Варварская атака на Одессу подтвердила ложь России о "защите" людей в Украине, - заявление ЕС в ОБСЕ

Своей варварской атакой на Одессу Россия лишь подтвердила всю лживость ее заявлений о якобы стремлении "защитить" культурные права, свободу вероисповедания и убеждений людей, живущих в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении миссии ЕС при ОБСЕ во время специального заседания Постоянного совета этой Организации во вторник в Вене.

"Это отвратительное нападение на культурные и религиозные объекты в Одессе является еще одной иллюстрацией того, что российские заявления о так называемой "искренней" заинтересованности в "защите" этих объектов, а также культурных прав, свободы вероисповедания и убеждений людей, живущих в Украине, являются просто ложью. На самом же деле, Россия варварски пытается уничтожить культурное и религиозное наследие Украины, чтобы покорить Украину и стереть ее самобытную идентичность", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что с 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила повреждение в результате российской агрессии уже 270 объектов культуры в Украине, в том числе 116 религиозных объектов.

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"Мы подчеркиваем, что Россия обязана соблюдать Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта, а умышленное направление атак на находящийся под защитой объект культурного наследия является военным преступлением. Мы требуем от России немедленно прекратить нападения на объекты культурного наследия", – заявили в Евросоюзе.

Также было отмечено, что политическое и военное руководство РФ, а также все виновные в военных преступлениях и других тяжких преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины, "будут привлечены к ответственности и понесут наказание". "Украина и ее народ должны получить от России справедливость и адекватные репарации", – отмечается в заявлении.

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