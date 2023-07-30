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ПВО уничтожила 4 ударных и 4 разведывательных БПЛА, - Воздушные Cилы ВСУ. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью 30 июля 2023 г. противник атаковал с юго-восточного направления четырьмя ударными БПЛА "Shahed-136/131".

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Силами и средствами Воздушных Cил все вражеские БПЛА уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла до 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также 29 июля противовоздушной обороной были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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ПВО уничтожила 4 ударных и 4 разведывательных БПЛА, - Воздушные Cилы ВСУ 01
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