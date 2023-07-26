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Новости Агрессия России против Украины
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Запад еще не согласовал план подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16, - Politico

f-16

США и страны-партнеры пока не согласовали детали подготовки украинских летчиков к полетам на F-16.

Об этом пишет Politico со ссылкой на трех американских чиновников, которые знакомы с ходом обсуждений, информирует Цензор.НЕТ.

Они отмечают, что Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран для поддержки обучения, но пока ни одна страна не выделила самолеты для этой программы.

Одно из предложений об обсуждении предполагает отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты для прохождения обучения в 162-м подразделении Воздушной Национальной гвардии, базирующемся в Тусоне, штат Аризона, который уже обучает иностранных партнеров на F-16.

При этом два официальных лица США и один европейский чиновник при анонимности заявляют о том, что такая идея не нашла поддержки.

Читайте: Блинкен: "Если бы завтра мы решили передать Украине F-16, прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию"

Другой план предусматривает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами этой страны. Однако, по словам двух официальных лиц США, никаких окончательных решений не было принято.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", - сказал один из американских чиновников.

Также читайте: Украина нуждается в большом количестве дальнобойного оружия и артиллерии, - Зеленский

самолет (3589) обучение (528) F-16 (553)


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Топ комментарии
+26
То вже за F-16 дякувати зранку чи ще ні ?
Соплєжуї .
Наша перемога нікому не потрібна , нікому в усьому світі крім нас .
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26.07.2023 08:12
+16
вони зараз активно допомагають росії відновити військовий потенціал! Шоб все па-чесному. Які Ф-16 для України?
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26.07.2023 08:11
+14
Чого поспішати -- Украіна ше не достатньо кров*ю вмилась
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26.07.2023 08:17
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Так. На заході починаються відпустки з 1 серпня. Їм не до України
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26.07.2023 07:56 Ответить
Тут головне - не поспішати.
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26.07.2023 07:58 Ответить
🤦🤦🤦
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26.07.2023 07:59 Ответить
вони зараз активно допомагають росії відновити військовий потенціал! Шоб все па-чесному. Які Ф-16 для України?
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26.07.2023 08:11 Ответить
Головне вальоду ******** не обідити тож партери. в сраці США з Європою мають перемогу України.
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26.07.2023 08:15 Ответить
То вже за F-16 дякувати зранку чи ще ні ?
Соплєжуї .
Наша перемога нікому не потрібна , нікому в усьому світі крім нас .
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26.07.2023 08:12 Ответить
Чому тебе це дивує? Європа готова лягти під росію.
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26.07.2023 08:15 Ответить
Європа з під них і не вилізала . Європу "товчуть "обидві Африки - одна та де літо цілий рік , а друга де холодна вата півроку
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26.07.2023 09:15 Ответить
Так і є. Скажу більше вона не потрібна і нашої владі також.
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26.07.2023 09:24 Ответить
И шо в таком случае делать нам простым Украинцам?
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26.07.2023 10:46 Ответить
На жаль🥲
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26.07.2023 11:01 Ответить
Так нам ніхто не дасть перемогти,на жаль це реальність
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26.07.2023 08:14 Ответить
цинічні падлюки .
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26.07.2023 08:14 Ответить
Чого поспішати -- Украіна ше не достатньо кров*ю вмилась
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26.07.2023 08:17 Ответить
😥😠
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26.07.2023 10:46 Ответить
А ми ще клянем нашу бюрократію...
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26.07.2023 08:18 Ответить
В районі Кармазинівки ******* проривом орків.
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26.07.2023 08:20 Ответить
А це як відноситься до f-16 ? Звичайно там новини не дуже й це майже не афішують (штаб не коментує) , але навіщо це постити у взагалі іншій темі
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26.07.2023 09:55 Ответить
25 травня
"У внутрішній оцінці ВПС США, яку вперше побачили Yahoo News, йдеться про те, що українські льотчики можуть завершити підготовку за чотири місяці, виходячи з оцінки двох українських пілотів, які пройшли короткий курс підготовки на F-16 і майже 12 годин тренувань на симуляторах в Арізоні наприкінці лютого і на початку березня. Проте деякі експерти очікують, що крива навчання щодо України буде довшою, ніж зазвичай", - пише видання.

Головне щоб симулятори поставили, інструктори вже є
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26.07.2023 08:20 Ответить
війна триває 17 місяців!! за цей час можно було вже чотири потоки випустити пілотів!
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26.07.2023 08:24 Ответить
курчат по осені рахують
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26.07.2023 08:38 Ответить
Поки що нам пропонують "симулянтів" F-16, замість надання симуляторів F-16.
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26.07.2023 08:49 Ответить
З такими темпами допомоги ця війна може затягнутися на десятиліття, як в Афгані.... Пілотів на F-16, при бажанні, можна було підготувати ще рік тому! може вже час замість стадіонів і серіалів почати будувати військові заводи в Україні і нарощувати власне виробництво зброї?!
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26.07.2023 08:21 Ответить
Не пишіть крамоли.)
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26.07.2023 08:32 Ответить
Закарпуття вже зайняте мажорами , а більш нема де
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26.07.2023 09:20 Ответить
Будувати то можна. Але орки посто їх знищать на корню.
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26.07.2023 10:49 Ответить
за оцінками Повітряних Сил України підготовку пілотів на F-16 можливо вкласти у шість місяців, а на Заході https://defence-ua.com/army_and_war/chomu_u_ssha_govorjat_pro_18_misjatsiv_pidgotovki_pilotiv_j_scho_f_16_ne_dlja_tsogo_etapu_vijni_pro_realnij_rozklad_sil_u_nebi_ukrajini-11139.html говорять про 18 місяців . Водночас Лондон ще у лютому https://defence-ua.com/people_and_company/velika_britnija_bude_navchati_ukrajinskih_pilotiv_vinischuvachiv_pro_pidgotovku_na_jaki_litaki_mozhe_jti_mova-10568.html анонсував підготовку українських пілотів й зазначалось, що "навчання дозволить пілотам у майбутньому керувати ********* винищувачами стандарту НАТО".
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26.07.2023 08:21 Ответить
Може їм, того, "підмазать"?
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26.07.2023 08:22 Ответить
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26.07.2023 10:47 Ответить
Треба узгодити програму підготовки з Путіним, щоб не було ескалації з боку росії.
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26.07.2023 08:24 Ответить
Головна проблема з тими F-16, що вони мають діяти не автономно, а у цілісній системі управління і цілевказання із залученням ресурсів збройних сил США і НАТО, зокрема літаків ДРЛС AWACS. Тоді ці літаючі платформи стають по справжньому грізною силою, бо пілотам завчасно передаються дані про всі наявні потенційні цілі і загрози.
А без цього, F-16 перетворюються на наші МІГи з тою різницею, що у них радар кращий і ракети повітря-повітря - дальнобійніші. Щоби ефективно виконувати бойові завдання в такому автономному режимі, то пілоти мають навчатись вдвічі більше часу.
Тому інтегрована в загально-натівську систему повітряна армія з F-16 - це гарантована поразка рашистської пітьми.
Але водночас це означає фактичне залучення натівських сил до війні на боці України.
Штати цього бояться і вочевидь не хочуть порушувати якісь кулуарні домовленості з верхівкою пітьми на цей рахунок. І до цього часу шукають якесь оптимальне рішення.
Звідси - і така затримка.
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26.07.2023 08:24 Ответить
Передача розвідданих з літаків ДРЛС, супутників, БПЛА та інших джерел НАТО для ЗСУ відбувається давно, але це не те саме, чого НАТО обіцяло не робити: "солдати НАТО не воюватимуть в Україні". Так, залучено складову сил НАТО, але в межах "дозволеного".
Росія давно застосовує літаки ДРЛС проти України.
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26.07.2023 09:10 Ответить
Все складно, скільки років ще треба щоб зняти проблему?
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26.07.2023 09:38 Ответить
Якби в свій час наші політичні керівники уклали союзницьку угоду зі США ("синиця в руці"), а не мріяли про членство в НАТО ("журавля у небі"), то цієї проблеми, як і багатьох інших, не було би.
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26.07.2023 09:55 Ответить
Ви думаєте США були готові до такої угоди? Хто ми такі, щоб вони за нас вписувались?
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26.07.2023 11:17 Ответить
Как? А Резников пол года назад сказал" Самолёты будут" Так у него и получите,он же и обучит.
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26.07.2023 08:27 Ответить
"Війна - це мистецтво брехні. Тому, якщо ти вправний, придурюйся невмілим. Якщо ти діяльний - корч із себе млявого. Якщо ти близько - вдавай, що далеко, а якщо далеко - вдавай, що близько. Якщо ворог жадібний - спокуси його жаданим об'єктом. Якщо хаотичний - захопи його", - Сунь-дзи.
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26.07.2023 08:44 Ответить
сумно але поки узгодят то не буде кому на них літати , і не буде кому наступати по землі.
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26.07.2023 09:06 Ответить
Ми всі помремоооо!!! ААаааааа!!!!
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26.07.2023 10:31 Ответить
"Наше зволікання з постачанням танків, винищувачів, ударних гелікоптерів, безпілотників і *********** великої дальності, таких як ATACMS і крилаті ракети Taurus, а також недостатнє виробництво артилерійських *********** означають, що Україна просувається повільно і має більші втрати. Тому що фактор часу є вирішальним", - пояснив німецький політик, депутат Родеріх Кізеветтер
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26.07.2023 09:11 Ответить
А я все більше утверджуюся в тій думці, що літаки будуть надані так, щоб вони не встиглиповоювати проти кацапів. План заходу це корейський сценарій, західна преса вже прямо про це пише. Перемога України може похитнути владу в кацапів, Штати цього явно не хочуть. Тому не має ні ракет ні літаків. Іншого пояснення як за півтора роки війни не можна було хоча б підготувати льотчиків не має.
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26.07.2023 09:14 Ответить
Наверно хватить уже разгонять эту тему как с F16 и ATACMS не дадут и не собирались давать. Все приходит к пониманию что цинизм не имеет границ особенно в политике
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26.07.2023 09:26 Ответить
давайте вже після свят війни....
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26.07.2023 09:27 Ответить
Українці, приберіть зелене гівно, а далі як по маслу
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26.07.2023 09:29 Ответить
Шукаю логіку:

1) Чому patriot/himars/nasams/bradley/арту нам змогли дати (й десь їде 31 abrams), а саме f-16 вперлись у нашу владу?

2) Як її прибрати під час війни? Може вкажете реалістичний план дій/механізм, як це зробити?
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26.07.2023 09:33 Ответить
Байдена сина візьміть у якусь наглядову раду в Україні і справа зрушиться з місця....
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26.07.2023 09:33 Ответить
Штати виявилися не світовим поліцейським, а звичайним підп...здейськом.
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26.07.2023 09:36 Ответить
Все вказує на те що вони будуть саботувати постачання озброєння для перемоги поки ми не погодимось на втрату території, цинізм їхньої політики більш тонкий ніж у рашистів, ті просто відморозки.
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26.07.2023 09:37 Ответить
К сожалению их цинизм бесконечен только на потерей территории это не закончится
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26.07.2023 10:08 Ответить
"зе лідор" з рашистською агентурою в ОП зробить все можливе і неможливе(написане в фсб).щоб цих літаків в Україні не було , рівно так само,як вони зробили із польсько- англійською допомогою Україні,котрої вже давно не чути.
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26.07.2023 09:44 Ответить
ни кому не выгодно в мире чтобы рф развалилась -кроме украины -но украина маленькое слабое коррумпированное государство и если она погибнет -особо ни кого волновать это не будет -хотя при развале ссср -в украине была сильнейшая армия на континенте с тысячами самолетов -танков -кораблей -даже с 3 авианосцами и подводным флотом -я уже молчу про с-300 и ядерное оружие - но украинское воровство и кумосвство сделали свое черное дело
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26.07.2023 09:51 Ответить
Netflix завидует и нервно курит над бесконечным сериалом "подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16"
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26.07.2023 10:11 Ответить
Сериал санта барбара будет продолжаться бесконечно.
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26.07.2023 10:33 Ответить
Інфопростір заповнен гімном до відказу, і цензор не виняток. Сидить такий "захід", узгоджуе позиції, ах не узгодили, ну ладно , завтра, а наші пілоти такі стоять в черзі, ех хлопці, не вдалося, пішли на пиво... А плебс такий, у суки, Маша неси жерти...
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26.07.2023 10:35 Ответить
Un accord est attendu pour 2036 si tout va bien
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26.07.2023 10:41 Ответить
Проблема в Байдене и его геронтократических капризах. Дед капризничает и тупит, а бюрократы и агенты кремля его убеждают какой он гений... Кроме того, Байден не считает украинцев за людей - ему глубоко плевать, сколько их погибнет, сколько городов будет разрушено.... Старческий цинизм, маразм и капризы...
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26.07.2023 10:43 Ответить
Я не Настродумус, але тим не менш гарантовано даю прогноз: у 2023 р. F-16 ми не отримаємо. В 2024 р. можливо. Слухати прогнози рєзнікова, в даному випадку, дурна справа.
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26.07.2023 10:49 Ответить
давно не чув казкарів, які двічі на день дрочать під слова ГОД БЛЕСС АМЕРИКА.
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26.07.2023 11:22 Ответить
Через рік-два передадуть нам Ф-16 з кількома навченими пілотами, зроблять із цього сенсацію по телебаченню, може навіть концерт із зірками кварталу, потім збудують аеродром за мільярди гривень, стаціонарний, дорогий об'єкт, який буде швидко виявлено кацапськими чи китайськими супутниками, потім туди прилетить сотня мопедів-драндулетів і всё !
Якби замість роздування інфопростору черговою бульбашкою і марним заспокоєнням народу, ми разом з європейськими партнерами розвивали і виробляли власні ОТРК, дрони з дальністю від 1000 км, то мали б уже зараз потужну та ефективну зброю, яку найбільше боїться рф. Замість одного Ф-16 можна наробити 100-200 дронів типу Shaheed, крім того, час польоту на Ф-16 коштує як половина дрону. Для мопедів не потрібно мати дорогу інфраструктуру обслуговування як для авіації, тому після покупки Іранських дронів Росія вже через місяць їх використовувала на повну.
Чи дійсно так необхідно 2 роки штурмувати міні степи, зазнавши втрат, щоб потім отримати кілька Ф-16, чи може є ефективніші способи прискорити війну ?
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26.07.2023 11:22 Ответить
нет, без превосходства в воздухе нельзя наступать, потому что нашу бронетехнику и пехоту вражеская авиация расстреливает как в тире не заходя в зону действия нашей пво
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26.07.2023 11:51 Ответить
Если речь о уничтожении вражеской авиации ракетами воздух-воздух, то нам для того чтобы превзойти рашку в воздушном бою нужны не просто пару Ф-16, а целая флотилия минимум из 200 самолетов + ДРЛО и Ф-35. В Рашке создана целая инфраструктура ВКС, несколько самолетов разведки, новые ракеты воздух-воздух Р-37 с дальностью от 300 км при поддержке тех же ДРЛО.
Готовы ли наши союзники обеспечить нас столь же мощной авиацией как, хотя бы во Франции или Британии, выделять десятки миллиардов долларов на развертывание инфраструктуры, ее защиту наземными ПВО и ремонт после прилетов ракет из рашки ?
Если бы воевали РФ с НАТО то самолеты альянса взлетали бы из авианосцев, аэродромов Испании и Британии вне зоны досягаемости ракет противника, а представьте что будет если эти дорогие аэродромы с идеальными взлетными полосами под Фки построят в Украине ?
Не лучше инвестировать в разрушение аэродромов противника вместе с самолетами, чтобы они не мешали нашему наступлению ?
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26.07.2023 14:13 Ответить
Шахеди це не ефективна і слабка зброя неякісна для чого нам аналоги цієї зброї ? Шахеди це просто дно вони не є ефективними, і ще в рф немає супутників
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26.07.2023 16:48 Ответить
Перед Бурей в пустыни было 30 дневное воздушное наступление, это классическая тактика западных армий. раша противник сильнее Саддамовского Ирака. Спрашивается, как вообще контрнаступ может быть успешным без превосходства в воздухе?
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26.07.2023 11:49 Ответить
Схоже на те і був розрахунок. Захід не хоче програшу рф.
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26.07.2023 12:18 Ответить
Згідно військової науки Пентагона, без переваги у повітрі успішний наступ на глибоко ешелоновану оборону, типу "лінії Суровікина", неможливий. Розрахунок адміністрації головного партнера, очевидно, саме на те, що наступ ЗСУ успішним не буде. Хіба що трапиться чудо. Але наука і чудо, як відомо, несумісні.
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26.07.2023 12:37 Ответить
Чудо иногда случается, но очень редко и точно не в нашем случае. Поэтому нужно рассчитывать на военную науку Пентагона. Московитская военна наука, кстати, говорит тоже самое. Поэтому нужно стребовать с союзников всю помощь до последнего болта и цента (они могут, у них есть), набрать и обучить людей, а потом в бой. Или страшное слово "переговоры", третий вариант самый плохой - постепенное стачивание наших и росвойск друг об друга, потому что у них людей и ресурсов больше и раньше сточимся мы, последствия вероятно хуже второго варианта
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26.07.2023 12:45 Ответить
Війна Лівії і чаду у свій час показало що це можливо коли в армії Лівії була авіація а в чаду ні але чад успішно наступав
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26.07.2023 16:45 Ответить
Та тут ще хтозна кого краще матюкати. Чи нерішучість НАТО, чи одного боневтіка, який спочатку нахамив Байдену, а наступного дня бикував на Воллеса. Я вже мовчу про те, скільки разів ми намахали те НАТО і Байдена особисто...
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26.07.2023 12:28 Ответить
Ну как бы оно и понятно, торопиться некуда. Щас дали пободаться, а осенью на переговоры потащат.
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26.07.2023 12:41 Ответить
Якщо Україна впаде "занепокоєні мудаки", то чекайте мільйонних жертв у Європі, ***** вас історія з Гітлером не навчила😡😡😡
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26.07.2023 13:31 Ответить
 
 