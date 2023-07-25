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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ООН признали, что взрыв в Оленовке "не был вызван ракетой HIMARS"

оленівка

В Организации Объединенных Наций, комментируя российский теракт в Оленовке, признали, что взрыв "не был вызван ракетой HIMARS".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ООН.

В ООН рассказали, что провели многочисленные интервью с украинскими воинами, пережившими теракт в Оленовке, и подробно проанализировали имеющиеся дополнительные данные.

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются невыясненными, доступная информация и наш анализ позволяют заключить, что он не был вызван ракетой HIMARS", - отмечается в заявлении.

Также добавили, что Москва не удовлетворила запросы на доступ к находящимся под временной оккупацией РФ частям Украины и не предоставила удовлетворительных гарантий безопасности для посещения места теракта.

Смотрите также: За 500 дней Россия убила в Украине более 10,5 тыс. гражданских и совершила 94 тыс. военных преступлений, - генпрокурор Костин. ВИДЕО

Как сообщалось, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Оленевка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где содержались украинские военнопленные, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась портапить на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которой погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантии безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.

Автор: 

ООН (4167) теракт (2302) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+24
Не пройшло і року...
Немає слів щодо ООН, одні мати!
Вічна шана та память усім загиблим за Україну ВОЇНАМ!
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25.07.2023 18:49
+15
Але ці п####и не сказали, що це теракт, влаштований московією.
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25.07.2023 18:49
+12
Невже прозріли? Чи раша мало грошей заплатила? Не розслідування, а ПШИК! ООН - імпотентна організація, на яку дарма витрачаються кошти.
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25.07.2023 18:50
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Правила форума Совет форумчан
Але ці п####и не сказали, що це теракт, влаштований московією.
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25.07.2023 18:49 Ответить
Не пройшло і року...
Немає слів щодо ООН, одні мати!
Вічна шана та память усім загиблим за Україну ВОЇНАМ!
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25.07.2023 18:49 Ответить
Невже прозріли? Чи раша мало грошей заплатила? Не розслідування, а ПШИК! ООН - імпотентна організація, на яку дарма витрачаються кошти.
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25.07.2023 18:50 Ответить
какая сообразительность ...
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25.07.2023 18:51 Ответить
ЛайНОО продовжує лише смердіти-бо воно лайНОО...
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25.07.2023 18:53 Ответить
який висновок далі?

"падение неизвестного предмета, брошенного неизвестно кем?" 👿

курви! 👿
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25.07.2023 19:06 Ответить
Також додали, що Москва не задовольнила запити на доступ до частин України, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, і не надала задовільних гарантій безпеки для відвідування місця теракту.
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Мабуть кацапія вас у хер не ставить
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25.07.2023 19:15 Ответить
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25.07.2023 19:27 Ответить
Тобто, треба ще, як мінімум, рік чекати, поки вони скажуть, хто саме це зробив. гамнООН, кончене, щоб ви всі там, члени, жили в муках
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25.07.2023 19:28 Ответить
Зачем вы так плохо об ООН. Год, ха! Вон, с Боингом восемь лет ждали. Неужели ООН хотя бы двадцать не осилит?!
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25.07.2023 20:24 Ответить
озирнутися блЄть не встигли!--блискавична реакція! -- Гандони!,(,Це,не погано про оон??,),
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25.07.2023 20:36 Ответить
Це точно😔
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26.07.2023 07:11 Ответить
ООН кал.
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25.07.2023 19:56 Ответить
если бы туда попал HIMARS то картинка была бы другая.
посмотрите как HIMARS по рашашвайнам работает.
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25.07.2023 19:58 Ответить
Какие-нибудь действия будут теперь предприниматься со стороны ООН?
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25.07.2023 20:05 Ответить
будет ахренительная озабоченность в 100500й степени.
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25.07.2023 20:14 Ответить
Добре, що не затягнули розуміння ОЧЕВИДНОГО воєнного злочину прутіна в Оленівці, як з убивством пасажирів МН17!!
Слава Україні!! Ще б розгляд злочину, із убивством в Ірані пасажирського літака з України, прискорити!!
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25.07.2023 20:42 Ответить
Якось пох... на те оон. Більш нікчемної контори ще треба пошукати.
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25.07.2023 21:07 Ответить
 
 