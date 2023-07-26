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Новости
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Почти 2000 тепловизоров и прицелов. "Метинвест" отчитался о количестве переданного в ВСУ оборудования

С начала полномасштабной войны Группа "Метинвест" системно отправляет на фронт грузы с техникой для защитников.

 В частности, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова защитники получили уже почти 2000 единиц высокоточной военной оптики - тепловизоров, биноклей и прицелов.

Современная оптика на войне – это "глаза" армии. Благодаря ей военные могут заранее увидеть противника, не подвергая себя прямой опасности. Также оптические приборы позволяют точно целиться по вражеским объектам и молниеносно их уничтожать. Чтобы обеспечить потребности армии, с начала полномасштабного вторжения Метинвест передал разным подразделениям сил обороны почти 2000 единиц техники различной модификации. Среди отправленного на фронт – 1800 тепловизоров и тепловизионных прицелов.

В частности, недавно бойцам, защищающим Донецкий край, доставили современные тепловизионные прицелы с дальностью до 2,5 км. Техника необходима для более быстрого обнаружения врага, особенно она эффективна в ночное время.

– Все эти принадлежности всегда пользуются спросом среди военных. А особенно здесь, возле Авдеевки, где ожесточенные бои идут ежедневно, почти без отдыха. Именно благодаря стойким защитникам Авдеевка – украинский город, – отметил операционный директор Группы Метинвест Александр МИРОНЕНКО.

Метинвест находит, закупает и бесплатно передает на фронт самую современную на рынке оптику. Например, спецподразделение Главного управления разведки получило пять тепловизионных прицелов LW75MG производства Brolis Semiconductors. Оборудование имеет признание в Европе и странах НАТО и в настоящее время используется в вооруженных силах многих стран.

Кроме того, различные подразделения сил обороны получили 100 биноклей и дальномеров для отслеживания объектов и точного определения расстояния до врага, а также 70 приборов ночного видения.

В частности, ими укомплектували пять мобильных групп реагирования и мониторинга Государственной пограничной службы Украины. С такой оптикой водители даже в ночное время смогут перемещаться на автомобиле, не включая освещение. Все получаемые устройства – высокотехнологичные и качественные.

Почти 2000 тепловизоров и прицелов. Метинвест отчитался о количестве переданного в ВСУ оборудования 01

В ходе очередной поставки Метинвест передал бойцам Национальной гвардии Украины оптики и техники на 10 млн грн.

Александр ВОДОВИЗ, руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест:

– Несмотря на то, что военная оптика достаточно дефицитна на рынке, Метинвест делает все возможное, чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым. Иметь на вооружении современные тепловизоры, приборы ночного видения, бинокли, дальномеры – это большое преимущество наших бойцов на поле боя. С техникой от Стального Фронта они смогут выполнять боевые задания более безопасно для своей жизни и эффективно.

В общей сложности на поддержку украинской армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Метинвест направил 2 млрд грн.

 Кроме военной оптики, украинское войско получило уже более1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов.

Автор: 

помощь (7798) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+6
З огляду на регулярну інформацію про допомогу ЗСУ з боку багатьох різних малих та великих компаній ніяк не можу дочекатись про подібну інформацію стосовно компаній власниками яких є сам Зеленський та його =куми= включаючи друзів з =кварталу=, від компаній Коломойського, бо щось з цим поганенько!!! Про якісь фонди від них, у яких використовуються ЧУЖІ гроші, і ще не зрозуміло у якій пропорції на саме їх існування а скільки на реальну допомогу, чув, а от про пряму допомогу з їх ВЛАСНИХ коштів інформація відсутня навіть на державному =телемарафоні=!!!
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26.07.2023 09:23
+4
И что? Ахметов и иже с ним компенсировали эти затраты поднятием тарифа на электроэнергию да ещё и прибыль с этого получают. Иди вы верите этому бандюку?
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26.07.2023 10:00
+3
На решту цей російський олігарх купить двох бразильців, шоб нарід потєшился
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26.07.2023 11:06
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Спасибо, Ринат!

І сьогоднішнє сто разів "Дякую, Бен!"
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26.07.2023 09:20 Ответить
З огляду на регулярну інформацію про допомогу ЗСУ з боку багатьох різних малих та великих компаній ніяк не можу дочекатись про подібну інформацію стосовно компаній власниками яких є сам Зеленський та його =куми= включаючи друзів з =кварталу=, від компаній Коломойського, бо щось з цим поганенько!!! Про якісь фонди від них, у яких використовуються ЧУЖІ гроші, і ще не зрозуміло у якій пропорції на саме їх існування а скільки на реальну допомогу, чув, а от про пряму допомогу з їх ВЛАСНИХ коштів інформація відсутня навіть на державному =телемарафоні=!!!
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26.07.2023 09:23 Ответить
Не в тому сторону передають: позолочений асфальт на напрямках вторгнення кацапів- *****... Кошерні яйка по 17грн та яблука з Антаркдити+ 39млрд. "невідомим компаніям"- кракодітелям в Ізраїль, бо породили гнусаву кончініту **********...
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26.07.2023 09:31 Ответить
На запит "скільки українців врятували євреї під час голодомору" Google видав - https://www.radiosvoboda.org/a/pravednyky-istoriyi-ukrayintsiv/31694874.html історії українців, які рятували євреїв у часи Голокосту
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26.07.2023 09:37 Ответить
Так квартал почти убыточный... Официально у них доходов нет, все в офшорах. Так что не с чего помогать)
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26.07.2023 09:42 Ответить
А різні ''рєзнікоффи'' купують яйка по 17 гривень, та купують повітря витрачаючи десятки мільярдів
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26.07.2023 09:47 Ответить
То навіть ця руда гнида допомагає ЗСУ а зелена потолоч ні.
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26.07.2023 10:00 Ответить
Ніхто його не цілуе. Це просто констатація факту.
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26.07.2023 10:59 Ответить
И что? Ахметов и иже с ним компенсировали эти затраты поднятием тарифа на электроэнергию да ещё и прибыль с этого получают. Иди вы верите этому бандюку?
показать весь комментарий
26.07.2023 10:00 Ответить
На решту цей російський олігарх купить двох бразильців, шоб нарід потєшился
показать весь комментарий
26.07.2023 11:06 Ответить
 
 