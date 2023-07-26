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Черноморский флот РФ готовится к морской блокаде Украины после выхода России из "зернового соглашения", - разведка Великобритании

флот,рф,корабель

Российский корвет "Сергей Котов" расположен в южной части Черного моря, что может свидетельствовать о росте интенсивности и масштабе насилия в этом регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете за 26 июля британской разведки.

Черноморский флот России изменил свою позицию после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, готовясь к блокаде Украины.

Современный корвет "Сергей Котов" развернулся в южной части Черного моря, патрулируя судоходный путь между Босфорским проливом и Одессой", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что есть вероятность, что этот корвет войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

Читайте: Россия хочет создать буферную зону вокруг Луганщины, - британская разведка

Как отмечается, "зерновое соглашение" сдерживало возникновение боевых действий в Черном море.

Однако теперь существует потенциал для роста интенсивности и масштаба насилия в этом регионе, добавили в разведке.

Также смотрите: Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Великобритании. ФОТОрепортаж

Великобритания (4950) разведка (4171) Черноморский флот РФ (1560) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+23
Як би цинічно це не звучало, головною ціллю ЗСУ має бути Крим, а не Донбас. Лише щвільнивши Крим, Україна отримає можливість торгувати зі світом власною продукцією, а отже і розвиватися. Звільнення Донбасу без звільнення Криму принесе лише проблеми - депресивний регіон, знищене виробництво і соціальний колапс. Тому черговість повинна бути такою: Крим-Донбас.
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26.07.2023 09:51
+16
Котов - законна ціль.
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26.07.2023 09:42
+10
Для початку ефективної боротьби з рашистським флотом у Чорному морі якнайперше потрібно знищити аеродромну інфраструктуру ворога в Криму.
Ось тут би Атакамси і згодились. А атаками дронів це завдання, нажаль, не вирішиться.
Після чого можна було б сміливо атакувати рашистські військові кораблі МІГами, не боячись ударів авіації супротивника.
Та і ракетні обстріли українських портів припинились би.
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26.07.2023 09:50
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Котов - законна ціль.
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26.07.2023 09:42 Ответить
Ця законна ціль АЖ на півдні Чорного моря, тобто приблизно за 450 км від Одеси. Думаю що поки ефективно нам туди не дістати, а морські дрони виявились неефективними - шуму багато, а толку НУЛЬ!
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26.07.2023 09:54 Ответить
Сомое время тебе отсосать, или ты уже?
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26.07.2023 10:59 Ответить
Спостерігайте, і вже відкладайте гроші на російське зерно. Незабаром ціни злетять до неба.
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26.07.2023 09:43 Ответить
А до цього морської блокади портів України з боку вмс ********* не було?

Про що ця "новина"?
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26.07.2023 09:46 Ответить
Ну-ну. Побачимо,як "нєптуни" та "гарпуни" лєтять і будєм всєх бамбіть. Чи знову обсерамс?
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26.07.2023 09:49 Ответить
Якби пускові розміщувалися у Криму, то з цим проблем би не було.
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26.07.2023 09:52 Ответить
Побачимо,як "нєптуни" та "гарпуни" лєтять після того як "зе лідор " запустив фсбешну словесну ракету в міністра оборони Великобританії "гарпунів ".та інших далекобійних ракет від бритів мабуть не дочекається Україна.
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26.07.2023 09:54 Ответить
Взагалі то ПКР від них ми отримали ще торік, але їх радіус дії не зволяє покрити Чорне море з Одеси, лише з Криму, а він поки не звільнений від рашистів!!!
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26.07.2023 09:57 Ответить
Поки дальності не вистачає на жаль ...
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26.07.2023 09:57 Ответить
Для початку ефективної боротьби з рашистським флотом у Чорному морі якнайперше потрібно знищити аеродромну інфраструктуру ворога в Криму.
Ось тут би Атакамси і згодились. А атаками дронів це завдання, нажаль, не вирішиться.
Після чого можна було б сміливо атакувати рашистські військові кораблі МІГами, не боячись ударів авіації супротивника.
Та і ракетні обстріли українських портів припинились би.
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26.07.2023 09:50 Ответить
Разом із аеродромною інфраструктурою одночасно необхідно знищувати усю портову інфраструктуру у окупованому Криму. Тоді ніякого кацапського флоту у Криму не буде взагалі
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26.07.2023 09:56 Ответить
Навіщо усю, зовсім не усе може використовуватись військовими. Не треба бути такими кровожерливими!!!
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26.07.2023 10:03 Ответить
На даний час кацапи фактично усю портову інфраструктуру у окупованому Криму використовують для військових цілей у війні проти України (морські туристичні причали до уваги не беру).
Наявних військових портів та військових морських баз у Криму кацапам для війни проти нас банально не вистачає
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26.07.2023 10:21 Ответить
До того ж партизани у Криму встановили, що кацапи усі робочі цивільні порти (Чорноморське, Феодосія, Саки, Балаклава, Севастопольські бухти та причали, Керчь та ін.), ще з літа минулого року підготували як запасні (дублювання) для швартування, докування, ремонту, завантаження пальним, БК, продуктів харчування, прийом поранених та хворих з військових корит чорноморського флоту рф за умови знищення військових морських баз та портів за місцями їхнього базування
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26.07.2023 10:28 Ответить
Подивимось, бо було б дивно якщо ЧФ дозволять безкарно заважати йти суднам до Болгарії, та Румунії. Заяви то одне, а що буде на практиці - інше!!!
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26.07.2023 09:50 Ответить
З рогатки асфальтом бамбіть будемо.
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26.07.2023 09:50 Ответить
міжгалактичними асфокатками, що наводяться супутником Пританцули.
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26.07.2023 09:57 Ответить
Як би цинічно це не звучало, головною ціллю ЗСУ має бути Крим, а не Донбас. Лише щвільнивши Крим, Україна отримає можливість торгувати зі світом власною продукцією, а отже і розвиватися. Звільнення Донбасу без звільнення Криму принесе лише проблеми - депресивний регіон, знищене виробництво і соціальний колапс. Тому черговість повинна бути такою: Крим-Донбас.
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26.07.2023 09:51 Ответить
те що було під рашистською окупацією "депресивно- рашистським" залишиться мінімум на 100 років
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26.07.2023 09:56 Ответить
Це правда. Кілька десчткія років це буде бещдонна дірка в українському б'юджеті. В той час як контроль над Кримом почне одразу приносити дохід.
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26.07.2023 10:07 Ответить
дохід в тому випадку,якщо Севастополь здати в аренду під ВМБ НАТО.
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26.07.2023 10:16 Ответить
І це теж. Я мав на увазі Чорноморське нафтове родовище, порти і термінали. А головне - можливість обстрілювати ту ж Новоросійську базу рф.
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26.07.2023 12:35 Ответить
При Зеленском, боюсь, Крым вряд ли станет наш. Скорее, не остаться бы с полностью разрушенной инфраструктурой, разрушенны жилым фондом, изменниками и предателями у власти.
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26.07.2023 10:13 Ответить
Крим без флоту або далекобійних протикорабельних ракет таке собі надбання. Чи ви думаєте, що без знищення новоросійської бази ми зможемо убезпечити себе у Чорному морі?
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26.07.2023 10:37 Ответить
Це я про пріоритети. Знищення бази в Новоросійську без звільнення Криму не можливе. Тому спочатку Крим.
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26.07.2023 10:59 Ответить
Кримська війна. Британія зможе повторити?!
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26.07.2023 09:55 Ответить
Вот так то
а був би в нас був хоч якийсь флот з ними можна було б тягатись а так в нас лише асфальт який можна в одне місце засунут
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26.07.2023 10:00 Ответить
Якби в нас був "хоч якийсь" флот, ми б його вже втратили. У кацапів немає проблем з ракетами великої дальності. Ви б ще п/ч "Запоріжжя" згадали...
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26.07.2023 11:43 Ответить
Розблоковувати Україну має особисто прораб великих проектів "Великого крадівництва", його "слуги" і спецпідрозділ "95 квартал". Нарід 73% їм же повірив і побачив в них силу, яку вони замість "Нептунів", "Грім 2", "Вільха М", а можливо і інших ракет закатали в асфальт.
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26.07.2023 10:01 Ответить
Турецькии віиськовии корабль туди не може висунутись
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26.07.2023 10:12 Ответить
Це вже не наша проблема, а міжнародної спільноти. Після першого ж інциденту треба визнати рашку піратами і заборонити заходити в будь-які порти.
Але цього ніколи нп буде, бо бояться
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26.07.2023 10:12 Ответить
І хто ж це визнає, і хто ж заборонить? Самі ж і відповіли
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26.07.2023 10:40 Ответить
ударім сєріалом "інгулєц" па рашістскай ваєнщінє
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26.07.2023 10:14 Ответить
Знайдуться у якоїсь морської держави сталеві яйця для конвою зерновозів.
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26.07.2023 10:15 Ответить
З імовіністю 99.9% - ні.
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26.07.2023 10:24 Ответить
Три країни НАТО в регіоні, а толку ноль.
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26.07.2023 10:32 Ответить
Не здивуюся коли рашка і болгарів з румунами заблокує - НАТО язика в дупу засуне
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26.07.2023 10:33 Ответить
Тому й казки Прігожіна на похід на Польщу, можуть виявитися не казками. НАТО стало аналогом імпотентного ООН, і пітерський гопнік це усвідомив. Прийшла ера домінування наглої гопоти. Світ це допустив, то хай тепер стає раком і знімає штани.
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26.07.2023 10:53 Ответить
Замучуються блокувати !
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26.07.2023 10:36 Ответить
Чому? Стій собі на бойовому чергуванні, засмагай-купайся, радій життю - хто завадить? Усім по#уй на наші проблеми, в усіх своїх вистачає...
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26.07.2023 10:42 Ответить
Короче кажучи - Чорному морю кєрдик. 👈
Про це давно розповідали різні конспірологи, але їм не дуже вірили.
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26.07.2023 10:43 Ответить
На росии уже наладили производство Щахедов которыми бомбят Украину а где наши дроны?Раз в неделю что то запускают но этого мало для победы в войне.Может идиотам укрнеоборонпрома закупить комплектующие у того же Ирана,дело быстрее пойдет?
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26.07.2023 10:43 Ответить
А воно їм потрібно? Вони пафосно засирали людям мізки півтора року "беззаперечною перемогою", розвалом паРаші, купаннями в Криму тільки для того, щоб наскиртувати бабло в офшорах. Не зроблено абсолютно нічого для війни, в той час,як ворог зі шкури пнеться. Провалені ракетні та дронові програми в той час, як кацапи будують заводи безпілотників.
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26.07.2023 10:57 Ответить
То нехай чорноморський флот готується до знищення у відповідь на блокаду
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26.07.2023 10:43 Ответить
Три страны НАТО в Чёрном море сидят как обосрались и всего боятся как кролики.
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26.07.2023 10:47 Ответить
Отже,скоро "марской бой".
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26.07.2023 10:53 Ответить
...а ще, всі корита помалюють в "цвєт марской вални" для маскування)
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26.07.2023 10:56 Ответить
Тобто цей корвет буде займатися піратством. Що там міжнародний морській кодекс каже про піратство?
Рада безпеки України вже подумала як ліквідувати цей феномен?
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26.07.2023 10:59 Ответить
я стурбований і занепокоєний!
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26.07.2023 11:01 Ответить
вітання припиненій програмі розвитку "нептунів"... будівництву катерів імені "ленінської кузні", до речі, вітання теж...
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26.07.2023 11:17 Ответить
Треба подумати, як потопити російські корита. Я думаю, спеціально навчені люди над цим вже працюють.
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26.07.2023 11:30 Ответить
атака морських дронів на той корабель провалилася.

єдине чим можна його дістати це послати літак з ракетою і тоді ракета дістане. але одненька ракета то таке, ворог на сторожі, запросто зіб'є.
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26.07.2023 11:55 Ответить
Морячки і самі не знають. Чи то свої сухогрузи охороняти, чи підглядувати за іншими. Воєнмор х..... незабаром скаже. Піратство в ЧМ лаптів в крові.
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26.07.2023 12:26 Ответить
Введите сцанкции для вофлота срашки.
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26.07.2023 12:43 Ответить
 
 