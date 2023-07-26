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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 680 человек (+460 за сутки), 4177 танков, 4727 артсистем, 8136 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 243 680 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 243 680 (+460) человек ликвидировано,

танков - 4 177 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 8 136 (+5) ед,

артиллерийских систем - 4 727 (+22) ед,

РСЗО - 698 (+0) ед,

средства ПВО - 457 (+3) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 311 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 993 (+16),

крылатые ракеты – 1 307 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 211 (+17) ед,

специальная техника – 708 (+5).

Читайте: ВСУ продолжают наступление на двух участках фронта, на пяти – держат оборону, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 680 человек (+460 за сутки), 4177 танков, 4727 артсистем, 8136 бронированных машин 01

армия РФ (19188) Генштаб ВС (6263) ликвидация (3529) уничтожение (6904)


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Топ комментарии
+20
Збитий вчора Ка-52 з якимись фіндіперцовим пілотом, не може не радувати!
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26.07.2023 08:14
+15
Минув 3441 день москальсько-української війни.
55 одиниць техніки, один пєпєлац та 460 чумардосів. Арта та логістика чудово, броня присутня, пєпєлаців давно не було. ППО:спецтехніка 3:5. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 243 000!!! це більше, ніж таке місто, як Таганрог ...
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26.07.2023 09:02
+6
Фільдеперсовим (від французького - філь де Перс - тканина з Персії).
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26.07.2023 08:34
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Збитий вчора Ка-52 з якимись фіндіперцовим пілотом, не може не радувати!
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26.07.2023 08:14 Ответить
Фільдеперсовим (від французького - філь де Перс - тканина з Персії).
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26.07.2023 08:34 Ответить
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26.07.2023 08:35 Ответить
КаZZапи!
Хватайте свої "панцирі"/"буки" та тягніть на мацкву. Бо нічим буде "нєба сталіци" захищати, як воно на бімбасі згорить.
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26.07.2023 08:41 Ответить
6000 танків ...отже в них лишилось менше 2000
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26.07.2023 08:53 Ответить
танків - 4177
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26.07.2023 10:19 Ответить
Минув 3441 день москальсько-української війни.
55 одиниць техніки, один пєпєлац та 460 чумардосів. Арта та логістика чудово, броня присутня, пєпєлаців давно не було. ППО:спецтехніка 3:5. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 243 000!!! це більше, ніж таке місто, як Таганрог ...
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26.07.2023 09:02 Ответить
Історично Таганрог - українське місто.
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26.07.2023 15:07 Ответить
Саме так ...
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26.07.2023 15:25 Ответить
похоже що ворог не хоче під касетні снаряди.
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26.07.2023 09:49 Ответить
В окопі або під будь якою тонкою бронею, шрапнель не шкодить.
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26.07.2023 10:06 Ответить
ты шибко умный...
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26.07.2023 11:08 Ответить
Це я й сам знаю. Це тому, що я весь час думаю. Я завжди думаю. Навіть коли сплю теж думаю. Так, що там сплю, я навіть коли їм, то теж думаю. Я завжди думаю.
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26.07.2023 17:11 Ответить
 
 