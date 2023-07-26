ВСУ продолжают наступление на двух участках фронта, на пяти – держат оборону, - Генштаб
Украинские воины на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском Марьинском направлениях отражают атаки врага. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Семеновка Черниговской области; Вильна Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника были по Красному Первому, Двуречной, Западному, Купянску, Кисловке, Берестовому Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области та Серебрянки, Спорного и Кузьминовки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы біли по населенным пунктам Невское, Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному, Раздольевке Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Предтечино и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Невельского и Красногоровки. Артиллерийские обстрелы были по населенным пунктам Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Золотой Нивы, Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Орехова Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное, Лобкове и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
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І досі ніхто так і не пояснив навіщо це робилося.
а відповідь проста - щоб зрозуміти логіку дій Зе влади треба на них дивитися очима ворога
Одного лисого Рєзнікова там буде до гидотного багато. Далі всякі Буданови, Подоляки, Веніславські та інші.
Контрнаступ, контрнаступ, розпочнеться контрнаступ, ось вже скоро, контрнаступ, чого чекати од контрнаступу, контрнаступ передбачає звільнення криму, контрнаступ, контрнаступ буде сюрпризом для росіян, контрнаступ, вже за 2 місяці...
На pourquoi взагалі анонсувати таку річ як контрнаступ, ще й терміни називати? За 3 місяці, навесні, нє, трохи відкладаємо, влітку...
А тим часом свинособаки:
Готуючись до українського контрнаступу армія РФ вдалася до будування однієї з найрозгалуженіших систем військових оборонних споруд.
Про це йдеться у новому звіті Міністерство оборони Британії
"Захист підкреслює глибоке занепокоєння російського керівництва тим, що Україна може досягти великого прориву. "
А в той час в Україні:
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив свій попередній прогноз про те, що Збройні сили України увійдуть в окупований Крим навесні.
Вооруженные силы Украины выходят на финишную прямую в подготовке к анонсированному ранее контрнаступлению.Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.Глава оборонного ведомства уверен в том, что контрнаступление ВСУ будет удачным, поскольку для этого «много чего сделано».
Зеленский подчеркнул, что уверен и в том, что Украине удастся вернуть аннексированный Россией в 2014 году Крым. "Когда мы выйдем на границы Крыма, вы увидите, как русские будут бежать" - заявил Зеленский.
Україна поверне Крим за п'ять-сім місяців, заявив в інтерв'ю журналістам Крим.Реалії радник голови українського Офісу президента Михайло Подоляк.
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заговорил о сюрпризах будущего контрнаступления ВСУ, которые удивят не только оккупантов, но и украинцев.
....
І т.д. і т.п.
Іди допоможи наступу.
Коли найвеличніший боневтік бонелох та його дЄрмак покачали просувати свої креатури до ставки: Обсиронського та тарнавського , а також обмежувати вплив Залужного на прийняття рішень - іншого і не очікував
Можливо дадуть більше зброї. На це тільки і надія.
вікно можливостей для України закривається.
а не на кров українців.
Ну що зробиш, якщо 73% населення України виявилося недалекоглядними і вони перші чкурнули до ЄС після 24.02.22. Ми дякуємо за допомогу усіх, але в Британії вже авеню називають на честь Зеленського, він ворог і зрадник України. У вас в Польщі ще немає такого неподобства?
І я зараз не стільки про "наркоманію", для мене це навіть не у першій десятці його та його уряду факапів
Я про "тотальну корупцію" , кумівство, марадерство і розкрадання ЗСУ
А людям "до лампочки"... на жаль.
Бо не так страшні рашиські воші , як зелені гниди, що тоді якраз втекли
А зараз знов марадерять і крадуть наче в останній день
https://deepstatemap.live/#11/49.3455/38.0704