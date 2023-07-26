Почти 2000 тепловизоров и прицелов. "Метинвест" отчитался о количестве переданного в ВСУ оборудования
С начала полномасштабной войны Группа "Метинвест" системно отправляет на фронт грузы с техникой для защитников.
В частности, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова защитники получили уже почти 2000 единиц высокоточной военной оптики - тепловизоров, биноклей и прицелов.
Современная оптика на войне – это "глаза" армии. Благодаря ей военные могут заранее увидеть противника, не подвергая себя прямой опасности. Также оптические приборы позволяют точно целиться по вражеским объектам и молниеносно их уничтожать. Чтобы обеспечить потребности армии, с начала полномасштабного вторжения Метинвест передал разным подразделениям сил обороны почти 2000 единиц техники различной модификации. Среди отправленного на фронт – 1800 тепловизоров и тепловизионных прицелов.
В частности, недавно бойцам, защищающим Донецкий край, доставили современные тепловизионные прицелы с дальностью до 2,5 км. Техника необходима для более быстрого обнаружения врага, особенно она эффективна в ночное время.
– Все эти принадлежности всегда пользуются спросом среди военных. А особенно здесь, возле Авдеевки, где ожесточенные бои идут ежедневно, почти без отдыха. Именно благодаря стойким защитникам Авдеевка – украинский город, – отметил операционный директор Группы Метинвест Александр МИРОНЕНКО.
Метинвест находит, закупает и бесплатно передает на фронт самую современную на рынке оптику. Например, спецподразделение Главного управления разведки получило пять тепловизионных прицелов LW75MG производства Brolis Semiconductors. Оборудование имеет признание в Европе и странах НАТО и в настоящее время используется в вооруженных силах многих стран.
Кроме того, различные подразделения сил обороны получили 100 биноклей и дальномеров для отслеживания объектов и точного определения расстояния до врага, а также 70 приборов ночного видения.
В частности, ими укомплектували пять мобильных групп реагирования и мониторинга Государственной пограничной службы Украины. С такой оптикой водители даже в ночное время смогут перемещаться на автомобиле, не включая освещение. Все получаемые устройства – высокотехнологичные и качественные.
В ходе очередной поставки Метинвест передал бойцам Национальной гвардии Украины оптики и техники на 10 млн грн.
Александр ВОДОВИЗ, руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест:
– Несмотря на то, что военная оптика достаточно дефицитна на рынке, Метинвест делает все возможное, чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым. Иметь на вооружении современные тепловизоры, приборы ночного видения, бинокли, дальномеры – это большое преимущество наших бойцов на поле боя. С техникой от Стального Фронта они смогут выполнять боевые задания более безопасно для своей жизни и эффективно.
В общей сложности на поддержку украинской армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Метинвест направил 2 млрд грн.
Кроме военной оптики, украинское войско получило уже более1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов.
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