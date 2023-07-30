Общие боевые потери РФ с начала войны – около 245 700 человек (+480 за сутки), 4205 танков, 4795 артсистем, 8178 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Силы обороны уничтожили около 245,7 тысяч российских захватчиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 245 700 (+480) человек ликвидировано;
танков ‒ 4205 (+14) ед,
боевых бронированных машин – 8178 (+11) ед;
артиллерийских систем – 4795 (+9) ед;
РСЗО – 698 (+0) ед;
средства ПВО – 459 (+1) ед;
самолетов – 315 (+0) ед;
вертолетов - 311 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4);
крылатые ракеты – 1347 (+0);
корабли/катера - 18 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн - 7275 (+28) ед;
специальная техника – 711 (+1).
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