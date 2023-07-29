Экс-регионал Омельяненко организовал особый режим выделения земельных участков УПЦ МП в Киеве, - экс-депутат Киевсовета Давыденко

Бывший депутат Киевсовета от Партии регионов Алексей Омельяненко организовал особый режим выделения земельных участков УПЦ МП в столице под строительство культовых сооружений.

Об этом заявил "Обозревателю" бывший депутат Киевского горсовета из фракции УДАР, предприниматель и блогер Алексей Давиденко, передает Цензор.НЕТ.

Давиденко считает, что безумная представленность Московского патриархата конкретно в Киеве – это результат "работы" депутата-бизнесмена и скандального киевского застройщика Алексея Омельяненко.

"Я пришел в Киевсовет в 2008 году, и эта история уже существовала, я ушел из горсовета в 2013 году, и этот схематоз закончился вместе с Революцией Достоинства, то есть – с фиаско Партии регионов. На мой взгляд, схема абсолютно не скрытого лоббизма Российской православной церкви существовала примерно с 2006-го по 2013 год. Это происходило на протяжении полной каденции Черновецких, а также в каденции Попова в компании из Партии регионов", - пояснил он.

"Было очевидно, что каждую сессию выносят решения на голосование об отводе земельных участков в разных частях Киева под строительство храмов, часовенок на территории больниц, новых микрорайонов… каждую сессию. 99,9% решений имели отношение исключительно к Российской православной церкви. То есть там не было участков для католических церквей, греко-католических или Киевского патриархата, все было заточено под Московский патриархат", - детализировал Давиденко.

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"Безумная представленность Московского патриархата конкретно в Киеве – это, по большому счету, результат "работы" 2006-2013 гг. Семь лет сессии проходили примерно дважды в месяц: если умножить 12 месяцев на 2, то это примерно 20+ сессий в год… а эта вакханалия продолжалась семь лет. То есть примерно 100+ сессий Киевсовета, на которых выносились решения об отводе земельных участков для Московского патриархата", - констатировал он.

При этом, как добавил экс-депутат, Омельяненко производил впечатление верующего человека, "который упорно, на каждой сессии выносит и выносит эти вопросы Московского патриархата и отводит землю".

"То есть такая "вера в свою церковь", что он десятки участков отводит церкви по всему городу. Я точно помню, что это было по всему городу. Если бы участки "брались" только на Киево-Печерских холмах или в Ботаническом саду, то через некоторое время оно бы бросалось в глаза, а здесь повсюду: Дарницкий, Днепровский, Деснянский, по всему городу отводят и отводят", — пояснил он.

"Я не открываю тайну, - продолжил Давиденко, - что даже не митрополит Павел (Лебедь, экс-наместник Лавры. - Ред.) был главным лоббистом в Киевсовете этих земельных вопросов. Единственным человеком, который выносил все земельные вопросы и построения церквей Московского патриархата, был депутат Партии регионов Алексей Омельяненко, он был верующим, прихожанином Московского патриархата, и публично об этом говорил. Все вопросы, которые он выносил, проходили земельную комиссию Киевсовета автоматически. Я не помню ни разу, чтобы вопрос не прошел и выставлялся второй или третий раз, или изменялись проекты решений – они все проходили на 100%".

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Экс-депутат уточнил, что сам Павел Лебедь на сессиях горсовета появлялся очень редко.

Как рассказал Давиденко, на сессиях такие земельные вопросы проводились под религиозным прикрытием: "Обычно это звучало так: уважаемые депутаты, вы знаете, наш коллега, а также Киево-Печерская лавра просят поддержать, мы выносим, это церковь, это не политический вопрос, мы просим зал поддержать. Под таким соусом все это поддерживалось".

Напомним, Омельяненко после выборов в Киевсовет 2008 г. возглавлял фракцию ПР, которая вместе с политсилой мэра Черновецкого имела большинство в горсовете. В это время в СМИ постоянно появлялись сообщения о масштабных земельных махинациях в столице. Кроме того, сам Омельяненко фигурировал в деле о земельных махинациях и даже был объявлен в розыск. В 2018 году Омельяненко также стал фигурантом дела о выводе 100 млн грн из "Укргазбанка". По данным правоохранителей, в течение 2008-2010 гг. он по предварительному сговору с руководителем одной из дирекций "Укргазбанка" организовал схему вывода бюджетных средств. В 2019 г. экс-депутат был арестован с залогом в 90 млн грн. Впрочем, впоследствии все ограничения были сняты.