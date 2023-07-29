Россия планирует ускорить приближение школ на оккупированных территориях к стандартам РФ: хотят выдавать аттестаты российского образца, - Центр нацсопротивления

Российские оккупанты планируют ввести новые стандарты сертификации и аккредитации учреждений школьного образования.

Об этом сообщили в Центре нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационная администрация на ВОТ Запорожской области получила указание от "федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ" о введении новых стандартов сертификации и аккредитации учреждений школьного образования.

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В частности, предполагается, что до конца текущего года оккупанты и коллаборанты "аккредитуют" около 1300 учебных учреждений, которые могут после этого выдавать выпускникам школьные аттестаты российского образца.

По замыслу Кремля такой шаг позволит привлечь большее количество молодежи на ВОТ к поступлению в российские вузы", - говорится в сообщении.