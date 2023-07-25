Международная морская организация призвала Россию прекратить создавать угрозы судоходству в Черном море
Международная морская организация (ИМО) призвала Россию соблюдать конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в фейсбуке.
"Совет ИМО выразил глубокое разочарование прекращением действия зерновой инициативы и подтвердил свои требования к России относительно немедленного прекращения военной агрессии и угроз торговому судоходству", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время заседания 129-й сессии Совет ИМО предостерег Россию от любых действий, угрожающих мировой продовольственной безопасности, а также поставкам в Украину продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, Украина вместе с партнерами ищет решения для продления аграрного экспорта и возобновления свободного торгового судоходства.
"Совет Международной морской организации признает право Украины на свободное торговое судоходство. Право, которое нам гарантировало международное морское право. ИМО призвало Россию также выполнять свои обязательства по морским конвенциям", - отметил Кубраков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Целыми днями заклыкать и нехера самим не делать.
Треба блокувати блокувати кацапське судноплавство, заборонити заходити в закордонні порти!
Или как КРАСНЫЙ КРЕСТ?
Тихо и нежно?
українського дунайського порту Рені в ніч проти понеділка зазнало незначних пошкоджень румунське судно. Цю інформацію у вівторок підтвердило румунське Міністерство закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал HotNews.ro.
МЗС Румунії заявило, що через представників генерального консульства в Одесі, яке тимчасово працює в центральному офісі Мністерства, здійснило розслідування інциденту з румунським судном в порту Рені.За попередньою інформацією, отриманою представниками румунського консульства від української влади, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс. Румунське МЗС також заявляє, що в результаті атак, спрямованих проти українських портів на Дунаї, жоден румунський громадянин не постраждав.
Нагадаємо, вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю. Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-26420312-nava-romaneasca-avariata-urma-atacului-lansat-rusi-portul-reni-dunare-spune-ministerul-roman-externe.htm
Що буде,якщо всі в Антарктиді вийдуть до океану і почнуть закликати пінгвінів не їсти рибу?