Будут судить фельдшера, отдавшую российским военным амбулаторию во время оккупации Изюмщины
Фельдшер села Веселое Изюмского района сотрудничала с оккупантами, предоставляя им необходимые материалы и лекарства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую обласную прокуратуру.
Как отмечается, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летней женщины по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
По данным следствия, фельдшер села Веселое Изюмского района, имея пророссийские взгляды и активно поддерживая действия государства-агрессора, добровольно предоставила помещение амбулатории для размещения российских военнослужащих. Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, женщина организовала для них питание и бесплатно предоставляла им необходимые лекарственные средства.
В то же время, местным жителям коллаборантка в оказании медицинской помощи отказывала, а необходимые им лекарства, имеющиеся в амбулатории, предлагала покупать у нее.
Также фельдшер "зарабатывала" себе привилегированное отношение от окупантов, сообщая им информацию о проукраински настроенных жителях.
Пожалуйста, подождите...
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Вот именно за это - за то, что не лечила. А не за то, что лечила (некрасиво выразился, но ладно).
И потом, то, что до кого-то правосудие еще не дотянулось, не повод не наказывать других.
а вы тут не *******
Також фельдшерка "заробляла" собі привілейоване ставлення від окупантів, повідомляючи їм інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців. Джерело:
Іноді і статтю треба читати, а не тільки заголовки.
свого часу верещук подібну пургу гнала, звинувачуючи в отриманні паспортів рф...
потім пішов розворот і уряд дозволив отримувати, щоби зберегти життя...тобто добро на збереження власного життя від уряду поступило...в перші ж дні про уряд ніхто не чув, як і про інше керівництво держави...
ліки і до окупації купували в аптеці...безкоштовно ліки не надавали, тільки рецепт
Може все-таки статтю прочитаєте? Чи то не для геніїв?
Панять і прастіть?
тобто всі, кого не захистило керівництво держави і здало в окупацію винні...
вітаю!
червінський - сидить!
а ввечері можна буде побачити хрипатий відосік
Я сам із Охтирки і як кацапи ставляться до українців знаю не з чуток. У сусідньому Торостянці, який був окупований, всі, хто відмовив кацапам живих немає або зникли безвісти. Це ж краще ніж без якоїсь там клятви намагатися зберегти своє життя і життя своїх близьких?
Взагалі то є медецинська етика, клятва гіпократа і не тільки... Для лікаря не надати допомогу, будь кому це вже злочин.
Які етичні забов'язання? Люди своє життя рятують! Якщо не секрет ви звідки, ви були бід обстрілами чи може в окупації були?
До лікаря зверніться, можливо у вас шизофренія.
І зверніть увагу на останній абзац.
Що вони сами заселились в амбулатоію це факт
А ніхто не подумав що вона брала ліки під реалізацію
І зараз спросять гроші
Ну звичайно вона сама головеа зрадниця
Ті хто не може знайти 37 міліардів гривень
Просто негарні хлопці
Да в статье хрень написана,СБУ не знаешь как работает с обычным человеком? Лучше и не знай!
Позор и бандитам с СБУ и автору статьи