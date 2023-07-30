По Херсонской области враг за прошлые сутки выпустил 313 снарядов, есть раненые

29 июля российская армия совершила 69 обстрелов Херсонской области, два человека получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки враг совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда", - говорится в сообщении.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода в Херсоне. Два человека получили ранения.

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