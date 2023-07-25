Страны Балтии предложили пять своих портов для экспорта украинского зерна

Три Балтийских страны – Литва, Латвия и Эстония – предложили использовать свои порты для безопасной транспортировки зерна из Украины после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Для реализации плана государства обратились за помощью в Европейскую комиссию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

"Балтийские страны имеют пять портов, которые могут использоваться для безопасного экспорта гораздо большего количества украинского зерна. Мы официально предлагаем, чтобы Европейская комиссия помогла нам увеличить пропускную способность железной дороги для Балтийского пути", - написал он.

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