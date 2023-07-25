У депутата от ОПЗЖ Пономарева в телефоне нашли переписку с ФСБ, - СМИ

Во время обыска у подозреваемого в государственной измене народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева правоохранители обнаружили в телефоне переписку с работниками ФСБ в период пребывания депутата в оккупированном Бердянске.

О контактах с одним из них – с позывным "Богун" – рассказали "Схемы" в своем расследовании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Судя по перепискам в чате Telegram, депутат в течение весны-лета 2022 года поддерживал связь с двумя работниками ФСБ – с позывным "Богун" и "Лис", договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий в оккупации. Сам народный депутат ранее подтверждал в комментарии "Схемам", что в оккупации контактировал с сотрудником ФСБ "Богуном", но говорил, что это "ФСБшник в балаклаве, пытавшийся склонить его к сотрудничеству", от которого он "отказался".

В переписках, найденных правоохранителями в одном из телефонов Пономарева, депутат сам выступал инициатором встречи с "Богуном".

"Привет, надо пообщаться!" - говорится в сообщении, отправленном Пономаревым 10 июня 2022 года. "Богун" предлагает депутату встретиться "в воскресенье в Симферополе".

1 июля 2022 года "Богун" отправлял Пономареву голосовое сообщение, в котором называл его "Батя" и рассказывал о состоянии здоровья "тещи", сообщая, что "помощь не нужна".

"Бать, у меня пересменка внезапно возникла, я завтра уже еду (..). Вчера был в тещи, ну просто навестил ее и там по делам поговорить, чувствует себя хорошо, все нормально, никакой помощи не нужно. (...) В любом случае у нее мой телефон московский будет. (...) Подскажу и помогу, чем могу", – говорится в голосовом сообщении от "Богуна" Пономареву.

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Также правоохранители обнаружили в телефоне переписку с контактом по имени Виктор "Лис". По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, это также работник ФСБ, подчиненный "Богуну".

27 мая 2022 года Пономарев инициировал с ним встречу: "Давно не виделись. Накопился ряд вопросов. Хотелось бы обсудить. Когда удобно?"

Судя по переписке, встреча была назначена на субботу, 28 мая 2022 года на "Бердянских жатках" – одном из предприятий Пономарева в оккупированном Бердянске.

Наконец, 31 мая 2022 года Пономарев отправил "Лису" документ о работе своего бизнеса со словами: "Это по итогам субботы проект объяснительной".

В "объяснительной" говорится, что "из-за проведения специальной военной операции полноценная работа холдинга Пономарева усложнена", "отсутствуют логистические цепочки по поставке сырья, есть потеря европейского рынка сбыта".

Поэтому "целесообразно", как отмечается в документе, интеграция предприятий холдинга Пономарева в экономику оккупированного Крыма. Передача бизнес-актива "в аренду" представителям так называемых "ЛДНР" обозначена как "нецелесообразная".

"Предлагается осуществить введение внешнего управления в виде юридического лица из республики Крым. Цель – формирование новых рынков сбыта, заключение договоров, налаживание поставок в страны Азии через Крым", – говорится в документе, отправленном Пономаревым "Лису".

В конце файла отмечается, что "если состояние рынка потребления продукции и осуществление финансово-торговых операций потребует стабильной законодательной базы и правил, тогда оправданной может быть консервация производства до окончания СВО".

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Что касается курортов, которые также входят в холдинг Пономарева, то, как говорится в документе, один из них, детский оздоровительный центр "Орион", "готов принять детей из Мариуполя - "за счет налогов и сборов".

Сам нардеп в разговоре с журналистами "Схем" убеждал, что контроль над своими предприятиями он потерял в первый день, когда в город вошли военные РФ, и его бизнес перестал работать.

Впрочем, в своем расследовании "Схемы" обнародовали перехват телефонных разговоров "Богуна" с помощником депутата Вячеславом Полищуком, на которого записана компания "НПП Агринол" в Бердянске, свидетельствующих о том, что работник ФСБ и украинский нардеп нашли общий язык – и Пономарев согласился запустить работу бизнеса.

"Все нормально, мы там посидели так долго, посмеялись даже, пообсуждали все дела там. Если я не ошибаюсь, ты мне говорил о том, что нужен сигнал о том, чтобы предприятия работали? (...) Он сказал "да", - говорил "Богун" Полищуку.

Судя по перехваченным перепискам и телефонным разговорам сотрудников компаний депутата, опубликованных журналистами, по завершению переговоров между Пономаревым и представителем ФСБ 30 марта 2022 года депутат появился на собственных предприятиях и впоследствии дал команду запускать рабочие процессы.

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Напомним, раньше Пономарев был уличен в сотрудничестве с РФ. Также СМИ сообщали, что масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.