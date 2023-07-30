За сутки - 36 боевых столкновений, на Лиманском и Марьинском направлениях Силы обороны сдерживают врага, а на Мелитопольском и Бердянском продолжают наступление, - Генштаб

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 33 авиационных удара и произвел 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне ночью нанесли очередной удар иранскими ударными БПЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них - Николаевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Будивельное, Волфино Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Огурцово и Тихое Харьковской области.

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На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестово, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба.

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На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Георгиевки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Елизаветовка, Отрадное, Благодатное, Макаровка, Ровнополь, Старомайорское и Вольное Поле Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Орехова Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаревка, Антоновка, Тягинка, Михайловка Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.