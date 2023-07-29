Россияне 29 июля ударили ракетой по Запорожью - погибли 2 человека, - горсовет

Вечером 29 июля россияне обстреляли Запорожье - погибли 2 человека, ранения получили 1 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Он отметил: "Вражеская ракета попала по открытой местности. К большому сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей.

Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета. На местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы.

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