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Кабмин выделил 40 млрд гривен в 2023 году на производство украинских беспилотников, - Шмыгаль

шмигаль

Правительство в этом году выделило 40 миллиардов гривен для инвестирования в украинское производство беспилотников, устранив таможенные барьеры для ввоза нужных запчастей и комплектаций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что год назад по инициативе Президента Владимира Зеленского UNITED24 собрали более 4 млрд. грн., которые инвестировали в украинских производителей беспилотников.

Читайте: Люди, которые за свой счет отремонтировали пострадавшее от войны жилье, смогут получить компенсацию, - Шмыгаль

"К тому времени их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, имеющих контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз. Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников", - сказал он. Шмыгаль.

По словам премьера, Кабмин устранил таможенные барьеры для ввоза запчастей и комплектаций, поднял долю прибыли производителей БпЛА до 25%, а также принял решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

"Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники – это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: Ночью над Полтавщиной уничтожили вражеский БпЛА

беспилотник (3586) Кабмин (14026) украинское оружие (163) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+54
Одразу питання - де безпілотники?
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26.07.2023 12:25
+48
На Мальдіви полетіли, серіали дивитись під хруст яєць і стукіт барабанів.
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26.07.2023 12:27
+38
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26.07.2023 12:48
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Ви що небудь зрозуміли з цієї написаної хрені? Вони з однієї сторони знімають мито на комплектуючі, піднімають прибуткову частину виробників... А потім кажуть, що яке ви маєте право заробляти, ану увесь прибуток на базу.. Ну от як це зрозуміти і не сказати, що зелені керівники вже за...бали
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26.07.2023 15:27 Ответить
Навіщо писати в мільярдах? скільки це в кубічних метрах? Чи як там рахує Рєзніков?
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26.07.2023 15:29 Ответить
Як та як... В килограммах...
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27.07.2023 01:47 Ответить
Оце так "оперативність"! ((( Турборежим, мать... , перепрошую! (((
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26.07.2023 15:29 Ответить
Спокійно! Всі гроші освоєні!
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26.07.2023 15:46 Ответить
Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль.
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26.07.2023 15:49 Ответить
Сразу напрашивается вопрос - А сколько людей в ОП и СБУ купило ФСБ за деньги или компромат, а кто понес наказание когда минобороны подарило 1,5 млрд грн русским в прошлом году фирма "Львівський арсенал" получила от Резникова 1,5 млрд грн на поставку мин

в результате ни мин ни денег

директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)

официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?

Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
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26.07.2023 15:50 Ответить
Понять очень трудно да и невозможно. Всё всем известно и ни х...я!
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26.07.2023 20:18 Ответить
Таке враження що при владi не украïнцi а якiсь кацапськiй ********. Пiвтора року вiйни I тiльки зара виделили гроши на зброю.
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26.07.2023 16:21 Ответить
Не тiльки зараз, а в чергове. Читай Цензор частіше, а не раз у півтора року.
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26.07.2023 18:01 Ответить
Усе, за що Українці з 2019 р., масштабно розплачуються, власним життям і кров'ю, усе відбулося під патронатом Разумкова+Стефанчука- Зеленського-Гончарука+Шмигаля, за повної бездіяльності отих самих, на 100% «своїх» херпрокурорів з усими керівниками правоПоХоронних органів!! Усі вони, божилися на трибуні ВРУ, захищати інтереси України та Українців….
Додайте до цього, ще повний контроль в системі управління України, агентури країни-окупанта, на відповідальних посадах в ЦОВВ!!!
Тому і виникають розміновані Південні напрями та шатли, розкрадання оборонного бюджету, Оманщина, асфальт, ВРУ забите агентами впливу від окупантів, і усе, оте зелене болото, впродовж 4 років!!
Жоден з них, не відповів за свої дивні дії, перед чесними генпрокурорами…
А Українці розіб'ють московитівхуйла, важко, але розіб'ють!!
А після, займуться чисткою України від плісняви…
Слава Україні!
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26.07.2023 16:31 Ответить
пробачте а хто тим українцям дозволе розбити ділових партнерів нашої влади? доля країни була вирішена ще в Омані, за якісь чомусь усі забули, ну не може перемогти країна якою керуют агенти ворога.
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26.07.2023 16:38 Ответить
Ну Гончарук и Разумков ушли из Слуг еще до войны на оппозиционной платформе
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26.07.2023 18:07 Ответить
Гончарук лобіював закон о ринке землі по 350 000 га в одні руки, зрозуміло чиї. Це десь в 1000 разів більше ніж в Польші. А Розумков із молодих регіонів Януковича та Українського виборуМедведчука. С у к а на с у к е та с у к о ю поганяє. Проби на цих с у к а х ставити ніде.
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26.07.2023 21:09 Ответить
як прибрати все зайве то " на дронах буде вкрадено 40 лярдів, решту докрадут з інших закупів нашого "славетного" міністра
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26.07.2023 16:35 Ответить
Гарний пиріг хтось отримає. Не на одні Мальдіви вистачить.
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26.07.2023 16:40 Ответить
Прошло полтора года. Государство выделило 44 млрд грн на дроны, которое не сваденые, по выражению Резникова.
Где результат?! Где производство и как результат сотни полноценных, заряженных настоящей взрывчаткой дронов на Москву на следующий же день после очередной бомбежки Украины?!
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26.07.2023 17:05 Ответить
Вивчи українську і перечитай статтю.
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26.07.2023 18:03 Ответить
Что у тебя не сошлось со статьей?
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26.07.2023 18:43 Ответить
Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів. Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників"... "Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки - це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками".
Українську вчити ти відмовляєшся і хочеш займатися террором - ти взагалі-то українець?
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27.07.2023 09:53 Ответить
Ты умеешь наваливать г, а отвечать не умеешь. Что тебя в моем первом посте не устроило? Вопрос понятен?
Половина ВСУ русские! У тебя проблемы с этим? Иди воюй вместо них!
Будет мне непонтно кто тут указывать на каком языке я должен общаться. Учи Конституцию Украины!
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27.07.2023 10:15 Ответить
Оце я люблю, коли "патріотики" починають щось розповідати, чому не хочуть знати українську мову. А звиздіти хочуть. І хочуть, як кацапи, бомбити мірне населення. То чого тобі тут, кацап, треба? Иди Пуйлу розповідай про Конституцію України.
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27.07.2023 14:50 Ответить
Сам иди и знаешь куда!
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27.07.2023 15:18 Ответить
Привіт Пуйлу.
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27.07.2023 15:22 Ответить
30 млрд, 40 млрд- а де результат! гарно працюють, головне ефективно. А новий керівник оборонпрому сказав, що замовлення не було.....
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26.07.2023 17:41 Ответить
А це не результат: ? В таких багато. Навчиться не тільки писати, але й читати.
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26.07.2023 18:11 Ответить
А ты ще поинтересуйся на чии деньги те дроны- камикадзе были закуплены. Не? Не хочешь спросить? А я тебе и так отвечу. Все дроны, мавики и ещё куча-куча всякого оборудования в большенстве своём закупается на донаты от украинцев + западная помощь. Нашего только ,,Шарки" от Хламидии за которые он дерёт в три дорога. И так уже происходит с самого начала полномасштабного вторгнэння
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26.07.2023 21:43 Ответить
Про всі дрони ти, як за звичай, звездонув:

Та й взагалі, тобі не набридла твоя кацапська мова?
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27.07.2023 10:14 Ответить
Ну да, ну да. Супэрлаборатория, яка розробляе. А масовое производство де? А моя кацапска то есть суржик, который здорово раздражает кацапов, а так же тех, кому нечего ответить. Сразу чипляються до моей мовы
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28.07.2023 21:22 Ответить
Можна було б зразу віддати гроші Резнікову, напряму. А то ще якісь схеми вигадувати
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26.07.2023 18:41 Ответить
Нет ну выделили это конечно хорошо, где беспилотники?
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26.07.2023 20:58 Ответить
йбаний уряд пізно всрівся.
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26.07.2023 21:16 Ответить
Шмухаль, може він скаже ціну шахєда і тих бпла на яких вони пилять з арахамією? Бо щось не видно на державному рівні якогось масового виробництва, поки кцпи будуть нові заводи. Зате можна відзвутувати про освоєні 40 млрд, ну там на двох
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26.07.2023 21:38 Ответить
Это же надо пройти пол года и потом выделить деньги, а в конце года сказать что не успели освоить. Когда это чудо с дебильной улыбкой сядет на жесткую скамью
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26.07.2023 23:03 Ответить
Де дрони...вань?
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26.07.2023 23:12 Ответить
Неужели на войну хватило денег?
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27.07.2023 00:30 Ответить
А беспілотників нема...
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27.07.2023 02:56 Ответить
Слово "виділити" не значить зробити. Вони робити не будуть. От шкодити-так
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27.07.2023 04:19 Ответить
А из 40 миллиардов 39 уже в офшорах на счетах запатреоченного яйценосного Министра ЗСУ
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27.07.2023 05:29 Ответить
Выделено на вообще? Ни госзаказа,ни конкурса,ни техзадания.Голимый разводняк для зелохов.
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27.07.2023 07:20 Ответить
Цей Шмігаль - Ахметівський співробітник (а сам Ахметов працює на путіна і здав Донецьк, Луганськ, Маріуполь), які ще у вас до Шмигалюу питання?👈
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27.07.2023 07:59 Ответить
Зеленський і Шмигаль - нікудишні керівники держави . Україна 1,5 року вже б'ється на фронтах з рашистами , а керівництво країни досі не налагодило серійне виробництво безпілотників ! ! ! Це з не космічні кораблі з нуля робити , чорти б вас побрали ! Нікчеми і бездарі .
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27.07.2023 08:24 Ответить
там ще є прикольне відео, а в ньому видно Германа Сметаніна з біркою "гість на святі життя" (новий очільник прокладки), що слухає промови, як не його контора отримали кошти та координувала розробку дронів). незрозуміло, коли саме (вчора 26.07.23 чи під скандал з прокладкою) у 2023 р. виділили необхідні кошти.
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27.07.2023 14:09 Ответить
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