Оппозиция Германии призвала дать Украине больше оружия, а не критиковать контрнаступление

Западные партнеры, в частности Германия, должны предоставить Украине все необходимое оружие, а не критиковать действия украинских военных.

Об этом в комментарии Укринформу заявил депутат Бундестага, в прошлом генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, он прокомментировал "тайный отчет" военного ведомства ФРГ, якобы содержащий критику в адрес украинской армии.

Политик отметил, что в "документе", которого он никогда не видел, якобы критикуются украинские методы ведения наступления, не соответствующие правилам, прописанным в учебниках, а потому не функциональные.

"Я принципиально отвергаю такую критику, ведь мы, немцы, Бундесвер не находимся в окопах и потому не должны критиковать, сидя в теплых креслах и не имея данных о ситуации на месте. Украина должна полагаться на свой опыт и, в конце концов, обходиться тем крайне малым количеством материала, получаемого в поддержку", - заявил Кизеветтер.

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По его словам, Украине приходится по мере возможностей искать любые слабые места в российской обороне и перекрывать пути снабжения войск РФ. Настоящий общевойсковой бой при этих обстоятельствах невозможен, поскольку Украине не хватает боевой авиации, средств антидронной и противовоздушной обороны, дальнобойного вооружения и, прежде всего, достаточного количества боеприпасов.

Эксгенерал германской армии отметил, что Бундесвер не двинулся бы в бой без должной противовоздушной обороны и непосредственной поддержки с воздуха.

Также депутат Бундестага отметил, что именно колебания государств-партнеров, особенно Германии, привели к тому, что Украина потеряла почти год, а Россия за это время смогла значительно расширить свои линии обороны и глубоко окопаться. Поэтому Украине намного труднее продвигаться в процессе освобождения своих территорий.

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"Наше промедление со снабжением танками, истребителями, ударными вертолетами, беспилотниками и боеприпасами большой дальности, такими, как ATACMS и крылатые ракеты Taurus, а также недостаточное производство артиллерийских боеприпасов означают, что Украина продвигается медленно и имеет большие потери" , – отметил политик.

Он убежден, что партнеры передали Украине мало вооружений и слишком поздно. И это вредит украинским воинам, которым сейчас приходится преодолевать мощные рубежи обороны. Возможно, украинская армия действует не по учебникам Бундесвера, но воюет по собственному опыту и пониманию, согласно реальным условиям на фронте протяженностью более 1500 км, отметил бывший военный.

"Очень дерзко критиковать, когда Германия виновата в медленном прогрессе: самая большая проблема Украины в том, что она потеряла год из-за задержки поставок оружия", - подчеркнул представитель ХДС, крупнейшей оппозиционной партии в парламенте ФРГ.

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Он напомнил, что террор против мирных украинцев не прекращается, ежесуточно продолжаются ракетные обстрелы и атаки беспилотников, и противовоздушная оборона не в состоянии защитить в первую очередь гражданское население. Но несмотря ни на что мужественным украинским воинам удалось за пять недель освободить столько территории, сколько Россия оккупировала за шесть месяцев.

"От государств, поддерживающих Украину, зависит, насколько успешным и скорым будет ее освободительное наступление. Мы можем немедленно отправить ATACMS, F16, Taurus, а также другие основные боевые танки. Это умнее, чем сидеть в кресле и комментировать продвижение фронта, которого мы в Германии вообще не можем понять. Тем более что мы бы не отправляли свои войска в такие трудные ситуации. Досадно", - резюмировал немецкий законодатель.

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Напомним, на днях в популярном немецком таблоиде Bild вышла статья в которой отмечается, что в Бундесвере критически оценили использование ВСУ освоенных на Западе методов ведения войны во время контрнаступления.