Оппозиция Германии призвала дать Украине больше оружия, а не критиковать контрнаступление
Западные партнеры, в частности Германия, должны предоставить Украине все необходимое оружие, а не критиковать действия украинских военных.
Об этом в комментарии Укринформу заявил депутат Бундестага, в прошлом генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, он прокомментировал "тайный отчет" военного ведомства ФРГ, якобы содержащий критику в адрес украинской армии.
Политик отметил, что в "документе", которого он никогда не видел, якобы критикуются украинские методы ведения наступления, не соответствующие правилам, прописанным в учебниках, а потому не функциональные.
"Я принципиально отвергаю такую критику, ведь мы, немцы, Бундесвер не находимся в окопах и потому не должны критиковать, сидя в теплых креслах и не имея данных о ситуации на месте. Украина должна полагаться на свой опыт и, в конце концов, обходиться тем крайне малым количеством материала, получаемого в поддержку", - заявил Кизеветтер.
По его словам, Украине приходится по мере возможностей искать любые слабые места в российской обороне и перекрывать пути снабжения войск РФ. Настоящий общевойсковой бой при этих обстоятельствах невозможен, поскольку Украине не хватает боевой авиации, средств антидронной и противовоздушной обороны, дальнобойного вооружения и, прежде всего, достаточного количества боеприпасов.
Эксгенерал германской армии отметил, что Бундесвер не двинулся бы в бой без должной противовоздушной обороны и непосредственной поддержки с воздуха.
Также депутат Бундестага отметил, что именно колебания государств-партнеров, особенно Германии, привели к тому, что Украина потеряла почти год, а Россия за это время смогла значительно расширить свои линии обороны и глубоко окопаться. Поэтому Украине намного труднее продвигаться в процессе освобождения своих территорий.
"Наше промедление со снабжением танками, истребителями, ударными вертолетами, беспилотниками и боеприпасами большой дальности, такими, как ATACMS и крылатые ракеты Taurus, а также недостаточное производство артиллерийских боеприпасов означают, что Украина продвигается медленно и имеет большие потери" , – отметил политик.
Он убежден, что партнеры передали Украине мало вооружений и слишком поздно. И это вредит украинским воинам, которым сейчас приходится преодолевать мощные рубежи обороны. Возможно, украинская армия действует не по учебникам Бундесвера, но воюет по собственному опыту и пониманию, согласно реальным условиям на фронте протяженностью более 1500 км, отметил бывший военный.
"Очень дерзко критиковать, когда Германия виновата в медленном прогрессе: самая большая проблема Украины в том, что она потеряла год из-за задержки поставок оружия", - подчеркнул представитель ХДС, крупнейшей оппозиционной партии в парламенте ФРГ.
Он напомнил, что террор против мирных украинцев не прекращается, ежесуточно продолжаются ракетные обстрелы и атаки беспилотников, и противовоздушная оборона не в состоянии защитить в первую очередь гражданское население. Но несмотря ни на что мужественным украинским воинам удалось за пять недель освободить столько территории, сколько Россия оккупировала за шесть месяцев.
"От государств, поддерживающих Украину, зависит, насколько успешным и скорым будет ее освободительное наступление. Мы можем немедленно отправить ATACMS, F16, Taurus, а также другие основные боевые танки. Это умнее, чем сидеть в кресле и комментировать продвижение фронта, которого мы в Германии вообще не можем понять. Тем более что мы бы не отправляли свои войска в такие трудные ситуации. Досадно", - резюмировал немецкий законодатель.
Напомним, на днях в популярном немецком таблоиде Bild вышла статья в которой отмечается, что в Бундесвере критически оценили использование ВСУ освоенных на Западе методов ведения войны во время контрнаступления.
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саме ГОЛОВНЕ: щоб такі "пріколи" більше НІКОЛИ в Україні НЕ повторилися....
Якщо всі підуть у окопи то війну програють. Дістали вже з своїм "хай депутати..... тоді я". Є депутати котрі воюють й не один.
Он не знает про 300 Архитекторов в Буче,озеленение,стадионы и дороги.
Втратыл только Запад,причём сотни. миллиардов,а Зе-лидер шо втратыв?
Тут мы сразу хотим внести ясность, по поводу градации крупных информационных ресурсов, которые выступают в категории СМИ или работают в режиме профессиональной журналистики, а не любительского блогерства. На наш взгляд, шкала оценки всех этих СМИ сдвинута сильно влево и потому, можно говорить о том, что это «левые СМИ» не в политическом плане, а в плане «левый пассажир» или нечто никчемное, что дают «в нагрузку». То есть, если бы нам пришлось выставлять оценки нашей прессе, то они бы не поднялись бы выше оценки «плохо» и ни одно из СМИ не заслуживает отметки «посредственно». Тот же «Прямий» или 5-й, с очень большой натяжкой могли бы получить отметку «плохо». Остальные разделили бы оценки от «очень плохо» и ниже «отвратительно», «мерзко», «сплошное Г» и в конце - «Г+Г». Поэтому, «секретный отчет Bild все эти информационные ресурсы, отработали в режиме «полезный идиот» или вентилятор для редкого Г. Понятно, что они все это преподали, мол - так пишут в Германии, а мы просто доводим до вашего сведения. Только вот фокус в том, что журналистика требует объективной подачи материала и хотя бы минимального изучения источников информации, которая потом ретранслируется через собственный ресурс.
Даже когда идут отсылки на вражескую или упоротую прессу, надо понимать, что, зачем и с какой целью ты цитируешь и главное - какие последствия этого цитирования будут в нашем информационном пространстве. Плюс к тому, если именно профессиональное СМИ, забитое под верх журналистами, выдает какой-то материал, который однозначно будет иметь резонанс, а его информационная подоплека не вполне прозрачна, то ради сохранения объективности, а значит - своего лица и профессионализма, обязательно приводится альтернативная точка зрения кого-то или собственный, компенсирующий комментарий, который позволит читателю самому найти либо приемлемую, для него вариацию подачи события или же найти точку компромисса, между этими двумя линиями. Но вчера мы увидели, что никто из крупных СМИ себя этим не утверждает априори и потому, именно в наш сегмент информационного пространства, ворвался поток откровенного и чистого Г, с чем можно поздравить весь журналистский цех и тот самый «Прямий» с тем, что все они предсказуемо «обо**ались», впрочем, как они это делают всегда.