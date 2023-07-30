В результате российского удара по корпусу учебного заведения в Сумах погиб 1 человек, 5 - травмированы, - МВД. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, один человек погиб и пятеро получили ранения, в результате ракетного удара российских оккупантов по учебному заведению в Сумах вечером 29 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает МВД.

В сообщении отмечается: "Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению.

На месте происшествия работают необходимые службы. Предварительно известно о по меньшей мере 1 погибшей и 5 раненых гражданских лицах.

Идет ликвидация последствий пожара".

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