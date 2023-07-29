Российские оккупанты сообщают, что ВСУ атаковали железную дорогу между Херсонщиной и Крымом

Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

Об этом Сальдо написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ

Он утверждает, что украинские войска выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow.

По его словам, все ракеты сбила ПВО оккупантов.

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В одном месте упавшие обломки якобы "незначительно повредили будку обходчика и контактную линию".