В Министерстве обороны постоянно создают разные схемы для того, чтобы заработать, - глава САП Клименко

У САП и НАБУ есть большое количество производств в отношении Министерства обороны Украины. Они относятся не только к закупкам продуктов, но и к закупкам оружия, средствам защиты, контрактам на ремонты и просроченной дебиторской задолженности министерства.

Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы должны собрать надлежащие доказательства, подтвердить, было ли преступление, а после этого говорить. Хотя в любом случае мы всегда будем отставать от тех, кто совершает преступления. Совершить преступление гораздо проще, чем потом все собрать и доказать", - добавил глава САП.

Клименко отметил, что, к сожалению, в Министерстве обороны постоянно создают разные схемы, которые применяются для того, чтобы заработать. Примеров достаточно.

"Из запомнившихся: когда компания предлагает большой перечень поставляемых продуктов питания, то у нее есть цена как намного выше рыночной на наиболее ходовые продукты, как картофель или морковь, так и гораздо ниже рыночной на те продукты, которые до солдат на практике не доходят. И если взять среднюю цену, получится адекватный процент, что продуктовый набор будет стоить такую-то примерно сумму. Но потом начинаются чудеса: компания выигрывает тендер благодаря предложенной низкой цене, а фактически поставляет только самые дорогие продукты. А самые дешевые, какие у нее были в каталоге, нет", - заявил глава САП.

По словам Клименко, у САП и НАБУ есть большое количество производств по Минобороны. Они касаются закупки оружия, средств защиты, контрактов на ремонты.

Читайте также: Минобороны законтрактовало с "Львовским арсеналом" поставку минометных выстрелов на 1,4 млрд грн, но за полгода ни одной единицы так и не получило, - СМИ

"Но все же не всегда завышенная цена свидетельствует о коррупции, потому что в некоторых случаях, когда осуществлялась закупка оружия и боеприпасов, по более низкой цене в Украине их просто не продавали. Причин может быть масса. В начале войны оружие вообще боялись поставлять Украине, поэтому его перекупали у посредников. Плюс не исключены случаи, когда в этот рынок вмешивается Россия и намеренно поднимает цену или перекупает контракты Украины", – пояснил Клименко.

Глава САП добавил, что некоторые кейсы приходится отфильтровывать, и это достаточно чувствительный процесс. Но в планах иметь результаты уже к концу года.

На вопрос, расследуются ли дела по 36 миллиардам гривен дебиторской задолженности Минобороны, Клименко отметил, что не может сказать о наличии информации обо всех подобных поставщиках МО. В то же время, заверил, что по части идут живые расследования. Где подтверждаются факты, что были уплачены средства, — 100% предоплаты, а оружие не было поставлено. По словам главы САП, это могла быть схема Минобороны.

"Поэтому сейчас мы устанавливаем, почему именно с этими компаниями были заключены контракты, почему была произведена стопроцентная предоплата и есть ли коррупционная составляющая и злоупотребления. Или это, возможно, не исключение и это такие хозяйственные отношения. Часто бывает, что сторона не выполнила контрактов, и уже МО в рамках других процессов обращается о взыскании уплаченных средств. В некоторых случаях есть реальные компании, действительно осуществляющие реализацию оружия или боеприпасов или даже производителей, но они в силу объективных причин не выполнили контракт. Разбираемся", - подытожил Клименко.

Читайте также: Минобороны планирует использовать Prozorro для закупок, не предусматривающих режим "секретно", – Резников