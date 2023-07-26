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Будут судить фельдшера, отдавшую российским военным амбулаторию во время оккупации Изюмщины

колаборантка

Фельдшер села Веселое Изюмского района сотрудничала с оккупантами, предоставляя им необходимые материалы и лекарства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую обласную прокуратуру.

Как отмечается, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летней женщины по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, фельдшер села Веселое Изюмского района, имея пророссийские взгляды и активно поддерживая действия государства-агрессора, добровольно предоставила помещение амбулатории для размещения российских военнослужащих. Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, женщина организовала для них питание и бесплатно предоставляла им необходимые лекарственные средства.

В то же время, местным жителям коллаборантка в оказании медицинской помощи отказывала, а необходимые им лекарства, имеющиеся в амбулатории, предлагала покупать у нее.

Смотрите: Задержана чиновница "Укрзалізниці", которая готовила воздушный удар РФ по логистическим путям Сил обороны на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Также фельдшер "зарабатывала" себе привилегированное отношение от окупантов, сообщая им информацию о проукраински настроенных жителях.

Автор: 

медицина (2519) Харьковщина (5577) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+24
Акуєть. Вони судять фельдшерку яка передавала ліки. А зелених піторів ви не хочете засудити, які здали Південь України за три дні?
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26.07.2023 10:01
+18
а Бакланова? А яйцеликого гРезнікова за 39млрд.? А гетьМанцева, що марить зняттям шкіри (пір'я) у підприємців?
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26.07.2023 10:04
+15
Водночас місцевим мешканцям колаборантка у наданні медичної допомоги відмовляла, а необхідні їм ліки, наявні в амбулаторії, пропонувала купувати у неї.
Також фельдшерка "заробляла" собі привілейоване ставлення від окупантів, повідомляючи їм інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців. Джерело:

Іноді і статтю треба читати, а не тільки заголовки.
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26.07.2023 10:06
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Акуєть. Вони судять фельдшерку яка передавала ліки. А зелених піторів ви не хочете засудити, які здали Південь України за три дні?
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26.07.2023 10:01 Ответить
а Бакланова? А яйцеликого гРезнікова за 39млрд.? А гетьМанцева, що марить зняттям шкіри (пір'я) у підприємців?
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26.07.2023 10:04 Ответить
"Єто другоє! А Парашенка всю Украину сдал! Три раза причем! Липецк! Свинарчуки!...." - це була змістовна відповідь зефаната на будь-які зауваження щодо зекомпанії.
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26.07.2023 10:07 Ответить
Судят её за то, что "стучала" на односельчан, продавала им лекарства, которые была обязана выдавать бесплатно, и отказывала в медицинской помощи.
Вот именно за это - за то, что не лечила. А не за то, что лечила (некрасиво выразился, но ладно).
И потом, то, что до кого-то правосудие еще не дотянулось, не повод не наказывать других.
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26.07.2023 13:12 Ответить
пусть сельчане её и судят
а вы тут не *******
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26.07.2023 14:31 Ответить
пнх
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26.07.2023 14:37 Ответить
не лікувала б, то її знищили б...всі на окупованих територіях очікували вказівок із центру...центр мовчав і люди діяли на свій розсуд...
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26.07.2023 10:03 Ответить
Водночас місцевим мешканцям колаборантка у наданні медичної допомоги відмовляла, а необхідні їм ліки, наявні в амбулаторії, пропонувала купувати у неї.
Також фельдшерка "заробляла" собі привілейоване ставлення від окупантів, повідомляючи їм інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців. Джерело:

Іноді і статтю треба читати, а не тільки заголовки.
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26.07.2023 10:06 Ответить
всі очікували вказівок з центру...їх не було...і тому всі діяли під страхом смерті в умовах невизначеності...
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26.07.2023 10:13 Ответить
Статтю прочитайте. Можливо допоможе.
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26.07.2023 10:14 Ответить
герою, таких статтей безліч...
свого часу верещук подібну пургу гнала, звинувачуючи в отриманні паспортів рф...
потім пішов розворот і уряд дозволив отримувати, щоби зберегти життя...тобто добро на збереження власного життя від уряду поступило...в перші ж дні про уряд ніхто не чув, як і про інше керівництво держави...
ліки і до окупації купували в аптеці...безкоштовно ліки не надавали, тільки рецепт
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26.07.2023 10:23 Ответить
Так впевнений що у верещучкі і у її шефів козаків-єрмаків паспорт з куркою мутантом і так є.
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26.07.2023 10:28 Ответить
Також фельдшерка "заробляла" собі привілейоване ставлення від окупантів, повідомляючи їм інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців. Джерело:

Може все-таки статтю прочитаєте? Чи то не для геніїв?
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26.07.2023 10:40 Ответить
Віддала амбулаторію? Після того як вони захопили все село? А захопили, бо хтось зняв міни і не підірвав мости. Та таких відбувайл півкраїни. Починати треба з зелі і баканових.
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26.07.2023 10:15 Ответить
Так. Але вона "заробляла" собі привілейоване ставлення від окупантів, повідомляючи їм інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців.
Панять і прастіть?
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26.07.2023 10:18 Ответить
Ключове те що наявні ліки не давала місцевим, а продавала. Під час війни в окупованому місті це просто огидно
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26.07.2023 10:20 Ответить
безкоштовний сир лише у мишоловці...в магазинах хліб в умовах окупації також не роздавали і заправки бензин за так не розливали і водії маршруток брали кошти за проїзд...а це так чи інакше всі мешканці окупованих територій...
тобто всі, кого не захистило керівництво держави і здало в окупацію винні...
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26.07.2023 12:19 Ответить
местное население продажное, им и вказивки центра не нужны, они своих встретили
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26.07.2023 12:05 Ответить
непонятно наскільки такий підхід оправдовує поведінку керівництва в центрі, адже саме це населення і обрало таке керівництво
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26.07.2023 12:13 Ответить
Як що все так як написано в статі, а не просто жінка під страхом смерті робила перев'язки підарасам, то їй не менше 15 років давати треба
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26.07.2023 10:06 Ответить
Якшо така прорашистська -- то чого не чухнула
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26.07.2023 10:07 Ответить
Подобаються мені люди із залізною логікою😄
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26.07.2023 10:12 Ответить
А чого по всій Україні повно кацапського гімна, навіть рос паспортами?
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26.07.2023 10:18 Ответить
Коли нас було 52млн -- в Украіні жило 11млн росіян
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26.07.2023 10:23 Ответить
Тобто ви берете під сумнів ті свідчення які зіброло обвинувачення допитуючи свідків?
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26.07.2023 10:25 Ответить
А шо там брати -- працювала
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26.07.2023 10:34 Ответить
Заголовок взагалі не відповідає змісту. ***** якась.
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26.07.2023 10:08 Ответить
а ваня баканов - адвокат!
вітаю!
червінський - сидить!

а ввечері можна буде побачити хрипатий відосік
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26.07.2023 10:09 Ответить
Уточнюю: відосік буде на тільки хрипатий, а ще і гундосий. Два в одному
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26.07.2023 12:50 Ответить
Потрібно було б ще Санітарку знайти, ну ту яка хлорку по уборних розкидує...
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26.07.2023 10:09 Ответить
А яке має значення професія, якщо то не людина, а виродок, який віддавав на тортури кацапам місцевих патриотів?
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26.07.2023 10:53 Ответить
Взагалі то є медецинська етика, клятва гіпократа і не тільки... Для лікаря не надати допомогу, будь кому це вже злочин.
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26.07.2023 10:10 Ответить
Із ******** реалій,😄Їі провина полягає лише в тому, що не брала благодійного внеску в лікарню з росіян. Дати 15 років корупціонерці😄
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26.07.2023 10:14 Ответить
А може просто статтю прочитати і все стане ясно?
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26.07.2023 11:05 Ответить
Із статті мені стало зрозуміло лише одне, - Що, добрим словом і пістолєтом можна досягти набагато більшого ніж просто добрим словом. 😉 Ключове тут - Їм бескоштовно, а Нам за гроші. Чи, ви не знайомі з Українським селом?😄
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26.07.2023 11:16 Ответить
А те, що вона повідомляла кацапам інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців - для вас дрібничка?
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26.07.2023 11:41 Ответить
Гіпократ до фельдшерів жодним боком.
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26.07.2023 10:15 Ответить
Тобто фельдшер не медик?
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26.07.2023 10:38 Ответить
Тобто ніякої клятви Гіпократа вони не дають. А то городите всяке, медична етика, клятва, а продавати ліки в окупації односельчанам теж напевно етика? Чи її відсутність?
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26.07.2023 11:20 Ответить
Не пересмикуйте, читайте уважно мої дописи, заголовок статті і саму статтю.
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26.07.2023 11:36 Ответить
А писати що фельдшера звязує якось клятва Гіпократа яку він не давав це пересмикування, маніпуляція чи відверта брехня?
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26.07.2023 11:57 Ответить
Пропоную разом з фельдшером засудити санітарку яка кацапам хлорку в туалеті сипала.
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26.07.2023 12:23 Ответить
Пропоную зайнятись самоосвітою, щоб не писати що фельдшера звязує клятва Гіпократа.
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26.07.2023 12:30 Ответить
Санітарку взагалі нічого не звязує, під суд її.
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26.07.2023 12:34 Ответить
Уважно перечитайте мої дописи і не пересмикуйте.
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26.07.2023 12:37 Ответить
Ваші дописи не несуть жодної цінності, під даною статею, ще раз читати про клятву Гіпократа яка на вашу думку якось звязує фельдшера бажання немає.
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26.07.2023 12:46 Ответить
Ваша демагогія така ж безцінна.
Я сам із Охтирки і як кацапи ставляться до українців знаю не з чуток. У сусідньому Торостянці, який був окупований, всі, хто відмовив кацапам живих немає або зникли безвісти. Це ж краще ніж без якоїсь там клятви намагатися зберегти своє життя і життя своїх близьких?
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26.07.2023 12:49 Ответить
То чому ви щось пишете про Гіпократа і медичну етику? До чого вона тут?
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26.07.2023 12:56 Ответить
Мій покойний колєга, про таких розумників як ви, казав: то ти ще в чужих руках не всирався. І не чіпляйтеся до того Гіпократа, дивіться в корінь.
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26.07.2023 12:59 Ответить
Ви свідомо чи несвідомо у звязку з незнаням приписали фельдшеру клятву Гіпократа як наріжний камінь медичної етики, чим вона і є, для виправдання співпраці фельдшера з окупантами. Коли мною було повідомлено вас що фельдшера цю клятву не дають ви звинуватили мене в пересмикувані. Хоча саме ваші коментарі це брехня- про Гіпократа, маніпуляція- оправдування дій фельдшера не прямою загрозою її життю і здоровю а медичною етикою, пересмикування- поява у ваших коментарях санітарки про яку жодної інформації в статті не було. Оце я дивлюсь в корінь.
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26.07.2023 13:08 Ответить
Скільки можна за того Гіпократи чиплятися? Ви адекватна людина? Запишіть собі десь: Я ЗАБИРАЮ СВОЇ СЛОВА ПРО ГІОКРАТА НАЗАД. Залиште в покої Гіпократа йомио від вас вже гидко. Але наголушую, ще не відмовляюся від інших слів і разм з фельдшером необхідно саджати санітарку бо в нас такі дурні закони.
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26.07.2023 13:13 Ответить
Так я не до Гіпократа чіпляюсь, а до вашої недолугої спроби маніпулювати на на етичних зобовязанях яких не було. Замість того щоб прямо написати що вважаєте житю і здоровю фельдшера загрожувала небезпека в разі відмови співпрацювати з окупантами ви пішли шляхом який вказує на те що обман для вас є допустимим інструментом.
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26.07.2023 13:23 Ответить
Які етичні забов'язання? Люди своє життя рятують! Якщо не секрет ви звідки, ви були бід обстрілами чи може в окупації були?
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26.07.2023 13:26 Ответить
Коли мною був прочитаний ваш допис про лікарську етику і клятву Гіпократу то якраз таке питання " яка нах лікарська етика, яка нах клятва гіпократа.., люди своє життя рятують!" і виникло в мене, і саме тому мною було написано що ця етика там до нічого. І щоб це розуміти не обовязково бути під обстрілами чи в окупації.
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26.07.2023 13:33 Ответить
Коли переживете окупацію продовжимо нашу розмову. Тоді мені розкажеті і про Гіпократа і про етику, а може й ще щось цікаве.
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26.07.2023 14:46 Ответить


Взагалі то є медецинська етика, клятва гіпократа і не тільки... Для лікаря не надати допомогу, будь кому це вже злочин.


Які етичні забов'язання? Люди своє життя рятують! Якщо не секрет ви звідки, ви були бід обстрілами чи може в окупації були?
До лікаря зверніться, можливо у вас шизофренія.
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26.07.2023 14:57 Ответить
Ви мене хочете підловити? Ви не повірите, але я не бачу протирічь в тому що ви висмикуєте з моїх дописів. В даному випадку актуально все і етика, і рітування власного життя. Життя багатогранне, а ви навпаки примітивно сприймаєте реальність.
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26.07.2023 16:18 Ответить
Це не висмикування, це два окремих ваших коментаря які суперечать один одному. А все тому що як мною і було написано ви вирішили піти шляхом обману, то в якому з ваших коментарів правда, якщо ви забирали вже свої слова назад в тому де про виправдовування співпраці етичними нормами?
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26.07.2023 16:27 Ответить
Це висмикування двох моїх окремих коментарів, які не суперачать, а доповнюють один одного. І я ще раз повторюю: "...я не бачу протирічь в тому що ви висмикуєте з моїх дописів". не вам вирішувати була це співпраця чи вимушені дії для збереження життя. Європейські фахівці вже розкритикували українське законодавство стосовно відповідальності за колабораціонізм. Для мене ЦЕ залізний аргумент, а не показуха наших суддів, а тим більше ваша демагогія.
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26.07.2023 16:39 Ответить
Висмикувати можна цитати, словосполучення, речення, з чогось. Ви ж самі написали що це два окремі коментарі. Тобто мною коментар наведений повністю. Якщо ви вважаєте що ці коментарі доповнюють один одного то вам таки треба лікуватись. Але є впевненість що ви так не вважаєте, просто ви не можете признатись в спробі маніпуляції, невдалій спробі. Тому закопуєтесь ще глибше. І є впевненість що ви розумієте що наше з вами спілкування не про фельдшера і не про українське законодавство, а про вас, людину яка вважає що маніпуляції це допустимо, що допустимо написати " Для лікаря не надати допомогу, будь-кому це злочин" коли в статті написано що місцевим мешканцям в наданні допомоги вона відмовляла. Чи і тут ви протирічь не бачите?
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26.07.2023 16:56 Ответить
Туже багато слів, читайте їх самі. Мені і Гіпократу ваша галіматья набридла.
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26.07.2023 20:30 Ответить
Напишу коротко: ви маніпулятор-невдаха.
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26.07.2023 20:41 Ответить
Хиба не дають клятву Гіпократа? Фельдшер це молодший лікар. Вони мають право все лікувати в відалених районах, де немає лікаря. І навіть виписувати рецепти.
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26.07.2023 14:27 Ответить
Право виписувати рецепти і лікувати клятва Гіпократа не дає, є для цього інші керівні документи. Мій друг фельдшер казав що фельдшера цю клятву не дають. Вона щось ніби посвяти, ритуал, який розділяє медперсонал на Лікарів і решту. Як кортик у Офіцера( я про ВМС). Але насправді це все вторинно, мішура.
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26.07.2023 14:42 Ответить
Перечитайте статтю. Чомусь вона забула про клятву і етику по відношенню до односельчан.
І зверніть увагу на останній абзац.
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26.07.2023 10:23 Ответить
Згоден, про то був мій попередній допис: "Заголовок взагалі не відповідає змісту. ***** якась".
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26.07.2023 10:37 Ответить
Гіпократ не вимагав від медиків торгувати життям людей і віддавати їх на поталу ворогам. Якраз навпаки.
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26.07.2023 10:56 Ответить
Читайте уважно мої дописи, заголовок статті і її зміст.
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26.07.2023 11:46 Ответить
Яб отому слідчому поставив до голови автомат і попробува би він щось сказити проти. Цеж не Матієвський Олександр. Слава Герою України.
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26.07.2023 10:13 Ответить
Таки да. Фельдшерка мала десь роздобути автомат (бо зброю не роздали навіть самообороні, а про простих громадян просто промовчу), декілька кілограмів вибухівки і обороеяти амбулаторію до останнього патрона, а потім її підірвати. А коли судитимуть тих, хто впустив кацапів до села Веселе, не готуючись до повномасштабного вторгнення?
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26.07.2023 10:13 Ответить
А отут потрібно дивитись...за прокацапські погляди звичайно вішати....а за надання амбулаторії....так ті хто були в окупації знають, що кацапня і не питає.
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26.07.2023 10:18 Ответить
А Кучму, Суркіса, Ахмєтова разом з Пінчуком коли будуть арештовувати? Яка в біса фельдшерка?
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26.07.2023 10:27 Ответить
Ну то й що? Якщо до суркіса, кучми та ін. справа ще не дійшла, то нехай падл...ки меншого рангу творять свої чорні справи безкарно?
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26.07.2023 10:59 Ответить
І Чонгар вона здала. Це слідчим підказка.
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26.07.2023 10:39 Ответить
шапито показывает свою бесполезность арестовывая людей которые оказались в безвыходном положении , а зе- ********* за сдачу страны присваивает себе награды, премии, посады и тд , .................может их у-***** сразу валить , и не тратить на них времени ?
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26.07.2023 10:56 Ответить
Не маючи повної інформації важко що небуть сказать
Що вони сами заселились в амбулатоію це факт
А ніхто не подумав що вона брала ліки під реалізацію
І зараз спросять гроші
Ну звичайно вона сама головеа зрадниця
Ті хто не може знайти 37 міліардів гривень
Просто негарні хлопці
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26.07.2023 12:28 Ответить
А рабиновича и мураева и портнова судить не будут потому что они не дураки и во время слиняли.
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26.07.2023 13:04 Ответить
Статью прочитайте....
Да в статье хрень написана,СБУ не знаешь как работает с обычным человеком? Лучше и не знай!
Позор и бандитам с СБУ и автору статьи
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26.07.2023 13:12 Ответить
такую суку - на кол!
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26.07.2023 14:27 Ответить
Мало того ,її ще і посадять... А той що чонгар розмінував, а це призвело до окупації всього півдня, спокійно ходить у друзях зеленського... І йому нічого не загрожує.... Ось така зеправда....
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26.07.2023 14:43 Ответить
 
 