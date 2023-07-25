Россияне 25 июля обстреляли Авдеевку 4 ракетами - погиб мужчина, женщина получила ранения, - ГВА

Российская оккупационная армия 25 июля 2023 года выпустила по г. Авдеевка Донецкой области четыре ракеты, в результате чего погиб мужчина, получила ранения женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

Он отметил, что сегодня, в 10:32, военные РФ выпустили по Авдеевке четыре ракеты. Две из них попали в территорию Авдеевского коксохима, еще две – в старую часть города.

"Сегодня, кроме раненой утром женщины, в результате артобстрела на собственном дворе по улице Чистякова погиб мужчина, 1954 года рождения. А мог бы жить", - отметил Барабаш.

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По его словам, в Авдеевке остается более 1700 человек. Он призвал уезжать из города и помочь это сделать тем, кто там остается.

"Наши контакты неизменны, все, что нужно для безопасной эвакуации, есть. Обустроиться на новом месте поможем и поддержим гуманитарной помощью. Главное – найдите желание сменить режим "стресс и опасность" на "жизнь продолжается", - отметил он.

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