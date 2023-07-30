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В Беларусь наемники ППК "Вагнер" прибывают почти без тяжелой военной техники, - британская разведка. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Беларуси зафиксировано пребывание нескольких тысяч "вагнеровцев", в лагерях они находятся без тяжелой военной техники.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Спутниковые снимки показывают, что с середины июля на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств. "Вагнеровцы" базируются в палаточном лагере вблизи села Цель, там обнаружено около 300 палаток и 200 автомобилей.

"Отдельные сообщения свидетельствуют, что большинство видимых транспортных средств – это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин, – говорят аналитики.

При этом они отмечают, что остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, используемой "Вагнером" в Украине. В частности, существует реальная возможность, что НПК была вынуждена вернуть ее российским военным.

В Беларусь наемники ППК Вагнер прибывают почти без тяжелой военной техники, - британская разведка 01
"Способность "Вагнера" содержать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут являться ключевыми факторами его будущей боеспособности", - отмечают эксперты.

Также читайте: "Вагнеровцы" продолжают прибывать на территорию Беларуси, - Госпогранслужба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
зброя приїде по ЖД, чи ви думали вони прямо на танках їхатимуть. потрібно готуватись до провокацій на західному кордоні. Ціль не польща, ціль Україна і шляхи постачання зброї.
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30.07.2023 10:21
+3
А на Киів ! Не допускаеш? КОКО до кордону?
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30.07.2023 10:09
+3
А боєзапас, техніку та продукти теж катерами ? . Головне у війні логістика. Бойова група може пройти і зайняти що хочеш . Але без постачання - протримається - кілька днів . І чим більше угрупування - тим більше потрібно снаряги .
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30.07.2023 11:00
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У них две дороги или в Африку или опять на Москву если власть зашатается.
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30.07.2023 10:04 Ответить
А на Киів ! Не допускаеш? КОКО до кордону?
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30.07.2023 10:09 Ответить
По мінних полях , без важкої техніки - хороший спосіб покінчити життя самогубством
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30.07.2023 10:19 Ответить
на катерах пінської флотилії по київському вдсх....а хвальоний центр десна знову мовчки проковтне такий транзіт під вікнами...
ну, і одна дамба вже підірвана і нічо, з путіним все ще ведуть переговори
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30.07.2023 10:26 Ответить
А боєзапас, техніку та продукти теж катерами ? . Головне у війні логістика. Бойова група може пройти і зайняти що хочеш . Але без постачання - протримається - кілька днів . І чим більше угрупування - тим більше потрібно снаряги .
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30.07.2023 11:00 Ответить
похоже до дамби ти ще не осилив...а от вони осилять і що тоді?
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30.07.2023 11:13 Ответить
враховуючи рівень прикордонної охорони.....вагнери будуть уже десь у Димері і Вишгороді,а прикордонна служба авторитетно заявлятиме,що загроза з їх боку не вбачається....
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30.07.2023 11:03 Ответить
не знаешь не *****,там все оч хорошо заминировано,и накопано,или тебе как обычно поплакать о лихій долі,зрада и все пропало....ну тогда удачи)
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30.07.2023 11:09 Ответить
Абсолютно згоден. Товариш сапер на кордоні - говорив що там серйозно все заміновано. Якщо дрг ще може десь пройти , але щось серйозніше - ніц
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30.07.2023 11:11 Ответить
23.02.22 теж було все чітко,навіть ознак підготовки до нападу не було. а пиз....діла твоя мамка коли від твого папки залетіла))). удачі,спеціаліст з мінування кордонів!)))
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30.07.2023 11:12 Ответить
Якщо так пукан рве- рви на родіну, до ведмедчука. Там кажуть навіть дрони в москві збивають, шо ти тут шаришся під віником ?
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30.07.2023 12:27 Ответить
Заспокоюватись не варто, москалі більше року туди все стягували, навіть ракетні системи, тому у луки все може бути приготовлено і приховано в ангарах, розуміють що білоруси воювати не будуть. Це може бути небезпечний хід вагнером (провокації, сувалківський коридор до Калінінграда) і фіг знає що їм накажуть робити. Це потвори , які на все здатні..
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30.07.2023 13:47 Ответить
Взагалі то москалі вигрібали все з Білорусі. Особливо **********. В них снарядний голод. Тому нічим там по суті особливо стріляти.
Максимум провокації - це все на що здатні
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30.07.2023 14:37 Ответить
під,їдуть до кордону на своїх уаз-патріотах базуками, обстріляють по той бік кордону і білоруські прикордонники не зможуть цьому зарадити...і литва, латвія з польщею тоже...в латвії, даугавпілсі і не тільки добрі проросійські настрої...і в районі сувалок шороху таким чином наводитимуть...
а країни нато до лукашенка звертатимуться?
раніше україну з білорусі обстрілювали ракетами і шахедами, ввезеними через вірменію, а народ тут каже нє то наші друзі...з виборів 19-го року так і не провітрились голови
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30.07.2023 10:22 Ответить
Таких друзей... в музей!
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30.07.2023 11:01 Ответить
Будуть брати в мінську владу ''у свої руки''. *уйло їх перенаправив від мацкви на мінськ.
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30.07.2023 10:18 Ответить
зброя приїде по ЖД, чи ви думали вони прямо на танках їхатимуть. потрібно готуватись до провокацій на західному кордоні. Ціль не польща, ціль Україна і шляхи постачання зброї.
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30.07.2023 10:21 Ответить
Картопля і так серить, а ти кажеш шо ше танки з бтрами, бмп ім приженуть, то вже і на мінськ можно сміло, фраєр і так все з білорусі витягнув шо там мабуть половина з танків то є памятники, а можливо і вагнера на них каталися.
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30.07.2023 11:00 Ответить
якщо думати логічно - просто так тих виродків ніхто б не перекидав. атакувати Польщу тими силами неможливо. а от провокації і атаки на Україну - можливі, як раз для відтягування сил від фронту і створення проблем з постачанням. в найближчий час все те лайно проявиться.
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30.07.2023 11:12 Ответить
У них не вистачає техніки по основній лінії фронту - а тут ще повноцінний другий відкрити . Це ІПСО москалів
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30.07.2023 11:02 Ответить
Будуть "перебрики" фарбувати.. бялорусский "солдат" в цьому майстер..
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30.07.2023 10:29 Ответить
і шо цей капітан картопля пожити більше не хоче!? він впевнений що провокації з його боку не вийдуть з під його контролю, свою бомбу чи шо там в них дуже страшне і сєкретне вони з ****** можуть і далі один до одного возити, два блазня
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30.07.2023 10:41 Ответить
білорусь тепер велика зона
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30.07.2023 10:42 Ответить
А ви не задумуєтесь що отой вусатий старпер "Мусолини" важку техніку підкине "вагнерівцям" зі скоадів зберігання ЗСБ і на відміну влади України яка все розпродала білоруси зберегли все в непоганому стані.
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30.07.2023 10:46 Ответить
выпал из временного континиума....усатый большую часть бк и коробочек еще прошлым летом начал кацапам передавать чтобы дыры на фронте латать,видели эту технику поленьями обшитую.с интересом поглядел бы на этот "поход" на киев)))такую кумедию можно и в кинотеатрах показывать,а вы и дальше сритесь 7к зеков на уазиках и бульбамашинерии аля безумный макс

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30.07.2023 10:56 Ответить
Все шо в непоганому стані він ешелонами в рашку загнав давніше! І повірьте на складах стан техніки куда гірше чим вам здається, чи ви думаєте вони кожні 2 роки робили обслуговування? Мені здається як дойде до діло з 5 танків може 1 заведуть, ше 6 розберут шоб 7 полагодити і завести!
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30.07.2023 11:07 Ответить
скоро республіка Білорусь буде суб'єктом РФ
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30.07.2023 12:04 Ответить
вагнери там, щоб допомогти Лукавому та Путіну оформити офіційно Білорусь, як суб'єкт РФ... Бо проти можуть вийти навіть деякі ОМОН, так от вагнер, щоб бити недовольних силовиків.
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30.07.2023 12:06 Ответить
Вагнери можуть погнати перед собою сотні мігрантів на кордони Литви і Польщі,якщо ті очконуть стріляти по арабах,вагнери разом з арабами проникнуть на територію НАТо,якщо почнуть мігрантів гасити-Рашка завиє про нацизм і вбивства беззбройних людей і кинеться їх захищати від геноциду. Або ж,дісно,вагнери та переодягнута бульбашами інша русня,спробують проникнути до нас. Наші прикордонники мають нульовий рівень (по хабарах вони супермени) та й Наєв теж порожнє місце.
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30.07.2023 11:09 Ответить
Дуже зручна ціль для росйських градів. Пару десятків залпів одночасно і можна кадиркам заходити, щоб підчистити небажаних свідків, що примудрились вижити. Пригожину це теж вигідно, бо він своїх зеків давно зрадив. А Лука скаже, що це українці і оголосить нам війну(ракетами по Києву). Виживші будуть кричати в очі кадиркам, що пуйло їх так само знищить. Мордор - він такий...
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30.07.2023 11:17 Ответить
Радив би вангерам йти у Мінськ, витягувати Луку на поверхню і віддавати його сябрам на народний суд. Тихановська їм буде дуже вдячна за це. Пуйло буде сидіти, як миша під віни
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30.07.2023 11:26 Ответить
так вони там, щоб анексувати Білорусь, зробити суб'єктом РФ, типу зелені чоловічки в Криму, тільки тут невідомі вагнерята.
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30.07.2023 12:03 Ответить
Цілком можливо. Скажена собака паРашка перед загибелью хоче вкусити побільше здорових людей
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30.07.2023 20:44 Ответить
Або, щонаймеше, вийти з цього "табору" і розселитись у місцевих. Тільки не мародерити. Лука і пуйло дадуть все, аби ви їх не чипали. Все, окрім броні, арти, авіації...
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30.07.2023 11:37 Ответить
Название села да богу в уши
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30.07.2023 11:21 Ответить
бо це підсилення для ОМОН, чекайте, скоро республіка Білорусь буде суб'єктом РФ...
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30.07.2023 12:02 Ответить
У Білорусії формується ударне угрупування (Північний фронт ) проти України. Це ніякі не "вагнери" ( "зеки", "бандити" ... ) - це регулярні російські війська. Те, шо у них ніби-то "немає військової техніки" і вони їздять на "буханках", - то все пиз.ьож і провокація. Техніку вони просто добре маскують.
Т.з. "пригожинський бунт" - то була "біла ворона", "уловка для дурнів". Насправді то був привід для перекидання регуярних російських військ у Білорусію з метою атакувати звідти Україну. Єдина надія, що наші Полководці (Залужний, Наєв, Тарнавський, Сирський ) це передбачили і вжили заходів...
Жодної віри клоуну,представникам жОПи, будановим-даніловим і пи.даболам і пи.даболкам з числа "речників" і "речниць"!
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30.07.2023 16:43 Ответить
Зєля - російський шпигун. Наш президент - Червінський
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30.07.2023 20:48 Ответить
 
 