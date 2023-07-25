В бюджет поступил шестой транш макрофинансовой помощи от ЕС на 1,5 млрд евро, - Минфин

В госбюджет Украины поступил шестой транш по программе масштабной макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС в размере 1,5 миллиарда евро. Общее финансирование этой программы составляет 18 миллиардов евро, а в 2023 году Украина получила уже 10,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства финансов Украины.

"С начала полномасштабной войны ЕС направил в Украину 17,7 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности в стране, а также помогают финансировать приоритетные расходы госбюджета своевременно и в полном объеме. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть важную роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

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Следующие транши в рамках масштабной программы МФП будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.