Международная морская организация призвала Россию прекратить создавать угрозы судоходству в Черном море

Международная морская организация (ИМО) призвала Россию соблюдать конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в фейсбуке.

"Совет ИМО выразил глубокое разочарование прекращением действия зерновой инициативы и подтвердил свои требования к России относительно немедленного прекращения военной агрессии и угроз торговому судоходству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время заседания 129-й сессии Совет ИМО предостерег Россию от любых действий, угрожающих мировой продовольственной безопасности, а также поставкам в Украину продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости.

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По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, Украина вместе с партнерами ищет решения для продления аграрного экспорта и возобновления свободного торгового судоходства.

"Совет Международной морской организации признает право Украины на свободное торговое судоходство. Право, которое нам гарантировало международное морское право. ИМО призвало Россию также выполнять свои обязательства по морским конвенциям", - отметил Кубраков.

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