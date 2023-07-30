В Беларусь наемники ППК "Вагнер" прибывают почти без тяжелой военной техники, - британская разведка. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Беларуси зафиксировано пребывание нескольких тысяч "вагнеровцев", в лагерях они находятся без тяжелой военной техники.
Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Спутниковые снимки показывают, что с середины июля на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств. "Вагнеровцы" базируются в палаточном лагере вблизи села Цель, там обнаружено около 300 палаток и 200 автомобилей.
"Отдельные сообщения свидетельствуют, что большинство видимых транспортных средств – это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин, – говорят аналитики.
При этом они отмечают, что остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, используемой "Вагнером" в Украине. В частности, существует реальная возможность, что НПК была вынуждена вернуть ее российским военным.
"Способность "Вагнера" содержать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут являться ключевыми факторами его будущей боеспособности", - отмечают эксперты.
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ну, і одна дамба вже підірвана і нічо, з путіним все ще ведуть переговори
Максимум провокації - це все на що здатні
а країни нато до лукашенка звертатимуться?
раніше україну з білорусі обстрілювали ракетами і шахедами, ввезеними через вірменію, а народ тут каже нє то наші друзі...з виборів 19-го року так і не провітрились голови
Т.з. "пригожинський бунт" - то була "біла ворона", "уловка для дурнів". Насправді то був привід для перекидання регуярних російських військ у Білорусію з метою атакувати звідти Україну. Єдина надія, що наші Полководці (Залужний, Наєв, Тарнавський, Сирський ) це передбачили і вжили заходів...
Жодної віри клоуну,представникам жОПи, будановим-даніловим і пи.даболам і пи.даболкам з числа "речників" і "речниць"!