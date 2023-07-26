РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4084 посетителя онлайн
Новости Война
4 346 34

Оппозиция Германии призвала дать Украине больше оружия, а не критиковать контрнаступление

війна,зсу,контрнаступ

Западные партнеры, в частности Германия, должны предоставить Украине все необходимое оружие, а не критиковать действия украинских военных.

Об этом в комментарии Укринформу заявил депутат Бундестага, в прошлом генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, он прокомментировал "тайный отчет" военного ведомства ФРГ, якобы содержащий критику в адрес украинской армии.

Политик отметил, что в "документе", которого он никогда не видел, якобы критикуются украинские методы ведения наступления, не соответствующие правилам, прописанным в учебниках, а потому не функциональные.

"Я принципиально отвергаю такую критику, ведь мы, немцы, Бундесвер не находимся в окопах и потому не должны критиковать, сидя в теплых креслах и не имея данных о ситуации на месте. Украина должна полагаться на свой опыт и, в конце концов, обходиться тем крайне малым количеством материала, получаемого в поддержку", - заявил Кизеветтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1А5

По его словам, Украине приходится по мере возможностей искать любые слабые места в российской обороне и перекрывать пути снабжения войск РФ. Настоящий общевойсковой бой при этих обстоятельствах невозможен, поскольку Украине не хватает боевой авиации, средств антидронной и противовоздушной обороны, дальнобойного вооружения и, прежде всего, достаточного количества боеприпасов.

Эксгенерал германской армии отметил, что Бундесвер не двинулся бы в бой без должной противовоздушной обороны и непосредственной поддержки с воздуха.

Также депутат Бундестага отметил, что именно колебания государств-партнеров, особенно Германии, привели к тому, что Украина потеряла почти год, а Россия за это время смогла значительно расширить свои линии обороны и глубоко окопаться. Поэтому Украине намного труднее продвигаться в процессе освобождения своих территорий.

Читайте: Директор ЦРУ Бернс оптимистично смотрит на контрнаступление украинских войск.

"Наше промедление со снабжением танками, истребителями, ударными вертолетами, беспилотниками и боеприпасами большой дальности, такими, как ATACMS и крылатые ракеты Taurus, а также недостаточное производство артиллерийских боеприпасов означают, что Украина продвигается медленно и имеет большие потери" , – отметил политик.

Он убежден, что партнеры передали Украине мало вооружений и слишком поздно. И это вредит украинским воинам, которым сейчас приходится преодолевать мощные рубежи обороны. Возможно, украинская армия действует не по учебникам Бундесвера, но воюет по собственному опыту и пониманию, согласно реальным условиям на фронте протяженностью более 1500 км, отметил бывший военный.

"Очень дерзко критиковать, когда Германия виновата в медленном прогрессе: самая большая проблема Украины в том, что она потеряла год из-за задержки поставок оружия", - подчеркнул представитель ХДС, крупнейшей оппозиционной партии в парламенте ФРГ.

Также читайте: Контрнаступление отстает от графика, но идет по плану, - Резников

Он напомнил, что террор против мирных украинцев не прекращается, ежесуточно продолжаются ракетные обстрелы и атаки беспилотников, и противовоздушная оборона не в состоянии защитить в первую очередь гражданское население. Но несмотря ни на что мужественным украинским воинам удалось за пять недель освободить столько территории, сколько Россия оккупировала за шесть месяцев.

"От государств, поддерживающих Украину, зависит, насколько успешным и скорым будет ее освободительное наступление. Мы можем немедленно отправить ATACMS, F16, Taurus, а также другие основные боевые танки. Это умнее, чем сидеть в кресле и комментировать продвижение фронта, которого мы в Германии вообще не можем понять. Тем более что мы бы не отправляли свои войска в такие трудные ситуации. Досадно", - резюмировал немецкий законодатель.

Читайте: Наступление не стремительно, но мы продвигаемся, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Напомним, на днях в популярном немецком таблоиде Bild вышла статья в которой отмечается, что в Бундесвере критически оценили использование ВСУ освоенных на Западе методов ведения войны во время контрнаступления.

Автор: 

Германия (6950) контрнаступление (353)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
По фактах розклав. А то зрадофіли вже заметушились вчора
показать весь комментарий
26.07.2023 07:44
+6
немає питань !!! нехай мобілізують спочатку 95-анал, усіх родичів (детей, онуків, зятів) депутатів ВР, мініністрів КМ, ж-ОПу прі3.14здента, суддів, прокурорів, мусорів, олігапхів і тд.тп. !!! тоді і як інвалід 2 групи запишуся добровольцем !!! а то воює колгоспник трокторист Іван, слюсар жеку Михайло, будівельник Петро !!! а усе так звана "еліта нації" сидить на дивані, пʼю пиво, на диібльні 95-анальні серіальчики чекає !!!
показать весь комментарий
26.07.2023 08:19
+5
Їм не подобається, що все так затягнулося. Їм неважливо, скільки буде втрат і хто переможе, лишень би скоріше повернутися до торгівлі з рашкою.
показать весь комментарий
26.07.2023 07:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По фактах розклав. А то зрадофіли вже заметушились вчора
показать весь комментарий
26.07.2023 07:44 Ответить
...та Головного Військового Керівника Зеленського.
показать весь комментарий
26.07.2023 07:59 Ответить
Зеленський, слава Богу, не розповідає військовим, як їм треба воювати і об'їзджати мінні поля. Його завдання - домовлятися про постачання необхідної зброї від партнерів.
показать весь комментарий
26.07.2023 08:12 Ответить
...для чого й існує Ставка Верховного Головнокомандувача...?
показать весь комментарий
26.07.2023 08:22 Ответить
Вона існує для того, щоб зелені підери (п'ята колона) впливали, після харківського контрнаступу на військові операції ЗСУ.
показать весь комментарий
26.07.2023 09:06 Ответить
немає питань !!! нехай мобілізують спочатку 95-анал, усіх родичів (детей, онуків, зятів) депутатів ВР, мініністрів КМ, ж-ОПу прі3.14здента, суддів, прокурорів, мусорів, олігапхів і тд.тп. !!! тоді і як інвалід 2 групи запишуся добровольцем !!! а то воює колгоспник трокторист Іван, слюсар жеку Михайло, будівельник Петро !!! а усе так звана "еліта нації" сидить на дивані, пʼю пиво, на диібльні 95-анальні серіальчики чекає !!!
показать весь комментарий
26.07.2023 08:19 Ответить
А ти задоволений результатами виборів 2019 - так, чи ні.
показать весь комментарий
26.07.2023 08:46 Ответить
про "результати" виборів 2019 вже пізно говорити....

саме ГОЛОВНЕ: щоб такі "пріколи" більше НІКОЛИ в Україні НЕ повторилися....
показать весь комментарий
26.07.2023 09:45 Ответить
Багато заможніх бізнесменів, банкир, режисери й іньші взяли до рук зброю й Захищають не депутатів та "мажорів" а свою землю й майбутнє!
Якщо всі підуть у окопи то війну програють. Дістали вже з своїм "хай депутати..... тоді я". Є депутати котрі воюють й не один.
показать весь комментарий
26.07.2023 08:25 Ответить
чому програють ??? якм ящо в окопи піде зе-бидло на кшталт люсі арахамії, аристовича то Україна тільки виграє - є шанс що земля від цього прокацапського лайна !!!
показать весь комментарий
26.07.2023 08:32 Ответить
Як би то не було але не німецьким розумникам патякати про контрнаступ України у своїх "таємних звітах". Нехай підітруться тим звітом.
показать весь комментарий
26.07.2023 07:52 Ответить
Генерал же сказав, що його ніхто не бачив, той звіт. То це схоже свистьож фсбешників
показать весь комментарий
26.07.2023 08:46 Ответить
вся Німеччина пропитана руZZкою агентурою.... або як мінімум "путінферштеєрами"....
показать весь комментарий
26.07.2023 09:48 Ответить
Про контрнаступ критикують,бо захотілось міра та ґаза дешевого((
показать весь комментарий
26.07.2023 07:53 Ответить
Їм не подобається, що все так затягнулося. Їм неважливо, скільки буде втрат і хто переможе, лишень би скоріше повернутися до торгівлі з рашкою.
показать весь комментарий
26.07.2023 07:58 Ответить
Ну ,а я про що?(((
показать весь комментарий
26.07.2023 08:03 Ответить
ХДС - це опозиція? А, ну так, воно звісно.
показать весь комментарий
26.07.2023 08:03 Ответить
Статья в Billd российское ИПСО!!!
показать весь комментарий
26.07.2023 08:11 Ответить
Це не російське ІПСО. Це захід виправдоаується перед своїм суспільством, з того, що не дали достатньо зброї, перекладають провину на ЗСУ.
показать весь комментарий
26.07.2023 08:43 Ответить
Україну використовують у своїх меркантильних цілях політикани і пройдисвіти.
показать весь комментарий
26.07.2023 08:13 Ответить
Опозицію послухають ?
показать весь комментарий
26.07.2023 08:20 Ответить
"Україна втратила майже рік"
Он не знает про 300 Архитекторов в Буче,озеленение,стадионы и дороги.
Втратыл только Запад,причём сотни. миллиардов,а Зе-лидер шо втратыв?
показать весь комментарий
26.07.2023 08:23 Ответить
ну хоч хто має здорову думку !
показать весь комментарий
26.07.2023 08:25 Ответить
рашистське фсб вже пише для "зе лідора" відповідь фріцам ,на кшталт тої,котрою він відповів міністру оборони Англії Волесу,і котра теж була мабуть написана в канторі куйла,після якої допомога від Англії зупинилася.
показать весь комментарий
26.07.2023 09:48 Ответить
німці почали виправлятися
показать весь комментарий
26.07.2023 10:07 Ответить
Ну вчера пошел пик волны, когда буквально все наши СМИ процитировали немецкое издание Bild, которое утверждает о том, что в ее руки попал секретный доклад Бундесвера, в котором написано, что ВСУ допустили ряд ошибок, при подготовке наступления и что есть большие сомнения в том, что им вообще удастся перейти к его основной фазе. Причем, это процитировали как откровенные, про-московские информационные помойки, так и то, что в общем должно быть более или менее нормальным, например - канал «Прямий».

Тут мы сразу хотим внести ясность, по поводу градации крупных информационных ресурсов, которые выступают в категории СМИ или работают в режиме профессиональной журналистики, а не любительского блогерства. На наш взгляд, шкала оценки всех этих СМИ сдвинута сильно влево и потому, можно говорить о том, что это «левые СМИ» не в политическом плане, а в плане «левый пассажир» или нечто никчемное, что дают «в нагрузку». То есть, если бы нам пришлось выставлять оценки нашей прессе, то они бы не поднялись бы выше оценки «плохо» и ни одно из СМИ не заслуживает отметки «посредственно». Тот же «Прямий» или 5-й, с очень большой натяжкой могли бы получить отметку «плохо». Остальные разделили бы оценки от «очень плохо» и ниже «отвратительно», «мерзко», «сплошное Г» и в конце - «Г+Г». Поэтому, «секретный отчет Bild все эти информационные ресурсы, отработали в режиме «полезный идиот» или вентилятор для редкого Г. Понятно, что они все это преподали, мол - так пишут в Германии, а мы просто доводим до вашего сведения. Только вот фокус в том, что журналистика требует объективной подачи материала и хотя бы минимального изучения источников информации, которая потом ретранслируется через собственный ресурс.

Даже когда идут отсылки на вражескую или упоротую прессу, надо понимать, что, зачем и с какой целью ты цитируешь и главное - какие последствия этого цитирования будут в нашем информационном пространстве. Плюс к тому, если именно профессиональное СМИ, забитое под верх журналистами, выдает какой-то материал, который однозначно будет иметь резонанс, а его информационная подоплека не вполне прозрачна, то ради сохранения объективности, а значит - своего лица и профессионализма, обязательно приводится альтернативная точка зрения кого-то или собственный, компенсирующий комментарий, который позволит читателю самому найти либо приемлемую, для него вариацию подачи события или же найти точку компромисса, между этими двумя линиями. Но вчера мы увидели, что никто из крупных СМИ себя этим не утверждает априори и потому, именно в наш сегмент информационного пространства, ворвался поток откровенного и чистого Г, с чем можно поздравить весь журналистский цех и тот самый «Прямий» с тем, что все они предсказуемо «обо**ались», впрочем, как они это делают всегда.
показать весь комментарий
26.07.2023 16:23 Ответить
Следует отметить, что Bild - это вонючий таблоид, который встречается чаще всего в замасленных руках местных (мюнхен) работяг и регулярно радует своих читателей голыми сиськами всяческих знаменитостей на главной странице.
показать весь комментарий
26.07.2023 17:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ukhtAwlVx1Y&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
показать весь комментарий
26.07.2023 23:34 Ответить
какой умный немец! дай ему Бог здоровья.
показать весь комментарий
27.07.2023 00:43 Ответить
 
 