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Новости Война
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ВСУ продолжают наступление на двух участках фронта, на пяти – держат оборону, - Генштаб

війна,зсу

Украинские воины на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском Марьинском направлениях отражают атаки врага. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Семеновка Черниговской области; Вильна Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника были по Красному Первому, Двуречной, Западному, Купянску, Кисловке, Берестовому Харьковской области.

Читайте: ВСУ имели успех на направлении Старомайорского, - Генштаб

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области та Серебрянки, Спорного и Кузьминовки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы біли по населенным пунктам Невское, Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному, Раздольевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Предтечино и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.

Также читайте: На Бахмутском и Авдеевском направлениях ВСУ успешно отразили все атаки врага, - Генштаб

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Невельского и Красногоровки. Артиллерийские обстрелы были по населенным пунктам Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Золотой Нивы, Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка Донецкой области.

Смотрите: Боевая работа украинского экипажа САУ 2С1 "Гвоздика". ВИДЕО

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Орехова Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное, Лобкове и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Генштаб ВС (6263) боевые действия (4030) ВСУ (6583)


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Топ комментарии
+22
Не думаю, що в нього є претензії до ЗСУ, які роблять навіть неможливе. Скоріше до тих, хто півроку як не в себе волав про контрнаступ судного дня та бив копитом в груди в переможному угарі, до кожної *****, яка на цьому встигла попіаритися та до тих хто Крим вже встиг звільнити рази 3 або 4.
І досі ніхто так і не пояснив навіщо це робилося.
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26.07.2023 07:45
+20
Наступ на двох напрямках,оборона на п'яти. Шикарний "контрнаступ"👍
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26.07.2023 06:40
+14
Думаю іронія тут недоречна. Ви особисто на яких напрямках атакуєте?
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26.07.2023 07:33
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Правила форума Совет форумчан
Наступ на двох напрямках,оборона на п'яти. Шикарний "контрнаступ"👍
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26.07.2023 06:40 Ответить
Думаю іронія тут недоречна. Ви особисто на яких напрямках атакуєте?
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26.07.2023 07:33 Ответить
Не думаю, що в нього є претензії до ЗСУ, які роблять навіть неможливе. Скоріше до тих, хто півроку як не в себе волав про контрнаступ судного дня та бив копитом в груди в переможному угарі, до кожної *****, яка на цьому встигла попіаритися та до тих хто Крим вже встиг звільнити рази 3 або 4.
І досі ніхто так і не пояснив навіщо це робилося.
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26.07.2023 07:45 Ответить
А хто саме це "волав"? Реалісти, у яких не пуста голова, і так все розуміють!
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26.07.2023 07:51 Ответить
реалісти не зрозуміли нафіг про це кричали з кожного утюга?.
а відповідь проста - щоб зрозуміти логіку дій Зе влади треба на них дивитися очима ворога
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26.07.2023 08:22 Ответить
Ну не грайтеся в "а хто". Якщо я почну тут викладати всі інтервью про контрнаступ, які лунали з зими, то я засру, мабуть кілька сторінок коментарів.
Одного лисого Рєзнікова там буде до гидотного багато. Далі всякі Буданови, Подоляки, Веніславські та інші.

Контрнаступ, контрнаступ, розпочнеться контрнаступ, ось вже скоро, контрнаступ, чого чекати од контрнаступу, контрнаступ передбачає звільнення криму, контрнаступ, контрнаступ буде сюрпризом для росіян, контрнаступ, вже за 2 місяці...

На pourquoi взагалі анонсувати таку річ як контрнаступ, ще й терміни називати? За 3 місяці, навесні, нє, трохи відкладаємо, влітку...

А тим часом свинособаки:

Готуючись до українського контрнаступу армія РФ вдалася до будування однієї з найрозгалуженіших систем військових оборонних споруд.

Про це йдеться у новому звіті Міністерство оборони Британії

"Захист підкреслює глибоке занепокоєння російського керівництва тим, що Україна може досягти великого прориву. "


А в той час в Україні:

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив свій попередній прогноз про те, що Збройні сили України увійдуть в окупований Крим навесні.



Вооруженные силы Украины выходят на финишную прямую в подготовке к анонсированному ранее контрнаступлению.Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.Глава оборонного ведомства уверен в том, что контрнаступление ВСУ будет удачным, поскольку для этого «много чего сделано».

Зеленский подчеркнул, что уверен и в том, что Украине удастся вернуть аннексированный Россией в 2014 году Крым. "Когда мы выйдем на границы Крыма, вы увидите, как русские будут бежать" - заявил Зеленский.

Україна поверне Крим за п'ять-сім місяців, заявив в інтерв'ю журналістам Крим.Реалії радник голови українського Офісу президента Михайло Подоляк.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заговорил о сюрпризах будущего контрнаступления ВСУ, которые удивят не только оккупантов, но и украинцев.
....

І т.д. і т.п.
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26.07.2023 09:07 Ответить
Я і не сумнівався що хтось типу вас вилізе і це напише. А по факту що?
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26.07.2023 07:53 Ответить
А по факту ви хотіли, щоб успішно і швидко наступали ЗСУ не маючи переваги ні в чому, а навпаки ворог має перевагу значну в особовому складі, артилерії, БТВ, боєзапасах, та абсолютну - в авіації, поступово і по БПЛА перевагу забирає кацапня. Ще й укріплень набудував з мінами. Чудес не буває. ЗСУ і так діють на межі у таких умовах....
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26.07.2023 08:57 Ответить
По факту я хотів би щоб було менше пи₴діжа до здійснення самого факту. Але бачу це нереально.
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26.07.2023 09:32 Ответить
Базікати лежачи на дивані?
Іди допоможи наступу.
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26.07.2023 08:38 Ответить
Фєєрічний контрнаступ, який анонсували пів року.
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26.07.2023 07:12 Ответить
Ну взагалі це очікувано

Коли найвеличніший боневтік бонелох та його дЄрмак покачали просувати свої креатури до ставки: Обсиронського та тарнавського , а також обмежувати вплив Залужного на прийняття рішень - іншого і не очікував
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26.07.2023 07:16 Ответить
А за сватовський напрямок чого мовчить?
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26.07.2023 07:16 Ответить
Ніззя , бо бонелох боневтік - покарає
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26.07.2023 07:20 Ответить
Йде геноцид українців. Зараз в цьому т.з. "контрнаступі" покладуть ще десятки тисяч кращих бійців. Мобілізаційний ресурс москалів значно вищий. Краще б подумали як не просрати більше територій, а то на Харківщині печалька.
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26.07.2023 07:49 Ответить
А їх Сирський взагалі москаль, народився на росії, вчився в мацкві. Я б йому взагалі не довіряв.
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26.07.2023 07:54 Ответить
З контрнаступом на жаль вже все зрозуміло. Але якщо вдасться відбити хоч Бахмут буде значний резонанс у світі та ляпас Путлеру.
Можливо дадуть більше зброї. На це тільки і надія.
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26.07.2023 08:02 Ответить
Не для того його віддали, щоб відбивати... а у москалів плани незмінні - окупація всієї України та Молдови! З Чорноморським флотом все ОК, аеродроми навколо всі цілі новесенькі, в Білорусі укріплюються і більш детально прораховують. Через 2-3 роки контрнаступ
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26.07.2023 08:08 Ответить
На рахунок невдачі контрнаступу, це питання не до ЗСУ, а до наших західних партнерів та до крадіїв чиновників. Перші не дають достатньо зброї, ************* до Корейського сценарію. Другі обкрадають народ та власну армію.
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26.07.2023 08:37 Ответить
Які можуть бути питання, до будь кого??! Те що зараз фронт не по Львову, це взагалі диво!!! Проблема в тому що в суспільство постійно запускаються хибні тези: то "закрийте небо", то "два три тижні", то "шашлики", то "Крим на весні" і все це омана не маюча під собою жодного підгрунтя, яка на повному серйозі дискутується на усіх рівнях держави! замість того щоб піднімати на поверхню реально важливі питання.
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26.07.2023 16:10 Ответить
Якщо не можуть розбомбити кримський міст і москалі спокійно відпочивають в Криму, що ми очікуємо? В Мелітополі, Бердянську та Маріуполі взагалі йде велике будівництво! А вся Європа та США будує плани війни з окопами та мінами як в Першу світову.... скоро будуть жалітися, що колючий дріт заважає
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26.07.2023 08:04 Ответить
А як можна вважати безуспішним наступ противника на Лиманському напрямку, коли за даними військовог-аналітичного агенства deepstatemap, яке за час війни жодного разу у своїх зведеннях та картах бойових дій не схибило, подає інформацію, що ЗСУ на цьому напрямку втратили контроль над населеними пунктами Новоєгорівка, Сергіївка та Надія. й рашистські війська впритул підійшли до наблизилися до н.п. Першотравневе, Копанки та Новосергіївка?
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26.07.2023 08:09 Ответить
мобілізація в московитів дається чути. чмобіків вже давно нема тепер женуть підготоване мясо. і промисловість мобілізували на війну. короч сумно.
вікно можливостей для України закривається.
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26.07.2023 08:19 Ответить
Захід дивиться на сльози Путіна,
а не на кров українців.
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26.07.2023 08:39 Ответить
Діду, у Вас все,як завжди! Хто всрався? Невістка!
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26.07.2023 09:05 Ответить
В 2008 всралась Меркельша.
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26.07.2023 11:23 Ответить
Яке відношення має підготовка пілотів f-16 і кроти, рік назад почали нишком готувати пілотів і чекати політичного рішення? А то ну ось контрнаступ, ну ось почнемо підготовку.
Ну що зробиш, якщо 73% населення України виявилося недалекоглядними і вони перші чкурнули до ЄС після 24.02.22. Ми дякуємо за допомогу усіх, але в Британії вже авеню називають на честь Зеленського, він ворог і зрадник України. У вас в Польщі ще немає такого неподобства?
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26.07.2023 11:21 Ответить
Эта "авеню" находится в жутком захолустье, как раз самое место для улицы Зэ.
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26.07.2023 11:33 Ответить
Колись бачив у польській газеті, на першій шпальті фото нашого найвеличнішого і надпис по польські - наркоманен.
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26.07.2023 13:06 Ответить
Нажаль , цього теж нема, або вкрай не багато

І я зараз не стільки про "наркоманію", для мене це навіть не у першій десятці його та його уряду факапів

Я про "тотальну корупцію" , кумівство, марадерство і розкрадання ЗСУ
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26.07.2023 13:47 Ответить
Для чого я зайшла у цю стрічку?((
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26.07.2023 09:41 Ответить
Півтора роки розумні люди кажуть українцям: "У вас повно внутрішніх ворогів, в тому числі на найвищих владних щаблях, багато з яких мають родинні чи інші зв'язки з рашею, і не факт, що таємно не підтримують їх зараз. І ці внутрішні вороги однозначно не є українцями, а смерть українців їм не болить".

А людям "до лампочки"... на жаль.
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26.07.2023 12:43 Ответить
Ого, с таким настроением надо было сдаваться еще 24-го...Очевидно, что это война, и это определенные качели, особенно при преимуществе орков во всем, кроме мозгов.
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26.07.2023 11:32 Ответить
Просто 24 було важко , але подолали.

Бо не так страшні рашиські воші , як зелені гниди, що тоді якраз втекли

А зараз знов марадерять і крадуть наче в останній день
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26.07.2023 12:25 Ответить
Не недооценивайте противника (насчет мозгов), а то потом будет очень больно
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26.07.2023 14:07 Ответить
А тем временем севернее идет отрицательный контрнаступ, т.е. ****** *******
https://deepstatemap.live/#11/49.3455/38.0704
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26.07.2023 14:02 Ответить
 
 