Выпущенные в ходе последних атак по Украине "Шахеды" были произведены в России, - ОК "Південь"

Остатки "Шахедов", найденные после последних атак РФ, имели маркировку кириллицей, что свидетельствует о том, что они российского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что на остатках тех шахедов, которые были найдены после последних атак, были уже маркировки, к примеру, кириллицей — это говорит о том, что производство у них уже российское", — сказала она.

Она также заявила, что в большинстве случаев российские оккупанты запускают дроны-камикадзе с восточного побережья Азовского моря, но были случаи, когда их запускали с Крымского полуострова.

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Гуменюк отметила, что россияне пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения, в частности низкий проход над Черным морем и использование русла рек.

Такие "элементы сокрытия", по ее словам, затрудняют выявление Шахедов.

Британская разведка также сообщала, что страна-агрессор, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА по воздуху к большим партиям кораблями через Каспийское море. Также россияне работают над запуском внутреннего производства "шахедов" при поддержке Ирана, подтверждали в разведке.

9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.