Россия целенаправленно бьет по историческому центру Одессы, уничтожение Спасо-Преображенского собора – не случайность, - ГУР МО

Россия не просто наугад обстреливает Одессу, она целенаправленно уничтожает памятники архитектуры, составляющие наследие ЮНЕСКО.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире Radio NV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в отношении Одессы несколько отличается от подобных террористических атак в других городах, потому что речь идет о целенаправленных ракетных ударах и уничтожении памятников архитектуры, составляющих наследие ЮНЕСКО", - заявил Юсов.

По его словам, удары по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе – это не просто попадание и не случайность. В ГУР считают, что это целенаправленный удар, и этому есть много прямых и косвенных доказательств.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.