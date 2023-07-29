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Россия планирует ускорить приближение школ на оккупированных территориях к стандартам РФ: хотят выдавать аттестаты российского образца, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа

Российские оккупанты планируют ввести новые стандарты сертификации и аккредитации учреждений школьного образования.

Об этом сообщили в Центре нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационная администрация на ВОТ Запорожской области получила указание от "федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ" о введении новых стандартов сертификации и аккредитации учреждений школьного образования.

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В частности, предполагается, что до конца текущего года оккупанты и коллаборанты "аккредитуют" около 1300 учебных учреждений, которые могут после этого выдавать выпускникам школьные аттестаты российского образца.

По замыслу Кремля такой шаг позволит привлечь большее количество молодежи на ВОТ к поступлению в российские вузы", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+4
...это распространение мокшанской заразы...
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29.07.2023 21:38
+2
Єдине що може наразі планувати кацапія це як злазити з пляшки на яку вона невдовзі сяде
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29.07.2023 20:57
+2
Росийская школа
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29.07.2023 21:03
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Єдине що може наразі планувати кацапія це як злазити з пляшки на яку вона невдовзі сяде
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29.07.2023 20:57 Ответить
Окучують -- як путя заповів -- колись звільним
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29.07.2023 20:59 Ответить
Хероватая новость. Косвенно комментирует (по крайней мере, на сегодняшний день) наше контрнаступление.
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29.07.2023 20:59 Ответить
Росийская школа
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29.07.2023 21:03 Ответить
РОСИЙСКАЯ ШКОЛА
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29.07.2023 21:05 Ответить
Так і старають швиденько насаджати свій рузкій мір! Повбивала б кацапурів!
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29.07.2023 21:32 Ответить
Тільки ми весь час в демократію зі всіма граємося, а потім проблеми розгрібаємо.
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29.07.2023 21:53 Ответить
ЗЕОБОРОТНЯ и всех его назначенцев ,подготовивших МОМЕНТАЛЬНУЮ ОККУПАЦИЮ ЮГА( Ермака , Баканова, Наумова,Тарана , демченко …) ПОД ТРИБУНАЛ , СТ 111 полная конфискация , НО ВСЕ , КАК ПРИГОВОРЁННЫЕ , продолжают наблюдать , как дают время оккупантам загнездиться , обвинять во всем партнеров , а сами МАРАДЕРЯТ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ и даже на аптечках для бойцов зарабатывают , подсовывая пустышки ! ЭТА БАНДА ГОРАЗДО ХУЖЕ нацистов паРаши ,УБИВАЮТ СВОИХ ( конечно для них мы расходный материал )
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30.07.2023 07:51 Ответить
...это распространение мокшанской заразы...
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29.07.2023 21:38 Ответить
Ого , які замашки. А вони там аж стільки протримаються? Чи є вже договорняк з ОПою?!
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29.07.2023 21:51 Ответить
А ми сильно хочемо прискорити смерть кацапам , які
припхалися на украінську землю !!
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29.07.2023 21:59 Ответить
Когда подойдут ВСУ, россияне увезут детей в РФ. Тяжело будет доставать их потом оттуда, искать. Рашисты устроят скандал "чо вы делаете, фошисты, у них теперь новые родители, они не хотят снова в Украину, им тут хорошо".
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29.07.2023 22:00 Ответить
вся эта ерунда работать не будет. Это называется насилие над детьми и насильная русификация. Это еще омерзительнее чем фашизм.
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30.07.2023 00:37 Ответить
Росія планує прискорити наближення шкіл на окупованих територіях до стандартів РФ

Стандарти РФ:



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29.07.2023 22:42 Ответить
эпические долбодятлы ) они что, пытаются так грехи замолить? )
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30.07.2023 00:36 Ответить
всі ці кацапські «стандарти» мають на меті лише психологічний вплив на населення

українці мають вистояти і дочекатися зсу
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30.07.2023 00:40 Ответить
надо в ООН поднять вопрос о насилии над детьми осуществляемым оккупационными властями дурашки. И немедленно поднять вопрос по странам ООН о прекращении признания каких либо дипломов РФ в ЕС и США и мире. Приравнивая их к отсутствию вообще какого либо образования.
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30.07.2023 00:41 Ответить
 
 