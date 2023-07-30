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Россияне третий раз за месяц атаковали остров Змеиный в Черном море, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Российские оккупанты снова атаковали остров Змеиный.

Об этом сообщили в ОК "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

"Тактической авиацией враг в Черном море третий раз атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Руководитель ЦСО "А" СБУ Хмара рассказал о спецоперации по освобождению острова Змеиный. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Здоровий глузд.
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30.07.2023 09:44
+10
Залякують зерновий коридор.
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30.07.2023 09:45
+7
Можливо зеленського з будановим шукають там досі 😆
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30.07.2023 09:55
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Що вони там атакують?
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30.07.2023 09:42 Ответить
Здоровий глузд.
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30.07.2023 09:44 Ответить
Хм, там же нікого немає. Атакують ''те'' що не може влупити у відповідь. Така кацапська ''скрєпа''.
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30.07.2023 09:43 Ответить
Ну - якийсь "пост спостереження там стоять може Просто повинен! І не просто "матрос з "біноклями", а пост з РЛС, тепловізором, хорошою оптикою та вузлом зв"язку Кацапи ж не поголовно - ідіоти! От і стараються по цій інфраструктурній системі нанести удар - хоч "наосліп"!
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30.07.2023 10:05 Ответить
Я теж думаю, що там нікого нема.

Але навіть якщо б там хтось був, то нам би це точно ніхто б не сказав.
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30.07.2023 12:53 Ответить
Били по скелі?
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30.07.2023 09:43 Ответить
Понты.. Типо "фсё под контролем".
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30.07.2023 09:43 Ответить
Залякують зерновий коридор.
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30.07.2023 09:45 Ответить
Решили с похмелья утопить остров?
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30.07.2023 09:46 Ответить
Пробують острів потопити чи що, то хай флот підганяють та пробують, буде вперше в історіі коли острів втопить хоч одно корито!
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30.07.2023 09:46 Ответить
Можливо зеленського з будановим шукають там досі 😆
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30.07.2023 09:55 Ответить
Та давайте туда искандеры и ониксы, не мелочитесь
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30.07.2023 10:01 Ответить
путлєр - це реїнкарнація гітлера. Шукає щит Ахіла..але якось по дурному..
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30.07.2023 10:03 Ответить
Адік обідився на тебе, каже шо то ні який не фюрер, то звичайний фраєр! Шо він там шукає тільки чорту відомо, але був дан наказ доказати що стародавні руіни грецьких селищ в криму то є рюське город, скоро буде вимагати щоб доказали шо чорне та азовське моря викопали не величні укри, а величне рюськи, притому не лопатами, а лаптями!
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30.07.2023 10:53 Ответить
Адік образився? То у тебе є зв'язок з Пеклом?
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30.07.2023 11:10 Ответить
Ну ми як нацисти маємо відлічати шелуху від зерна, ну шож ви так 🤣🤣 Но адіку точно би не сподобалося шо його рівняють з цим 😆 І як шо шо то то був жарт!
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30.07.2023 11:23 Ответить
а він існує?
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30.07.2023 10:54 Ответить
Це як чаша Грааля, ящик Пандори, спис Долі, пояс царици амазонок
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30.07.2023 11:08 Ответить
Все то фігня, він пробиває шлях до шамбали!
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30.07.2023 11:10 Ответить
Тоді він точно береги сплутав..
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30.07.2023 11:13 Ответить
а...
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30.07.2023 11:23 Ответить
Царицю амазонок поховано 20 км на південь від Мелітополя.
Звали її Іпполiта.
У різний час було три експедиції археологів, якi хотіли відкрити її могилу...
Але геть усі загинули, всі до одного, живим не залишився нiхто.
Після цих випадків досі не знайшлося жодного смiливого, хто б хотів повторити це.
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30.07.2023 13:04 Ответить
То я ж не кажу, що всі артефакти на Зміїному)
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30.07.2023 13:06 Ответить
"закинувши в районі острова дві авіабомби" - що значит закинули? Новоязію підхопили від кацапів?
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30.07.2023 10:31 Ответить
Ну, це підходить для плануючих авіабомб - закинули, розвернулись і назад. Не скидали ж вони ці бомби прямо над островом?
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30.07.2023 10:45 Ответить
Дають зрозуміти, що знищать наші засоби враження, якщо ми скористаємось проходом морем біля Румунії/Болгарії - вперлись у можливість експорту нашого зерна. Вирішили задавити нас економічно.
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30.07.2023 10:42 Ответить
Русский военный самолёт, иди н***й!
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30.07.2023 11:03 Ответить
Бедные змеи
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30.07.2023 11:17 Ответить
Просто так не хреначили бы. Значит что-то или кто-то там есть.
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30.07.2023 11:49 Ответить
Напоминает рассуждения типа "путин єтого не дєлал, паскольку єму єта не вігадна"
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30.07.2023 12:58 Ответить
 
 