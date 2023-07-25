РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4375 посетителей онлайн
Новости
11 304 38

У депутата от ОПЗЖ Пономарева в телефоне нашли переписку с ФСБ, - СМИ

пономарьов

Во время обыска у подозреваемого в государственной измене народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева правоохранители обнаружили в телефоне переписку с работниками ФСБ в период пребывания депутата в оккупированном Бердянске.

О контактах с одним из них – с позывным "Богун" – рассказали "Схемы" в своем расследовании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Судя по перепискам в чате Telegram, депутат в течение весны-лета 2022 года поддерживал связь с двумя работниками ФСБ – с позывным "Богун" и "Лис", договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий в оккупации. Сам народный депутат ранее подтверждал в комментарии "Схемам", что в оккупации контактировал с сотрудником ФСБ "Богуном", но говорил, что это "ФСБшник в балаклаве, пытавшийся склонить его к сотрудничеству", от которого он "отказался".

У депутата от ОПЗЖ Пономарева в телефоне нашли переписку с ФСБ, - СМИ 01

В переписках, найденных правоохранителями в одном из телефонов Пономарева, депутат сам выступал инициатором встречи с "Богуном".

"Привет, надо пообщаться!" - говорится в сообщении, отправленном Пономаревым 10 июня 2022 года. "Богун" предлагает депутату встретиться "в воскресенье в Симферополе".

1 июля 2022 года "Богун" отправлял Пономареву голосовое сообщение, в котором называл его "Батя" и рассказывал о состоянии здоровья "тещи", сообщая, что "помощь не нужна".

"Бать, у меня пересменка внезапно возникла, я завтра уже еду (..). Вчера был в тещи, ну просто навестил ее и там по делам поговорить, чувствует себя хорошо, все нормально, никакой помощи не нужно. (...) В любом случае у нее мой телефон московский будет. (...) Подскажу и помогу, чем могу", – говорится в голосовом сообщении от "Богуна" Пономареву.

Смотрите также: Нардеп ОПЗЖ Пономарев в оккупированном Бердянске контактировал с ФСБ и запустил бизнес, - СМИ. ВИДЕО

Также правоохранители обнаружили в телефоне переписку с контактом по имени Виктор "Лис". По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, это также работник ФСБ, подчиненный "Богуну".

У депутата от ОПЗЖ Пономарева в телефоне нашли переписку с ФСБ, - СМИ 02

27 мая 2022 года Пономарев инициировал с ним встречу: "Давно не виделись. Накопился ряд вопросов. Хотелось бы обсудить. Когда удобно?"

Судя по переписке, встреча была назначена на субботу, 28 мая 2022 года на "Бердянских жатках" – одном из предприятий Пономарева в оккупированном Бердянске.

Наконец, 31 мая 2022 года Пономарев отправил "Лису" документ о работе своего бизнеса со словами: "Это по итогам субботы проект объяснительной".

В "объяснительной" говорится, что "из-за проведения специальной военной операции полноценная работа холдинга Пономарева усложнена", "отсутствуют логистические цепочки по поставке сырья, есть потеря европейского рынка сбыта".

Поэтому "целесообразно", как отмечается в документе, интеграция предприятий холдинга Пономарева в экономику оккупированного Крыма. Передача бизнес-актива "в аренду" представителям так называемых "ЛДНР" обозначена как "нецелесообразная".

"Предлагается осуществить введение внешнего управления в виде юридического лица из республики Крым. Цель – формирование новых рынков сбыта, заключение договоров, налаживание поставок в страны Азии через Крым", – говорится в документе, отправленном Пономаревым "Лису".

В конце файла отмечается, что "если состояние рынка потребления продукции и осуществление финансово-торговых операций потребует стабильной законодательной базы и правил, тогда оправданной может быть консервация производства до окончания СВО".

Читайте также: Нардеп ОПЗЖ Пономарев торговал продукцией российского происхождения, заработав более 100 млн грн на гостендерах, - СМИ

Что касается курортов, которые также входят в холдинг Пономарева, то, как говорится в документе, один из них, детский оздоровительный центр "Орион", "готов принять детей из Мариуполя - "за счет налогов и сборов".

Сам нардеп в разговоре с журналистами "Схем" убеждал, что контроль над своими предприятиями он потерял в первый день, когда в город вошли военные РФ, и его бизнес перестал работать.

Впрочем, в своем расследовании "Схемы" обнародовали перехват телефонных разговоров "Богуна" с помощником депутата Вячеславом Полищуком, на которого записана компания "НПП Агринол" в Бердянске, свидетельствующих о том, что работник ФСБ и украинский нардеп нашли общий язык – и Пономарев согласился запустить работу бизнеса.

"Все нормально, мы там посидели так долго, посмеялись даже, пообсуждали все дела там. Если я не ошибаюсь, ты мне говорил о том, что нужен сигнал о том, чтобы предприятия работали? (...) Он сказал "да", - говорил "Богун" Полищуку.

Судя по перехваченным перепискам и телефонным разговорам сотрудников компаний депутата, опубликованных журналистами, по завершению переговоров между Пономаревым и представителем ФСБ 30 марта 2022 года депутат появился на собственных предприятиях и впоследствии дал команду запускать рабочие процессы.

Читайте также: Нардепа от ОПЗЖ Пономарева отправили под стражу на два месяца без права внесения залога

Напомним, раньше Пономарев был уличен в сотрудничестве с РФ. Также СМИ сообщали, что масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.

Автор: 

Бердянск (443) депутат (3314) ФСБ (1936) Пономарев Александр (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+50
А телефони шуфрича не хочете провірити..??
показать весь комментарий
25.07.2023 21:35
+38
Півтора роки війни на виживання. А депутати ОПЗЖ спокійно з ворогом спілкуються. На хвилиночку, партії відкритих зрадників і ворогів! Які чомусь усі ще на волі, а не у застінках СБУ. Мій ********* вже ламається від усього цього.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:41
+37
В телефоне президента
И не такое найдете
показать весь комментарий
25.07.2023 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А телефони шуфрича не хочете провірити..??
показать весь комментарий
25.07.2023 21:35 Ответить
Певно Єрмак попросив зателефонувати !
показать весь комментарий
25.07.2023 21:35 Ответить
Та то нє єво тєлєфон-купіл в ламбардє а там уже всо ета била...
показать весь комментарий
25.07.2023 21:38 Ответить
Для українського суду це саме те - умовно дадуть.
показать весь комментарий
26.07.2023 10:29 Ответить
Він вчинив державну зраду у воєнний час, тобто злочин за ч.2 ст.111 КК України (передбачено пожиттєве), а йому чомусь інкримінують лише ч.1 ст.111 КК України, яка легша.
Прокурори! Що сі стало? Після реформи розівчилися читати КК?
показать весь комментарий
25.07.2023 21:38 Ответить
В телефоне президента
И не такое найдете
показать весь комментарий
25.07.2023 21:40 Ответить
Півтора роки війни на виживання. А депутати ОПЗЖ спокійно з ворогом спілкуються. На хвилиночку, партії відкритих зрадників і ворогів! Які чомусь усі ще на волі, а не у застінках СБУ. Мій ********* вже ламається від усього цього.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:41 Ответить
Мой сломался весной 2019
показать весь комментарий
25.07.2023 22:24 Ответить
це ви ще не знаєте, що його "азмол" везуть з його російського підприємства на його підприємство в Кутаісі, а звідти імпортують для нашого МО. Тобто ми ще не знаєм яке гівно заливають в двигуни нашої військової техніки.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:33 Ответить
Тарас Чорновіл
У понеділок я в себе на ютюбі розібрав підбірку фактів про активізацію правоохоронців. Чомусь мене не покидає відчуття, що це, як рибалка на телеканалі Дискавері: спіймали велику рибу, зважили, заміряли, сфотографували й відпустили. До речі, а ви ті мої відео хоч іноді дивитеся? Бо те, що розповідаю там, викладати ще й на письмі вже навряд чи стану.

То там були деякі факти про опезежиста Пономарьова, якого зараз звинуватили в держзраді. Він попався ще в кінці 17 року на продажі для армії неякісних мастил, від яких виходили з ладу танки. Справу вело СБУ, а в кінці 18-го передали в ДБР, де Труба почав її тягнути, а після приходу до влади Зеленського повністю розвалив і закрив. То цей Пономарьов не лише став депутатом від опзж, але й отримав знову контракти на постачання для Міноборони!!! Чим призвів до нових проблем з бронетехнікою вже 24 лютого. Того ж дня перебіг до ворога в Бердянськ, де допомагав окупантам, перереєстрував підприємства за рашистським законодавством і постачав для ворожих танків мастила (цього разу вже якісні).

Про все це було в відео. А зараз дізнався ще про одну деталь. Виявилося, що Пономарьов після всіх цих відвертих зрадницьких дій не зараз перед арештом, а ще в січні зміг спокійно через ряд країн повернутися в Україну й з того часу засідав у парламенті та підголосовував слугам. А згадали про зраду тільки в липні - після дуже болісного для зелених саміту у Вільнюсі. І скажіть мені, що він повертався не під чиїсь гарантії в опі і що там не було наймерзаннішого договорняка. А зараз або треба щось для Заходу продемонструвати, або нас від чогось відволікти...
показать весь комментарий
26.07.2023 16:40 Ответить
Ви ще не бачили телефон Єрмака
показать весь комментарий
25.07.2023 21:44 Ответить
Всі спецслужби України, після виборів 2019 року бігали за проукраїнськими депутатами від ЄС, порушували справи проти Федини, Звіробій, Ріфа, Кузьменко, Дугарь, генералів Павловського, Марченко, Кривоноса, більше 200 кримінальних справ порушили проти Порошенко і жодної проти своїх рідних братів ОПЗЖ, бо все оточення Боневтіка бувші "риги" татаров, єрмак, смірнов, шурма, подоляк, демченко, а "свободу слова" захищає найригіший із "ригів" після медведчука - шуфріч. Наріде 73%, це все зроблено вашими рученьками. Ну як?
показать весь комментарий
25.07.2023 21:45 Ответить
Та як, ще раз оберуть невтікача, бо олігофренія у стадії тяжкої дебільності невиліковна ...
показать весь комментарий
26.07.2023 08:43 Ответить
підтримував зв'язок із двома працівниками ФСБ - з позивним "Богун" та "Лис" Джерело:
************
За шо ж ви його так? Може, ці кадри працюють у ОПі.
Виконував завдання ОПи. Тоєсть, істінний зе-патрійот.
Йому ордєн давать нада.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:47 Ответить
Ну скільки можна товкти воду в ступі:вся ОПЗЖ - п'ята колона кремля.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:49 Ответить
П'ята колона СН.
показать весь комментарий
25.07.2023 23:05 Ответить
Ого! Єрмаку дзвонив? Чи Портнову, Татарову, Подоляку?
показать весь комментарий
25.07.2023 21:53 Ответить
На ...й нам якісь листування тварини пономарьова.Нам треба некролог здохлості непотрібу.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:55 Ответить
хтось сумнівався?
колись вспливуть і інші телефони інших гнид
показать весь комментарий
25.07.2023 21:56 Ответить
Українські гниди.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:07 Ответить
Щось не віриться, щоб ґебня такого рівня спілкувалася з кремлем телефоном.

Я припускаю, що це -- хибний шлях.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:10 Ответить
Время Штирлица прошло
Сейчас время любителей солсберецких соборов
показать весь комментарий
25.07.2023 22:15 Ответить
Економлять?
показать весь комментарий
25.07.2023 22:35 Ответить
В октябре 2020
Шеф британской Ми- 6
Встречался с Зеленским
И предупредил его
Об УТЕЧКЕ информации
По вине ближайшего окружения Зеленского
Не так давно в Киев приезжал
Директор ЦРУ
Привёз список с фамилиями
Российской агентуры
В ближайшем окружении президента
То есть только ленивый не сказал Зеленскому
Врагов убери - и будут тебе Абрамсы
И F- 16
У меня вопрос
Что у президента с ушами?
показать весь комментарий
25.07.2023 22:12 Ответить
Усі особи з цього списку за рангом спецслужб значно вищі за Зелепуха.
Він їм підпорядковується і ними контролюється.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:33 Ответить
вуха пєйсами закриті
тільки їх ми не бачимо
бо сікрєтні
показать весь комментарий
25.07.2023 23:12 Ответить
какого хера опзж делает в Верховной Раде!?!!!
и голосует вместе с зелеными!
показать весь комментарий
25.07.2023 22:21 Ответить
О! ну, випускайте, випускайте його під заставу! ...а краще пошукайте в телефоні судді, який дозволив заставу, таке ж спілкування з ФСБ
показать весь комментарий
25.07.2023 22:49 Ответить
це телефон єрмака чи баканова??
показать весь комментарий
25.07.2023 23:10 Ответить
А у інших депатутів телефони не проверяли? Пропоную перевірити
показать весь комментарий
25.07.2023 23:16 Ответить
да вы што?! никогда такого не было, и вот опять... членам ОПЗЖ только на лбу клейма "ФСБ" не хватает, а на всех остальных местах уже есть.
показать весь комментарий
26.07.2023 00:02 Ответить
А ще в одному телефоні є:
- Тьі ж не забудь сказать, что видишь мир в моих глазах!
- Есть не забьіть, товарищ полковник!
показать весь комментарий
26.07.2023 00:03 Ответить
Навіть не хочеться думати чим закінчиться справа цього покидька з проросійської партії. Бо я знаю- пшиком. Він же не Червінський, наприклад.
показать весь комментарий
26.07.2023 02:18 Ответить
А чому це до цього часу цей депутат не спробував вийти на вулицю через вікно на 12 поверсі?
показать весь комментарий
26.07.2023 05:38 Ответить
Агент ФСБ, знаючи, що на гачку, зберігає на телефоні переписку??? Маячня якась.....
показать весь комментарий
26.07.2023 07:53 Ответить
сексот на сексоті, але Пінгвін для бидла й далі герой
показать весь комментарий
26.07.2023 08:57 Ответить
‼️ОПЗЖ заборонили, але депутати від ОПЗЖ досі сидять у парламенті і залишаються головними партнерами влади по голосуванню. Це неприпустимо. ОПЗЖ має скласти мандати. Всі без виключення!

🤬Народний депутат від забороненої "ОПЗЖ" Олександр Пономарьов отримав підозру в державній зраді, йому призначено 60 діб під вартою без права внесення застави. В нього є російський паспорт. За даними СБУ, його заводи на окупованих територіях постачали паливо російській армії й надавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд. Йому загрожує до 15 років ‼️
показать весь комментарий
26.07.2023 11:31 Ответить
А слабо перевірити телефони Шуфрича, Бойка, Єрмака, Татарова, Подоляка...?!!! І чому ця сволота Шуфрич, до цього часу займає посаду голови комітету Свободи слова😡😡😡??? Бо видно ще потрібен! А як же Ванєчкою Бакановим, який загубився на теренах України😡😡😡!!!
По суті влада по тихому відводить від себе удар, але ж привела до влади цих зрадників саме вона!!!
показать весь комментарий
26.07.2023 11:45 Ответить
 
 