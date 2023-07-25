Нардепа от ОПЗЖ Пономарева отправили под стражу на два месяца без права внесения залога
Народный депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев был отправлен в СИЗО на два месяца без права внесения залога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.
"По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд избрал народному депутату VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии ОПЗЖ меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Ранее Генеральный прокурор подписал ему уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Напомним, раньше Пономарев был уличен в сотрудничестве с РФ. Также СМИ сообщали, что масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.
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бо якби не брехали то проголосували б за імперативний мандат і у випадку зашквару депутат його б позбавляли мандата депутата а не як зараз - переводять з однієї групи крадіїв у иншу.
Слава ЗСУ!
Прокурори! У чому справа?
Можливо, він уже збирає і підписи, для звільнення острого ригоАнального агента московитів, та готує на кордоні України його проїзд з челяддю…
Дивись, якусь копійчину, для купівлі ДРОНІВ на фронт, і закалимить у млнера!!
Пильнуймо Україну від трутнів!!