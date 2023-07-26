Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 680 человек (+460 за сутки), 4177 танков, 4727 артсистем, 8136 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 243 680 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 243 680 (+460) человек ликвидировано,

танков - 4 177 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 8 136 (+5) ед,

артиллерийских систем - 4 727 (+22) ед,

РСЗО - 698 (+0) ед,

средства ПВО - 457 (+3) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 311 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 993 (+16),

крылатые ракеты – 1 307 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 211 (+17) ед,

специальная техника – 708 (+5).

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