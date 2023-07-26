Будут судить фельдшера, отдавшую российским военным амбулаторию во время оккупации Изюмщины

Фельдшер села Веселое Изюмского района сотрудничала с оккупантами, предоставляя им необходимые материалы и лекарства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую обласную прокуратуру.

Как отмечается, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летней женщины по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, фельдшер села Веселое Изюмского района, имея пророссийские взгляды и активно поддерживая действия государства-агрессора, добровольно предоставила помещение амбулатории для размещения российских военнослужащих. Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, женщина организовала для них питание и бесплатно предоставляла им необходимые лекарственные средства.

В то же время, местным жителям коллаборантка в оказании медицинской помощи отказывала, а необходимые им лекарства, имеющиеся в амбулатории, предлагала покупать у нее.

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Также фельдшер "зарабатывала" себе привилегированное отношение от окупантов, сообщая им информацию о проукраински настроенных жителях.