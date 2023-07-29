Россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины, - посол Британии Симмонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что россияне похищают украинских детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины.

Об этом она заявила в интервью АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о ее взгляде на похищение Россией украинских детей дипломат сказала: "Вполне понятно, что россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это чрезвычайно ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий".

Симмонс отметила, что эмоционально ей достаточно сложно говорить об этом.

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Посол Великобритании считает, что Россия совершает гибридную агрессию против Украины. "Препятствование экспорту украинского зерна — это часть российской войны и вторжения в Украину. Равно как и бомбардировка украинских городов. Похищение детей также является частью российского вторжения. И в самом деле больно говорить об этом, ведь речь идет о детях конкретных людей", - добавила она.

По словам Симмонс, поскольку война в Украине продолжается уже на протяжении многих лет, то вопрос похищения детей не новый: "Похищение, кроме всего прочего, создает психологический барьер между детьми и их родителями. Мы знаем, что есть дети, вернувшиеся (из россии. — Ред.) с мнением, что воевать россиянам против Украины – это правильно".

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Поэтому перед Украиной, по ее мнению, встал не один, а два вопроса: первый — это необходимость вернуть детей в их семьи, а второй — психологическая помощь после промывания мозгов (россиянами. — Ред.).