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Российские оккупанты расширяют свою сеть информаторов на оккупированной части Херсонщины, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские оккупанты пытаются привлечь большое количество местных коллаборантов для выявления граждан, помогающих ВСУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Центр национального сопротивления акцентирует внимание на попытках РОВ и оккупационной администрации привлечь большое количество местных коллаборантов и лояльных к врагу жителей для выявления тех граждан Херсонщины, которые имеют твердую проукраинскую позицию или оказывают поддержку Силам обороны Украины.

В частности, введена система сбора информации с помощью "доносов" и "информирования о подозрительных действиях или высказываниях", которая систематизируется сотрудниками российских спецслужб и в дальнейшем используется для усиления административно-полицейских условий.

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Напомним, ранее хакеры из команды "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Марины Стародубец, которая администрирует телеграм-канал, где собирают данные о жителях Мелитополя, не поддержавших оккупацию.

Поэтому предупреждаем, что каждый "анонимный информатор" будет выявлен и будет нести наказание согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.
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29.07.2023 17:30 Ответить
Не вгадав:
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29.07.2023 17:34 Ответить
жесть..рано или поздно,но Украина столкнётся с необходимостью этот контингент ликвидировать физически....был(а) и нету...только земля свежая шевелится минут 5....
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29.07.2023 17:43 Ответить
Навіщо? Депортація на ********* прирівнюється до довічного ув'язнення. В очах світової спільноти ми виглядатимемо гуманістами, а ці покидьки решту життя будуть відбувати покарання.
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29.07.2023 21:00 Ответить
за преступление должно быть соответствующее наказание.любой наводчик либо коллаборант не должен жить
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29.07.2023 21:06 Ответить
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29.07.2023 17:35 Ответить
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29.07.2023 17:37 Ответить
У Мелітополі викрили трьох зрадників, які зливали окупантам дані про українських патріотів. Одна з них - засновниця Telegram-каналу "Ждуни Мелітополя та району".

Ще двоє - її інформатори. Про це повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Зазначається, що мисливців за патріотами викрили завдяки зусиллям "Кібер Опору".

Засновницею Telegram-каналу виявилася 51-річна Марина Стародубець, уродженка міста Макіївки Донецької області.

Її інформатори - це Олександр Закутній, уродженець Алчевська Луганської області, який не гидував здавати навіть своїх сусідів. Також патріотів "здавала" 40-річна Анастасія Ніколаєнко, уродженка Мелітополя. Після окупації її поставили "смотрящей" у місцевому кафе "Пан і Пані".

"Не виключено, що за свою роботу вони отримували непогані гроші. А може, за словами вождя світового пролетаріату, були просто корисними ідіотами", - зазначили в "РІА-Мелітополь".
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29.07.2023 17:38 Ответить
Стукачам пипец!
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29.07.2023 17:31 Ответить
Кувалдою постукати отих ''стукачів''
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29.07.2023 18:00 Ответить
 
 