Слушание по делу Червинского в Апелляционном суде не состоялось: следующее – 10 августа
Слушание по делу Романа Червинского о мере пресечения в Апелляционном суде Киева не состоялось, поскольку дело не передали из Шевченковского райсуда.
Об этом сообщила общественный деятель Роксоляна Хмара, передает Цензор.НЕТ.
"Суд не состоялся. Как всегда не передали дело из Шевченковского суда. Следующий - 10 августа", - отметила она.
Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июня суд оставил Червинского под стражей.
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Джерело:
Патріоти у тюрмах. Реально.
Але позатикались і мовчать ті, хто роками верещали про "8000 патріотів, посаджених Порошенком".
Мовчать Притули, Чмути, Малини та інші суперпатріоти, які мовчали, коли режим новоригів кидав за грати і Марченка з Павловським.
А тоді ж не було великої війни і можна було критикувати владу.
В чем дело?