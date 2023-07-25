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Нардепа от ОПЗЖ Пономарева отправили под стражу на два месяца без права внесения залога

олександр,пономарьов

Народный депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев был отправлен в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд избрал народному депутату VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии ОПЗЖ меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Ранее Генеральный прокурор подписал ему уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Читайте также: Нардеп ОПЗЖ Пономарев торговал продукцией российского происхождения, заработав более 100 млн грн на гостендерах, - СМИ

Напомним, раньше Пономарев был уличен в сотрудничестве с РФ. Также СМИ сообщали, что масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.

Автор: 

арест (10455) Пономарев Александр (45) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+3
Чому ч.1 ст.111 КК України, а не ч.2 ст.111 КК України, яка ним реально вчинена (державна зрада в умовах воєнного стану). Там покарання - пожиттєве із конфіскацією, а не 15 р.п.в. (як за ч.1).
Прокурори! У чому справа?
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25.07.2023 18:18
+2
А смылся бы на Мальдивы, отделался просто заявлением на выход из партии и плавал бы себе, как зеленый папуас. Но долг превыше всего. Потому ему будет сложнее добраться до моря обетованного, пока придется удовлетвориться парашей.
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25.07.2023 18:04
+1
усі партії без виключення брешуть своїм виборцям.

бо якби не брехали то проголосували б за імперативний мандат і у випадку зашквару депутат його б позбавляли мандата депутата а не як зараз - переводять з однієї групи крадіїв у иншу.
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25.07.2023 18:05
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А смылся бы на Мальдивы, отделался просто заявлением на выход из партии и плавал бы себе, как зеленый папуас. Но долг превыше всего. Потому ему будет сложнее добраться до моря обетованного, пока придется удовлетвориться парашей.
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25.07.2023 18:04 Ответить
Дивіться, щоб через тиждень не "обміняли".
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25.07.2023 18:28 Ответить
Возможно, но теперь нужен приговор. И тогда да, правда не на Мальдивы, а на архангельск
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25.07.2023 18:32 Ответить
усі партії без виключення брешуть своїм виборцям.

бо якби не брехали то проголосували б за імперативний мандат і у випадку зашквару депутат його б позбавляли мандата депутата а не як зараз - переводять з однієї групи крадіїв у иншу.
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25.07.2023 18:05 Ответить
НЕ вірю в реформоване ЗЕЛЕНЕ правосуддя слуг, що приккривається імя"м україни. Зовсім!
Слава ЗСУ!
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25.07.2023 18:10 Ответить
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25.07.2023 18:15 Ответить
они живучие ,смотри какое пузо у него
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25.07.2023 18:19 Ответить
Чому ч.1 ст.111 КК України, а не ч.2 ст.111 КК України, яка ним реально вчинена (державна зрада в умовах воєнного стану). Там покарання - пожиттєве із конфіскацією, а не 15 р.п.в. (як за ч.1).
Прокурори! У чому справа?
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25.07.2023 18:18 Ответить
А мандата забрали , чи будуть зарплату ще давати ?
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25.07.2023 19:02 Ответить
З нетерпінням, чекаємо жалістного листа від особи, з ОТРИМАНИМ паспортом України у ВРУ!!!
Можливо, він уже збирає і підписи, для звільнення острого ригоАнального агента московитів, та готує на кордоні України його проїзд з челяддю…
Дивись, якусь копійчину, для купівлі ДРОНІВ на фронт, і закалимить у млнера!!
Пильнуймо Україну від трутнів!!
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25.07.2023 19:19 Ответить
Він просто недопетрив у "слуги урода" вступити..
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25.07.2023 20:35 Ответить
А Арахамию с Ермаком брать будут за крышевания прихвостней Януковича? Видно Пономарьов не занес в ОП Ермаку и Арахамии... а глава холдинга Киевгорстрой Игорь Кушнир с женой Оксаной занесли в ОП. Пример от налоговой и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать крупный столичный холдинг. . Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса, для схем у Кушнира и Кравца есть подконтрольный Кристал банк
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25.07.2023 20:52 Ответить
 
 