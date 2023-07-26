ВСУ продолжают наступление на двух участках фронта, на пяти – держат оборону, - Генштаб

Украинские воины на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском Марьинском направлениях отражают атаки врага. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Семеновка Черниговской области; Вильна Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника были по Красному Первому, Двуречной, Западному, Купянску, Кисловке, Берестовому Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области та Серебрянки, Спорного и Кузьминовки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы біли по населенным пунктам Невское, Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному, Раздольевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Предтечино и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.

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На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Невельского и Красногоровки. Артиллерийские обстрелы были по населенным пунктам Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Золотой Нивы, Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Орехова Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное, Лобкове и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.