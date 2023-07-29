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Новости Политика Украины
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НАПК (1159) Тимошенко_Кирилл (420)

Экс-замглавы ОП Тимошенко об обвинениях в использовании полномочий в личных интересах: НАПК проигнорировало все мои ответы, буду доказывать свою правоту в суде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

тимошенко

Экс-замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал обвинения НАПК в использовании полномочий в личных интересах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии УП.

По словам Тимошенко, он ответил на все запросы НАПК и предоставил договоры и чеки.

"Я ответил на все запросы и вопросы НАПК более чем полгода назад. Предоставил все договоры, чеки и за прокат автомобиля, и за проживание в гостинице осенью прошлого года. И здесь, после полугода молчания, за несколько часов НАПК заканчивает все проверки и решает не принимать во внимание все мои ответы и документы. Ну, значит, встретимся в суде, и там я буду доказывать свою правоту", - сказал экс-замглавы ОП.

Напомним, ранее НАПК сообщило, что экс-замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко использовал полномочия в личных интересах. Он просил ГПСУ предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки, однако было установлено, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну. Также Тимошенко в течение прошлого года трижды безвозмездно проживала в гостиничном комплексе "Emili Resort". А летом 2022 года получил бесплатные услуги по прокату автомобилей Porsche Taycan на сумму 122 тыс. грн.

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Топ комментарии
+38
Суши сухарі, чмошник!!!
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29.07.2023 10:22
+28
Ну звісно... Щей компенсацію , пало зелене, отримає за моральне згвалтування від зестада. Коли ви згините усі, гниди?!!!
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29.07.2023 10:22
+28
я навіть знаю хто в нього буде адвокатом.... :новоспечений українській адвокат зрадник та адепт руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшка баканафф......
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29.07.2023 10:23
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Суши сухарі, чмошник!!!
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29.07.2023 10:22 Ответить
Повністю Вас підтримую!)
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29.07.2023 10:24 Ответить
таку суку треба саджати на довічне,накрало на цих дорогах, падлюко
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29.07.2023 14:37 Ответить
"Пани мої дрібнесенькі а воші як бібки..." Не дай Бог з Івана пана "" Пана" видно по халяві" і по відкатах..?:::
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30.07.2023 08:19 Ответить
Та щас.
РС Цікаво чому ця половозрєла істота не цікава воєнкомату, раз у неї ще й на суди час є...
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29.07.2023 10:28 Ответить
Ти його бачив??? Напів пацан, напів жінка, який з цього непорозуміння воін?????
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29.07.2023 10:34 Ответить
Obi polovinki na minie polja razminirovat pered nastojastimi vonami...
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29.07.2023 10:42 Ответить
Т.е. руководить откатами с местных советов по всей стране и с большого воровства у него возраста и развития хватало, а, например, копать окопы - нет? С него выйдет отличный сапер, одноразовый.
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29.07.2023 11:04 Ответить
Дуже не погана думка!!! Може суд так і постановка!!!
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29.07.2023 12:04 Ответить
Портнов буде он-лайн адвокатом та контролюватиме дії судді!
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29.07.2023 13:50 Ответить
це, щоб на фоні найзеличнішого, мужністю статури не відрізнявся...
Один дЄрмак лише має право на вигляд ОПущеного лева у прайді віслюків зенералісімуса-балдибілдерного.
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30.07.2023 12:47 Ответить
на жаль в цій країні у владу обирають саме таких покидьків і попри те що воно з виду гівно це йому ані трішки не заважає грабувати країну і народ по повній, механізмів ставити це вичурне бидло на місце в країні відсутній від слова взагалі.
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30.07.2023 12:48 Ответить
Всё схвачено...? І в суді ж напевно...?*А гордий і незалежний який, в НАЗК йти йому за падло , а хто ти такий...ХТО?*?
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30.07.2023 07:38 Ответить
та ти що???
які сухарі???
людина в формі....
з гербом на грудях....
патріот, *******...
ати, сухарі, сухарі....
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29.07.2023 22:51 Ответить
Ну звісно... Щей компенсацію , пало зелене, отримає за моральне згвалтування від зестада. Коли ви згините усі, гниди?!!!
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29.07.2023 10:22 Ответить
Разом з пicтамарофоном, мабуть...
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29.07.2023 10:25 Ответить
А єрмак хароший? Якось забули про хазяїна цього чмошника.
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29.07.2023 11:02 Ответить
Паганому виду немає стиду...
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29.07.2023 10:23 Ответить
я навіть знаю хто в нього буде адвокатом.... :новоспечений українській адвокат зрадник та адепт руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшка баканафф......
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29.07.2023 10:23 Ответить
А хто ж ще
????????!!!
своіх потрібно їм захищат
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29.07.2023 10:26 Ответить
Він такий адвокат,як і голова СБУ...
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29.07.2023 14:04 Ответить
Баканофф? Я не знаю хто йому ліцензію на адвокатську діяльність давав? Він же ж двох слів звʼязати не може, особливо українською. Як же ж він в суді виступати буде? Чи когось саме для цього наймати буде? Смішно і огидно одночасно… А що його за кулінича, наумова та інших шпигунів Україна карати не буде?
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29.07.2023 22:19 Ответить
Полтавська обласна колегія адвокатів((()
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30.07.2023 10:43 Ответить
Тепер Зрозумів. Так є така справа у Полтав, чув що там всякому непотребу ліцензії на шо завгодно видають, за бабло вам там можуть видати диплом про закінчення юридичного факультету Оксфордського університету чи допуск на командування авіаносцем «Теодор Рузвельт» ВМС США.
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30.07.2023 13:25 Ответить
Зелени мародери виписують квітанції та ордери на крадіжки та злочини, щоб все було по закону
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29.07.2023 10:24 Ответить
любят слуги порше. а зебилам-хозяевам ихним на прищепку не хватает...
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29.07.2023 10:25 Ответить
пІлядь, ше один, чесний укГаінець виліз!!!! 😡😡
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29.07.2023 10:26 Ответить
Та да!, 😁 Кому-кому, аКирюші Тимошенку відомо, що суди під Татаровим. І якщо Татаров спустив ЦУ ушевченківський суд, що Кирюшу потрібно общипати, то так воно і буде. 😊 Раз не в командв - башляй!
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29.07.2023 11:04 Ответить
А за катання на гуманітарній машині теж заплатив? Чек покажеш?
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29.07.2023 10:27 Ответить
Ще й фоточка така у футблолочці з тризубом. Зелена ганьба
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29.07.2023 10:29 Ответить
Крадіжки гумдопомоги, відкати.... ніхто чомусь не розслідує? Бояться вийти на ОП і самого Боневтіка? Он Степанов, як відкрили кримінальну справу, пригрозив ОП, що якщо продовжать розслідування мовчати не буде і розповість про всі кошти, що йшли в ОП.
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29.07.2023 10:30 Ответить
Це частина шоу-клоунади, по підняттю рейтингів ЗЕцыцька!! Зараз дадут підозрЫ кільком з оточення(арістов, тіМОЙШЕнко, і т. д.) по ЗАВІДОМО кривим обвинуваченням, шоб зедибіли сказали: "паСатрітє, лідор дажє сваіх шманаєт, ух - кокой ЛІДОР!!" Потім справи в сЦудах успішно і ЗАПЛАНОВАНО розвалюють, і у хФігурантів є отмазки до кінця життя, що - СУДОМ доведено безпідставність звинуввчень у корупціі!!!! 2в1!! ЯХАД, такі вам - шалом!!
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29.07.2023 10:43 Ответить
Ну я писав, що буде формальний адмінштраф, а Тимошенко і його платити не буде і оскарже в суді, от і підтвердження від нього.
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29.07.2023 10:39 Ответить
велике будівництво само себе не побудує
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29.07.2023 10:48 Ответить
І доведе!
Бо хто ж як не він буде Виликовідбудівництво очолювати.
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29.07.2023 10:51 Ответить
Спустись на землю -- це вже не повнии одобрямс слуг -- репутація підмочена і обгажена
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29.07.2023 11:05 Ответить
Зайве підтвердження того, що лайно не тоне.
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29.07.2023 11:24 Ответить
цк кпсс теж були "слугами"...
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29.07.2023 11:27 Ответить
Тимошнко завжди був нахабною мордою !
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29.07.2023 11:33 Ответить
А глянеш - невинне телятко!
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29.07.2023 14:14 Ответить
"В самому справедливому суді, який мені порекомендував Татаров!"
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29.07.2023 12:26 Ответить
Що не зелений - то якась дегенеративна пика!(( і цей гідроцефал(((
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29.07.2023 13:02 Ответить
А чому цей поц, котрий начеб то має честь, до цих пір ще не в війську?
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29.07.2023 13:08 Ответить
Там стріляють!
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29.07.2023 14:16 Ответить
******* цинічний як його верховна Зеленіна
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29.07.2023 13:21 Ответить
Вся Україна знає, що він катав свою дупку на гуманітарному шевроле, жлоб позарився на новеньку гуманітарну машинку - ГНИДА
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29.07.2023 15:09 Ответить
Таке відчутя, що зешобло збирає біля себе всю сволоту і гнусоту людську. Наглі і підлі, не гребують нічим, готові на будь яку низість. Останній приклад - події в Полтаві. Що найбільше вкурвило, це те, що ця хвойда начепила військову форму. Хоча, що дивуватися, режисура то одна, відосіки, подача картінки для стада
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29.07.2023 15:18 Ответить
Відчуття вас не підводить.
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30.07.2023 09:25 Ответить
насеров одеяло в клеточку уже передал ???
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30.07.2023 06:25 Ответить
чесна мошонка ничого не крала и на дорогах тоже
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30.07.2023 06:40 Ответить
вообще у меня такое впечатление, что сейчас меньше возможностей для обогащения, война, позакрывались много предприятий и поэтому выдергивают военкомов, тимошенок только для того, чтобы они поделились
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30.07.2023 06:43 Ответить
Я не слежу за Полит Жизнью Украйны но думала эт Родственник Жульки Тимошенко а Гугл выдал ваабще)))---Кири́лл Русла́нович Тимоше́нко (укр. Кирило Русланович Тимошенко; род. 31 марта 1997, Змиёв, Харьковская область, Украина), более известный как Кири́лл Бле́дный, - украинский музыкант, фронтмен рок-группы «Пошлая Молли».
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30.07.2023 07:42 Ответить
26 лет, зам главы офиса. Совсем охе..ли
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30.07.2023 10:10 Ответить
тімоха, наполягай на тому, щоби твою справу розглядав Печерський суд. Там ти будеш "чістий, как слєза младєнца"!
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30.07.2023 09:23 Ответить
https://youtu.be/EL911ZiyzvM..

Я вам ничего не должен...,ну не на часі...😝
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30.07.2023 09:43 Ответить
Тимошенко - мародер
суку на нари з повною конфіскацією.
та і його покровителів, всю цю зешоблу ненаситну туди ж
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30.07.2023 10:18 Ответить
Порш покажите, а не в зеленой футболке. Таких корупционеров нужно с статками показывать на каждой фотогоафии, чтобы народ понимал как относится к даным персонажам
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30.07.2023 10:46 Ответить
Я прийшов з Єрмаком Тимошенком, з Тимошенком і піду?
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30.07.2023 10:57 Ответить
Повістку йому! А що тільки Віталя Козловський має служити?
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30.07.2023 12:09 Ответить
 
 