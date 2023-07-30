В Беларусь наемники ППК "Вагнер" прибывают почти без тяжелой военной техники, - британская разведка. ФОТО

В Беларуси зафиксировано пребывание нескольких тысяч "вагнеровцев", в лагерях они находятся без тяжелой военной техники.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Спутниковые снимки показывают, что с середины июля на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств. "Вагнеровцы" базируются в палаточном лагере вблизи села Цель, там обнаружено около 300 палаток и 200 автомобилей.

"Отдельные сообщения свидетельствуют, что большинство видимых транспортных средств – это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин, – говорят аналитики.

При этом они отмечают, что остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, используемой "Вагнером" в Украине. В частности, существует реальная возможность, что НПК была вынуждена вернуть ее российским военным.



"Способность "Вагнера" содержать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут являться ключевыми факторами его будущей боеспособности", - отмечают эксперты.

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