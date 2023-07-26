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На оккупированной Луганщине коллаборантам из силовых структур начали раздавать повестки, - ОВА

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По замыслу окупантов, это самый простой способ освободить места под "своих" людей, приезжающих из разных регионов России, и устроить их в "правоохранительные органы" на руководящие должности.

Об этом в Фейсбуке сообщает Луганская областная военная администрация, пишет Цензор.НЕТ.

"Коллаборанты из силовых структур начали получать повестки. Это, по замыслу россиян, самый простой способ освободить места под своих людей, которые приезжают на временно захваченную Луганщину из разных регионов и устраиваются в так называемые "правоохранительные органы" сразу на руководящие должности. Предатели никому не нужны", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что "не очень им нужно и гражданское население. Ну разве что до так называемых "первых выборов".

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Также отметили, что "северодончане все чаще жалуются на низкое качество показательных ремонтов многоэтажек. Пока захватнические СМИ сообщают о сотнях восстановленных домов, недовольные местные жители публично обращаются к захватническим властям".

К примеру, один из домов по улице Гагарина начали, так сказать, ремонтировать еще в прошлом году. Но окна установили неровно и гораздо меньшего размера. Откосы, конечно, никто не делал. Сняли дверь, а установили не у всех. Подъезды вообще остались без них.

В ОВА отметили, что системы водо- и теплоснабжения находятся в полудемонтированном состоянии. Уже несколько месяцев как работы остановлены. Подрядчик из города уехал. "Говорят, что до вмешательства ремонтников дом находился в лучшем состоянии, чем сейчас", – добавляют в администрации.

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По словам начальника Луганской военной администрации Артема Лысогора, враг по десять и более раз в сутки привлекает авиацию на Луганском участке фронта. Бьет и по позициям военных, и по населенным пунктам. Вчера – по Новоселовскому и Белогоровке.

По его словам, Невское было обстреляно из артиллерии. Пытались продвинуться россияне к югу от Дибровы, однако Силы обороны надежно держат оборону.

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Автор: 

оккупация (10135) коллаборационизм (870) Луганская область (6494)


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Всім колаборантам-вибору без наслідків не буває...
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26.07.2023 10:15 Ответить
врємя прішло атдать жізнь за расєю матушку
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26.07.2023 10:15 Ответить
Яка сумна новина!
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26.07.2023 10:24 Ответить
Ну кто бы сомневался что так и будет. Рашисты лучше поставят своего бурята-наркомана или кадыровца спустившегося с гор чем предателя у которого где то глубоко в голове еще есть память как как было при Украине и есть с чем сравнить. К тому же как видим даже колаборанты жившие при Украине хоть немного перехватили украинский менталитет и у них иногда прорываются позывы к смене власти
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26.07.2023 10:28 Ответить
Патєрь нєт.Путін,ввєді вайска...і за варатнік тоже!))
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26.07.2023 10:51 Ответить
У цих ображених Сіверодончан був вибір - евакуюватись в Україну чи залишатись і чекати окупантів.Вони свій вибір зробили.Висновок: Йдіть за руським кораблем.
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26.07.2023 11:01 Ответить
***** пускать на мясо этих идиотов самое то. Предателей везде презирают.
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26.07.2023 13:01 Ответить
и даже не будут возмущаться и свои права диктовать
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26.07.2023 13:05 Ответить
 
 