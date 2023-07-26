Запад еще не согласовал план подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16, - Politico

США и страны-партнеры пока не согласовали детали подготовки украинских летчиков к полетам на F-16.

Об этом пишет Politico со ссылкой на трех американских чиновников, которые знакомы с ходом обсуждений, информирует Цензор.НЕТ.

Они отмечают, что Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран для поддержки обучения, но пока ни одна страна не выделила самолеты для этой программы.

Одно из предложений об обсуждении предполагает отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты для прохождения обучения в 162-м подразделении Воздушной Национальной гвардии, базирующемся в Тусоне, штат Аризона, который уже обучает иностранных партнеров на F-16.

При этом два официальных лица США и один европейский чиновник при анонимности заявляют о том, что такая идея не нашла поддержки.

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Другой план предусматривает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами этой страны. Однако, по словам двух официальных лиц США, никаких окончательных решений не было принято.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", - сказал один из американских чиновников.

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