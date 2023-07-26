Запад еще не согласовал план подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16, - Politico
США и страны-партнеры пока не согласовали детали подготовки украинских летчиков к полетам на F-16.
Об этом пишет Politico со ссылкой на трех американских чиновников, которые знакомы с ходом обсуждений, информирует Цензор.НЕТ.
Они отмечают, что Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран для поддержки обучения, но пока ни одна страна не выделила самолеты для этой программы.
Одно из предложений об обсуждении предполагает отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты для прохождения обучения в 162-м подразделении Воздушной Национальной гвардии, базирующемся в Тусоне, штат Аризона, который уже обучает иностранных партнеров на F-16.
При этом два официальных лица США и один европейский чиновник при анонимности заявляют о том, что такая идея не нашла поддержки.
Другой план предусматривает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами этой страны. Однако, по словам двух официальных лиц США, никаких окончательных решений не было принято.
"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", - сказал один из американских чиновников.
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Соплєжуї .
Наша перемога нікому не потрібна , нікому в усьому світі крім нас .
"У внутрішній оцінці ВПС США, яку вперше побачили Yahoo News, йдеться про те, що українські льотчики можуть завершити підготовку за чотири місяці, виходячи з оцінки двох українських пілотів, які пройшли короткий курс підготовки на F-16 і майже 12 годин тренувань на симуляторах в Арізоні наприкінці лютого і на початку березня. Проте деякі експерти очікують, що крива навчання щодо України буде довшою, ніж зазвичай", - пише видання.
Головне щоб симулятори поставили, інструктори вже є
А без цього, F-16 перетворюються на наші МІГи з тою різницею, що у них радар кращий і ракети повітря-повітря - дальнобійніші. Щоби ефективно виконувати бойові завдання в такому автономному режимі, то пілоти мають навчатись вдвічі більше часу.
Тому інтегрована в загально-натівську систему повітряна армія з F-16 - це гарантована поразка рашистської пітьми.
Але водночас це означає фактичне залучення натівських сил до війні на боці України.
Штати цього бояться і вочевидь не хочуть порушувати якісь кулуарні домовленості з верхівкою пітьми на цей рахунок. І до цього часу шукають якесь оптимальне рішення.
Звідси - і така затримка.
Росія давно застосовує літаки ДРЛС проти України.
святвійни....
1) Чому patriot/himars/nasams/bradley/арту нам змогли дати (й десь їде 31 abrams), а саме f-16 вперлись у нашу владу?
2) Як її прибрати під час війни? Може вкажете реалістичний план дій/механізм, як це зробити?
Якби замість роздування інфопростору черговою бульбашкою і марним заспокоєнням народу, ми разом з європейськими партнерами розвивали і виробляли власні ОТРК, дрони з дальністю від 1000 км, то мали б уже зараз потужну та ефективну зброю, яку найбільше боїться рф. Замість одного Ф-16 можна наробити 100-200 дронів типу Shaheed, крім того, час польоту на Ф-16 коштує як половина дрону. Для мопедів не потрібно мати дорогу інфраструктуру обслуговування як для авіації, тому після покупки Іранських дронів Росія вже через місяць їх використовувала на повну.
Чи дійсно так необхідно 2 роки штурмувати міні степи, зазнавши втрат, щоб потім отримати кілька Ф-16, чи може є ефективніші способи прискорити війну ?
Готовы ли наши союзники обеспечить нас столь же мощной авиацией как, хотя бы во Франции или Британии, выделять десятки миллиардов долларов на развертывание инфраструктуры, ее защиту наземными ПВО и ремонт после прилетов ракет из рашки ?
Если бы воевали РФ с НАТО то самолеты альянса взлетали бы из авианосцев, аэродромов Испании и Британии вне зоны досягаемости ракет противника, а представьте что будет если эти дорогие аэродромы с идеальными взлетными полосами под Фки построят в Украине ?
Не лучше инвестировать в разрушение аэродромов противника вместе с самолетами, чтобы они не мешали нашему наступлению ?