Кабмин выделил 40 млрд гривен в 2023 году на производство украинских беспилотников, - Шмыгаль

Правительство в этом году выделило 40 миллиардов гривен для инвестирования в украинское производство беспилотников, устранив таможенные барьеры для ввоза нужных запчастей и комплектаций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что год назад по инициативе Президента Владимира Зеленского UNITED24 собрали более 4 млрд. грн., которые инвестировали в украинских производителей беспилотников.

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"К тому времени их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, имеющих контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз. Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников", - сказал он. Шмыгаль.

По словам премьера, Кабмин устранил таможенные барьеры для ввоза запчастей и комплектаций, поднял долю прибыли производителей БпЛА до 25%, а также принял решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

"Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники – это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями", - добавил Шмыгаль.

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