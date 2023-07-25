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Страны Балтии предложили пять своих портов для экспорта украинского зерна

ландсбергіс

Три Балтийских страны – Литва, Латвия и Эстония – предложили использовать свои порты для безопасной транспортировки зерна из Украины после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Для реализации плана государства обратились за помощью в Европейскую комиссию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

"Балтийские страны имеют пять портов, которые могут использоваться для безопасного экспорта гораздо большего количества украинского зерна. Мы официально предлагаем, чтобы Европейская комиссия помогла нам увеличить пропускную способность железной дороги для Балтийского пути", - написал он.

Читайте также: Литва предлагает Евросоюзу увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии

Автор: 

зерно (1070) Балтия (354) Габриэлюс Ландсбергис (157) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+8
Дякуємо, друзі.
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25.07.2023 23:37
+5
Прекрасное предложение!!!
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25.07.2023 23:35
+4
Спасибо странам Балтии.

Но отдавать москалям Чёрное море нельзя.
Украина должна там быть как Турция и др страны.

Пираты московии должны получить по соплям.
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26.07.2023 06:28
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Правила форума Совет форумчан
Нехай миротворці ООН зерно везуть . Так гуттерешу і передайте. І нияких хутину поступок .
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25.07.2023 23:32 Ответить
Прекрасное предложение!!!
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25.07.2023 23:35 Ответить
авжеж...і для цього треба прокласти транспортний коридор по територіях брестської та гродненської народних республік
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26.07.2023 09:29 Ответить
Прокладывайте
По территории врага
А мы доедем через Польшу
По территории друзей
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26.07.2023 10:00 Ответить
не доїдете...у польщі інша ширина залізничної колії ніж в україни з республіками прибалтики...а от у брестської та гродненської народних республік така сама...
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26.07.2023 10:08 Ответить
Рельсы можно переложить
Друзья помогут
Все можно сделать,если есть желание
А вы можете взять чемодан
И по рельсам русского размера ехать
В Гродно
В Брест
Можете пешком
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26.07.2023 10:21 Ответить
прибалти якраз і хочуть, щоби їм коштом єс переклали колії...але то тупіковая вєтвь...
але, якщо перекладати колії то на ділянці від польщі до румунії через львів, біля якого збудувати зернові термінали і транспортувати зерно будь куди в європі не тільки на балтику, а й на чорне море чи в адріатику
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26.07.2023 10:38 Ответить
Я не специалист по рельсам
Я знаю одно
Когда умные ,сильные люди хотят решить проблему
Они это делают.
А слабаки ищут аргументы
Чтобы оправдать свое бездействие.
И так не только в рельсах
Во всем .....
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26.07.2023 10:42 Ответить
отже повертаємось до початку...щоби перевозити зерно в прибалтику і не перекладати при цьому рейки, варто допомогти вільному народу берестейщини та гродненщини нарешті утворити свої народні республіки...по коліях цих республік зерно вільно транспортуватиметься до республік прибалтики, а польща, країна нато отримає союзницькі, буферні утворення на сході...які відмежують її від білорусі...
заодно мова про сувалкинський коридор відпаде
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26.07.2023 10:55 Ответить
Это без меня
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26.07.2023 11:01 Ответить
так ніби ніхто і не спонукав чи не залучав...
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26.07.2023 11:03 Ответить
Делов-то - поменять колесные пары. Из Финляндии в Швецию поезда спокойно ходят.
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26.07.2023 11:27 Ответить
двічі...
простіше утворити брест.нр і гродн.нр...це ще й гарантія безпеки на кордоні країни нато...
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26.07.2023 11:44 Ответить
Дякуємо, друзі.
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25.07.2023 23:37 Ответить
Підскака…….---
бере Гутеріш грудку в жменю зерно та так файно витискує собі в зад максимально щоб аж з йібала паросткі пішли. А потім сідає на байдарку і шибко так в Афріку. Там відгружає 😅😅зерно ну не багато пле то вопрос врємєні і взворотньо на Одесу маму…
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25.07.2023 23:40 Ответить
Через куда ? в Клайпеду , Ригу ,Таллин...
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26.07.2023 03:40 Ответить
В Мууга есть большой, зерновой терминал, ещё в 1986 построили, тогда был импорт зерна, был способен принимать порт суда свыше 100.000 тонн,другой вопрос как составы ж д пустить, через Болорусь только получается, а пропустит или нет Лука, другой вопрос.
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26.07.2023 08:05 Ответить
Спасибо странам Балтии.

Но отдавать москалям Чёрное море нельзя.
Украина должна там быть как Турция и др страны.

Пираты московии должны получить по соплям.
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26.07.2023 06:28 Ответить
 
 