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Выпущенные в ходе последних атак по Украине "Шахеды" были произведены в России, - ОК "Південь"

дрон,безпілотник,шахед

Остатки "Шахедов", найденные после последних атак РФ, имели маркировку кириллицей, что свидетельствует о том, что они российского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что на остатках тех шахедов, которые были найдены после последних атак, были уже маркировки, к примеру, кириллицей — это говорит о том, что производство у них уже российское", — сказала она.

Она также заявила, что в большинстве случаев российские оккупанты запускают дроны-камикадзе с восточного побережья Азовского моря, но были случаи, когда их запускали с Крымского полуострова.

Читайте: В серийное производство запустили украинский дрон-разведчик Sirko

Гуменюк отметила, что россияне пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения, в частности низкий проход над Черным морем и использование русла рек.

Такие "элементы сокрытия", по ее словам, затрудняют выявление Шахедов.

Британская разведка также сообщала, что страна-агрессор, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА по воздуху к большим партиям кораблями через Каспийское море. Также россияне работают над запуском внутреннего производства "шахедов" при поддержке Ирана, подтверждали в разведке.

9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.

производство (462) россия (95497) Гуменюк Наталья (577) дроны (3908)


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Топ комментарии
+24
А вироблені в Україні ''шахеди'' де? Га зелені???
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26.07.2023 09:49
+12
ну що я можу сказати, вони розвиваються їх впк не стоїть на місці, ніякі санкції ім не перешкода..., а навпаки, весь світ їм допомагає..., а в нас й санкцій немає, й нам якось та хтось допомагає..., але ми самі собі санкції..., на 10 році війни ледь-ледь запустили у серію якісь дрон, ще років через 20, може 2 запустимо, про ракети годі й мріяти...
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26.07.2023 09:50
+12
Здавалося б - візьми екземпляр,нароби копій та запускай по балалайні. І на це не здатні. Уй@бки.
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26.07.2023 10:00
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А вироблені в Україні ''шахеди'' де? Га зелені???
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26.07.2023 09:49 Ответить
Здавалося б - візьми екземпляр,нароби копій та запускай по балалайні. І на це не здатні. Уй@бки.
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26.07.2023 10:00 Ответить
арахамія взяв екземпляр наробив гірших копій і продав тридорого. до московії правда не долітає...
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26.07.2023 10:12 Ответить
Украинские Шахеди есть. Надежно спрятани от врага...под асфальтом. Полтора года враг ищет - не может найти. Си, правла, тоже найти не можем. Может, поискать на вилах в Монако-Испаниях, Ииалиях?
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26.07.2023 15:24 Ответить
ну що я можу сказати, вони розвиваються їх впк не стоїть на місці, ніякі санкції ім не перешкода..., а навпаки, весь світ їм допомагає..., а в нас й санкцій немає, й нам якось та хтось допомагає..., але ми самі собі санкції..., на 10 році війни ледь-ледь запустили у серію якісь дрон, ще років через 20, може 2 запустимо, про ракети годі й мріяти...
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26.07.2023 09:50 Ответить
Файно. Раша навчиться робити шахеди, раша навчиться робити більше ракет, раша навчиться жити під санкціями, як Іран, поки країни заходу розмірковують чи дать Україні лишню ракету та самольотик.
Ну будемо мати один здоровий п..донутий Іран, а може ще іпонутіший просто поруч з кордонами бо комусь поразка раші та її розпад неприйнятні. Шикарна перспектива.
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26.07.2023 09:51 Ответить
А в нас спецпідрохділ театрально-шапітовських військ всі гроші і час використовують на відоси, кінокомедії про себе "героїв" і на свої нові телеканали "Фрідом" і марафон.
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26.07.2023 10:03 Ответить
Державна програма будівництва ударних дронів в Україні.
0. Записати відосик.
1. Створити робочу групу.
2. Створити комітет ВР з дронобудівництва.
3. Створити робочу комісію по створенні крил, комісію по двигуну, комісію.
4. Призначити членам груп зарплату в розмірі 10 зарплат суддів.
5. Створити міністерство дронобудівництва.
6. Створити в міністерстві робочу групу.
......
9. Провести презентацію.
10. Відосик!
11. Замовити телесеріал - "Зелений дрон"
12. Всім задіяним поїхати у відрядження на Мальдіви
...........
99. Показати пінопластовий макет дрона і оголосити, що дальність в нього буде 30км., але за кожен вкладений додатково мільярд + 20км.
100. Запропонувати вкласти грошей для дальності в 40 000км. З передоплатою звісно.
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26.07.2023 10:04 Ответить
Ну от -- а де наша відповідь кирилицею - казав Зеля шо вчора на Ставці навколо виробництва дронів списи ломали
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26.07.2023 10:05 Ответить
Зесрань вміє лише двоходові схеми запускати по розграбунку бюджету
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26.07.2023 10:07 Ответить
якщо наші очільники будуть і далі литкать по всьму світу щоб щось дали. а свого не вироблятимем то війну програємю
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26.07.2023 10:08 Ответить
Ці міліон дронів, від вдади, як і міліарди дерев, від тіє ж вдади - всі розуміють що потрібно, але яйця краще.
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26.07.2023 10:09 Ответить
І шо!?! А серіал якийсь ******** слабо? Шах вам і мат кацапи.
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26.07.2023 10:11 Ответить
Начиння Шахедів, за вийнятком двигуна іранського виробництва, повністю складається з іноземних компонентів. Найбільше деталей зі США. Сервопривід американської Hitec USA Group, елементи живлення японської Panasonic, керамічна антена кандської Tallisman. Плата управління зібрана з японських та американських деталей. Плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів. Блок керування російського заводу «Западприбор».
Фото Trap Aggressor

Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі виробництва сумнозвісної компанії Texas Instruments, яка продовжувала працювати на росії після анексії Криму і агресії на Донбас в 2014 році.
У Texas Instruments пообіцяли видалити з власного сайту всі згадки про росію (адресу московського філіалу та номер телефону). Але підчистили не все. Натомість дописали - «Якщо вам потрібно зв'язатися з нами в країні, не вказаній вище, зверніться до нашого центру підтримки клієнтів». І ось тут вже - телефонуйте, не соромтесь.


Ідентифікували і українські деталі - електричні реле, виробництва Харківського державного заводу «Радіореле».
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26.07.2023 10:14 Ответить
Як зараз працює в Гераней - Шахедів система наведення на ціль? Якщо траєкторії останніх атак Геранями були "складні і непередбачувані", наведення не суто інерційне, то як здійснюється корегування їх курсу? Якщо за глонас, джипиес, BeiDou (BeiDou Navigation Satellite System, BDS), то чому під час нальоту не робиться спуфінг бортових систем навігації, адже Шахеди летять на відносно малій висоті? Чому відповідні засоби РЕБ не встановити на легкомоторних літаках? Невже партнери не допоможуть засобами РЕБ, щоб ефективно приземляти Герані, які стали розумнішими за Шахеди?
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26.07.2023 11:19 Ответить
Для спуфінгу потрібен супровід кожного дрона джерелом псевдо-навігаційних сигналів на певний час, щоби такі сигнали не сприйнялись, як зовнішні завади.
Якщо летить рій дронів-камікадзе, то і легкомоторних літачків з радарами має бути не менше.
Але сама ідея дезорієнтації ворожих БПЛА системою РЕБ - правильна, бо збивати їх на близькій відстані гарматами не можна - буде як у випадку під Вінницею, коли писали, що Шахед-136 збив українського винищувача МІГ.

Допис на тему ЕМІ для нейтралізації дронів ворога - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1609892283419181056?t=xf4MyOX7niioMT30pn36qg&s=19 тут .
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26.07.2023 12:09 Ответить
Так, я читав про ЕМІ, який інвертує деяки біти. Але давно є ефективні коди з виправленням помилок. В чому проблема генерувати фейковий сигнал навігаційних супутників, або давити приймачі навігаційних систем Гераней активною перешкодою засобами РЕБ легкомоторного літачка, який знаходиться вище і ближче до Гераней, ніж навігаційні супутники? Для чого багато літачків з засобами РЕБ? Один літачок- "псевдосупутник" накриває зверху певну зону, в якій може знаходитись Герані, та ще й здатний переслідувати їх, якщо має засоби НБ. Проблема френдли-файр існує від нашої ППО.
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26.07.2023 13:03 Ответить
Дві ізольовані країни виробляють повний спектр ракет і дронів. Підримувана всім індустріальним світом Україна не виробляє нічого у скільки-небудь значимих кількостях. Когнітивний дисонанс між медійною пропагандою і реальним станом речей.
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26.07.2023 10:24 Ответить
Над сєдой равніной моря жостко рєєт Жора Сорос.
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26.07.2023 10:31 Ответить
Неправда. Ми виробляємо потужні відосики. Кого вибрали, те і маємо.
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26.07.2023 10:49 Ответить
Гуменюк щось як пи3₴оне,хоч стій хоч падай. Так ще рік тому були уламки де була кирилиця. І що? Напевно після зашкварів з виправданнями воєнкома, працівників тцк і росіян які начебто не б'ють по будинкам - геть баба "поїхала". Якщо з важним видом подавати ось такі "докази" , то краще взагалі помовчати.
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26.07.2023 10:30 Ответить
На превеликий жаль, виробництво іранських дронів на пітьмі - це не вигадка, а реальність.
Ось що пишуть обізнані джерела:
"Завод по производству иранских «шахедов», которыми россия регулярно бьет по украинской гражданской инфраструктуре, открылся в татарстане. Сейчас на территории особой экономической зоны «Алабуга» работает ангар на 40 кв. км. Завод изначально должен был производить бронежилеты, потом - разведовательные БПЛА «Орлан», но итогом стала «франшиза» на дроны-камикадзе «Шахед». Всего контракт рф и ирана оценивается в около 115-130 млрд рублей. В настоящее время производство пока на «первом этапе»: поставки комплектующих из ирана и их сборка на месте. По мере обучения российского персонала импорт запчастей хотят снизить за счет собственного производства электроники и двигателей. «Переходной период», как ожидается, займет 2-3 года.
...
«Алабуга» из перспективной особой экономической зоны превратилась в деревню по сборке иранских дронов.
Ситуация в «Алабуге» - особенная. Тут основную роль в производстве дронов-камикадзе играют студенты. Часто несовершеннолетние люди, которые приехали в разрекламированный колледж за знаниями в области новых технологий и головокружительным карьерным ростом. Речь пойдет о колледже «Алабуга Политех».
Сейчас в политехе обучается порядка 1000 человек. Несколько сотен из них уже задействованы в сборке «шахедов», которые поставляют из ирана. В первую очередь, утверждает источник, речь идёт о ребятах от пятнадцати до семнадцати лет, поступивших в колледж после девятого класса школы. Студенты рассказывают, что иногда им приходится работать по нескольку дней без сна и «практически без еды». Тем, кого привлекают к сборке беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются, под угрозой отчисления. В пункте 6.1 договора об обучении, рассказывает студентка Алёна, говорится, что им запрещено разглашать информацию об «Алабуге» в целом, об этапах обучения. В случае нарушения этих требований студент вынужден будет платить от полутора до двух миллионов рублей. По словам студентов, у всех, кто задействован в производстве «лодок» (напомним, так на особом языке особой экономической зоны называются дроны-камикадзе), служба безопасности «Алабуги» отбирает телефоны перед началом работы и читает их переписки. Тотальная занятость в проекте по сборке иранских боевых дронов не могла не отразиться на успеваемости вовлечённых в это студентов. Многие из них работают с утра до ночи, а на учёбу времени не остаётся..."
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26.07.2023 10:55 Ответить
Ніхто й не каже ,що не виробляють. Я пишу про нікчемні "докази" Гуменюк. Сподіваюсь десь в судах чи якихось міжнародних засіданнях її не будуть випускати як якогось експерта чи свідка.
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26.07.2023 11:00 Ответить
Это типа, рафик не в чом нэ виноват.
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26.07.2023 10:42 Ответить
БРАВО !!!! МОЛОДЦЫ !!!!! а в Украине зе- ****** забабахают видосик на 33 000 000 и распилят на стадионе 70 000 000 и поедут на мальдивы ............
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26.07.2023 11:00 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

Україну вже атакують "Шахеди", зібрані на території рф, - Гуменюк... А ми їх будемо збивати https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #зеленими https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #відсіками https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #кінокомедіями на НР, https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #барабанами і іншою хернею на якій https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #зеля і https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #ко будуть красти гроші!
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26.07.2023 11:25 Ответить
..зато зєлін дермак не дозволяє своїй Зєлє гратися літачками, бо ще розіб'ється, дурненьке... а без Зєлі дермак - взагалі - ніщо.. і шо? - а доведеться тікати на Мокшу чи у КНДР-Оман, де воно також буде нічим.. наголосували-2019
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26.07.2023 13:13 Ответить
главное - чтоб не было эскалации, да, сша?
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27.07.2023 00:40 Ответить
 
 