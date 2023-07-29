Российские оккупанты расширяют свою сеть информаторов на оккупированной части Херсонщины, - Центр нацсопротивления
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Российские оккупанты пытаются привлечь большое количество местных коллаборантов для выявления граждан, помогающих ВСУ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Центр национального сопротивления акцентирует внимание на попытках РОВ и оккупационной администрации привлечь большое количество местных коллаборантов и лояльных к врагу жителей для выявления тех граждан Херсонщины, которые имеют твердую проукраинскую позицию или оказывают поддержку Силам обороны Украины.
В частности, введена система сбора информации с помощью "доносов" и "информирования о подозрительных действиях или высказываниях", которая систематизируется сотрудниками российских спецслужб и в дальнейшем используется для усиления административно-полицейских условий.
Напомним, ранее хакеры из команды "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Марины Стародубец, которая администрирует телеграм-канал, где собирают данные о жителях Мелитополя, не поддержавших оккупацию.
Поэтому предупреждаем, что каждый "анонимный информатор" будет выявлен и будет нести наказание согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.
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Ще двоє - її інформатори. Про це повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".
Зазначається, що мисливців за патріотами викрили завдяки зусиллям "Кібер Опору".
Засновницею Telegram-каналу виявилася 51-річна Марина Стародубець, уродженка міста Макіївки Донецької області.
Її інформатори - це Олександр Закутній, уродженець Алчевська Луганської області, який не гидував здавати навіть своїх сусідів. Також патріотів "здавала" 40-річна Анастасія Ніколаєнко, уродженка Мелітополя. Після окупації її поставили "смотрящей" у місцевому кафе "Пан і Пані".
"Не виключено, що за свою роботу вони отримували непогані гроші. А може, за словами вождя світового пролетаріату, були просто корисними ідіотами", - зазначили в "РІА-Мелітополь".