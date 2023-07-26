Силы обороны наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах в Старомайорском районе, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В районе Старомайорского (Донецкой области. - Ред.) имели успех, закрепляющийся на достигнутых рубежах. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботиного Запорожской области. В то же время продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 680 человек (+460 за сутки), 4177 танков, 4727 артсистем, 8136 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

25 июля представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте. Впоследствии спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень уточнил, что защитники Украины смогли продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта в районе населенного пункта Старомайорское.