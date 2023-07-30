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Россияне третий раз за месяц атаковали остров Змеиный в Черном море, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты снова атаковали остров Змеиный.
Об этом сообщили в ОК "Південь", информирует Цензор.НЕТ.
"Тактической авиацией враг в Черном море третий раз атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца", - говорится в сообщении.
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+13 Gary Grant
показать весь комментарий30.07.2023 09:44
+10 5 копійок
показать весь комментарий30.07.2023 09:45
+7 Сергей Муляр 01baaef9
показать весь комментарий30.07.2023 09:55
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Але навіть якщо б там хтось був, то нам би це точно ніхто б не сказав.
Звали її Іпполiта.
У різний час було три експедиції археологів, якi хотіли відкрити її могилу...
Але геть усі загинули, всі до одного, живим не залишився нiхто.
Після цих випадків досі не знайшлося жодного смiливого, хто б хотів повторити це.