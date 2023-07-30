Россияне третий раз за месяц атаковали остров Змеиный в Черном море, - ОК "Південь"

Российские оккупанты снова атаковали остров Змеиный.

Об этом сообщили в ОК "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

"Тактической авиацией враг в Черном море третий раз атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца", - говорится в сообщении.

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