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Международная морская организация призвала Россию прекратить создавать угрозы судоходству в Черном море

зерно,судно

Международная морская организация (ИМО) призвала Россию соблюдать конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в фейсбуке.

"Совет ИМО выразил глубокое разочарование прекращением действия зерновой инициативы и подтвердил свои требования к России относительно немедленного прекращения военной агрессии и угроз торговому судоходству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время заседания 129-й сессии Совет ИМО предостерег Россию от любых действий, угрожающих мировой продовольственной безопасности, а также поставкам в Украину продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости.

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По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, Украина вместе с партнерами ищет решения для продления аграрного экспорта и возобновления свободного торгового судоходства.

"Совет Международной морской организации признает право Украины на свободное торговое судоходство. Право, которое нам гарантировало международное морское право. ИМО призвало Россию также выполнять свои обязательства по морским конвенциям", - отметил Кубраков.

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Автор: 

Черное море (1479) судоходство (28)


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Топ комментарии
+12
Блін. За стільки часу мали б зрозуміти що заклики кацапам ''до одного місця''.
Треба блокувати блокувати кацапське судноплавство, заборонити заходити в закордонні порти!
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25.07.2023 22:17
+10
Как показала практика: все современные международные организации - рафинированная коррупция и бесполезность в одном флаконе.
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25.07.2023 22:18
+7
Молодцы,это они у Зеленского научились.
Целыми днями заклыкать и нехера самим не делать.
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25.07.2023 22:17
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Молодцы,это они у Зеленского научились.
Целыми днями заклыкать и нехера самим не делать.
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25.07.2023 22:17 Ответить
Блін. За стільки часу мали б зрозуміти що заклики кацапам ''до одного місця''.
Треба блокувати блокувати кацапське судноплавство, заборонити заходити в закордонні порти!
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25.07.2023 22:17 Ответить
Как показала практика: все современные международные организации - рафинированная коррупция и бесполезность в одном флаконе.
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25.07.2023 22:18 Ответить
Громко попросила?
Или как КРАСНЫЙ КРЕСТ?
Тихо и нежно?
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25.07.2023 22:19 Ответить
Як вони *****..и ті організації з своїми закликами,єдиний заклик який розуміють людоїди це ракети в їх сторону тоді вони починають все розуміти,чим важчі ракети тим більше розуміння у кацапів!!!
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25.07.2023 22:27 Ответить
А я закликаю усі міжнародні організації припинити на кінець робити заклики до країни-терориста, а почати ЗНИЩУВАТИ ворога. Хочаб протиДІЯТИ йому!
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25.07.2023 22:31 Ответить
Румунське судно потрапило під обстріл РФ під час атаки на український порт
українського дунайського порту Рені в ніч проти понеділка зазнало незначних пошкоджень румунське судно. Цю інформацію у вівторок підтвердило румунське Міністерство закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал HotNews.ro.
МЗС Румунії заявило, що через представників генерального консульства в Одесі, яке тимчасово працює в центральному офісі Мністерства, здійснило розслідування інциденту з румунським судном в порту Рені.За попередньою інформацією, отриманою представниками румунського консульства від української влади, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс. Румунське МЗС також заявляє, що в результаті атак, спрямованих проти українських портів на Дунаї, жоден румунський громадянин не постраждав.
Нагадаємо, вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю. Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-26420312-nava-romaneasca-avariata-urma-atacului-lansat-rusi-portul-reni-dunare-spune-ministerul-roman-externe.htm
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25.07.2023 22:39 Ответить
Тут закликай, не закликай... Бачиш кацапа - стріляй, немає з чого - бий у морду, заклики просто зайві.
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25.07.2023 22:43 Ответить
А рашка слушает да ест!
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25.07.2023 22:44 Ответить
Якщо заклики не діють,то можуть щось зробити? Якщо ні,то навіщо існує? А якщо це (дії) не в її компетенції,то навіщо заклики?
Що буде,якщо всі в Антарктиді вийдуть до океану і почнуть закликати пінгвінів не їсти рибу?
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25.07.2023 22:45 Ответить
Ніззя,ай яй яй!
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25.07.2023 22:52 Ответить
Організацій- як гною, користі- 0,00%.
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25.07.2023 22:54 Ответить
До лампочки…
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25.07.2023 23:01 Ответить
Международная морская организация это очередное бесполезное говно.
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25.07.2023 23:26 Ответить
Дійсно попросити про таке може лише Ердоган. На жаль. Практично - лише він один. Ну так, щоб таке прохання було виконано тим чи іншим способом...
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25.07.2023 23:29 Ответить
Интересно, с помощью морских дронов можно расставлять мины?
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26.07.2023 05:51 Ответить
заклики, заклики. а васька слушает да ест.
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26.07.2023 07:48 Ответить
За порушення міжнародного права треба карати а не обмежуватися закликами.
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26.07.2023 08:45 Ответить
 
 