Черноморский флот РФ готовится к морской блокаде Украины после выхода России из "зернового соглашения", - разведка Великобритании

Российский корвет "Сергей Котов" расположен в южной части Черного моря, что может свидетельствовать о росте интенсивности и масштабе насилия в этом регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете за 26 июля британской разведки.

Черноморский флот России изменил свою позицию после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, готовясь к блокаде Украины.

Современный корвет "Сергей Котов" развернулся в южной части Черного моря, патрулируя судоходный путь между Босфорским проливом и Одессой", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что есть вероятность, что этот корвет войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

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Как отмечается, "зерновое соглашение" сдерживало возникновение боевых действий в Черном море.

Однако теперь существует потенциал для роста интенсивности и масштаба насилия в этом регионе, добавили в разведке.

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