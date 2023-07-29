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Новости Война в Украине
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Россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины, - посол Британии Симмонс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелінда,сіммонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что россияне похищают украинских детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины.

Об этом она заявила в интервью АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о ее взгляде на похищение Россией украинских детей дипломат сказала: "Вполне понятно, что россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это чрезвычайно ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий".

Симмонс отметила, что эмоционально ей достаточно сложно говорить об этом.

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Посол Великобритании считает, что Россия совершает гибридную агрессию против Украины. "Препятствование экспорту украинского зерна — это часть российской войны и вторжения в Украину. Равно как и бомбардировка украинских городов. Похищение детей также является частью российского вторжения. И в самом деле больно говорить об этом, ведь речь идет о детях конкретных людей", - добавила она.

По словам Симмонс, поскольку война в Украине продолжается уже на протяжении многих лет, то вопрос похищения детей не новый: "Похищение, кроме всего прочего, создает психологический барьер между детьми и их родителями. Мы знаем, что есть дети, вернувшиеся (из россии. — Ред.) с мнением, что воевать россиянам против Украины – это правильно".

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Поэтому перед Украиной, по ее мнению, встал не один, а два вопроса: первый — это необходимость вернуть детей в их семьи, а второй — психологическая помощь после промывания мозгов (россиянами. — Ред.).
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Топ комментарии
+14
Ну вот вам еще один повод что Украина ради выживания просто обязана освободить крым и дамбас. Иначе через пару лет у рашистов на окупированных территориях подрастет следующее поколение миллионов манкуртов которых не жалко и которых они бросят на войну с оставшейся Украиной. Так и будут всю жизнь воевать украинцами против украинцев пока на етой территории не закончатся вообще люди
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29.07.2023 18:09
+4
ни один чиновник не понес ответсвенность за то что украинские дети не были эвакуированы.
чем вообще (кроме раздач интервью и балабольства) занимается ведомство СНБО?
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29.07.2023 18:42
+4
Им похеру на своих детей.Истинная причина вывоза детей,уничтожения украинцев-очистка земли для другого народа.

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29.07.2023 19:24
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Ну вот вам еще один повод что Украина ради выживания просто обязана освободить крым и дамбас. Иначе через пару лет у рашистов на окупированных территориях подрастет следующее поколение миллионов манкуртов которых не жалко и которых они бросят на войну с оставшейся Украиной. Так и будут всю жизнь воевать украинцами против украинцев пока на етой территории не закончатся вообще люди
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29.07.2023 18:09 Ответить
Це вже відбувається. Де зараз ті діти, котрим у 2014 році було 10+ ?
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29.07.2023 20:40 Ответить
Якби у Британії був такий сусід то вони вже були б не британцями а в кращому разі малобританцями а московський улус був би вєлікобрітанієй.
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29.07.2023 18:28 Ответить
Англійці це кацапи які зуміли еволюцінувати - почитайте що вони робили з ірландцями ( до речі англійці так і не віддали Ірландії Північну Ірландію ).
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29.07.2023 18:40 Ответить
ни один чиновник не понес ответсвенность за то что украинские дети не были эвакуированы.
чем вообще (кроме раздач интервью и балабольства) занимается ведомство СНБО?
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29.07.2023 18:42 Ответить
Как османи яничар делают.
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29.07.2023 18:45 Ответить
Ну османи нічого нового не придумали - спочатку були мамлюки якими дуже часто ставали турки.
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29.07.2023 18:48 Ответить
Бахмут,аналог Вердена в первой мировой войне,под которым погибло 700 тыс. человек.
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29.07.2023 19:26 Ответить
Мой знакомый,после месячной учебки даже не успел повоевать.Ехал в колонне по дороге на Бахмут,рашисты артой разнесли всю колонну,почти никто не выжил.
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29.07.2023 19:31 Ответить
вообще-то эти пи*ары воруют детей для компенсации своих потерь.
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29.07.2023 19:07 Ответить
Им похеру на своих детей.Истинная причина вывоза детей,уничтожения украинцев-очистка земли для другого народа.

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29.07.2023 19:24 Ответить
Пока славяне погибают, другие наблюдают и плодятся.
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29.07.2023 19:53 Ответить
русские не славяне, а в большинстве угрофины, которые утратили свою идиентичность благодаря политике москвы. Есть среди русни и немного поляков, немцев, греков и дофига депортированных украинцев, которые называют себя хохлами.
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29.07.2023 20:09 Ответить
на своих - да. а вот компенсировать свои людские потери - нет. К тому же русня вымирает. Одна из причин нападения была увеличение населения европейской наружности за счет "новых" граждан с оккупированных территорий. В принципе русня в 2014 году получила около 2 млн жителей Крыма и 3-4 млн ОРДЛО.
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29.07.2023 20:05 Ответить
во первых, кремль хочет поправить демографию на рассии,
во вторых -- усыновление беспризорных детей в том числе и иностранцами -- это большой многомиллиардный бизнес в рф , еще с 90х годов.... там своя мощная мафия
и в третьих-- отдельных детей можно воспитать безродными агентами и затем отправить куда нибудь в европу или сша ....
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29.07.2023 19:46 Ответить
У этих детей украинская внешность и генетика, но их можно воспитать
проводниками "братства народов", вещающих от имени украинцев.
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29.07.2023 19:52 Ответить
ось вам два яничара https://www.youtube.com/watch?v=a5t5QBFWfFE
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29.07.2023 21:04 Ответить
Від них могли народитися не тільки захисники. Тому твердження геть невірне. Правильно - геноцид, знищення нації під корінь.
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29.07.2023 23:24 Ответить
И снова Англия среди первых - этим заявлением перечеркнуты все отговорки таких стран, как Израиль например, не признающий Голомомр как элемент геноцида . А Прутин верный наследник Сталинсих имперских идей.
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30.07.2023 05:13 Ответить
Це ж орда, їм завжди була потрібна інша кров для існування, інакше вони вироджуються.
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30.07.2023 07:02 Ответить
 
 