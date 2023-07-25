Страны Балтии предложили пять своих портов для экспорта украинского зерна
Три Балтийских страны – Литва, Латвия и Эстония – предложили использовать свои порты для безопасной транспортировки зерна из Украины после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Для реализации плана государства обратились за помощью в Европейскую комиссию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.
"Балтийские страны имеют пять портов, которые могут использоваться для безопасного экспорта гораздо большего количества украинского зерна. Мы официально предлагаем, чтобы Европейская комиссия помогла нам увеличить пропускную способность железной дороги для Балтийского пути", - написал он.
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+8 Чайка Київ
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+4 Drbest Good #551142
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По территории врага
А мы доедем через Польшу
По территории друзей
Друзья помогут
Все можно сделать,если есть желание
А вы можете взять чемодан
И по рельсам русского размера ехать
В Гродно
В Брест
Можете пешком
але, якщо перекладати колії то на ділянці від польщі до румунії через львів, біля якого збудувати зернові термінали і транспортувати зерно будь куди в європі не тільки на балтику, а й на чорне море чи в адріатику
Я знаю одно
Когда умные ,сильные люди хотят решить проблему
Они это делают.
А слабаки ищут аргументы
Чтобы оправдать свое бездействие.
И так не только в рельсах
Во всем .....
заодно мова про сувалкинський коридор відпаде
простіше утворити брест.нр і гродн.нр...це ще й гарантія безпеки на кордоні країни нато...
бере Гутеріш грудку в жменю зерно та так файно витискує собі в зад максимально щоб аж з йібала паросткі пішли. А потім сідає на байдарку і шибко так в Афріку. Там відгружає 😅😅зерно ну не багато пле то вопрос врємєні і взворотньо на Одесу маму…
Но отдавать москалям Чёрное море нельзя.
Украина должна там быть как Турция и др страны.
Пираты московии должны получить по соплям.