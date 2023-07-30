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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15319) ликвидация (1920) уничтожение (3797)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 245 700 человек (+480 за сутки), 4205 танков, 4795 артсистем, 8178 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Силы обороны уничтожили около 245,7 тысяч российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 245 700 (+480) человек ликвидировано;

танков ‒ 4205 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 8178 (+11) ед;

артиллерийских систем – 4795 (+9) ед;

РСЗО – 698 (+0) ед;

средства ПВО – 459 (+1) ед;

самолетов – 315 (+0) ед;

вертолетов - 311 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4);

крылатые ракеты – 1347 (+0);

корабли/катера - 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7275 (+28) ед;

специальная техника – 711 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 245 700 человек (+480 за сутки), 4205 танков, 4795 артсистем, 8178 бронированных машин 01

Автор: Анастасія Потіха
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Десь кацапи поперли у танкову атаку - 14 танків відразу вибили їм.
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30.07.2023 09:30 Ответить
все на купянском направлении,сходили в атаку колоннами))))....правда оказалось и мы такой херней иногда занимаемся(
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30.07.2023 10:24 Ответить
Кацапы как тараканы, одного раздавишь прибегут двое
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30.07.2023 10:03 Ответить
Поясніть мені, будьте ласкаві. Вже є у нас й касетні бомби, а дохлих кацапів менше. Чому так?
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30.07.2023 11:04 Ответить
Тому що в нас і були касетні **********. І ми ними користувались. США надало касетні **********, бо номенклатура осколково-фугасних вичерпується, а темпи виробництва ще не досягли позначки "ВСУ не може вистрілювати більше, ми почали відновлювати склади".

Це не означає, що снарядів катма. Це означає, що відповідальні за склади занепокоїлися ти, що склади схудли за рік на 10%.
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30.07.2023 12:06 Ответить
Дякую.
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06.08.2023 15:46 Ответить
артилерії дуже мало щось
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30.07.2023 11:35 Ответить
Вантажівок та автоцистерн зате... Якщо нічим заряджати гармати, та не на чому тягнути причепні гаубиці чи нічим заправляти ті тягачі - то ще краще! Більше кинуть під час драпака, як під Ізюмом.
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30.07.2023 12:09 Ответить
 
 