Российские оккупанты расширяют свою сеть информаторов на оккупированной части Херсонщины, - Центр нацсопротивления

Российские оккупанты пытаются привлечь большое количество местных коллаборантов для выявления граждан, помогающих ВСУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Центр национального сопротивления акцентирует внимание на попытках РОВ и оккупационной администрации привлечь большое количество местных коллаборантов и лояльных к врагу жителей для выявления тех граждан Херсонщины, которые имеют твердую проукраинскую позицию или оказывают поддержку Силам обороны Украины.

В частности, введена система сбора информации с помощью "доносов" и "информирования о подозрительных действиях или высказываниях", которая систематизируется сотрудниками российских спецслужб и в дальнейшем используется для усиления административно-полицейских условий.

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Напомним, ранее хакеры из команды "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Марины Стародубец, которая администрирует телеграм-канал, где собирают данные о жителях Мелитополя, не поддержавших оккупацию.

Поэтому предупреждаем, что каждый "анонимный информатор" будет выявлен и будет нести наказание согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.