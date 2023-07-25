РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4375 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 496 7

Варварская атака на Одессу подтвердила ложь России о "защите" людей в Украине, - заявление ЕС в ОБСЕ

одеса

Своей варварской атакой на Одессу Россия лишь подтвердила всю лживость ее заявлений о якобы стремлении "защитить" культурные права, свободу вероисповедания и убеждений людей, живущих в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении миссии ЕС при ОБСЕ во время специального заседания Постоянного совета этой Организации во вторник в Вене.

"Это отвратительное нападение на культурные и религиозные объекты в Одессе является еще одной иллюстрацией того, что российские заявления о так называемой "искренней" заинтересованности в "защите" этих объектов, а также культурных прав, свободы вероисповедания и убеждений людей, живущих в Украине, являются просто ложью. На самом же деле, Россия варварски пытается уничтожить культурное и религиозное наследие Украины, чтобы покорить Украину и стереть ее самобытную идентичность", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что с 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила повреждение в результате российской агрессии уже 270 объектов культуры в Украине, в том числе 116 религиозных объектов.

Читайте также: Зеленский – Сунаку: Украина нуждается в срочном усилении ПВО. Мы должны защитить Одессу

"Мы подчеркиваем, что Россия обязана соблюдать Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта, а умышленное направление атак на находящийся под защитой объект культурного наследия является военным преступлением. Мы требуем от России немедленно прекратить нападения на объекты культурного наследия", – заявили в Евросоюзе.

Также было отмечено, что политическое и военное руководство РФ, а также все виновные в военных преступлениях и других тяжких преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины, "будут привлечены к ответственности и понесут наказание". "Украина и ее народ должны получить от России справедливость и адекватные репарации", – отмечается в заявлении.

Читайте также: В результате российской атаки 23 июля в Одессе повреждено 61 здание, в том числе 28 памятников архитектуры, - горсовет

Автор: 

ОБСЕ (4877) Одесса (7878) Евросоюз (17118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна, уже більше 9 років захищається від московської навали!
Дякуємо Західних партнерів, що допомагають нам, останні 1,5 роки, у відбитті московської окупації !
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
показать весь комментарий
25.07.2023 20:37 Ответить
Наразі створена петиція для присвоєння військовому звання Героя України (посмертно): https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F192786%3Ffbclid%3DIwAR2T2F5_YCMY2R_48E4xJeoMV6oCXxfLxZ563VM60hlN9dheJ5FoVH-jAwY&h=AT3C-FRI8HB7_1494llCJ4dCYZDm0LXYDiVO_81lM6fY-JW7rw0ALMlVRajQD1FwwkqkASQiXqwCxa4-**************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3QM4VUrCBMC4Yke9uclZwZzd6x42cTS4XpbY9nvksrRq_aOGYsFm7jFYlOuDhwj8j8AICMqssdGAvUn1wC_JbTFYJZ7-gtHsp_z6a6sckON1WTBMYFRK9i_A0efNFEO0ZXcqNyangnaOakX7TZVjm80LNwuUKZsdj1k8wdd95vWOmjj9MbIRvO3xhwIGit9Erp0HnJQnXJ https://petition.president.gov.ua/petition/192786



Все реакции:
131131
показать весь комментарий
25.07.2023 20:46 Ответить
"Війна - це мир, свобода - це рабство, сила - в незнанні."... знищення - це захист.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:38 Ответить
Як, орбан не заветував цю заяву?
Дивно...
показать весь комментарий
25.07.2023 20:47 Ответить
Ага, розпочати війну щоб захистити людей. То забрали б отих ''людей'' і захищали б у себе.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:56 Ответить
Прямо глаза открыли.Момент истины!
показать весь комментарий
25.07.2023 21:18 Ответить
,,Верующие ,,упц мп , фактически являются полуторками - они поддерживают убийства украинцев, разрушение храмов , убийство своих детей и внуков - молясь в сатанинской секте за гундяя, братьев русских. Их дьявольские молитвы за рашу , за ее победу. Это глубоко больные люди , не излечимо. Задайте им вопрос - почему они молятся за гундяя, который благословляет убийство их же , их детей и внуков ?????
показать весь комментарий
26.07.2023 08:07 Ответить
 
 