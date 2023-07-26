Черноморский флот РФ готовится к морской блокаде Украины после выхода России из "зернового соглашения", - разведка Великобритании
Российский корвет "Сергей Котов" расположен в южной части Черного моря, что может свидетельствовать о росте интенсивности и масштабе насилия в этом регионе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете за 26 июля британской разведки.
Черноморский флот России изменил свою позицию после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, готовясь к блокаде Украины.
Современный корвет "Сергей Котов" развернулся в южной части Черного моря, патрулируя судоходный путь между Босфорским проливом и Одессой", - говорится в сообщении.
В разведке считают, что есть вероятность, что этот корвет войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.
Как отмечается, "зерновое соглашение" сдерживало возникновение боевых действий в Черном море.
Однако теперь существует потенциал для роста интенсивности и масштаба насилия в этом регионе, добавили в разведке.
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Про що ця "новина"?
Ось тут би Атакамси і згодились. А атаками дронів це завдання, нажаль, не вирішиться.
Після чого можна було б сміливо атакувати рашистські військові кораблі МІГами, не боячись ударів авіації супротивника.
Та і ракетні обстріли українських портів припинились би.
Наявних військових портів та військових морських баз у Криму кацапам для війни проти нас банально не вистачає
а був би в нас був хоч якийсь флот з ними можна було б тягатись а так в нас лише асфальт який можна в одне місце засунут
Але цього ніколи нп буде, бо бояться
Про це давно розповідали різні конспірологи, але їм не дуже вірили.
Рада безпеки України вже подумала як ліквідувати цей феномен?
єдине чим можна його дістати це послати літак з ракетою і тоді ракета дістане. але одненька ракета то таке, ворог на сторожі, запросто зіб'є.