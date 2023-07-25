У депутата от ОПЗЖ Пономарева в телефоне нашли переписку с ФСБ, - СМИ
Во время обыска у подозреваемого в государственной измене народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева правоохранители обнаружили в телефоне переписку с работниками ФСБ в период пребывания депутата в оккупированном Бердянске.
О контактах с одним из них – с позывным "Богун" – рассказали "Схемы" в своем расследовании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Судя по перепискам в чате Telegram, депутат в течение весны-лета 2022 года поддерживал связь с двумя работниками ФСБ – с позывным "Богун" и "Лис", договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий в оккупации. Сам народный депутат ранее подтверждал в комментарии "Схемам", что в оккупации контактировал с сотрудником ФСБ "Богуном", но говорил, что это "ФСБшник в балаклаве, пытавшийся склонить его к сотрудничеству", от которого он "отказался".
В переписках, найденных правоохранителями в одном из телефонов Пономарева, депутат сам выступал инициатором встречи с "Богуном".
"Привет, надо пообщаться!" - говорится в сообщении, отправленном Пономаревым 10 июня 2022 года. "Богун" предлагает депутату встретиться "в воскресенье в Симферополе".
1 июля 2022 года "Богун" отправлял Пономареву голосовое сообщение, в котором называл его "Батя" и рассказывал о состоянии здоровья "тещи", сообщая, что "помощь не нужна".
"Бать, у меня пересменка внезапно возникла, я завтра уже еду (..). Вчера был в тещи, ну просто навестил ее и там по делам поговорить, чувствует себя хорошо, все нормально, никакой помощи не нужно. (...) В любом случае у нее мой телефон московский будет. (...) Подскажу и помогу, чем могу", – говорится в голосовом сообщении от "Богуна" Пономареву.
Также правоохранители обнаружили в телефоне переписку с контактом по имени Виктор "Лис". По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, это также работник ФСБ, подчиненный "Богуну".
27 мая 2022 года Пономарев инициировал с ним встречу: "Давно не виделись. Накопился ряд вопросов. Хотелось бы обсудить. Когда удобно?"
Судя по переписке, встреча была назначена на субботу, 28 мая 2022 года на "Бердянских жатках" – одном из предприятий Пономарева в оккупированном Бердянске.
Наконец, 31 мая 2022 года Пономарев отправил "Лису" документ о работе своего бизнеса со словами: "Это по итогам субботы проект объяснительной".
В "объяснительной" говорится, что "из-за проведения специальной военной операции полноценная работа холдинга Пономарева усложнена", "отсутствуют логистические цепочки по поставке сырья, есть потеря европейского рынка сбыта".
Поэтому "целесообразно", как отмечается в документе, интеграция предприятий холдинга Пономарева в экономику оккупированного Крыма. Передача бизнес-актива "в аренду" представителям так называемых "ЛДНР" обозначена как "нецелесообразная".
"Предлагается осуществить введение внешнего управления в виде юридического лица из республики Крым. Цель – формирование новых рынков сбыта, заключение договоров, налаживание поставок в страны Азии через Крым", – говорится в документе, отправленном Пономаревым "Лису".
В конце файла отмечается, что "если состояние рынка потребления продукции и осуществление финансово-торговых операций потребует стабильной законодательной базы и правил, тогда оправданной может быть консервация производства до окончания СВО".
Что касается курортов, которые также входят в холдинг Пономарева, то, как говорится в документе, один из них, детский оздоровительный центр "Орион", "готов принять детей из Мариуполя - "за счет налогов и сборов".
Сам нардеп в разговоре с журналистами "Схем" убеждал, что контроль над своими предприятиями он потерял в первый день, когда в город вошли военные РФ, и его бизнес перестал работать.
Впрочем, в своем расследовании "Схемы" обнародовали перехват телефонных разговоров "Богуна" с помощником депутата Вячеславом Полищуком, на которого записана компания "НПП Агринол" в Бердянске, свидетельствующих о том, что работник ФСБ и украинский нардеп нашли общий язык – и Пономарев согласился запустить работу бизнеса.
"Все нормально, мы там посидели так долго, посмеялись даже, пообсуждали все дела там. Если я не ошибаюсь, ты мне говорил о том, что нужен сигнал о том, чтобы предприятия работали? (...) Он сказал "да", - говорил "Богун" Полищуку.
Судя по перехваченным перепискам и телефонным разговорам сотрудников компаний депутата, опубликованных журналистами, по завершению переговоров между Пономаревым и представителем ФСБ 30 марта 2022 года депутат появился на собственных предприятиях и впоследствии дал команду запускать рабочие процессы.
Напомним, раньше Пономарев был уличен в сотрудничестве с РФ. Также СМИ сообщали, что масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.
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Прокурори! Що сі стало? Після реформи розівчилися читати КК?
И не такое найдете
У понеділок я в себе на ютюбі розібрав підбірку фактів про активізацію правоохоронців. Чомусь мене не покидає відчуття, що це, як рибалка на телеканалі Дискавері: спіймали велику рибу, зважили, заміряли, сфотографували й відпустили. До речі, а ви ті мої відео хоч іноді дивитеся? Бо те, що розповідаю там, викладати ще й на письмі вже навряд чи стану.
То там були деякі факти про опезежиста Пономарьова, якого зараз звинуватили в держзраді. Він попався ще в кінці 17 року на продажі для армії неякісних мастил, від яких виходили з ладу танки. Справу вело СБУ, а в кінці 18-го передали в ДБР, де Труба почав її тягнути, а після приходу до влади Зеленського повністю розвалив і закрив. То цей Пономарьов не лише став депутатом від опзж, але й отримав знову контракти на постачання для Міноборони!!! Чим призвів до нових проблем з бронетехнікою вже 24 лютого. Того ж дня перебіг до ворога в Бердянськ, де допомагав окупантам, перереєстрував підприємства за рашистським законодавством і постачав для ворожих танків мастила (цього разу вже якісні).
Про все це було в відео. А зараз дізнався ще про одну деталь. Виявилося, що Пономарьов після всіх цих відвертих зрадницьких дій не зараз перед арештом, а ще в січні зміг спокійно через ряд країн повернутися в Україну й з того часу засідав у парламенті та підголосовував слугам. А згадали про зраду тільки в липні - після дуже болісного для зелених саміту у Вільнюсі. І скажіть мені, що він повертався не під чиїсь гарантії в опі і що там не було наймерзаннішого договорняка. А зараз або треба щось для Заходу продемонструвати, або нас від чогось відволікти...
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За шо ж ви його так? Може, ці кадри працюють у ОПі.
Виконував завдання ОПи. Тоєсть, істінний зе-патрійот.
Йому ордєн давать нада.
колись вспливуть і інші телефони інших гнид
Я припускаю, що це -- хибний шлях.
Сейчас время любителей солсберецких соборов
Шеф британской Ми- 6
Встречался с Зеленским
И предупредил его
Об УТЕЧКЕ информации
По вине ближайшего окружения Зеленского
Не так давно в Киев приезжал
Директор ЦРУ
Привёз список с фамилиями
Российской агентуры
В ближайшем окружении президента
То есть только ленивый не сказал Зеленскому
Врагов убери - и будут тебе Абрамсы
И F- 16
У меня вопрос
Что у президента с ушами?
Він їм підпорядковується і ними контролюється.
тільки їх ми не бачимо
бо сікрєтні
и голосует вместе с зелеными!
- Тьі ж не забудь сказать, что видишь мир в моих глазах!
- Есть не забьіть, товарищ полковник!
🤬Народний депутат від забороненої "ОПЗЖ" Олександр Пономарьов отримав підозру в державній зраді, йому призначено 60 діб під вартою без права внесення застави. В нього є російський паспорт. За даними СБУ, його заводи на окупованих територіях постачали паливо російській армії й надавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд. Йому загрожує до 15 років ‼️
По суті влада по тихому відводить від себе удар, але ж привела до влади цих зрадників саме вона!!!