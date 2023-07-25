В ООН признали, что взрыв в Оленовке "не был вызван ракетой HIMARS"

В Организации Объединенных Наций, комментируя российский теракт в Оленовке, признали, что взрыв "не был вызван ракетой HIMARS".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ООН.

В ООН рассказали, что провели многочисленные интервью с украинскими воинами, пережившими теракт в Оленовке, и подробно проанализировали имеющиеся дополнительные данные.

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются невыясненными, доступная информация и наш анализ позволяют заключить, что он не был вызван ракетой HIMARS", - отмечается в заявлении.

Также добавили, что Москва не удовлетворила запросы на доступ к находящимся под временной оккупацией РФ частям Украины и не предоставила удовлетворительных гарантий безопасности для посещения места теракта.

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Как сообщалось, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Оленевка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где содержались украинские военнопленные, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась портапить на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

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В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которой погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантии безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.