли.
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25.07.2023 15:52 Ответить
Да -- ***** - рашка втягується в віину по сериозному - а ми на розслабоні -- мальдіви Іспанія
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25.07.2023 15:55 Ответить
Все для фронту, все для перемоги. Ще посміємося над "деморалізованими кацапами", чмонями, та танками Т34?? Поки ***** розгортає кацапську віськову машину на 100%, наші дегроти вже "у своїй голові війну закінчили" та клепають серіальчики на Новий рік. От тільки на Новий рік з таким підходом можемо вже дивитися поздоровлення *****, бо станемо украінскім фєдєральним округом. Якщо взагалі - буде кому дивитися.
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25.07.2023 15:56 Ответить
Зеля может из эмиграции видосы пилить, это для него не проблема
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25.07.2023 15:59 Ответить
Боюся, що цим і закінчиться. Немає жодних сигналів, що ці зелені підари хочуть перемоги і хоть щось для неї роблять. Активний дерибан країни свідчить зовсім про інше.
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25.07.2023 16:02 Ответить
Кацапи роздуплились і все більше ресурсів підтягують для затяжної каппанії. Сьогодні вже збільшили призовний вік. Активно розконсервовують техніку, хоч і стару, але для крєпосних і так піде. Задню походу болотяни здавати не будуть.
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25.07.2023 15:56 Ответить
Дітей залучають до робіт для фронту... А пуйло казало увесь час, що "фсьо ідьот па плану"... Це ж у них, навіть, не війна, а якась "сво". А шо далі буде, коли "сво" війною назвуть?
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25.07.2023 15:57 Ответить
Рашисти смаглі павтаріть-тєпєрь путлєрюгєнт...
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25.07.2023 16:02 Ответить
Остались интересно еще мудаки, которые считают, что дети они невинные создания? Да они такие же самые ***** как и их родители
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25.07.2023 16:05 Ответить
якщо є "камуфляжні ковдри для немовлят та чергування на блокпостах", то повинні бути пластикові пакети для немовлят
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25.07.2023 16:11 Ответить
"Мешканка Хабаровська Олена Дмитрієва також почала шити камуфляжні ковдри для немовлят, батьки яких воюють проти України. "
Кацапи, не зупиняйтесь на цьому. Ще вам треба всім чоловікам камуфляжні ган*они, а всім жінкам - динамічний захист на пиZ*y.
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25.07.2023 16:31 Ответить
Є чому повчитись! Та що перейняти.
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25.07.2023 19:14 Ответить
 
 