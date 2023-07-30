США закупят для Украины терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать, - The New York Times
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Министерство обороны США закупит у SpaceX для Украины терминалы Starlink, которые основатель компании Илон Маск не сможет отключать по собственному желанию.
Об этом идет речь в статье The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Отмечается, что в июне 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин одобрил соглашение Пентагона о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.
По словам двух источников, согласно договору Пентагон получает контроль над настройками того, где работает интернет-сигнал Starlink на территории Украины, чтобы эти новые устройства могли реализовать ключевые возможности и миссии.
Очевидно, это было сделано для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций, не опасаясь, что связь будет прервана.
Издание напоминает, что Маск отключал доступ к некоторым терминалам Starlink в Украине.
По информации двух источников, в конце 2022 года около 1300 терминалов Starlink, приобретенных через британского поставщика, перестали работать в Украине после того, как правительство не имело возможности вносить ежемесячную плату в размере $2500 за каждый.
Сообщается, что доступ к Starlink также изменялся в зависимости от хода войны, поскольку Россия завоевывала территории, а Украина боролась за их возвращение.
По мере того как линия фронта изменялась, Маск использовал геозоны, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой. SpaceX использует данные о местонахождении, собранные его службой, для обеспечения соблюдения ограничений геозоны.
"Это вызвало проблемы. Когда осенью украинские войска попытались отбить такие города, как Херсон, в районах, контролируемых Россией, для связи им понадобился доступ в Интернет. Федоров и военные направили Маску и сотрудникам SpaceX письма с просьбой возобновить сервис в районах, где наступала армия", – говорится в статье NYT.
Пожалуйста, подождите...
наступна - питання вирішене.
Цікаво, скільки коштує доступ до налаштувань? ))
із ким, ти, ілона маск, шо за маска-шоу?
Маск не має тих грошей на рахунках, та не отримує ніяких прибутків з продажу Тесл, тому сплачує 0 податків. Натомість прибутків він отримує опціони на акції, і коли ціна акцій зростає, він ніколи їх не продає, фіксуючи прибутки, а просто йде до банку, та бере там під ту поточну ринкову капіталізацію і той зріст кредит. Іншими словами Маск має свої гроші лише папері. Так роблять всі заможні люди в світі, тому, як раз, з мозоком у Маска краще за будь-кого.
" пули в лоб ему не хватает"
Не влаштував би Маск свої космічні бізнес авантюри, не було б вам і Старлінків, а був би "чупа-чупс" Тому, навіть проста логіка вказує на абсурдність ваших зауважень.
P.S. Боже, позбав Україну усіх шарікових, та й решта ідіотів.
тобто,якби Маск не створив свого часу і не реалізував цей проект?
У всього дві сторони медалі - так, мас мудак, але талановитий мудак.
Але, мова навіть не про те мудак він чи ні - від людина, що коштує 247 млрд. доларів. Єдині хто може на нього впливати, це США (+ акціонери, але це не головне). Ми для нього ніхто. А от те що станом на 2023р. ледь не увесь зв'язок ЗСУ лежить на апаратах (послугах) компанії, що належить людині, на яку у нас 0% впливу, оце погано. І його погляди ситуацію не покращують. Вже є проблеми, з Кримом, тощо. А якщо він завтра оголосить всю нашу війну ескалацією і відключить всі термінали (окрім декількох сотень, поставлених урядом США)? Що тоді?
Потрібно уже зараз звертати увагу на його конкурентів, нехай вони і відстали, "складати яйця в одну корзину", може погано закінчитись.
Він заробить грошей і вирішить якісь питання з урядом, ми отримали звʼязок, дійсно, витрати Пентагону зростуть - могли би де інше ці кошти стати в нагоді…
А його погляди? Нам пощастило що США наш союзник, що Маск - громадянин США і залежний від США, і нічого він не вимкне бо націоналізують у цілях національної безпеки США, як варіант.
А на носі вибори в США, Маск за Трампа, що обіцяє "за день закінчити війну". Знову таки тронути Маска - отримати крики, на кшталт "Байден втручається в комерційну діяльність", тобто до виборів йому ймовірно нічого не буде. Коротко кажучи, чудово, що Старлінк у нас є, чудово, що він працює, але погано, що це з певною ймовірністю величезна проблема в можливому майбутньому.
А кщо в США хтось вирішить «звернути» допомогу, то питання зі старлінками стане 30м по актуальності.
А всім іншим раджу не шукати собі кумирів - он як нахвалювали Маска, може хоч тепер до когось дійшло, що для нас увесь його Старлінк, регулюється його власними уявами, бажаннями, та поглядами. А враховуючи саме його погляди..... ну його нафіг. Хоч би скоріше з'явився реальний його конкурент, бо він схоже, хоче підгребти під себе ледь не увесь інтернет і закінчиться це - "тут мої хейтери, відключу я їм зв'язок". Монополії це зло, а монополії керовані "дивною" людиною з великим его - зло в квадраті.
P.S. Я розумію наскільки є важливим Старлінк в ЗСУ, але це постійна потенційна "бомба", яка може "рвонути" пор бажанню однієї лише людини. Але поки варіантів немає.
Ядерна енергія - це атомні реактори, але ж і атомна бомба. Термоядерна енергія - це водородна бомба, але ж і майбутній термоядерний реактор. Прогрес не зупиниш, але треба морально рости, щоб за моральним рівнем відповідати новим технологіям.
Космосом Маск займається не за свої гроші, а за бюджетні. Майстер "вигравати тендери". І чи чисто там з тими виграшами? Трамп показав, що США вже не те, яке було раніше.
Почитайте Вікіпедію, чому так з бомбою відбулось і скільки жертв могло бути, якби цього не сталось... до речі - Сталін готувався після 45го воювати далі. І, я надіюсь ви ж пам'ятаєте про те, що це не Америка перша напала на Японію, про кількість жертв в Перл Харбор, думаю, пам'ятаєте?
А США тримають його міцно за....., порушення в біржовій діяльності, гибель людей з автопілотами Тесли, похабне відношення до рядових робітників, дозволи на космічні запуски, контракти на запуски військових супутників, багатомільярдні контракти для Пентагону та держслужб. Всі ці, та інші моменти дають можливість американцям не сильно зважати на "хотєлки" Маска і отримувати від нього потрібні їм послуги. А от ми, чи то Австралія, чи то Японія..... не маємо можливостей так ефективно "приводити його до свідомості", тому і знаходимося в ситуації жебрака на площі. Он навіть ЄС уже хоче свій супутниковий зв'язок, бо в глобальному плані, бачили вони Маска.....
щоб не дай Боже Крим не звільнили"щоб не було ескалації це верх цинізму. Бо саме з Криму росіяни обстрілюють південні міста України. Там дуже вигідне розташування для їх Оніксів (долітають до Одеси раніше чим їх виявлять). І не тільки. Бажаю йому щоб його конкуренти в області зв'язку обійшли і розорили.
Здається - Ви теж вмієте знаходити правільні болти на всякі хитрі гайки!
Це дещо різні справи.
І у політиці та військовій справі надіятись на такого партнера необачно, не маючи запасного варіанту.
імовірно, якби цей південноамериканець не жив у США і його бізнес не був розташований на їх території, то його ультиматуми Україні щодо визнання окупації і і анексії української території Пуйлом були б ще нахабнішими
він тут регулярно сре.
звичайний мосКАЛь. від слова КАЛ!
тобто ти хочеш сказати, що в мосКАЛів НЕМА НІЧОГО СВОГО????
Карочє, мав би відповідні кошти, то Теслу у його кампанії не купував би. Хто ше у ньому не розчарувався, то це станеться невдовзі.