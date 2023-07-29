РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16484 посетителя онлайн
Новости Киевские новости
4 803 17
Киев (24529) Киевсовет (1338) УПЦ МП (1455) застройка (701)

Экс-регионал Омельяненко организовал особый режим выделения земельных участков УПЦ МП в Киеве, - экс-депутат Киевсовета Давыденко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

олексій,омельяненко

Бывший депутат Киевсовета от Партии регионов Алексей Омельяненко организовал особый режим выделения земельных участков УПЦ МП в столице под строительство культовых сооружений.

Об этом заявил "Обозревателю" бывший депутат Киевского горсовета из фракции УДАР, предприниматель и блогер Алексей Давиденко, передает Цензор.НЕТ.

Давиденко считает, что безумная представленность Московского патриархата конкретно в Киеве – это результат "работы" депутата-бизнесмена и скандального киевского застройщика Алексея Омельяненко.

"Я пришел в Киевсовет в 2008 году, и эта история уже существовала, я ушел из горсовета в 2013 году, и этот схематоз закончился вместе с Революцией Достоинства, то есть – с фиаско Партии регионов. На мой взгляд, схема абсолютно не скрытого лоббизма Российской православной церкви существовала примерно с 2006-го по 2013 год. Это происходило на протяжении полной каденции Черновецких, а также в каденции Попова в компании из Партии регионов", - пояснил он.

"Было очевидно, что каждую сессию выносят решения на голосование об отводе земельных участков в разных частях Киева под строительство храмов, часовенок на территории больниц, новых микрорайонов… каждую сессию. 99,9% решений имели отношение исключительно к Российской православной церкви. То есть там не было участков для католических церквей, греко-католических или Киевского патриархата, все было заточено под Московский патриархат", - детализировал Давиденко.

Читайте также: "Благословенная" вами ракета РФ прилетела прямо к алтарю храма, - митрополит Одесский УПЦ Виктор гневно обратился к Кириллу. ДОКУМЕНТ

"Безумная представленность Московского патриархата конкретно в Киеве – это, по большому счету, результат "работы" 2006-2013 гг. Семь лет сессии проходили примерно дважды в месяц: если умножить 12 месяцев на 2, то это примерно 20+ сессий в год… а эта вакханалия продолжалась семь лет. То есть примерно 100+ сессий Киевсовета, на которых выносились решения об отводе земельных участков для Московского патриархата", - констатировал он.

При этом, как добавил экс-депутат, Омельяненко производил впечатление верующего человека, "который упорно, на каждой сессии выносит и выносит эти вопросы Московского патриархата и отводит землю".

"То есть такая "вера в свою церковь", что он десятки участков отводит церкви по всему городу. Я точно помню, что это было по всему городу. Если бы участки "брались" только на Киево-Печерских холмах или в Ботаническом саду, то через некоторое время оно бы бросалось в глаза, а здесь повсюду: Дарницкий, Днепровский, Деснянский, по всему городу отводят и отводят", — пояснил он.

"Я не открываю тайну, - продолжил Давиденко, - что даже не митрополит Павел (Лебедь, экс-наместник Лавры. - Ред.) был главным лоббистом в Киевсовете этих земельных вопросов. Единственным человеком, который выносил все земельные вопросы и построения церквей Московского патриархата, был депутат Партии регионов Алексей Омельяненко, он был верующим, прихожанином Московского патриархата, и публично об этом говорил. Все вопросы, которые он выносил, проходили земельную комиссию Киевсовета автоматически. Я не помню ни разу, чтобы вопрос не прошел и выставлялся второй или третий раз, или изменялись проекты решений – они все проходили на 100%".

Читайте также: Суд арестовал наместника Лавры Павла с возможностью внесения залога 33 млн. грн.

Экс-депутат уточнил, что сам Павел Лебедь на сессиях горсовета появлялся очень редко.

Как рассказал Давиденко, на сессиях такие земельные вопросы проводились под религиозным прикрытием: "Обычно это звучало так: уважаемые депутаты, вы знаете, наш коллега, а также Киево-Печерская лавра просят поддержать, мы выносим, это церковь, это не политический вопрос, мы просим зал поддержать. Под таким соусом все это поддерживалось".

Напомним, Омельяненко после выборов в Киевсовет 2008 г. возглавлял фракцию ПР, которая вместе с политсилой мэра Черновецкого имела большинство в горсовете. В это время в СМИ постоянно появлялись сообщения о масштабных земельных махинациях в столице. Кроме того, сам Омельяненко фигурировал в деле о земельных махинациях и даже был объявлен в розыск. В 2018 году Омельяненко также стал фигурантом дела о выводе 100 млн грн из "Укргазбанка". По данным правоохранителей, в течение 2008-2010 гг. он по предварительному сговору с руководителем одной из дирекций "Укргазбанка" организовал схему вывода бюджетных средств. В 2019 г. экс-депутат был арестован с залогом в 90 млн грн. Впрочем, впоследствии все ограничения были сняты.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
--Православна ****! (с) Порох
показать весь комментарий
29.07.2023 18:23
+6
То ще подібний ''вірувальник'' був у ВР -новінський, теж ригоанал!
показать весь комментарий
29.07.2023 17:52
+6
Цікаво було б знати скільки ще залишилось в Україні прихильників УПЦ МП. Тільки дійсна статистика, не підробка, просто цікаво яка кількість довбодятлів які нічого не розуміють.
показать весь комментарий
29.07.2023 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ще подібний ''вірувальник'' був у ВР -новінський, теж ригоанал!
показать весь комментарий
29.07.2023 17:52 Ответить
--Православна ****! (с) Порох
показать весь комментарий
29.07.2023 18:23 Ответить
Помнится "Удар" где-то в 22-м сказал что пойдет на парламентские отдельно, без кооперации с другими силами. Ну что ж, правильное решение и можно им пожелать только удачи.
показать весь комментарий
29.07.2023 17:55 Ответить
Цікаво було б знати скільки ще залишилось в Україні прихильників УПЦ МП. Тільки дійсна статистика, не підробка, просто цікаво яка кількість довбодятлів які нічого не розуміють.
показать весь комментарий
29.07.2023 17:56 Ответить
Якщо під ліжком хворої людини стоїть відро з випорожненнями, то більш доцільно буде його вилити, чи й далі насолоджуватися смородом?
показать весь комментарий
29.07.2023 18:07 Ответить
Які земельні ділянки в Києві -- вони ж мали хресним ходом ити в Валаам
показать весь комментарий
29.07.2023 18:10 Ответить
ОПЗЖ це патріоти України , вони всі при владі
показать весь комментарий
29.07.2023 18:13 Ответить
Потрібно скласти повний список ділянок наданих гундяєвській секті і одним рішенням Київради позбавити їх цих ділянок. Київ необхідно остаточно і повністю очистити від феесбешної секти! Служителів феесбешної секти депортувати в *********, секту заборонити офіційно, а майно передати українським громадам.
показать весь комментарий
29.07.2023 18:28 Ответить
А депутати слухняні барани? Чому голосували дружно?
показать весь комментарий
29.07.2023 18:47 Ответить
Нісенітниця.
Чувак, начебто сам, вставляв у голосування ділянки, всі інші депутати були у білих пальтах, а потім ще Кличко золоиим пером то все підписував і ніхто і нічого незнав і невідав.
А насправді і депутати і мери приходять до влади саме із метою торгувати міською землею.
Тому і закривали всі очі. Сьогодні тобі пролосуємо земельку, завтра мені..
показать весь комментарий
29.07.2023 18:52 Ответить
Где он сейчас, наверное в администрации президента такой ценный кадр?😁
показать весь комментарий
29.07.2023 19:00 Ответить
Чекаємо на радикальні дії наших правоохоронних органів по придушенню антиукраїнської, антидержавної діяльності кацапськими посіпаками у самому серці Руси - України!
показать весь комментарий
29.07.2023 19:05 Ответить
за€бісь все знято, ці руки нічого не крали
показать весь комментарий
29.07.2023 19:11 Ответить
Саме ті, хто впроваджував політику розширення та панування московського патріархату в Україні - і є головними агентами московії. І не можна уявити більш надійного прикриття для оркоагентури. Земля, численні "храми" та "монастирі", "заклади освіти"... Приховати за цим можна все що завгодно та скільки завгодно. І політика ця домінувала за часів кучми. Саме за його "президентства" московський патріархат і отримав свій статус "церкви правлячої "еліти" з необмеженими можливостями та максимальним сприянням". "Отці" цієї політики - кучма та горбулін.
показать весь комментарий
29.07.2023 19:17 Ответить
Ексрегіонал Омельяненко

Тобто, екскрементний регіонал!
показать весь комментарий
29.07.2023 19:17 Ответить
а де наші журналясти та ЗМІ були весь цей час?
побоялися піднімати "релігійну" тему?!
Ганьба!
показать весь комментарий
29.07.2023 19:25 Ответить
Окультисти чортові. Заборонити сатаністів і з кінцями
показать весь комментарий
29.07.2023 21:17 Ответить
 
 