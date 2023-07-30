В результате российского удара по корпусу учебного заведения в Сумах погиб 1 человек, 5 - травмированы, - МВД. ФОТОрепортаж
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По предварительным данным, один человек погиб и пятеро получили ранения, в результате ракетного удара российских оккупантов по учебному заведению в Сумах вечером 29 июля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает МВД.
В сообщении отмечается: "Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению.
На месте происшествия работают необходимые службы. Предварительно известно о по меньшей мере 1 погибшей и 5 раненых гражданских лицах.
Идет ликвидация последствий пожара".
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