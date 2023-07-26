Силы обороны наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах в Старомайорском районе, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"В районе Старомайорского (Донецкой области. - Ред.) имели успех, закрепляющийся на достигнутых рубежах. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботиного Запорожской области. В то же время продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - говорится в сообщении.
На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
25 июля представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте. Впоследствии спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень уточнил, что защитники Украины смогли продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта в районе населенного пункта Старомайорское.
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