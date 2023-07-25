Нардепа от ОПЗЖ Пономарева отправили под стражу на два месяца без права внесения залога

Народный депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев был отправлен в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд избрал народному депутату VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии ОПЗЖ меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Ранее Генеральный прокурор подписал ему уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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Напомним, раньше Пономарев был уличен в сотрудничестве с РФ. Также СМИ сообщали, что масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.