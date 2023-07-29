Россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины, - посол Британии Симмонс
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что россияне похищают украинских детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины.
Об этом она заявила в интервью АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос о ее взгляде на похищение Россией украинских детей дипломат сказала: "Вполне понятно, что россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это чрезвычайно ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий".
Симмонс отметила, что эмоционально ей достаточно сложно говорить об этом.
Посол Великобритании считает, что Россия совершает гибридную агрессию против Украины. "Препятствование экспорту украинского зерна — это часть российской войны и вторжения в Украину. Равно как и бомбардировка украинских городов. Похищение детей также является частью российского вторжения. И в самом деле больно говорить об этом, ведь речь идет о детях конкретных людей", - добавила она.
По словам Симмонс, поскольку война в Украине продолжается уже на протяжении многих лет, то вопрос похищения детей не новый: "Похищение, кроме всего прочего, создает психологический барьер между детьми и их родителями. Мы знаем, что есть дети, вернувшиеся (из россии. — Ред.) с мнением, что воевать россиянам против Украины – это правильно".
Поэтому перед Украиной, по ее мнению, встал не один, а два вопроса: первый — это необходимость вернуть детей в их семьи, а второй — психологическая помощь после промывания мозгов (россиянами. — Ред.).
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чем вообще (кроме раздач интервью и балабольства) занимается ведомство СНБО?
во вторых -- усыновление беспризорных детей в том числе и иностранцами -- это большой многомиллиардный бизнес в рф , еще с 90х годов.... там своя мощная мафия
и в третьих-- отдельных детей можно воспитать безродными агентами и затем отправить куда нибудь в европу или сша ....
проводниками "братства народов", вещающих от имени украинцев.