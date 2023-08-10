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Артиллерия бригады ДШВ ликвидировала оккупантов в Бахмуте в районе "Аллеи роз". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины ликвидировали российских военных в городе Бахмут, в районе "Аллеи роз".
Как информирует Цензор.НЕТ, съемку уничтожения оккупантов опубликовал в телеграме народний депутат Юрий Мисягин.
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є в них і філософська пісня "дали п#зди", про наше все
Місто епоха незламності, буде одне з найкращих в Україні.
Прямісінько до кобздона контрамарку.