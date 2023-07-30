Общие боевые потери РФ с начала войны – около 245 700 человек (+480 за сутки), 4205 танков, 4795 артсистем, 8178 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Силы обороны уничтожили около 245,7 тысяч российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 245 700 (+480) человек ликвидировано;

танков ‒ 4205 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 8178 (+11) ед;

артиллерийских систем – 4795 (+9) ед;

РСЗО – 698 (+0) ед;

средства ПВО – 459 (+1) ед;

самолетов – 315 (+0) ед;

вертолетов - 311 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4);

крылатые ракеты – 1347 (+0);

корабли/катера - 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7275 (+28) ед;

специальная техника – 711 (+1).

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