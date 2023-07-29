Экс-замглавы ОП Тимошенко об обвинениях в использовании полномочий в личных интересах: НАПК проигнорировало все мои ответы, буду доказывать свою правоту в суде
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Экс-замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал обвинения НАПК в использовании полномочий в личных интересах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии УП.
По словам Тимошенко, он ответил на все запросы НАПК и предоставил договоры и чеки.
"Я ответил на все запросы и вопросы НАПК более чем полгода назад. Предоставил все договоры, чеки и за прокат автомобиля, и за проживание в гостинице осенью прошлого года. И здесь, после полугода молчания, за несколько часов НАПК заканчивает все проверки и решает не принимать во внимание все мои ответы и документы. Ну, значит, встретимся в суде, и там я буду доказывать свою правоту", - сказал экс-замглавы ОП.
Напомним, ранее НАПК сообщило, что экс-замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко использовал полномочия в личных интересах. Он просил ГПСУ предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки, однако было установлено, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну. Также Тимошенко в течение прошлого года трижды безвозмездно проживала в гостиничном комплексе "Emili Resort". А летом 2022 года получил бесплатные услуги по прокату автомобилей Porsche Taycan на сумму 122 тыс. грн.
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РС Цікаво чому ця половозрєла істота не цікава воєнкомату, раз у неї ще й на суди час є...
Один дЄрмак лише має право на вигляд ОПущеного лева у прайді віслюків зенералісімуса-балдибілдерного.
які сухарі???
людина в формі....
з гербом на грудях....
патріот, *******...
ати, сухарі, сухарі....
????????!!!
своіх потрібно їм захищат
Бо хто ж як не він буде Виликовідбудівництво очолювати.
Я вам ничего не должен...,ну не на часі...😝
суку на нари з повною конфіскацією.
та і його покровителів, всю цю зешоблу ненаситну туди ж
ЄрмакомТимошенком, з Тимошенком і піду?