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По Херсонской области враг за прошлые сутки выпустил 313 снарядов, есть раненые

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

29 июля российская армия совершила 69 обстрелов Херсонской области, два человека получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки враг совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда", - говорится в сообщении.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода в Херсоне. Два человека получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты расширяют свою сеть информаторов на оккупированной части Херсонщины, - Центр нацсопротивления

Автор: Анастасія Потіха
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