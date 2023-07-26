Выпущенные в ходе последних атак по Украине "Шахеды" были произведены в России, - ОК "Південь"
Остатки "Шахедов", найденные после последних атак РФ, имели маркировку кириллицей, что свидетельствует о том, что они российского производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"То, что на остатках тех шахедов, которые были найдены после последних атак, были уже маркировки, к примеру, кириллицей — это говорит о том, что производство у них уже российское", — сказала она.
Она также заявила, что в большинстве случаев российские оккупанты запускают дроны-камикадзе с восточного побережья Азовского моря, но были случаи, когда их запускали с Крымского полуострова.
Гуменюк отметила, что россияне пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения, в частности низкий проход над Черным морем и использование русла рек.
Такие "элементы сокрытия", по ее словам, затрудняют выявление Шахедов.
Британская разведка также сообщала, что страна-агрессор, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА по воздуху к большим партиям кораблями через Каспийское море. Также россияне работают над запуском внутреннего производства "шахедов" при поддержке Ирана, подтверждали в разведке.
9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну будемо мати один здоровий п..донутий Іран, а може ще іпонутіший просто поруч з кордонами бо комусь поразка раші та її розпад неприйнятні. Шикарна перспектива.
0. Записати відосик.
1. Створити робочу групу.
2. Створити комітет ВР з дронобудівництва.
3. Створити робочу комісію по створенні крил, комісію по двигуну, комісію.
4. Призначити членам груп зарплату в розмірі 10 зарплат суддів.
5. Створити міністерство дронобудівництва.
6. Створити в міністерстві робочу групу.
......
9. Провести презентацію.
10. Відосик!
11. Замовити телесеріал - "Зелений дрон"
12. Всім задіяним поїхати у відрядження на Мальдіви
...........
99. Показати пінопластовий макет дрона і оголосити, що дальність в нього буде 30км., але за кожен вкладений додатково мільярд + 20км.
100. Запропонувати вкласти грошей для дальності в 40 000км. З передоплатою звісно.
Фото Trap Aggressor
Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі виробництва сумнозвісної компанії Texas Instruments, яка продовжувала працювати на росії після анексії Криму і агресії на Донбас в 2014 році.
У Texas Instruments пообіцяли видалити з власного сайту всі згадки про росію (адресу московського філіалу та номер телефону). Але підчистили не все. Натомість дописали - «Якщо вам потрібно зв'язатися з нами в країні, не вказаній вище, зверніться до нашого центру підтримки клієнтів». І ось тут вже - телефонуйте, не соромтесь.
Ідентифікували і українські деталі - електричні реле, виробництва Харківського державного заводу «Радіореле».
Якщо летить рій дронів-камікадзе, то і легкомоторних літачків з радарами має бути не менше.
Але сама ідея дезорієнтації ворожих БПЛА системою РЕБ - правильна, бо збивати їх на близькій відстані гарматами не можна - буде як у випадку під Вінницею, коли писали, що Шахед-136 збив українського винищувача МІГ.
Допис на тему ЕМІ для нейтралізації дронів ворога - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1609892283419181056?t=xf4MyOX7niioMT30pn36qg&s=19 тут .
Ось що пишуть обізнані джерела:
"Завод по производству иранских «шахедов», которыми россия регулярно бьет по украинской гражданской инфраструктуре, открылся в татарстане. Сейчас на территории особой экономической зоны «Алабуга» работает ангар на 40 кв. км. Завод изначально должен был производить бронежилеты, потом - разведовательные БПЛА «Орлан», но итогом стала «франшиза» на дроны-камикадзе «Шахед». Всего контракт рф и ирана оценивается в около 115-130 млрд рублей. В настоящее время производство пока на «первом этапе»: поставки комплектующих из ирана и их сборка на месте. По мере обучения российского персонала импорт запчастей хотят снизить за счет собственного производства электроники и двигателей. «Переходной период», как ожидается, займет 2-3 года.
...
«Алабуга» из перспективной особой экономической зоны превратилась в деревню по сборке иранских дронов.
Ситуация в «Алабуге» - особенная. Тут основную роль в производстве дронов-камикадзе играют студенты. Часто несовершеннолетние люди, которые приехали в разрекламированный колледж за знаниями в области новых технологий и головокружительным карьерным ростом. Речь пойдет о колледже «Алабуга Политех».
Сейчас в политехе обучается порядка 1000 человек. Несколько сотен из них уже задействованы в сборке «шахедов», которые поставляют из ирана. В первую очередь, утверждает источник, речь идёт о ребятах от пятнадцати до семнадцати лет, поступивших в колледж после девятого класса школы. Студенты рассказывают, что иногда им приходится работать по нескольку дней без сна и «практически без еды». Тем, кого привлекают к сборке беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются, под угрозой отчисления. В пункте 6.1 договора об обучении, рассказывает студентка Алёна, говорится, что им запрещено разглашать информацию об «Алабуге» в целом, об этапах обучения. В случае нарушения этих требований студент вынужден будет платить от полутора до двух миллионов рублей. По словам студентов, у всех, кто задействован в производстве «лодок» (напомним, так на особом языке особой экономической зоны называются дроны-камикадзе), служба безопасности «Алабуги» отбирает телефоны перед началом работы и читает их переписки. Тотальная занятость в проекте по сборке иранских боевых дронов не могла не отразиться на успеваемости вовлечённых в это студентов. Многие из них работают с утра до ночи, а на учёбу времени не остаётся..."
@JaWernulsa
Україну вже атакують "Шахеди", зібрані на території рф, - Гуменюк... А ми їх будемо збивати https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #зеленими https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #відсіками https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #кінокомедіями на НР, https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #барабанами і іншою хернею на якій https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #зеля і https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #ко будуть красти гроші!