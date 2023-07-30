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МВД (9219) обстрел (20073) Сумы (826)

В результате российского удара по корпусу учебного заведения в Сумах погиб 1 человек, 5 - травмированы, - МВД. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По предварительным данным, один человек погиб и пятеро получили ранения, в результате ракетного удара российских оккупантов по учебному заведению в Сумах вечером 29 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает МВД.

В сообщении отмечается: "Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению.

На месте происшествия работают необходимые службы. Предварительно известно о по меньшей мере 1 погибшей и 5 раненых гражданских лицах.

Идет ликвидация последствий пожара".

Также читайте: Россия нанесла ракетный удар по Сумам. Пострадало учебное заведение, - ОВА

В результате российского удара по корпусу учебного заведения в Сумах погиб 1 человек, 5 - травмированы, - МВД 01
В результате российского удара по корпусу учебного заведения в Сумах погиб 1 человек, 5 - травмированы, - МВД 02
В результате российского удара по корпусу учебного заведения в Сумах погиб 1 человек, 5 - травмированы, - МВД 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
а зелені покидьки серіали знімають
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30.07.2023 02:50
+6
**** де наші ракети? чому ми не вбиваємо цих **** в їніх домівка в ночі?
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30.07.2023 02:28
+4
В Сумах уже давным-давно нет артиллерийского училища. Методичку поменяй.
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30.07.2023 11:14
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Канікули. Вечір. Хто може перебувати в закладі освіти в такий час і що вони там роблять?
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30.07.2023 01:36 Ответить
Случайные прохожие могут быть. Насколько я понимаю это здание находилось среди жилого квартала.
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30.07.2023 01:58 Ответить
заклад освіти наповнений багатьма наочними посібниками...і на канікулах тоже...їх треба охороняти
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30.07.2023 06:02 Ответить
В Сумах уже давным-давно нет артиллерийского училища. Методичку поменяй.
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30.07.2023 11:14 Ответить
ти дурень, цей будинок за 8-10км від артвчища в другому кінці Сум.
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30.07.2023 14:02 Ответить
яке артучилище?? це звичайне ПТУ
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30.07.2023 11:32 Ответить
Уроды, бьют по жилым кварталам. Гореть им в ад
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30.07.2023 01:48 Ответить
**** де наші ракети? чому ми не вбиваємо цих **** в їніх домівка в ночі?
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30.07.2023 02:28 Ответить
Не можна, партнери не підтримують удари по росії
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30.07.2023 05:34 Ответить
Асфальтом кидай.. Зато поржем
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30.07.2023 06:31 Ответить
а зелені покидьки серіали знімають
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30.07.2023 02:50 Ответить
Дырявое ПВО,которое пропустило крылатую ракету и надежная система оповещения,которая включилась после прилета
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30.07.2023 06:17 Ответить
тут еще надо брать во внимание,что это приграничный город с кацапстаном
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30.07.2023 07:27 Ответить
Саме так, до мордору менше 40 км. Пишуть, що ракета нібито йшла дуже низько, а на такій висоті ППО важко зафіксувати ціль
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30.07.2023 09:40 Ответить
я бачив як летіла , дуже низько.
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30.07.2023 14:07 Ответить
Це свідомий геноцид українського народу ,ворог щоденно вбиває українців руйнує наші міста і села .
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30.07.2023 07:23 Ответить
Вже пишуть 2 загинуло, 20 ранених, три в лікарні.
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30.07.2023 13:58 Ответить
вже 23 поранених.
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30.07.2023 14:04 Ответить
Кадетські школи-ліцеї існують і у Бєлгороді, там же й інститут МВС є, тобто око за око має бути, як вчив Мойсей.
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30.07.2023 17:26 Ответить
 
 