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Слушание по делу Червинского в Апелляционном суде не состоялось: следующее – 10 августа

богачук,червінський

Слушание по делу Романа Червинского о мере пресечения в Апелляционном суде Киева не состоялось, поскольку дело не передали из Шевченковского райсуда.

Об этом сообщила общественный деятель Роксоляна Хмара, передает Цензор.НЕТ.

"Суд не состоялся. Как всегда не передали дело из Шевченковского суда. Следующий - 10 августа", - отметила она.

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Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июня суд оставил Червинского под стражей.

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Автор: 

Апелляционный суд (411) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+29
Де суд над Бакановим?! Якщо й казати про негативні наслідки, то гірших за дії Баканова завдяки діям Зеленського та Єрмака важко й знайти!!!
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25.07.2023 16:40
+22
Свободу Червінському.
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25.07.2023 16:40
+17
"Слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу в Апеляційному суді Києва не відбулося, оскільки справу не передали із Шевченківського райсуду."

Джерело:

Патріоти у тюрмах. Реально.
Але позатикались і мовчать ті, хто роками верещали про "8000 патріотів, посаджених Порошенком".
Мовчать Притули, Чмути, Малини та інші суперпатріоти, які мовчали, коли режим новоригів кидав за грати і Марченка з Павловським.
А тоді ж не було великої війни і можна було критикувати владу.
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25.07.2023 16:44
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Підораси,досі запобижний захід не винесли,уявляю як буде с звинувачиванням...
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25.07.2023 16:39 Ответить
Де суд над Бакановим?! Якщо й казати про негативні наслідки, то гірших за дії Баканова завдяки діям Зеленського та Єрмака важко й знайти!!!
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25.07.2023 16:40 Ответить
Акценти розставлени з помилкой - зеблох, дермак, баканов
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25.07.2023 16:45 Ответить
Свободу Червінському.
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25.07.2023 16:40 Ответить
Free Roman Chervinskiy
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25.07.2023 16:41 Ответить
Чекають не на передачу справи, а на передачу хабариська!
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25.07.2023 16:41 Ответить
За це винуватцям що не передали справу повинна бути покарання та звільнення з посади за невиконання службових обовязкыв. Це не правосуддя а якась інквізіція на замовлення зеленського
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25.07.2023 16:43 Ответить
"Слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу в Апеляційному суді Києва не відбулося, оскільки справу не передали із Шевченківського райсуду."

Джерело:

Патріоти у тюрмах. Реально.
Але позатикались і мовчать ті, хто роками верещали про "8000 патріотів, посаджених Порошенком".
Мовчать Притули, Чмути, Малини та інші суперпатріоти, які мовчали, коли режим новоригів кидав за грати і Марченка з Павловським.
А тоді ж не було великої війни і можна було критикувати владу.
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25.07.2023 16:44 Ответить
Брехня і підлість зеленого болота поглинає Україну прямо під час війни!
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25.07.2023 16:49 Ответить
Що за херня? Хто винен в тому що не передали? Яке йому покарання?
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25.07.2023 16:55 Ответить
суд по вбивці моєї матері не може відбутись 1,5 року ! вбивця ходить гуляє йому навіть повістки не дають бо він під слідством . а тут зацікавлені особи в ОПі сидять . чи може забули справу Шеремета ? чорту рюкзакову привіт !
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25.07.2023 16:57 Ответить
зе своїх не здає !!! у тюрмі мають сидіти виключно українські патріоти що перешкоджають "найвеличнішому лідору" здати, згідно оманських договорняків" )(уйлу під окупацію Україну !!!

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25.07.2023 17:06 Ответить
зєля і його (чи навпаки) дермаківсько-татарівське кривосуддя тупо морозиться.., бо сцикуни і ну дуууууже розраховують на пам'ять свого лохторату-гупій-2019.. какаразніц-красав-жлобів
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25.07.2023 17:07 Ответить
Та доки Зеленський і Татаров і Єрмак будуть руйнувати імідж України у всьому світі з такими показовими кричущими процесами? Україна і наші захисники боряться і відстоюють нашу свободу. А ці горе офіс перезенту фабрикують справи. Яке там НАТО та ЄС при цих судах та покидьках при владі? Хто з такими матиме справу?
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25.07.2023 17:09 Ответить
Хто має понести відповідальність за те, що людину будуть тримати за гротами ще 2, 5 неділі?
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25.07.2023 17:23 Ответить
Як би хто не ставився до Червінського, але тримати затриманого в СІЗО ще кілька тижнів через чиїсь дії чи бездіяльність - це тупе знущання над людиною. У нормальних кранах це закінчується звільненням підозрюваного з СІЗО навіть з формальних підстав.
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25.07.2023 17:26 Ответить
Вказівка від я.....
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25.07.2023 17:37 Ответить
Свободу Роману Червiнському !
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25.07.2023 17:39 Ответить
Вободу розвіднику і патріоту Украіни Роману Червінському ‼️‼️‼️‼️
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25.07.2023 17:46 Ответить
Свободу
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25.07.2023 18:49 Ответить
За такі викрутаси слід взяти під варту тих, хто зірвав судове засідання! Ця суддівська мерзота наносить державі шкоди не менше, ніж рашисти!
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25.07.2023 18:45 Ответить
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25.07.2023 19:32 Ответить
Буде розцінено як халатність кур"єрської служби що не доправили справу з Шевченківського -суді не приділах, завдання єрмака виконали а людина продовжує страждати і так можна тянути роками в них досвід багатий (Взагалі суд назначаються коли справа передана до установи, щоб був час на ознайомлення перед засіданням).
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25.07.2023 19:47 Ответить
Уволить тех, кто не передал дело. И на фронт. Там вошкаться не будут.
В чем дело?
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25.07.2023 19:51 Ответить
 
 