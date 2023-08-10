РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5210 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
18 797 22
война (47303) Бахмут (Артемовск) (1544)

Артиллерия бригады ДШВ ликвидировала оккупантов в Бахмуте в районе "Аллеи роз". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины ликвидировали российских военных в городе Бахмут, в районе "Аллеи роз".

Как информирует Цензор.НЕТ, съемку уничтожения оккупантов опубликовал в телеграме народний депутат Юрий Мисягин.

Читайте: ВСУ продолжили движение на южном фланге вокруг Бахмута, - Маляр
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Працює артилерія, їб***ть пацани
показать весь комментарий
30.07.2023 09:48
+21
Одним кацапом менше, а вторий насрав в штани.
показать весь комментарий
30.07.2023 09:52
+18
Бігають як таргани.
показать весь комментарий
30.07.2023 09:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бігають як таргани.
показать весь комментарий
30.07.2023 09:48 Ответить
Видео чётко зафиксировало акт махровой русофобии!
показать весь комментарий
30.07.2023 21:13 Ответить
Працює артилерія, їб***ть пацани
показать весь комментарий
30.07.2023 09:48 Ответить
Одним кацапом менше, а вторий насрав в штани.
показать весь комментарий
30.07.2023 09:52 Ответить
По перше не вторий а другий по друге можно було б ще.
показать весь комментарий
30.07.2023 10:38 Ответить
І по третє з пісні слів не викинеш
показать весь комментарий
30.07.2023 10:54 Ответить
співає група "Пирятин"

є в них і філософська пісня "дали п#зди", про наше все
показать весь комментарий
30.07.2023 15:34 Ответить
От жеж бляха муха, а херло каже шо ніякого прогресу немає у ЗСУ, а вон шо, вже гатят мінометами по АРТЕМОВКУ, лажа якась виходить, африканці не дарма зрозуміли шо фраєрок порожняк гонить!
показать весь комментарий
30.07.2023 09:50 Ответить
Для міномета занадто потужний вибух. Скоріш за все танк, або 122 мм
показать весь комментарий
30.07.2023 10:22 Ответить
Танк зразу відкидуй, ніхто туда танки та людей пускати не буде, немає сенсу просто, є можливість доставати мінами або снарядами, будуть так вибивати, переріжут шляхи снабжіня ті самі здадуться, або як каже їх методічка, гранату під бронік та баняк донизу до упора!
показать весь комментарий
30.07.2023 10:43 Ответить
Рашисти прадалжают сваіх нє брасать...
показать весь комментарий
30.07.2023 09:51 Ответить
Тепер перейменувати на ''алея кацапських жмуриків''.
показать весь комментарий
30.07.2023 09:58 Ответить
В Бахмуті були якісь важливі підприємства ? Цікаво, чи будуть його взагалі відбудовувати.
показать весь комментарий
30.07.2023 10:07 Ответить
Звісно ,що будемо відбудовувати. За нього стільки крові пролили українські лицарі.
Місто епоха незламності, буде одне з найкращих в Україні.
показать весь комментарий
30.07.2023 10:43 Ответить
Артемсіль
показать весь комментарий
30.07.2023 12:06 Ответить
Рядом - в Соледаре
показать весь комментарий
30.07.2023 12:14 Ответить
Гіпс, сіль, вина тощо. Непогана була економіка з первинним виробництвом. Тому - буде відновлене обов'язково. Це не нерентабельне вугілля в пластах по 20-30см...
показать весь комментарий
30.07.2023 12:16 Ответить
Шампан робили. Артемівське вино ігристе.
показать весь комментарий
30.07.2023 11:10 Ответить
Це точно, був час коли туди (ще Артемівськ був) з Сєвєродонецька по шампанське їздили ...
показать весь комментарий
30.07.2023 12:53 Ответить
кієвскій рєжим = давай ще !
показать весь комментарий
30.07.2023 10:13 Ответить
Здохлому кацапу бажаю здоров'я і гарного настрою!
показать весь комментарий
30.07.2023 10:41 Ответить
Козирно!

Прямісінько до кобздона контрамарку.
показать весь комментарий
30.07.2023 17:51 Ответить
 
 