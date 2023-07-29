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Российские оккупанты сообщают, что ВСУ атаковали железную дорогу между Херсонщиной и Крымом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.
Об этом Сальдо написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ
Он утверждает, что украинские войска выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow.
По его словам, все ракеты сбила ПВО оккупантов.
В одном месте упавшие обломки якобы "незначительно повредили будку обходчика и контактную линию".
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Запад приказал Украине взять Крым
https://www.gazeta.ru/army/news/2023/07/29/20968634.shtml
Новости мордора
"Всего с начала спецоперации украинская армия потеряла свыше 450 самолетов, около 250 вертолетов, более 5,3 тыс. беспилотников, свыше 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 5,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также около 12 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/07/2023/64c4f7209a79473635aba298?from=from_main_1
Якби ЗСУ від самого початку мало хоча б половину такої кількості, то, Крим би вже звільнили
12 "штормов", а де воронки, де "уламки"? якщо б туди прилетіло стільки заліза, не думаю , що тая будка так красиво стояла би, навіть якщо б тільки "уламки" були.