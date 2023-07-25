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Новости Финансовая помощь
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В бюджет поступил шестой транш макрофинансовой помощи от ЕС на 1,5 млрд евро, - Минфин

мінфін

В госбюджет Украины поступил шестой транш по программе масштабной макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС в размере 1,5 миллиарда евро. Общее финансирование этой программы составляет 18 миллиардов евро, а в 2023 году Украина получила уже 10,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства финансов Украины.

"С начала полномасштабной войны ЕС направил в Украину 17,7 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности в стране, а также помогают финансировать приоритетные расходы госбюджета своевременно и в полном объеме. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть важную роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

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Следующие транши в рамках масштабной программы МФП будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Автор: 

деньги (932) Минфин (1556) транш (279) помощь и поддержка (869)


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Топ комментарии
+8
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25.07.2023 16:59
+6
І завелися асфальтові катки.
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25.07.2023 16:57
+6
Зелена шобла вже радісно плескає своїми брудними лапами.
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25.07.2023 16:59
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Пиляти не розпиляти...
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25.07.2023 16:55 Ответить
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25.07.2023 16:59 Ответить
І завелися асфальтові катки.
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25.07.2023 16:57 Ответить
Та вони і не зупинялись. Закатують гроші 24/7
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25.07.2023 17:21 Ответить
Поэтому лапти и дали провести спокойновыборы без проблем и напрягов…
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25.07.2023 18:26 Ответить
Зелена шобла вже радісно плескає своїми брудними лапами.
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25.07.2023 16:59 Ответить
Юрик, Горбунов, ты там, в США сейчас находясь, новый сценарий не придумал ещё под эти деньги?
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25.07.2023 17:09 Ответить
урааааа...!!!!!! всі на Мальдіви ! в Анталію ! в Тайланд !
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25.07.2023 17:11 Ответить
Файно - цю допомогу заборонено використовувати для ЗП ЗСУ або купівлі зброї

Це для фінансування: зарплат держслужбовців, пенсій, та інших соцвиплат

Цікаво куди відноситься директор Укрпошти, та інші топ-менеджери державних корпорацій...
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25.07.2023 17:37 Ответить
А якщо до цих грошиків іще ціни попідняти - то буде наче сало з салом та ще й сало зверху!
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25.07.2023 17:50 Ответить
ЗЕбанда руки потирает…в батальон Монако и Куршавель прибыло.
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25.07.2023 18:24 Ответить
Какие там 17,если 70 было уже давным давно,добавляй 30 на беженцев.
Всё уже спизже.о.
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25.07.2023 19:42 Ответить
 
 