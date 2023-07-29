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Новости За рубежом
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Чешский министр Дворжак о вступлении Украины в ЕС: Мы всегда должны доказывать Киеву, что не покинули его, что он на правильном пути

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,євросоюз

Вступление Украины в Евросоюз в ближайшие годы будет одной из самых больших тем в ЕС

Об этом сказал чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По мнению Дворжака, сложно предположить, начнутся ли переговоры о вступлении до конца года.

"Украинцы очень положительно относятся к своему домашнему заданию и выполняют его. Продвинутся ли они достаточно далеко в октябре, чтобы начать переговоры о вступлении в декабре, я не могу вам сейчас сказать", – отметил он, имея в виду октябрьский дедлайн, когда Украина должна получить официальную оценку прогресса в проведении реформ.

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"Мы всегда должны доказывать Украине, что мы не бросили ее, что она на правильном пути, и что если она продолжит идти по этому пути, то достигнет цели, которую хочет", – добавил Дворжак.

Он также отметил, что после того, как Украина значительно приблизилась к членству в ЕС после российского вторжения, некоторые балканские страны обеспокоились, что их европейские амбиции становятся отсталыми.

По словам Дворжака, даже старые члены ЕС понимают, что Балканы нельзя потерять. Как и президент Франции Эмманюэль Макрон, министр считает, что ЕС не может позволить себе оставить регион в нестабильности, иначе может возникнуть большая проблема.
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Україна сьогодні по факту є реально потужним військовим та політичним флангом ЄС та Західного Світу.
Навряд чи Ви зможете взагалі будь-коли покинути цей фланг та жити без нього у мирі та спокою
Слава Україні!
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29.07.2023 19:17 Ответить
Героям слава !!
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29.07.2023 19:29 Ответить
Чехия помогает Украине постоянно с ремонтом бронетехники
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29.07.2023 19:55 Ответить
Да, вот только уровень жизни стран ЕС и Украины, как небо и земля. Нищета уже зашкаливает. И почему то правительство молчит об этом. Все рыночное, кроме зарплат и пенсий.
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29.07.2023 20:20 Ответить
А як вони думали?
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29.07.2023 21:16 Ответить
Давай давай, рассказывай--- как космические корабли бороздят просторы мирового океана. Мы в упоении! Поливай.
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30.07.2023 08:27 Ответить
 
 