В Министерстве обороны постоянно создают разные схемы для того, чтобы заработать, - глава САП Клименко
У САП и НАБУ есть большое количество производств в отношении Министерства обороны Украины. Они относятся не только к закупкам продуктов, но и к закупкам оружия, средствам защиты, контрактам на ремонты и просроченной дебиторской задолженности министерства.
Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Мы должны собрать надлежащие доказательства, подтвердить, было ли преступление, а после этого говорить. Хотя в любом случае мы всегда будем отставать от тех, кто совершает преступления. Совершить преступление гораздо проще, чем потом все собрать и доказать", - добавил глава САП.
Клименко отметил, что, к сожалению, в Министерстве обороны постоянно создают разные схемы, которые применяются для того, чтобы заработать. Примеров достаточно.
"Из запомнившихся: когда компания предлагает большой перечень поставляемых продуктов питания, то у нее есть цена как намного выше рыночной на наиболее ходовые продукты, как картофель или морковь, так и гораздо ниже рыночной на те продукты, которые до солдат на практике не доходят. И если взять среднюю цену, получится адекватный процент, что продуктовый набор будет стоить такую-то примерно сумму. Но потом начинаются чудеса: компания выигрывает тендер благодаря предложенной низкой цене, а фактически поставляет только самые дорогие продукты. А самые дешевые, какие у нее были в каталоге, нет", - заявил глава САП.
По словам Клименко, у САП и НАБУ есть большое количество производств по Минобороны. Они касаются закупки оружия, средств защиты, контрактов на ремонты.
"Но все же не всегда завышенная цена свидетельствует о коррупции, потому что в некоторых случаях, когда осуществлялась закупка оружия и боеприпасов, по более низкой цене в Украине их просто не продавали. Причин может быть масса. В начале войны оружие вообще боялись поставлять Украине, поэтому его перекупали у посредников. Плюс не исключены случаи, когда в этот рынок вмешивается Россия и намеренно поднимает цену или перекупает контракты Украины", – пояснил Клименко.
Глава САП добавил, что некоторые кейсы приходится отфильтровывать, и это достаточно чувствительный процесс. Но в планах иметь результаты уже к концу года.
На вопрос, расследуются ли дела по 36 миллиардам гривен дебиторской задолженности Минобороны, Клименко отметил, что не может сказать о наличии информации обо всех подобных поставщиках МО. В то же время, заверил, что по части идут живые расследования. Где подтверждаются факты, что были уплачены средства, — 100% предоплаты, а оружие не было поставлено. По словам главы САП, это могла быть схема Минобороны.
"Поэтому сейчас мы устанавливаем, почему именно с этими компаниями были заключены контракты, почему была произведена стопроцентная предоплата и есть ли коррупционная составляющая и злоупотребления. Или это, возможно, не исключение и это такие хозяйственные отношения. Часто бывает, что сторона не выполнила контрактов, и уже МО в рамках других процессов обращается о взыскании уплаченных средств. В некоторых случаях есть реальные компании, действительно осуществляющие реализацию оружия или боеприпасов или даже производителей, но они в силу объективных причин не выполнили контракт. Разбираемся", - подытожил Клименко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І сто облич у нього є...
І так було. І так є. І так буде.
Імідж України тримається лише на ЗСУ.
Зібрали шобло і знущаються з цілої держави.
Нічого його кормить і охоронять
в результате ни мин ни денег
директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)
официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?
Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 25.07.2023
Державна аудиторська служба України (ДАСУ) розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як "збитки держави" в результаті чого ВСУ може взагалі залишитись без палива (і авіаційного також). Звичайно витрачання грошей на ЗСУ це збитки владі Зеленського !