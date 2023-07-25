РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4375 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
14 089 130

В Министерстве обороны постоянно создают разные схемы для того, чтобы заработать, - глава САП Клименко

клименко

У САП и НАБУ есть большое количество производств в отношении Министерства обороны Украины. Они относятся не только к закупкам продуктов, но и к закупкам оружия, средствам защиты, контрактам на ремонты и просроченной дебиторской задолженности министерства.

Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы должны собрать надлежащие доказательства, подтвердить, было ли преступление, а после этого говорить. Хотя в любом случае мы всегда будем отставать от тех, кто совершает преступления. Совершить преступление гораздо проще, чем потом все собрать и доказать", - добавил глава САП.

Клименко отметил, что, к сожалению, в Министерстве обороны постоянно создают разные схемы, которые применяются для того, чтобы заработать. Примеров достаточно.

"Из запомнившихся: когда компания предлагает большой перечень поставляемых продуктов питания, то у нее есть цена как намного выше рыночной на наиболее ходовые продукты, как картофель или морковь, так и гораздо ниже рыночной на те продукты, которые до солдат на практике не доходят. И если взять среднюю цену, получится адекватный процент, что продуктовый набор будет стоить такую-то примерно сумму. Но потом начинаются чудеса: компания выигрывает тендер благодаря предложенной низкой цене, а фактически поставляет только самые дорогие продукты. А самые дешевые, какие у нее были в каталоге, нет", - заявил глава САП.

По словам Клименко, у САП и НАБУ есть большое количество производств по Минобороны. Они касаются закупки оружия, средств защиты, контрактов на ремонты.

Читайте также: Минобороны законтрактовало с "Львовским арсеналом" поставку минометных выстрелов на 1,4 млрд грн, но за полгода ни одной единицы так и не получило, - СМИ

"Но все же не всегда завышенная цена свидетельствует о коррупции, потому что в некоторых случаях, когда осуществлялась закупка оружия и боеприпасов, по более низкой цене в Украине их просто не продавали. Причин может быть масса. В начале войны оружие вообще боялись поставлять Украине, поэтому его перекупали у посредников. Плюс не исключены случаи, когда в этот рынок вмешивается Россия и намеренно поднимает цену или перекупает контракты Украины", – пояснил Клименко.

Глава САП добавил, что некоторые кейсы приходится отфильтровывать, и это достаточно чувствительный процесс. Но в планах иметь результаты уже к концу года.

На вопрос, расследуются ли дела по 36 миллиардам гривен дебиторской задолженности Минобороны, Клименко отметил, что не может сказать о наличии информации обо всех подобных поставщиках МО. В то же время, заверил, что по части идут живые расследования. Где подтверждаются факты, что были уплачены средства, — 100% предоплаты, а оружие не было поставлено. По словам главы САП, это могла быть схема Минобороны.

"Поэтому сейчас мы устанавливаем, почему именно с этими компаниями были заключены контракты, почему была произведена стопроцентная предоплата и есть ли коррупционная составляющая и злоупотребления. Или это, возможно, не исключение и это такие хозяйственные отношения. Часто бывает, что сторона не выполнила контрактов, и уже МО в рамках других процессов обращается о взыскании уплаченных средств. В некоторых случаях есть реальные компании, действительно осуществляющие реализацию оружия или боеприпасов или даже производителей, но они в силу объективных причин не выполнили контракт. Разбираемся", - подытожил Клименко.

Читайте также: Минобороны планирует использовать Prozorro для закупок, не предусматривающих режим "секретно", – Резников

Автор: 

Минобороны (9322) САП (2064) Клименко Александр САП (29)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+43
Потужний ************ плюс потужний шаурма плюс надпотужний татаров і на додаток найміцніший дєрьмак і вуаля! Потужні міністри.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:02
+40
Клименко зазначив, що на жаль, у Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми, які застосовуються для того, аби заробити. Джерело:

не заробити , а обкрасти Україну . Так точніше
показать весь комментарий
25.07.2023 21:02
+36
В Україні вкрасти, вже називається -- заробити.. Нарешті, це прозвучало на всю країну!!
показать весь комментарий
25.07.2023 21:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
пора голову менять ато Резников от вседозволености по бесределу идет глазапи луп луп а руки по шею запустил во все что можно
показать весь комментарий
25.07.2023 21:52 Ответить
+ Немає більшого лютого ворога, зрадника, мародера під час війни , як того хто краде на закупках зброї для оборони, спеціально не постачає, не виробляє, закупає браковану і тих хто їх призначає і покриває...!!!", Це спланована ворожа диверсія...!!! Кара має бути максимальна, земля має горіти під їх ногами і треба всім народом просити Господа Бога щоб Він їх скарав лютими карами, цих заробітчан на крові за вбитих воїнів, і за зраду Батьківщини !!! Амінь!
показать весь комментарий
26.07.2023 11:24 Ответить
МО не самостійне. І керується з Офісу. Як казав Рєзніков на нараді у Зеленского, де після скандалу з яйцями, від нього вимагали самому подати у відставку: - "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:08 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2023 22:20 Ответить
Є! Парашенко!
показать весь комментарий
25.07.2023 22:25 Ответить
Зе-Барига!
І сто облич у нього є...
І так було. І так є. І так буде.
показать весь комментарий
25.07.2023 23:28 Ответить
Вася ти з окопів пишеш чи з дивана? В окопах теж багато юдеїв....
показать весь комментарий
26.07.2023 13:41 Ответить
У Франції чудово знають про нашу корупцію. Сором. Сучий уряд.
Імідж України тримається лише на ЗСУ.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:21 Ответить
У "министерства обороны" одна задача - НАВРЕДИТЬ Украине. ***** гораздо больше заплатит этим крысам за вред, нанесенный Украине, чем эти крысы накрадут, конечно, бонус в виде накраденного тоже не помешает.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:23 Ответить
Коротше. Все складно і на виході пшик. Доходи Рєзнікова і його сім'ї перевіряти ніхто не збирається, як і у випадку з воєнкомом Борісовим, журналісти нехай докази шукать.
показать весь комментарий
26.07.2023 00:19 Ответить
Звідки таке нахабство в розкраданні бюджету цілої країни? Все просто. Влада. Злочинці отримали можливість створити собі хоч 10 біографій і під них отримати паспорти. А за цими паспортами повідкривати собі офшорні рахунки. Отримати громадянство інших держав і відмивати кошти вже на друге, або навіть третє "я". Іншими словами, у елітних "птєнцов бєні" типу зєлєнского, резнік(ов)а ви на особистих рахунках нічого "лівого" не знайдете. Вони тепер "закон" і "паспортний стіл".
показать весь комментарий
26.07.2023 01:23 Ответить
Вішати не пробували? Гарний метод, дієвий!
показать весь комментарий
26.07.2023 05:35 Ответить
Кого посадили ?
показать весь комментарий
26.07.2023 09:19 Ответить
Там люди працюють не за зарплату!!!!
показать весь комментарий
26.07.2023 09:53 Ответить
З такою владою в Украіни немає майбутнього!!Злодіі повинні сидіти не кабінетах а в в,язницях!!
показать весь комментарий
26.07.2023 09:56 Ответить
Кому вона, а кому мать родина.
Зібрали шобло і знущаються з цілої держави.
показать весь комментарий
26.07.2023 10:07 Ответить
Там есть конкретный человек Клименко,наверно твой приятель раз не видишь в упор?
показать весь комментарий
26.07.2023 10:46 Ответить
Є таке чарівне слово - Майдан. Ніхто не чув?
показать весь комментарий
26.07.2023 10:49 Ответить
Конфіскація і штрафбат
Нічого його кормить і охоронять
показать весь комментарий
26.07.2023 11:09 Ответить
ОП в доле этих схем - по этому САП бессильна
показать весь комментарий
26.07.2023 11:11 Ответить
клименко, а ти попгобуй відпзити і обісцяти пана гєзнікова. може пегестане кгасти.
показать весь комментарий
26.07.2023 11:40 Ответить
Ну так а заради чого там тримають "маладажона по 17 гривень"? Не для оборони ж України!!!
показать весь комментарий
26.07.2023 11:57 Ответить
Думаю импотентное САП в курсе схем. Пример от налоговой Гетьманцева и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать схемы в крупных столичных застройщиках. https://censor.net/.../kushnir_pro_vidstoronennya_vid.... Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет через подконтрольный Кушниру Кристал банк? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира.Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса. Обратите внимание на ЖК Урловский 1 который весь продан но не достроен и на ЖК Nobility в который не инвестировали инвестора но Кушниры решили какую то часть денег инвесторов вложить в этот проект, а большая часть денег уже в Европе, вот вам и перекрестное инвестирование. Есть желающие занести прихвостню Януковича в его пирамиду с задержкой сдачи домов 2-4 года еще до начала полномасштабной войны?
показать весь комментарий
26.07.2023 12:03 Ответить
Эту гниду крышуют в ОП, это при том что он при Януковиче благодаря завхозу Януковича Кравцу и главе ОП при Яныке Левочкину получил должность зам министра обороны и разворовывал нашу армию, а на протяжении последних 12 лет он построил пирамиду Киевгорстрой-Будкепитал, разворовывает холдинг, умножает на ноль инвесторов, схемы на 10-ки миллионов долларов через подконтрольный Кристалбанк, а если учесть что в Киевраде еще и сын завхоза Януковича Андрея Кравца Владимир - является замом главы постоянной земельной комиссии и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., ОП пилит вам видосы и промывают мозг на телемарафоне а по факту Арахамия, Ермак и Зеленский это лучшие друзья прихвостней Януковича Кушнира, Кравца и Столара. Конечно на фоне подготовки Зеленского Украинцев к шашлыкам а не к войне, где погибли сотни людей поверив президенту что русские не нападут, как потом сказал Зеленский что он знал но не мог сказать народу о неизбежности полномасштабного вторжения так как толи Ермак на ухо шептал что русские не нападут то ли он бы терял столько то денег в сутки, мораль проста бабки главней всего. Сразу напрашивается вопрос - А сколько людей в ОП купило ФСБ за деньги или компромат, а кто понес наказание когда минобороны подарило 1,5 млрд грн русским в прошлом году фирма "Львівський арсенал" получила от Резникова 1,5 млрд грн на поставку мин

в результате ни мин ни денег

директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)

официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?

Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
показать весь комментарий
26.07.2023 15:30 Ответить
не заработать, а украсть что бы очкастый Пи....р резников шнырь фсбэшника Елдака мог содержать "молодуху" зорий и т.д
показать весь комментарий
26.07.2023 12:14 Ответить
Не заробляти, а КРАСТИ! - Юрист повинен чітко формулювати і називати речі своїми іменами.
показать весь комментарий
26.07.2023 12:24 Ответить
У нас воєнний стан чи уповільнений мир? Якого біса антикорупційні органи так цацкаються зі схематозниками і ділками в МО. Спочатку всіх підозрюваних на нари, а потім розбиратися хто скільки привласнив і розкуркулювати на користь ЗСУ..
показать весь комментарий
26.07.2023 12:50 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎25.‎07.‎2023

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як "збитки держави" в результаті чого ВСУ може взагалі залишитись без палива (і авіаційного також). Звичайно витрачання грошей на ЗСУ це збитки владі Зеленського !
показать весь комментарий
26.07.2023 13:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 