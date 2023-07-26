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Новости Война
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Силы обороны наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах в Старомайорском районе, - Генштаб

контрнаступ

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В районе Старомайорского (Донецкой области. - Ред.) имели успех, закрепляющийся на достигнутых рубежах. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботиного Запорожской области. В то же время продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 680 человек (+460 за сутки), 4177 танков, 4727 артсистем, 8136 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

25 июля представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте. Впоследствии спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень уточнил, что защитники Украины смогли продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта в районе населенного пункта Старомайорское.

Генштаб ВС (6263) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+9
В Курманському (Красногвардійському) районі у селищі Червона поляна сьогодні стався прильот хороших ракет по військовому складу окупантів, який вони облаштували на покинутій фермі. Окупанти поки мовчать, місцеві пишуть про перекриті дороги, детонацію і велику кількість швидких, які на місце прильоту відправили навіть з Яни-Капу (Красноперекопська). Ватоголові збентежені тим, що окупанти мовчать про бавовну. Окупанти в цей час також перекривали рейд у Севастопольській бухті і рух на мості https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1683778726977327107 (скріни), https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1683765682389803008 (скріни).
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26.07.2023 08:43
+7
Читав що за даними DeepState з 17го по 23тє кацапи захопили більше ніж наші звільнили.
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26.07.2023 08:41
+5
Вважати та видавати просування військ ВЗДОВШ лінії фронту за успіх - цей вираз спікерів нашого Генштабу треба записати у анали військового мистецтва усіх часів і народів"
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26.07.2023 08:46
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Читав що за даними DeepState з 17го по 23тє кацапи захопили більше ніж наші звільнили.
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26.07.2023 08:41 Ответить
Коло Куп*янська рвуця до р. Оскол
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26.07.2023 08:46 Ответить
За вчорашню добу, за даними військово-аналітичного агенства deepstatemap, яке за увесь час війни жодного разу не подало хибну карту відображення лінії бойових дій, рашистські війська на Лиманському напрямку із району Райгородки фронтальним ударом шириною 4 км. просунулися майже на 5 км. вглиб українських позицій і просунулися у напрямку н.п.Борова на рубіж населених пунктів Першотравневе-Копанки-Новосергіївка!
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26.07.2023 08:57 Ответить
На жаль погані новини теж є, але треба зазначити що ширина фронту на ділянці де рашисти мали успіх не більше за 1 км і тому багато хто прогнозує що це шупальце рашистам швиденько доведеться прибрати через надвеликий ризик оточення замість розвитку їх досягнень і це тішить!
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26.07.2023 09:30 Ответить
Розкрийте мапу Діпстейт - і Ви пересвідчитеся, що фронт прориву ворога становить не 1 км, а 4-5 км!
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26.07.2023 12:15 Ответить
Канєшна, скоро, *****, шапками закидаємо.
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26.07.2023 15:01 Ответить
В Курманському (Красногвардійському) районі у селищі Червона поляна сьогодні стався прильот хороших ракет по військовому складу окупантів, який вони облаштували на покинутій фермі. Окупанти поки мовчать, місцеві пишуть про перекриті дороги, детонацію і велику кількість швидких, які на місце прильоту відправили навіть з Яни-Капу (Красноперекопська). Ватоголові збентежені тим, що окупанти мовчать про бавовну. Окупанти в цей час також перекривали рейд у Севастопольській бухті і рух на мості https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1683778726977327107 (скріни), https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1683765682389803008 (скріни).
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26.07.2023 08:43 Ответить
Вважати та видавати просування військ ВЗДОВШ лінії фронту за успіх - цей вираз спікерів нашого Генштабу треба записати у анали військового мистецтва усіх часів і народів"
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26.07.2023 08:46 Ответить
Взагалі то те про що пише т.з. "Павло" є нічим іншим як розвиток успіху, розширення позицій та закріплення досягнутого. Тож віж відвертий ДУРЕНЬ коли намагається успіх ЗСУ видати за щось "незначне"! Ох уж ці шукачі "зради". Хотілося б зрозуміти, він наша гніда чи рашистска вошь?!
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26.07.2023 09:35 Ответить
Сказано ж куди й де - вздовж лінії фронту! А вздовж лінії фронту можно з "успіхом" просуватися хоч по усій лінії - від Кам'янського до Тополів. Правда противнику від такого "просування" буде ані холодно, ані жарко!
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26.07.2023 09:06 Ответить
Якби це було б так як ти "Бубен" пишеш, то ВЗДОВЖ лінії фронту тільки б і діяли що наші, що рашисти вирівнюючи його на свою користь, але чомусь це вдається лише за рахунок вилечезних зусиль, і взалі БУДЬ ЯКИЙ наступ можливо назвати "рохом вздовж лінії фронту"! До речі, і я хліб та ковбасу, м'ясо та сир 2чомусь" нарізаю ВЗДОВЖ фронтальної частини і йог (о диво" стає все менше, а у моєму шлунку все більше й більше! То що "Павло", запропонуєш різати лише вглиб, бо інакше, вздовш, я "нічого не досягаю"???!!! Йди вже до Скабєєвої "Бубен", там ТАКОЮ "логікою" як в тебе усі користуються!
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26.07.2023 09:42 Ответить
Було б чесно, якби писали, де відступають... Бо по тилах вже, як в попередньому, бруківку міняють, пам'ятники перероблюють...

А виробництва для передової налагодити не виходить...
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26.07.2023 09:02 Ответить
а что ты хотел после выбора ..19...?
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26.07.2023 11:40 Ответить
тикають - кацапи.

Українці батьків на "Ви", не те що незнайому людину...
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11.08.2023 17:30 Ответить
Що то ''друга армія'' обісралась, відступає. Скоро побіжить без портів. СЛАВА УКРАЇНІ.
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26.07.2023 09:22 Ответить
 
 