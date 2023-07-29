Россияне 29 июля ударили ракетой по Запорожью - погибли 2 человека, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 29 июля россияне обстреляли Запорожье - погибли 2 человека, ранения получили 1 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Он отметил: "Вражеская ракета попала по открытой местности. К большому сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей.
Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета. На местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Но каждый раз, когда горят дома в наших городах, когда наши спасатели разбирают развалины в поисках убитых и раненых, я ничего не могу с собой поделать...
Око за око, зуб за зуб. Библейский принцип справедливости.
Еврейское "не желай другому того, чего не желаешь себе" трансформируется в "пожелай другому того, что он сделал тебе и твоим близким".
Я не верю в прозрение россиян. Я достаточно хорошо их знаю.
Даже если их телевизор, их источник истины, начнет нас хвалить, жалеть и любить, суть отношений не поменяется. Черного кобеля можно перекрасить, но он останется бешеным псом. Люди, воспитанные и вскормленные имперской советской идеей, всегда будут эту идею продвигать.
Поэтому я не мечтаю о мире, я мечтаю о том, чтобы это бесноватое царство хлебнуло того, что хлебнули мы.
Чтобы горели их города.
Чтобы их спасатели рылись в горячих кирпичах, разыскивая уцелевших.
Чтобы их вдовы рыдали так же, как рыдают наши.
И было бы неплохо, чтобы высшие силы умножили мои пожелания в десятки раз.
Казни египетские - это про них.
Я не злой человек, но не нахожу в сердце ни сочувствия к ним, ни жалости к тем, кого их власть пригнала на убой в Украину.
Мне есть кому сочувствовать и о ком жалеть.
Хочу только справедливости.
Чтобы им и их кремлевским хозяевам воздалось по делам, что они совершили.
Чтобы они ответили за каждую каплю крови, за каждую пролитую слезу, за каждую разрушенную судьбу, за каждую смерть, что принесла сюда Орда.
Не лживым раскаянием, а по библейски - око за око.
Это очень сложная задача, но именно ее надо исполнить.
Не месть наша цель.
Возмездие.
Ян Валетов.
а тільки око за око 😠